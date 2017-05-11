О потерях войск Германского блока на Русском фронте Первой мировой. Часть 1. Сгинувшие армии
В науке и статистике имеются противоречивые данные о потерях войск государств Германского блока на Русском (Восточном) фронте Первой мировой войны.
Так, Б. Ц. Урланис определял количество убитых военнослужащих германской армии на этом фронте цифрой, превышающей 300000 человек [История военных потерь. С. 150. Здесь и далее библиографическое описание приводимых источников и литературы см. в конце статьи]. С данными Урланиса солидарна статья McRandle J. H., Quirk J. The Blood Test Revisited. Согласно последней - общие потери немецких войск на Русском фронте составили около 1500000 человек - в т. ч. более 300000 убитыми (P. 684 - 685).
Последняя работа, основанная на санитарных отчетах военного времени, воспроизводит ежемесячные потери германских войск на всех фронтах. Вот здесь и очевидно расхождение со сведениями важнейшего источника – немецкого Рейхсархива. Действительно как германские общие потери на Русском фронте в августе и сентябре 1914 г. могут составлять 32900 человек [McRandle J. H., Quirk J. P. 684], когда Рейхсархив определяет их лишь за август равными 37000 человек [Reichsarchiv. Вand 2. S. 317, 346] ?
А как потери убитыми германской армии в октябре, ноябре и декабре 1914 г. (время тяжелейших боев в Польше) могут составлять 15975 человек [McRandle J. H., Quirk J. P. 684], когда Рейхсархив определяет количество убитых военнослужащих только германской 9-й армии и лишь за 7-недельный срок цифрой 36000 человек [Reichsarchiv. Вand 6. S. 360] ?
Тем не менее, на настоящем этапе, в связи с отсутствием достоверных первичных (то есть архивных) данных о потерях объединений, соединений и частей армий держав Германского блока на Русском фронте, нам хотелось бы временно уйти от подробного выявления абсолютных цифр в структуре потерь (убитые, раненые, больные, пропавшие без вести и т. д.) и бросить взгляд на общие потери армий противников России на этом фронте в 1914-1917 гг. Считаем это крайне важным и показательным (помимо прочего это позволяет увидеть боевой вес Русского фронта мировой войны), и находящаяся в нашем распоряжении источниковая база уже сейчас позволяет это сделать.
Кратко ее охарактеризуем.
Общую картину потерь противников русской армии нам позволят увидеть статистические материалы в обработке французских военных специалистов, опубликованные в информационно-аналитическом издании при Военной Академии РККА [Подполковник Лярше. Некоторые статистические данные войны 1914—1918 гг.]. Данные французских специалистов не только отличает скурпулезность подхода и полнота охвата информации – в их руки после окончания войны попали статистические материалы побежденных – Германии и Австро-Венгрии.
Военный зарубежник и заголовок материалов подполковника Лярше.
Важнейшими источниками будут документальные материалы противников России: Германии - Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. и Австро-Венгрии - Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Это информация «из первых рук», носящая официальный характер. Правда данные этих источников носят фрагментарный характер, освещая потери германских и австрийских войск применительно к отдельным временным периодам и (или) боевым операциям.
Обложка 5-го тома Рейхсархива, изданного в Берлине в 1929 году.
Разворот 2-го тома Рейхсархива, изданного в Берлине в 1925 году.
Обложка и разворот 1-го тома Кригсархива, изданного в Вене в 1931 году.
Как ни странно, часто вражеские потери на Русском фронте отождествляются лишь с уроном немецких войск. Но специфика коалиционной войны предполагает необходимость определить урон войск всех сражавшихся с русской армией в 1914 – 17 годах на Восточном фронте государств Германского блока - комплексно. Именно поэтому имеет значение совокупность их общих потерь.
Каковы же были общие потери противников России в кампании 1914 года?
Потери германских войск определяются цифрой 223000 человек, австрийских войск - 723000 человек, турецких войск – 90000 человек: итого – 1000036 человек [Подполковник Лярше. С. 125, 127, 129]. Абсолютно такие же цифры австро-германских потерь дает и советский военный специалист В. А. Емец [О роли русской армии в первый период мировой войны. С. 83].
Наиболее важные в структуре потерь германской армии (костяк ее сил в кампании 1914 года – 8-я, 9-я армии, Силезский ландверный корпус Р. фон Войрша) периоды с точки зрения германского источника выглядят таким образом.
8-я армия, сражавшаяся в Восточной Пруссии, участвовала в Восточно-Прусской операции, Первом сражении у Мазурских озер, противостояла русских войскам в ходе Второго похода в Восточную Пруссию в октябре-ноябре 1914 г.
К началу сентября (то есть лишь за август) 1914 г. армия теряет 37000 человек [Reichsarchiv. Вand 2. S. 317, 346].
Потери 8-й армии в сентябре – первой половине октября – до 20000 человек [Reichsarchiv. Вand 5. S. 548].
За скобкой германского источника остались потери 8-й армии во второй половине октября – декабре 1914 г.
Утром после ночного боя. Немецкие трупы. Восточная Пруссия. Осень 1914 г.
Более тяжелыми были потери 9-й армии, воевавшей в Польше и принявшей участие в Варшавско-Ивангородской, Лодзинской операциях, битве на Бзуре.
За октябрь 1914 г. немцы определяют потери 9-й армии в 15000 человек [Reichsarchiv. Вand 5. S. 500].
За неполные ноябрь-декабрь (7 недель) 1914 г. 9-я армия теряет 100000 человек (в том числе 36000 убитыми) [Reichsarchiv. Вand 6. S. 360]. Это самые тяжелые потери германских войск на востоке в кампании 1914 г. и одни из наиболее крупных потерь отдельно взятой германской армии в мировой войне.
пленные и погибшие германцы в Польше – картина.
Нес потери и двухдивизионный Силезский ландверный корпус.
Наиболее тяжелыми они были в период взаимодействия этого соединения с австрийцами в Галицийской битве - в ходе 2-дневных боев у Тарнавки потери составили 8000 солдат и 100 офицеров (в том числе до 7000 человек в 4-й ландверной дивизии, которая фактически была уничтожена) [Reichsarchiv. Вand 2. S. 334].
Наиболее тяжелыми в структуре австрийских потерь был, разумеется, урон, понесенный в Галицийской битве – 322000 человек только в боевом составе четырех армий – участниц битвы (1-я армия - до 90000, 2-я армия - около 33000, 3-я армия - до 109000, 4-я армия - 90000 бойцов) [Feldmarchal Conrad. S. 903].
Контингент австрийских войск в Галиции сократился на 45% от исходной группировки и составил лишь около 400000 солдат и офицеров (в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й армиях 125000, 100000, 70000 и 100000 человек соответственно) [Ebd. S. 805].
Австрийский командарм М. Ауффенберг также отмечал потерю австрийскими войсками 50% личного состава [Auffenberg-Komarow M. S. 284].
Очень серьезными были потери австрийских войск в Варшавско-Ивангородской операции 15. 09. – 26. 10. 1914 г. – прежде всего 1-й армии. Ее потери уже к 14 октября немцы исчисляли цифрой до 50000 человек [Reichsarchiv. Вand 5. S. 484].
Урон австрийских войск лишь за первую ноябрьскую неделю 1914 г. – до 80000 человек [Reichsarchiv. Вand 6. S. 248].
Тяжелые потери несли австрийцы в Ченстохово-Краковской, Лодзинской операциях, в ходе боев в предгорьях Карпат, во время контрудара у Лиманова.
Подавляющее большинство турок выбыло из строя в ходе Сарыкамышской операции. Так, лишь в окрестностях г. Сарыкамыш весной 1915 г. было захоронено 28000 погибших турок.
Таким образом, в первой военной кампании русские войска вывели из строя 223000 немцев, 723000 австрийцев, 90000 турок, в то время как союзники России – 757000 немцев (на Западном (Французском) фронте) и 226000 австрийцев (на Балканском (Сербском) фронте) [Подполковник Лярше. С. 125, 127]. Основная масса немцев, выбывших из строя на Французском фронте (до 700 тыс. человек) выбыла в период с августа по ноябрь – в Приграничном сражении, Битве на Марне, в ходе Бега к морю (1-е сражение в Артуа и сражение на Изере) и в 1-м Сражении у Ипра [Мировая война в цифрах. С. 23]. Австрийцы на Балканском фронте выведены из строя усилиями сербской и черногорской армий.
Какие же выводы нам позволяют сделать вышеприведенные цифры?
В кампании 14-го года русская Действующая армия вывела из строя более миллиона военнослужащих противника (1036000), а наши союзники - около миллиона (983000). Русская армия не только нанесла Германскому блоку более тяжелые потери, чем он понес в совокупности на прочих фронтах войны. В цифрах эти потери (223000 немцев и 723000 австрийцев) составили практически весь первоначальный состав армий, развернутых противником к началу кампании 1914 г. на Востоке – германской 8-й армии (ее первоначальный состав насчитывал 210000 человек) и 4-х австрийских армий в Галиции.
Окончание следует
Источники и литература ко всей статье
Источники
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 618.
Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Вand. II. Wien, 1931.
Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Вand. VI. Wien, 1936.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 2. Die befreiung Ostpreußen. Berlin, 1925.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 5. Der herbstfeldzug 1914. I. Berlin, 1929.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 6. Der herbstfeldzug 1914. II. Berlin, 1929.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 7. Winter und Frühjahr 1915. Berlin, 1931.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 8. Sommer und Herbst 1915. Berlin, 1932.
Auffenberg-Komarow M. von. Aus Österreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege. Berlin und Wien, 1920.
Feldmarchal Conrad. Aus meiner Dienstzeit 1906 - 1918. Вand IV. Wien, 1923.
Histories of Two Hundred and Fifty-One Divisions of the German Army which Participated in the War (1914-1918). Chaumont, France. 1919.
Бекман В. Немцы о русской армии. Прага, 1939.
Блюментрит Г. Роковые решения. М., 1958.
Литература
McRandle J. H., Quirk J. The Blood Test Revisited: A New Look at German Casualty Counts in World War I // The Journal of Military History. Volume 70. Number 3. July 2006. P. 667-701.
Wagner A. Der Erste Weltkrieg. Wien, 1993.
Бои в Рижском заливе и на Серете. М., 1915.
Вест Э. Иллюстрированная история. Первая мировая война. М., 2005.
Емец В. А. О роли русской армии в первый период мировой войны 1914— 1918 гг. // Исторические записки. Вып. 77. М., 1965. С. 57 – 84.
Корольков Г. К. Праснышское сражение. Июль 1915 г. М.-Л., 1928.
Мировая война в цифрах. М., 1934.
Подполковник Лярше. Некоторые статистические данные войны 1914—1918 гг. // Военный зарубежник. 1934. № 12. С. 109-133.
Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Ч. 5. Период с октября 1915 по сентябрь 1916 г. Позиционная война и прорыв австрийцев Юго-Западным фронтом. М., 1920.
Урланис Б. Ц. История военных потерь. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII-XX вв (историко-статистическое исследование). СПб., 1994.
Энциклопедический Словарь Русского Библиографического Института Гранат. 1-й и 2-й выпуски 46-го тома. М., 1918.
Так, Б. Ц. Урланис определял количество убитых военнослужащих германской армии на этом фронте цифрой, превышающей 300000 человек [История военных потерь. С. 150. Здесь и далее библиографическое описание приводимых источников и литературы см. в конце статьи]. С данными Урланиса солидарна статья McRandle J. H., Quirk J. The Blood Test Revisited. Согласно последней - общие потери немецких войск на Русском фронте составили около 1500000 человек - в т. ч. более 300000 убитыми (P. 684 - 685).
Последняя работа, основанная на санитарных отчетах военного времени, воспроизводит ежемесячные потери германских войск на всех фронтах. Вот здесь и очевидно расхождение со сведениями важнейшего источника – немецкого Рейхсархива. Действительно как германские общие потери на Русском фронте в августе и сентябре 1914 г. могут составлять 32900 человек [McRandle J. H., Quirk J. P. 684], когда Рейхсархив определяет их лишь за август равными 37000 человек [Reichsarchiv. Вand 2. S. 317, 346] ?
А как потери убитыми германской армии в октябре, ноябре и декабре 1914 г. (время тяжелейших боев в Польше) могут составлять 15975 человек [McRandle J. H., Quirk J. P. 684], когда Рейхсархив определяет количество убитых военнослужащих только германской 9-й армии и лишь за 7-недельный срок цифрой 36000 человек [Reichsarchiv. Вand 6. S. 360] ?
Тем не менее, на настоящем этапе, в связи с отсутствием достоверных первичных (то есть архивных) данных о потерях объединений, соединений и частей армий держав Германского блока на Русском фронте, нам хотелось бы временно уйти от подробного выявления абсолютных цифр в структуре потерь (убитые, раненые, больные, пропавшие без вести и т. д.) и бросить взгляд на общие потери армий противников России на этом фронте в 1914-1917 гг. Считаем это крайне важным и показательным (помимо прочего это позволяет увидеть боевой вес Русского фронта мировой войны), и находящаяся в нашем распоряжении источниковая база уже сейчас позволяет это сделать.
Кратко ее охарактеризуем.
Общую картину потерь противников русской армии нам позволят увидеть статистические материалы в обработке французских военных специалистов, опубликованные в информационно-аналитическом издании при Военной Академии РККА [Подполковник Лярше. Некоторые статистические данные войны 1914—1918 гг.]. Данные французских специалистов не только отличает скурпулезность подхода и полнота охвата информации – в их руки после окончания войны попали статистические материалы побежденных – Германии и Австро-Венгрии.
Военный зарубежник и заголовок материалов подполковника Лярше.
Важнейшими источниками будут документальные материалы противников России: Германии - Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. и Австро-Венгрии - Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Это информация «из первых рук», носящая официальный характер. Правда данные этих источников носят фрагментарный характер, освещая потери германских и австрийских войск применительно к отдельным временным периодам и (или) боевым операциям.
Обложка 5-го тома Рейхсархива, изданного в Берлине в 1929 году.
Разворот 2-го тома Рейхсархива, изданного в Берлине в 1925 году.
Обложка и разворот 1-го тома Кригсархива, изданного в Вене в 1931 году.
Как ни странно, часто вражеские потери на Русском фронте отождествляются лишь с уроном немецких войск. Но специфика коалиционной войны предполагает необходимость определить урон войск всех сражавшихся с русской армией в 1914 – 17 годах на Восточном фронте государств Германского блока - комплексно. Именно поэтому имеет значение совокупность их общих потерь.
Каковы же были общие потери противников России в кампании 1914 года?
Потери германских войск определяются цифрой 223000 человек, австрийских войск - 723000 человек, турецких войск – 90000 человек: итого – 1000036 человек [Подполковник Лярше. С. 125, 127, 129]. Абсолютно такие же цифры австро-германских потерь дает и советский военный специалист В. А. Емец [О роли русской армии в первый период мировой войны. С. 83].
Наиболее важные в структуре потерь германской армии (костяк ее сил в кампании 1914 года – 8-я, 9-я армии, Силезский ландверный корпус Р. фон Войрша) периоды с точки зрения германского источника выглядят таким образом.
8-я армия, сражавшаяся в Восточной Пруссии, участвовала в Восточно-Прусской операции, Первом сражении у Мазурских озер, противостояла русских войскам в ходе Второго похода в Восточную Пруссию в октябре-ноябре 1914 г.
К началу сентября (то есть лишь за август) 1914 г. армия теряет 37000 человек [Reichsarchiv. Вand 2. S. 317, 346].
Потери 8-й армии в сентябре – первой половине октября – до 20000 человек [Reichsarchiv. Вand 5. S. 548].
За скобкой германского источника остались потери 8-й армии во второй половине октября – декабре 1914 г.
Утром после ночного боя. Немецкие трупы. Восточная Пруссия. Осень 1914 г.
Более тяжелыми были потери 9-й армии, воевавшей в Польше и принявшей участие в Варшавско-Ивангородской, Лодзинской операциях, битве на Бзуре.
За октябрь 1914 г. немцы определяют потери 9-й армии в 15000 человек [Reichsarchiv. Вand 5. S. 500].
За неполные ноябрь-декабрь (7 недель) 1914 г. 9-я армия теряет 100000 человек (в том числе 36000 убитыми) [Reichsarchiv. Вand 6. S. 360]. Это самые тяжелые потери германских войск на востоке в кампании 1914 г. и одни из наиболее крупных потерь отдельно взятой германской армии в мировой войне.
пленные и погибшие германцы в Польше – картина.
Нес потери и двухдивизионный Силезский ландверный корпус.
Наиболее тяжелыми они были в период взаимодействия этого соединения с австрийцами в Галицийской битве - в ходе 2-дневных боев у Тарнавки потери составили 8000 солдат и 100 офицеров (в том числе до 7000 человек в 4-й ландверной дивизии, которая фактически была уничтожена) [Reichsarchiv. Вand 2. S. 334].
Наиболее тяжелыми в структуре австрийских потерь был, разумеется, урон, понесенный в Галицийской битве – 322000 человек только в боевом составе четырех армий – участниц битвы (1-я армия - до 90000, 2-я армия - около 33000, 3-я армия - до 109000, 4-я армия - 90000 бойцов) [Feldmarchal Conrad. S. 903].
Контингент австрийских войск в Галиции сократился на 45% от исходной группировки и составил лишь около 400000 солдат и офицеров (в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й армиях 125000, 100000, 70000 и 100000 человек соответственно) [Ebd. S. 805].
Австрийский командарм М. Ауффенберг также отмечал потерю австрийскими войсками 50% личного состава [Auffenberg-Komarow M. S. 284].
Очень серьезными были потери австрийских войск в Варшавско-Ивангородской операции 15. 09. – 26. 10. 1914 г. – прежде всего 1-й армии. Ее потери уже к 14 октября немцы исчисляли цифрой до 50000 человек [Reichsarchiv. Вand 5. S. 484].
Урон австрийских войск лишь за первую ноябрьскую неделю 1914 г. – до 80000 человек [Reichsarchiv. Вand 6. S. 248].
Тяжелые потери несли австрийцы в Ченстохово-Краковской, Лодзинской операциях, в ходе боев в предгорьях Карпат, во время контрудара у Лиманова.
Подавляющее большинство турок выбыло из строя в ходе Сарыкамышской операции. Так, лишь в окрестностях г. Сарыкамыш весной 1915 г. было захоронено 28000 погибших турок.
Таким образом, в первой военной кампании русские войска вывели из строя 223000 немцев, 723000 австрийцев, 90000 турок, в то время как союзники России – 757000 немцев (на Западном (Французском) фронте) и 226000 австрийцев (на Балканском (Сербском) фронте) [Подполковник Лярше. С. 125, 127]. Основная масса немцев, выбывших из строя на Французском фронте (до 700 тыс. человек) выбыла в период с августа по ноябрь – в Приграничном сражении, Битве на Марне, в ходе Бега к морю (1-е сражение в Артуа и сражение на Изере) и в 1-м Сражении у Ипра [Мировая война в цифрах. С. 23]. Австрийцы на Балканском фронте выведены из строя усилиями сербской и черногорской армий.
Какие же выводы нам позволяют сделать вышеприведенные цифры?
В кампании 14-го года русская Действующая армия вывела из строя более миллиона военнослужащих противника (1036000), а наши союзники - около миллиона (983000). Русская армия не только нанесла Германскому блоку более тяжелые потери, чем он понес в совокупности на прочих фронтах войны. В цифрах эти потери (223000 немцев и 723000 австрийцев) составили практически весь первоначальный состав армий, развернутых противником к началу кампании 1914 г. на Востоке – германской 8-й армии (ее первоначальный состав насчитывал 210000 человек) и 4-х австрийских армий в Галиции.
Окончание следует
Источники и литература ко всей статье
Источники
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 618.
Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Вand. II. Wien, 1931.
Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Вand. VI. Wien, 1936.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 2. Die befreiung Ostpreußen. Berlin, 1925.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 5. Der herbstfeldzug 1914. I. Berlin, 1929.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 6. Der herbstfeldzug 1914. II. Berlin, 1929.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 7. Winter und Frühjahr 1915. Berlin, 1931.
Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вand 8. Sommer und Herbst 1915. Berlin, 1932.
Auffenberg-Komarow M. von. Aus Österreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege. Berlin und Wien, 1920.
Feldmarchal Conrad. Aus meiner Dienstzeit 1906 - 1918. Вand IV. Wien, 1923.
Histories of Two Hundred and Fifty-One Divisions of the German Army which Participated in the War (1914-1918). Chaumont, France. 1919.
Бекман В. Немцы о русской армии. Прага, 1939.
Блюментрит Г. Роковые решения. М., 1958.
Литература
McRandle J. H., Quirk J. The Blood Test Revisited: A New Look at German Casualty Counts in World War I // The Journal of Military History. Volume 70. Number 3. July 2006. P. 667-701.
Wagner A. Der Erste Weltkrieg. Wien, 1993.
Бои в Рижском заливе и на Серете. М., 1915.
Вест Э. Иллюстрированная история. Первая мировая война. М., 2005.
Емец В. А. О роли русской армии в первый период мировой войны 1914— 1918 гг. // Исторические записки. Вып. 77. М., 1965. С. 57 – 84.
Корольков Г. К. Праснышское сражение. Июль 1915 г. М.-Л., 1928.
Мировая война в цифрах. М., 1934.
Подполковник Лярше. Некоторые статистические данные войны 1914—1918 гг. // Военный зарубежник. 1934. № 12. С. 109-133.
Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Ч. 5. Период с октября 1915 по сентябрь 1916 г. Позиционная война и прорыв австрийцев Юго-Западным фронтом. М., 1920.
Урланис Б. Ц. История военных потерь. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII-XX вв (историко-статистическое исследование). СПб., 1994.
Энциклопедический Словарь Русского Библиографического Института Гранат. 1-й и 2-й выпуски 46-го тома. М., 1918.
Автор: Олейников Алексей
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