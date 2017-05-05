Таджикские власти отказали в проведении акции "Бессмертный полк"
Таджикское информагентство «Ховар» публикует материал, в котором говорится об отказе Таджикистана от акции «Бессмертный полк». В заявлении со ссылкой на официальные власти названы и причины отказа. Главной причиной стало «противоречие акции "Бессмертный полк" исламским традициям».
Из сообщения, которое приводится "Интерфаксом" :
С каких пор Таджикистан стал исламской республикой и когда успел обзавестись соответствующим официальным названием, не сообщается. Не сообщается и того, почему "исламские традиции" не запрещают таджикским гастарбайтерам миллионами выезжать в светскую Россию, где акция "Бессмертный полк" проводится массово, не нарушая исламских традиций.
Помимо заявлений о "несоответствии" акции "Бессмертный полк" канонам ислама, информационное агентство публикует высказывание представителей власти страны о "небезопасности акции в условиях нестабильной обстановки на таджикско-афганской границе". Каким именно образом нестабильная обстановка способна повлиять на проведении акции, не конкретизируется.
Мало того, отмечается, что ветераны Великой Отечественной войны "вряд ли смогут появиться на улицах городов страны". Официальный Душанбе таким образом за ветеранов, которых в Таджикистане осталось не более 500, решил всё сам...
Ранее известия об отмене акции "Бессмертный полк" пришло из Узбекистана. Об этом "Военное обозрение" сообщало 28 апреле в своём новостном материале .
Из сообщения, которое приводится "Интерфаксом" :
Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям.
С каких пор Таджикистан стал исламской республикой и когда успел обзавестись соответствующим официальным названием, не сообщается. Не сообщается и того, почему "исламские традиции" не запрещают таджикским гастарбайтерам миллионами выезжать в светскую Россию, где акция "Бессмертный полк" проводится массово, не нарушая исламских традиций.
На фото президент Таджикистана неукоснительно следует исламским традициям
Помимо заявлений о "несоответствии" акции "Бессмертный полк" канонам ислама, информационное агентство публикует высказывание представителей власти страны о "небезопасности акции в условиях нестабильной обстановки на таджикско-афганской границе". Каким именно образом нестабильная обстановка способна повлиять на проведении акции, не конкретизируется.
Мало того, отмечается, что ветераны Великой Отечественной войны "вряд ли смогут появиться на улицах городов страны". Официальный Душанбе таким образом за ветеранов, которых в Таджикистане осталось не более 500, решил всё сам...
Ранее известия об отмене акции "Бессмертный полк" пришло из Узбекистана. Об этом "Военное обозрение" сообщало 28 апреле в своём новостном материале .
Использованы фотографии: catoday.org
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