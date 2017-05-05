14:00 05 мая

Таджикские власти отказали в проведении акции "Бессмертный полк"

Таджикское информагентство «Ховар» публикует материал, в котором говорится об отказе Таджикистана от акции «Бессмертный полк». В заявлении со ссылкой на официальные власти названы и причины отказа. Главной причиной стало «противоречие акции "Бессмертный полк" исламским традициям».

Из сообщения, которое приводится "Интерфаксом" :

Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям.



С каких пор Таджикистан стал исламской республикой и когда успел обзавестись соответствующим официальным названием, не сообщается. Не сообщается и того, почему "исламские традиции" не запрещают таджикским гастарбайтерам миллионами выезжать в светскую Россию, где акция "Бессмертный полк" проводится массово, не нарушая исламских традиций.

Таджикские власти отказали в проведении акции "Бессмертный полк"

На фото президент Таджикистана неукоснительно следует исламским традициям


Помимо заявлений о "несоответствии" акции "Бессмертный полк" канонам ислама, информационное агентство публикует высказывание представителей власти страны о "небезопасности акции в условиях нестабильной обстановки на таджикско-афганской границе". Каким именно образом нестабильная обстановка способна повлиять на проведении акции, не конкретизируется.

Мало того, отмечается, что ветераны Великой Отечественной войны "вряд ли смогут появиться на улицах городов страны". Официальный Душанбе таким образом за ветеранов, которых в Таджикистане осталось не более 500, решил всё сам...

Ранее известия об отмене акции "Бессмертный полк" пришло из Узбекистана. Об этом "Военное обозрение" сообщало 28 апреле в своём новостном материале .


Использованы фотографии: catoday.org
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Комментарии 36

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:02
    Это они напрасно....
    В период ВОВ защищались в том числе и традиции народов среднеазиатских республик.
    Забыли благодаря чему и каким жертвам Таджикистан сейчас вообще имеет возможность отказывать кому-то в чем-то....
    КОТ БАЮН
    1. Zibelew Сегодня, 13:03
      Деньги брать у России им вера позволяет, а как надо что то для России, то нет.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 13:06
        Это делается не столько для России , сколько для их молодого населения , их предки защищали с нашими предками страну и ценности.
        cniza
        1. NIKNN Сегодня, 13:13
          Господа! все согласовано.... сами они решение не принимали...повод нашли вроде как и нашим и вашим, но там кроме нас еще службы работали и не надо под риск ветеранов подводить... геройство в данном случае неуместно...
          Мы не можем допустить отстаивания позиции ценою ветеранов , да и вообще ценою жизней..не наша методика. Пусть так....
          NIKNN
          1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:48
            И вашим и нашим - это пройти по улице БЕЗ портретов.
            А в данном случае - просто отыскали причину в традициях.
            КОТ БАЮН
        2. Монос Сегодня, 13:19
          Цитата: cniza
          Это делается не столько для России

          Я думаю, это вообще ни для кого не делаеться. Это знак уважения своим предкам, защитившим своё Отечество и давшим возможность своим потомкам жить не в рабстве, свободными. Народы, плюющие на свою историю, из Истории исчезают.
          Монос
      2. КОТ БАЮН Сегодня, 13:07
        да и не в том вопрос, наверное, что это надо России...
        Эта акция по каким-то причинам не нужна ИМ.
        Надеюсь, в обозримом будущем, найдется вопрос,по которому что либо очень необходимое Таджикистану будет России просто не нужно....
        КОТ БАЮН
      3. рич Сегодня, 13:08
        Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям.

        Уважительная причина. Помянут по семейному. Главное помянут
        рич
        1. doubovitski Сегодня, 13:27
          Цитата: рич
          Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям.

          Уважительная причина. Помянут по семейному. Главное помянут

          А вот я категорически не уверен.
          doubovitski
          1. рич Сегодня, 13:31
            Я долго прослужил в Средней Азии. Лично для меня эта причина убедительна
            рич
        2. КОТ БАЮН Сегодня, 13:46
          Всего проблем - выйти без портретов.
          Разве и этого традиция не позволяет?
          Хотели бы - нашли бы компромисс или золотую середину.
          В реале для многих традиции - просто хорошая такая отмазка.
          Уважительная причина.

          Кто хочет ищет возможность, а кто не хочет ищет причину.
          КОТ БАЮН
        3. Sharky Сегодня, 13:52
          Цитата: рич
          Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям.

          Уважительная причина. Помянут по семейному. Главное помянут


          А что мешает им сделать таблички с именами и фамилиями без фотографий и сделать шесвие в таком ключе? Тоже ислам? what
          Sharky
    2. Комментарий был удален.
      1. SSR Сегодня, 13:14
        Цитата: kepmor
        нет...это мы напрасно алабаев без виз к себе пускаем...

        Это вы и про киргизов с казахами так?
        ПС
        Эмомали Рахмонов, лучше бы хоть одну Исламскую заповедь соблюдал, не отбирал/воровал, про остальные можно и не говорить.
        SSR
    3. sgazeev Сегодня, 13:09
      До какаются,придёт время приползут.Ничто не вечно под луной. Вот был сосед Туркмен баши,и где он.
      sgazeev
    4. Венд Сегодня, 13:12
      А милостыню просить у христианских храмов это не противоречит исламу. Или Аллах остался в Душанбе?
      Венд
      1. НасРать Сегодня, 13:22
        Нормальные традиции..., всё что бы было нравственно, согласно народным традициям и вере!!!!! wassat





        НасРать
    5. Vadivak Сегодня, 13:55
      Цитата: КОТ БАЮН
      Забыли благодаря чему и каким жертвам Таджикистан сейчас вообще имеет возможность отказывать кому-то в чем-то....

      О чем вы? Это же страна дураков

      Коллегия Министерства образования и науки Таджикистана приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и учителей школ, где будет проведен «Последний звонок». Учителей будут наказывать согласно Трудовому кодексу — выговорами или увольнением.
      Vadivak
  2. cniza Сегодня, 13:04
    Ранее известия об отмене акции "Бессмертный полк" пришло из Узбекистана. Об этом "Военное обозрение" сообщало 28 апреле в своём новостном материале .


    Ну что можно сказать ? недорабатываем , а США преуспевают.
    cniza
  3. Противный Сегодня, 13:07
    В следующем году ждем Казахстан.
    Противный
  4. annodomene Сегодня, 13:09
    Да ладно, какие там каноны ислама. Все это сказки для дебильных мальчиков. А по факту - хозяин из-за океана рыкнул, шавки согласно сели на задние лапки.
    В-общем, обойдемся. Это праздник НАШЕЙ Победы, и подвиги наших дедов и отцов мы будем помнить всегда.
    С наступающим Днем Победы!!!
    annodomene
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:12
    Не забудем. Вспоминается анекдот: " Я не злопамятный. Только злой я, и память у меня - хорошая"!
    Горный стрелок
  6. AlexTires Сегодня, 13:13
    Причём тут исламские традиции? Можно подумать, что христианские традиции в Москве (и в России) позволяют им дороги перекрывать на их праздники, строить мечети,"культурные центры"...
    Россия, что царская, что советская, столько ресурсов потратила, чтобы хоть как-то сделать их более цивилизованными, образование, медицину дала, экономику развила, все без толку - к власти пришли те же баи. Как были дикарями, так и остались, в общем.
    AlexTires
    1. Alexey-74 Сегодня, 13:24
      Абсолютно верно.
      Alexey-74
      1. Банный Сегодня, 13:32
        Да в рот им параход пусть не празднуют тем более таджикистан точно германию не побеждал
        Банный
    2. doubovitski Сегодня, 13:33
      Цитата: AlexTires
      Причём тут исламские традиции? Можно подумать, что христианские традиции в Москве (и в России) позволяют им дороги перекрывать на их праздники, строить мечети,"культурные центры"...
      Россия, что царская, что советская, столько ресурсов потратила, чтобы хоть как-то сделать их более цивилизованными, образование, медицину дала, экономику развила, все без толку - к власти пришли те же баи. Как были дикарями, так и остались, в общем.

      Баи там были у власти ВСЕГДА. У каждого председателя колхоза- (по- ихнему- раиса) был собственный зиндан. На хлопок выгоняли бригадиры даже беременных пинками. (руками дотрагиваться до чужой женщины было нельзя. Ислам). Если муж заступится- его в яму. Малых брали с собой, чтобы не орали- нажуют печеньку с анашой, в тряпочку ему, тот спит сутками, лежат на грядке.
      doubovitski
  7. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:19
    таджикобиндеровцы гадят!!!!
    Молодой_Коммунист
  8. Altona Сегодня, 13:21
    Если "исламскими традициями" считать средневековое мракобесие и местечковый национализм, то тогда конечно "вера не позволяет".
    Altona
  9. Alexey-74 Сегодня, 13:23
    Ну раз вера им не позволяет.....пускай забирает всех своих земляков-гастробайтеров из России и далее живут пусть по законам ислама
    Alexey-74
  10. КАРПУХА 74 Сегодня, 13:26
    Уважаемый "Противный"! На счёт Казахстана, это Вы зря. Мы помним! Мы гордимся! Что касается рахмона... В/на Украине, традиции поменяли. Итог налицо! Точнее на рыло. В Таджик придут душманы! Со своими традициями. Рахмону первому глотку вскроют. С наилучшими пожеланиями, с приветом из Караганды, Юрка (КАРПУХА 74)!!! ВСЕХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
    КАРПУХА 74
  11. Громобой Сегодня, 13:35
    В Индии день рождения Британской Королевы тоже,знаете ли,перестали отмечать и чарки за её здоровье не поднимают.
    В Таджикистане зеркальная ситуация:страна старается проводить МНОГОВЕКТОРНУЮ политику. Нравится это кому то или сожалеют об имперском величии СССР,но это Р Е А Л Ь Н О С Т Ь.И чтобы успешно действовать в этих новых,изменённых условиях,для этого России нужна новая, интересная и привлекательная для других идея.Но таких идей что-то пока не наблюдается.
    А вечно потчевать на плодах той Победы не получится...реальность и современные вызовы не позволят.Уже не позволяют.
    Поэтому обидно это кому-то будет прочитать или нет,но скажу о чём думаю...А именно,что память о той войне ещё может объединить народ внутри России,а в Белоруссиях и Таджикистанах своя Война и и своя Победа.
    Поэтому некрасиво ругать таджикского лидера,грозить и стыдить гастерами.В той стране свой устав,свои порядки.А насчёт перекрытия потока живой силы,то это вы на диванах такие смелые,а вот в руководстве у нас ещё и умные.И они хорошо понимают чем грозит всякая конфронтация с Душанбе и в экономике и на нанших позициях в Ср.Азии.
    Громобой
    1. doubovitski Сегодня, 13:54
      Цитата: Громобой
      В Индии день рождения Британской Королевы тоже,знаете ли,перестали отмечать и чарки за её здоровье не поднимают.
      В Таджикистане зеркальная ситуация:страна старается проводить МНОГОВЕКТОРНУЮ политику. Нравится это кому то или сожалеют об имперском величии СССР,но это Р Е А Л Ь Н О С Т Ь.И чтобы успешно действовать в этих новых,изменённых условиях,для этого России нужна новая, интересная и привлекательная для других идея.Но таких идей что-то пока не наблюдается.
      А вечно потчевать на плодах той Победы не получится...реальность и современные вызовы не позволят.Уже не позволяют.
      Поэтому обидно это кому-то будет прочитать или нет,но скажу о чём думаю...А именно,что память о той войне ещё может объединить народ внутри России,а в Белоруссиях и Таджикистанах своя Война и и своя Победа.
      Поэтому некрасиво ругать таджикского лидера,грозить и стыдить гастерами.В той стране свой устав,свои порядки.А насчёт перекрытия потока живой силы,то это вы на диванах такие смелые,а вот в руководстве у нас ещё и умные.И они хорошо понимают чем грозит всякая конфронтация с Душанбе и в экономике и на нанших позициях в Ср.Азии.

      Просто замечательно. У них- своя война. КАКАЯ? Война с Тухачевским? Тогда зелёное знамя- их символ. Но тогда они для нас.....? Если для них- своя война, то и для нас тоже- СВОЯ?
      doubovitski
  12. Димсон С. Сегодня, 13:38
    "Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям."

    Как жаль, что не успеем до 9 Мая выслать на родину всех узбеков и таджиков, а надо бы, раз такие традиции серьёзные.
    Чё мы беззубые такие, прям зло берет. Шакалы, с руки нашей едят и за палец кусать смеют...
    Димсон С.
  13. EagleAlex Сегодня, 13:46
    В прошлом году моему ребенку завуч в школе замечание сделала, когда он с Георгиевской Ленточкой пришел, типа голубую надо, хорошо, хоть не радужную... Это в Алма-Ате, Казахстан.
    EagleAlex
    1. КАРПУХА 74 Сегодня, 13:56
      Странно. А моим в школе Георгиевские ленты сами учителя раздали. Вчера.
      КАРПУХА 74
  14. doubovitski Сегодня, 13:50
    Если бы эти ХОТЕЛИ, то, конечно, смогли бы модифицировать эту акцию под требования Ислама. (Нельзя изображать людей). То есть могли бы просто имена, фамилии и места службы носить на табличках.
    И у нас ведь есть множество случаев, когда фотографии родственника отсутствует. Обходятся. Было бы желание.
    Ох, отозвутся для них все наши возмущения. Пусть не обижаются.

    Пусть тогда с паспортов фотографии уберут. И будет хорошо.
    doubovitski
  15. Злой 55 Сегодня, 13:55
    Пусть тогда теперь будет в России такая традиция- все гастарбайтеры из Точикистона приезжают на работу с плакатами для акции "Бессмертный полк"..И традиции не пострадают и последователи Пророка Мухамета будут спокойны.
    Злой 55
  16. Farid05 Сегодня, 13:56
    Не проводят - их право, но зачем Ислам сюда приплетать? Вроде я мусульманин, но никогда о подобном запрете не слышал... скорее всего политика как обычно.
    Farid05
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