О потерях войск Германского блока на Русском фронте Первой мировой. Часть 2. «Летнее преследование» или «Русская мясорубка 15-го года»? Некоторые выводы

Устоявшимся штампом западной и частично отечественной историографии является оценка кампании 1915 г.: беспомощная русская армия постоянно отступает, а одерживавшие бесконечную вереницу побед немцы и австрийцы безостановочно наступают – и лишь людские возможности и коммуникационные ограничения кладут предел этому продвижениюНо вот что показательно – уже уровень понесенных потерь армий противников убедительно опровергает данный исторический штамп. Как раз 1915-й год, назло сформировавшимся стереотипам, стал для армий Германского блока самым кровавым годом за всю войну. Но как же так – ведь на Французском фронте значительную часть кампании 1915 года царило относительное затишье? Ответ - за счет Русского фронта.Германский офицер-фронтовик Вальтер Бекман отнюдь не голословно считал «летнее преследование 1915 года» периодом наиболее тяжелых потерь немецкой армии за всю мировую войну. В. Бекман проанализировал боевые потери немецких пехотных полков на Русском и Французском фронтах (причем исследовал перебрасывавшиеся реже других или не перебрасывавшиеся части), отметив значительно более высокий уровень потерь для германских полков Русского фронта. Если, например, находившийся на Французском фронте 24-й пехотный полк потерял за войну убитыми 2825 человек, то воевавший на Русском фронте 1-й гренадерский полк лишился убитыми 5479 человек. Или, например, сражавшийся на Западе и один из наиболее пострадавших на Французском фронте 92-й пехотный полк потерял убитыми 4750 человек, в то время как воевавший на Русском фронте 41-й пехотный – 6815 человек. Перечень можно продолжать.О том что В. Бекман прав, мы убедились, проанализировав другой источник и выяснив, что, например, сражавшийся в Галиции германский 91-й пехотный полк лишь с мая по сентябрь 1915 г. потерял около 4500 человек – или свыше 100% личного состава. А германская 48-я резервная дивизия из состава германской Южной армии только с августа по октябрь 1915 г. потеряла 70 офицеров и 4712 нижних чинов (из них 3100 человек пропали без вести – т. е. в большинстве попали в русский плен). Один из ее полков – 224-й резервный – восстанавливался несколько раз.Цифры потерь австро-германских войск в некоторых боевых операциях также подтверждают высказывание В. Бекмана.В ходе сражений в Восточной Пруссии и Северной Польше зимой-летом 1915 г. крупные потери понесли германские 8-я, 9-я, 10-я и 12-я армии.Так, нанося 19 - 23 января отвлекающий удар на центральном участке польского фронта - у Воли Шидловски и Боржимова - серьезно пострадала 9-я армия. Лишь за 3 дня боев немцы показали свои потери в 8 дивизиях ударной группы равными 40000 человекОбщие потери германских 10-й армии и армейской группы генерала артиллерии М.-К.-В. фон Гальвица (8-я и 12-я армии) во Второй Августовской и Второй Праснышской операциях в январе-марте 1915 г. составили до 80000 человекВ ходе Третьей Праснышской операции 30 июня – 5 июля немцы показали общие потери армейской группы до 10000человек. Но по подсчетам советского историка Г. К. Королькова немецкие потери в этой операции достигают 25% от состава группировки М.- К.- В. Гальвица – то есть более 40000 человекСражения в Галиции также обходились немцам очень дорого.Причем потери в Горлицкой стратегической наступательной операции стали для них одними из наиболее тяжелых в кампании 1915 г.11-я армия А. фон Макензена в период немногим превышающий полтора месяца (от Горлицкого прорыва и до захвата Львова – с 19 апреля по 9 июня) потеряла 87000 человек, в том числе 12000 убитымиГерманская Южная армия только за июнь потеряла 25000 бойцовОперации в Прибалтике также привели к большим потерям германских войск. Так, лишь 12-я армия за июль - август потеряла 1800 офицеров и 80000 бойцов. Лишь относительно спокойный октябрь месяц обошелся Неманской армии в 15000 человекКлючевое значение в структуре потерь австрийцев и немцев в кампании 1915 г. имела Карпатская операция, в ходе которой в январе – марте их потери (разновременно это германская Южная, австрийские 3-я, 4-я, 5-я армии, армейская группа Пфланцер-Балтина, германский Бескидский корпус) составили до 800000 солдат и офицеров. Так, германская 1-я пехотная дивизия за январь – март потеряла в Карпатах 10000 человек, т. е. переменила свой состав.О том, насколько серьезные потери несли австро-германцы на днестровском фронте и в Галиции летом-осенью 1915 г. свидетельствуют некоторые цифры.Когда 27 мая – 2 июня русская 11-я армия нанесла поражение германской Южной армии у Журавино, трофеями русских войск стали до 18000 вражеских солдат и офицеров. В ходе боев у Збаража и на Серете 17-30 августа было захвачено свыше 40000 пленных. В ходе Луцкой операции в сентябре 1915 г. части русской 8-й армии пленили до 70000 человекПотери германской Южной армии и германских дивизий армейской группы Э. Бем-Эрмоли только за период 8 - 18 октября составили до 10000 человекВ итоге, на Русском фронте в кампании 1915 г. немецкие войска потеряли 1 миллион человек (тогда как на Французском фронте за этот период – 721 тысячу человек), австрийские войска – 1 миллион 252 тысячи человек (на Итальянском и Балканском фронтах за тот же период – 181,6 и 29 тысяч человек соответственно), турецкие войска – до 100 тысяч человек.Соответственно, от общих боевых потерь за этот год данные цифры составили: для германских войск 58%, австрийских войск – до 86%, для турецких войск – до 30%. Усредненно Германский блок понес на Русском фронте более 67% от общих потерь в этой кампании.Соответственно, в 1915 году русская Действующая армия не только нанесла войскам стран Германского блока общие потери в 2 миллиона 350 тысяч человек - потери данного года стали самыми тяжелыми для армий всех держав Четверного союза за всю войну. Оценивая потери германских войск на Востоке в 1915 году, подполковник Лярше отметил, что факт потери для немцев миллиона человек – свидетельство качества русской армииВ ходе позиционной войны на австро-германском фронте в кампаниях 1916-1917 гг. германские и австрийские войска также понесли крупные потери. Они составили в 1916 г. для немцев более свыше 400 тысяч человек (на Французском фронте (эффект Вердена и Соммы) – потеряно 983 тысяч человек и еще до 60 тысяч человек на других фронтах). Соответственно, германцы понесли на Русском фронте до 28% общих потерь в кампании 1916 г.Австро-венгры потеряли в 1916 г. до 650 тысяч бойцов в боях с русскими и более 36 тысяч бойцов с русско-румынскими войсками (на Итальянском фронте и на Балканах потеряно около 293 тысяч и 6,7 тысяч человек соответственно)– или до 70% потерь австрийских войск за год.Наиболее крупные потери австро-германцы понесли, отражая наступление Юго-Западного фронта - только пленными противник потерял более 400000 человек (до 9000 офицеров и 408000 нижних чинов). Австрийцы оценивали свои потери на июль в 475000 человек, из них 226000 пленнымиГерманские войска понесли серьезные потери не только в боях с Юго-Западным фронтом – в ходе Нарочской и Барановичской операций потеряв по 40000 человек.Турецкие войска на Кавказском фронте в ходе кампании 1916 г. потеряли более 100 тысяч человек (более 50% от потерь в кампании). Так, в ходе Эрзерумской и Эрзинджанской операций русские войска пленили соответственно более 20000 и 17000 бойцов противника, в ходе Огнотской операции турки потеряли около 60000 человек.В общей сложности кампания 1916 г. нанесла войскам Германского блока на Русском фронте (без учета потерь болгарской армии) потери в более чем 1 миллион 200 тысяч человек - или 45% от общих потерь войск Германского блока за этот год.В ходе кампании 1917 г. немцы потеряли на Русско-румынском фронте до 350 тысяч (при 900 тысячах на иных фронтах) человек – или 28% общих потерь года.Австрийцы на Русско-румынском фронте потеряли до 150 тысяч человек (316 тысяч потеряно на прочих фронтах – лишь в кампании этого года их потери на Итальянском фронте превысили потери на Русском) – 32% общих потерь года.Так, отражая Июньское наступление Юго-Западного фронта немцы и австрийцы потеряли 82000 человек, в т. ч. 37000 пленными. Лишь германская Южная армия только за 16 – 23 июня лишилась более 12500 бойцов (5444 немцев, 4556 австрийцев, 2526 турок)Т. о., общие потери войск держав Германского блока в 1914-1917 гг. на Русском фронте составили (где указаны потери государств - в скобках отмечен % потерь армии соответствующего государства на Русском фронте от ее общих потерь на всех ТВД в ходе данной кампании; для итога потерь Германского блока на Русском фронте за соответствующую кампанию в скобках указан % потерь, приходящихся на Русский фронт, от общих потерь блока за данную кампанию):Кампания 1914 г.: Германия - 223000 (около 23%); Австро-Венгрия - 723000 (76%), Турция 90000 (100%). Всего за кампанию - 1000036 (51%).Кампания 1915 г.: Германия - 1000000 (58%); Австро-Венгрия - 1252000 (85,5%) ; Турция - около 100000 (30%). Всего за кампанию - 2350000 (67%).Кампания 1916 г.: Германия - 400000 (до 28%); Австро-Венгрия - до 700000 (до 70%)(с Румынским фронтом); Турция - более 100000 (свыше 50%). Всего за кампанию - более 1200000 (45%).Кампания 1917 г.: Германия - до 350000 (28%); Австро-Венгрия - около 150000 (32%), Турция - незначительно. Всего за кампанию - свыше 500000 (29%).Таким образом, в 1914-1917 гг. общие потери на Русском фронте составили:для германских войск - до 2 миллионов;для австро-венгерских войск – 2 миллиона 825 тысяч;для турецких войск – 300 тысяч человек.Всего - более 5 миллионов 100 тысяч человек.Все познается в сравнении. В 1914-1917 гг. потеряли:германские войска на Французском фронте - 3 миллиона 340 тысяч человек;австрийские войска на Итальянском и Балканском фронтах - 1 миллион 130 тысяч человек;турецкие войска на всех иных (всех кроме Кавказского) ТВД – до 450 тысяч человекТаким образом, все союзники России вместе взятые нанесли в рассматриваемый период войскам Германского блока потери в 4 миллиона 920 тысяч человек – то есть меньше чем 5 миллионов человек и, соответственно, меньше, чем им нанесла русская армия.То есть на конец 1917 года общие потери войск противника в боях с русской Действующей армией составили более 50% от общих потерь войск Германского блока.Но, учтя тот факт, что в 1917 г. находящаяся на стадии «углубления революции» русская армия сражалась вполсилы, необходимо сравнить потери войск Германского блока на Русском и прочих фронтах на конец 1916 г. И мы видим, что концу 1916 года германские войска на Русском фронте потеряли более 1 миллиона 600 тысяч человек (в то время как на Французском – 2 миллиона 460 тысяч), австрийские войска – около 2 миллионов 700 тысяч человек (а на Балканском и Итальянском фронтах – около 730 тысяч человек) и турецкие войска – до 300 тысяч человек (и до 300 тысяч на других фронтах). От общих потерь войск держав Германского блока к исходу кампании 1916 г. в 8 миллионов 90 тысяч человек – 4 миллиона 600 тысяч (или 57%) выведены из строя усилиями русских войск.И тогда становятся понятными слова солидарного с В. Бекманом Г. Блюментрита - о том что имеет место знаменательный, хоть и малоизвестный факт - что, как отметил генерал, «наши потери» в годы Первой мировой на Восточном фронте значительно превышали потери, понесенные на Западном фронте. Если принять во внимание, что Г. Блюментрит имел в виду потери не только германской армии, а всего возглавляемого Германской империей блока – то он абсолютно прав.Каждый отдельно взятый противник России пострадал достаточно серьезно. К концу кампании 1917 г. общие потери германских войск на Русском фронте достигли более 37%, австрийских войск – более 71% и турецких войск – 40% от их общих потерь за 1914-1917 гг. К концу кампании 1916 г. эти цифры соответственно составили: более 39%, почти 79% и 50%.Для австро-германцев самым затратным на Русском фронте был 1915 год (44,5% от всех австрийских и 50% от всех германских потерь на этом фронте), в то время как для турок – 1916 год (до 35% общих потерь). Важнейшим фронтом России был Юго-Западный, также и для Австро-Венгрии главным был Русский фронт. И потери австрийских войск составили 55% от общих потерь войск всего блока на этом фронте (но в кампании 1917 г. по уровню потерь немцы на Русском фронте превзошли австрийцев).Усреднено, Русский фронт в ходе 3,5 лет боевых действий наносил войскам Германского блока общие потери от 29% (1917 г.) до 67% (1915 г.) сравнительно с потерями на иных фронтах.Общеизвестна «Верденская мясорубка» 1916 г., в ходе которой за год боев немцы потеряли до 500000 солдат. Почему же Русский фронт 1915 года, забравший лишь у немцев людей в два раза больше, не называют «Русской мясорубкой 15-го года»? Сопоставимы с верденскими и немецкие потери на Русском фронте в кампании 1916 года. Это не что иное, как очередное доказательство сформировавшихся и устоявшихся в историографии и общественном мнении штампов и клише, яркий пример во все времена применявшейся к военным усилиям нашего государства западной практики двойных стандартов.германцы, убитые в Восточной Пруссии. Зима 1915.Убитые германцы.