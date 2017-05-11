О потерях войск Германского блока на Русском фронте Первой мировой. Часть 1. Сгинувшие армии

Источники и литература ко всей статье

В науке и статистике имеются противоречивые данные о потерях войск государств Германского блока на Русском (Восточном) фронте Первой мировой войны.Так, Б. Ц. Урланис определял количество убитых военнослужащих германской армии на этом фронте цифрой, превышающей 300000 человек. С данными Урланиса солидарна статья McRandle J. H., Quirk J. The Blood Test Revisited. Согласно последней - общие потери немецких войск на Русском фронте составили около 1500000 человек - в т. ч. более 300000 убитымиПоследняя работа, основанная на санитарных отчетах военного времени, воспроизводит ежемесячные потери германских войск на всех фронтах. Вот здесь и очевидно расхождение со сведениями важнейшего источника – немецкого Рейхсархива. Действительно как германские общие потери на Русском фронте в августе и сентябре 1914 г. могут составлять 32900 человек, когда Рейхсархив определяет их лишь за август равными 37000 человекА как потери убитыми германской армии в октябре, ноябре и декабре 1914 г. (время тяжелейших боев в Польше) могут составлять 15975 человек, когда Рейхсархив определяет количество убитых военнослужащих только германской 9-й армии и лишь за 7-недельный срок цифрой 36000 человекТем не менее, на настоящем этапе, в связи с отсутствием достоверных первичных (то есть архивных) данных о потерях объединений, соединений и частей армий держав Германского блока на Русском фронте, нам хотелось бы временно уйти от подробного выявления абсолютных цифр в структуре потерь (убитые, раненые, больные, пропавшие без вести и т. д.) и бросить взгляд на общие потери армий противников России на этом фронте в 1914-1917 гг. Считаем это крайне важным и показательным (помимо прочего это позволяет увидеть боевой вес Русского фронта мировой войны), и находящаяся в нашем распоряжении источниковая база уже сейчас позволяет это сделать.Кратко ее охарактеризуем.Общую картину потерь противников русской армии нам позволят увидеть статистические материалы в обработке французских военных специалистов, опубликованные в информационно-аналитическом издании при Военной Академии РККА. Данные французских специалистов не только отличает скурпулезность подхода и полнота охвата информации – в их руки после окончания войны попали статистические материалы побежденных – Германии и Австро-Венгрии.Военный зарубежник и заголовок материалов подполковника Лярше.Важнейшими источниками будут документальные материалы противников России: Германии - Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. и Австро-Венгрии - Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Это информация «из первых рук», носящая официальный характер. Правда данные этих источников носят фрагментарный характер, освещая потери германских и австрийских войск применительно к отдельным временным периодам и (или) боевым операциям.Обложка 5-го тома Рейхсархива, изданного в Берлине в 1929 году.Разворот 2-го тома Рейхсархива, изданного в Берлине в 1925 году.Обложка и разворот 1-го тома Кригсархива, изданного в Вене в 1931 году.Как ни странно, часто вражеские потери на Русском фронте отождествляются лишь с уроном немецких войск. Но специфика коалиционной войны предполагает необходимость определить урон войск всех сражавшихся с русской армией в 1914 – 17 годах на Восточном фронте государств Германского блока - комплексно. Именно поэтому имеет значение совокупность их общих потерь.Каковы же были общие потери противников России в кампании 1914 года?Потери германских войск определяются цифрой 223000 человек, австрийских войск - 723000 человек, турецких войск – 90000 человек: итого – 1000036 человек. Абсолютно такие же цифры австро-германских потерь дает и советский военный специалист В. А. ЕмецНаиболее важные в структуре потерь германской армии (костяк ее сил в кампании 1914 года – 8-я, 9-я армии, Силезский ландверный корпус Р. фон Войрша) периоды с точки зрения германского источника выглядят таким образом.8-я армия, сражавшаяся в Восточной Пруссии, участвовала в Восточно-Прусской операции, Первом сражении у Мазурских озер, противостояла русских войскам в ходе Второго похода в Восточную Пруссию в октябре-ноябре 1914 г.К началу сентября (то есть лишь за август) 1914 г. армия теряет 37000 человекПотери 8-й армии в сентябре – первой половине октября – до 20000 человекЗа скобкой германского источника остались потери 8-й армии во второй половине октября – декабре 1914 г.Утром после ночного боя. Немецкие трупы. Восточная Пруссия. Осень 1914 г.Более тяжелыми были потери 9-й армии, воевавшей в Польше и принявшей участие в Варшавско-Ивангородской, Лодзинской операциях, битве на Бзуре.За октябрь 1914 г. немцы определяют потери 9-й армии в 15000 человекЗа неполные ноябрь-декабрь (7 недель) 1914 г. 9-я армия теряет 100000 человек (в том числе 36000 убитыми) [. Это самые тяжелые потери германских войск на востоке в кампании 1914 г. и одни из наиболее крупных потерь отдельно взятой германской армии в мировой войне.пленные и погибшие германцы в Польше – картина.Нес потери и двухдивизионный Силезский ландверный корпус.Наиболее тяжелыми они были в период взаимодействия этого соединения с австрийцами в Галицийской битве - в ходе 2-дневных боев у Тарнавки потери составили 8000 солдат и 100 офицеров (в том числе до 7000 человек в 4-й ландверной дивизии, которая фактически была уничтожена)Наиболее тяжелыми в структуре австрийских потерь был, разумеется, урон, понесенный в Галицийской битве – 322000 человек только в боевом составе четырех армий – участниц битвы (1-я армия - до 90000, 2-я армия - около 33000, 3-я армия - до 109000, 4-я армия - 90000 бойцов)Контингент австрийских войск в Галиции сократился на 45% от исходной группировки и составил лишь около 400000 солдат и офицеров (в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й армиях 125000, 100000, 70000 и 100000 человек соответственно)Австрийский командарм М. Ауффенберг также отмечал потерю австрийскими войсками 50% личного составаОчень серьезными были потери австрийских войск в Варшавско-Ивангородской операции 15. 09. – 26. 10. 1914 г. – прежде всего 1-й армии. Ее потери уже к 14 октября немцы исчисляли цифрой до 50000 человекУрон австрийских войск лишь за первую ноябрьскую неделю 1914 г. – до 80000 человекТяжелые потери несли австрийцы в Ченстохово-Краковской, Лодзинской операциях, в ходе боев в предгорьях Карпат, во время контрудара у Лиманова.Подавляющее большинство турок выбыло из строя в ходе Сарыкамышской операции. Так, лишь в окрестностях г. Сарыкамыш весной 1915 г. было захоронено 28000 погибших турок.Таким образом, в первой военной кампании русские войска вывели из строя 223000 немцев, 723000 австрийцев, 90000 турок, в то время как союзники России – 757000 немцев (на Западном (Французском) фронте) и 226000 австрийцев (на Балканском (Сербском) фронте). Основная масса немцев, выбывших из строя на Французском фронте (до 700 тыс. человек) выбыла в период с августа по ноябрь – в Приграничном сражении, Битве на Марне, в ходе Бега к морю (1-е сражение в Артуа и сражение на Изере) и в 1-м Сражении у Ипра. Австрийцы на Балканском фронте выведены из строя усилиями сербской и черногорской армий.Какие же выводы нам позволяют сделать вышеприведенные цифры?В кампании 14-го года русская Действующая армия вывела из строя более миллиона военнослужащих противника (1036000), а наши союзники - около миллиона (983000). Русская армия не только нанесла Германскому блоку более тяжелые потери, чем он понес в совокупности на прочих фронтах войны. В цифрах эти потери (223000 немцев и 723000 австрийцев) составили практически весь первоначальный состав армий, развернутых противником к началу кампании 1914 г. на Востоке – германской 8-й армии (ее первоначальный состав насчитывал 210000 человек) и 4-х австрийских армий в Галиции.