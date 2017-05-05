17:08 05 мая

"В России слишком много пенсионеров"

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина (бывшего министра финансов РФ) подготовил очередной вариант стратегии развития страны. На сей раз программа, которая легла на стол президента России, носит названием Стратегия-2035. Один из пунктов программы посвящён вопросам низкого размера пенсий в стране. Газета «Ведомости» публикует некоторые выдержки из кудринской программы, в которой предлагается решение пенсионной проблемы.

По инициативе кудринского «Центра» предлагается уменьшить число пенсионеров в России примерно на 4 млн человек (около 9%). Для «уменьшения числа пенсионеров» предлагается повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. На такие меры предлагается переходить с 2019 года с «шагом» повышения пенсионного возраста в 6 месяцев.

"В России слишком много пенсионеров"



Мало того, программа, подготовленная этим Центром, предполагает и ужесточение условий для повышения пенсий. Так называемый страховой стаж, который к 2024 году должен быть повышен до 15 лет, Кудрин и Ко предлагают к 2035 году поднять до 20 лет. При этом минимальное число «пенсионных баллов» нужно будет довести до 52. Если человек по ряду причин так не сможет заработать на трудовую пенсию, будет получать социальную пенсию, но не ранее достижения 68-летия.

Чтобы получить досрочную пенсию, нужно будет отработать (к примеру, учителям и врачам) 35 лет в профессиональной деятельности.

По мнению коллег Кудрина, все эти меры «позволят увеличить размер пенсий в России». О том, хватит ли в стране рабочих мест, чтобы обеспечить ими дополнительно миллионы "переставших считаться пенсионерами", в стратегии г-на Кудрина не сообщается.

Использованы фотографии: Imperor
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Комментарии 78

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:07
    Что можно ждать от либераста бухгалтера? Только очередной гадости.
    oleg-gr
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:12
      По инициативе кудринского «Центра» предлагается уменьшить число пенсионеров в России примерно на 4 млн человек

      Лучше бы убрали такое же количество чиновников! sad
      СРЦ П-15
      1. Банный Сегодня, 14:17
        Уменьшить число пенсионеров можно ,,,расстрелами)))) но лучше уменьшить число чиновников способ можно оставить тот же экономия будет гораздо существенней
        Банный
        1. Владимир 38 Сегодня, 14:40
          Цитата: Банный
          Уменьшить число пенсионеров можно ,,,расстрелами)))) но лучше уменьшить число чиновников способ можно оставить тот же экономия будет гораздо существенней

          Да число паразитов уменьшать надо. Вот вариант быстрого и существенного сокращения бюджета. Дума и СФ общее кол-во трутней около 2 000 ч-к с обслугой и это не считая региональных представителей. ЗП у них 300 000 руб. , при этом куча льгот, машины и т.д Думаю, СФ можно весь разогнать, не понимаю, чем они занимаются. Думу нужно существенно сократить , до 3 представителей с партии. Предполагаю, что освободится порядка 2 миллиардов в месяц . Ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Урезать ЗП топ менеджеров гос компаний или с гос участием. Провести инвентаризацию имущества чиновников, сравнить нажитое имущество с ЗП,разницу конфисковать в пользу гос-ва. Не могу сказать сколько появится денег, но думаю на 10 000 руб. пенсии можно поднять будет.
          Владимир 38
        2. Vadivak Сегодня, 14:44
          Цитата: Банный
          меньшить число пенсионеров можно ,,,расстрелами

          Вот с Кудрина и начнем
          Vadivak
          1. Чёрный Сегодня, 16:07
            ...а по-моему в России слишком много ворюг...
            Чёрный
      2. NIKNN Сегодня, 14:32
        УМРИ !!!! (не ктебе СРЦ П-15 ) просто встрял...
        NIKNN
        1. NIKNN Сегодня, 14:34
          что то смотрю на ВО автоматически стали слова исключать по какой то программе...."" вообще то словарное слово....а вот раз и нету..???? перенапишу(опять исключило) У.Р.О.Д.
          NIKNN
      3. 30 вис Сегодня, 14:54
        В России слишком много "кудриных " ! Сократить"кудриных " и хватит на повышение пенсий всем пенсионерам!
        30 вис
        1. Чёрный Сегодня, 16:13
          Если наши правители будут и дальше выполнять советы этого экономического гуру и повышать пенсионный возраст не придется, пенсионеров просто переморят да и все.
          Чёрный
    2. Владимир 38 Сегодня, 14:18
      Да пенсионеров много и от них активно избавляются с помощью медицины и пенсий. А молодежь рожать не хочет, так как ставки по кредитам не реальны, а жить не где. Да и работу не найти. Все делают, что бы русские люди вымирали..
      Владимир 38
    3. сибиралт Сегодня, 14:36
      Отправить Кудрина на пенсию и забрать наворованный бизнес. И что он тогда скажет? belay
      сибиралт
      1. novobranets Сегодня, 14:45
        Цитата: сибиралт
        Отправить Кудрина на пенсию

        И непременно что бы пенсию получал в бухгалтерии ИТУ (исправительно-трудового учреждения), с вычетом за кормежку.
        novobranets
        1. olimpiada15 Сегодня, 16:09
          Уточнение: Пенсию Кудрину назначить после 90 лет
          olimpiada15
      2. Sharky Сегодня, 16:15
        Цитата: сибиралт
        Отправить Кудрина на пенсию и забрать наворованный бизнес. И что он тогда скажет? belay


        Да не на пенсию его надо, а на урановые рудники работать до... 67 лет. А там и пенсия ему будет нужна только пособие на деревянный ящик!
        Sharky
    4. хозяин Сегодня, 14:56
      Просто пусть отправляют на пенсию чиновников и бюрократов. Дадут дорогу молодым.
      Засилье пенсионеров в конторах запредельное, держатся за место и ни хрена не делают.
      Только работники физического труда уходят на пенсию, остальные сидят в теплых кабинетах....
      хозяин
      1. sso-250659 Сегодня, 15:15
        Цитата: хозяин
        Дадут дорогу молодым.

        На некоторых должностях уже давным-давно сидят эти молодые. Жадные до денег, ничего не знают, не умеют и желают только одного - денег и власти. Способны только разрушать и выдают это за очередные оптимизацию, модернизацию, интенсификацию и т.д. Для примера поищите возраст и доходы некоторых (а можно и многих) чиновников от медицины в государственных ЛПУ (главные врачи, генеральные директоры клиник, и прочая, прочая, прочая) На частные клиники не смотрите. Там честно грабят население, которое само на это соглашается. А так же на семейственность в ряде крупных НИИ, университетах, РАН и пр. (НИИ им. Склифасовского, все эти Бокерии и иже с ними. в замах и помах сыновья, зятья, дочки и т.д.)
        sso-250659
    5. РУСС Сегодня, 16:51
      Цитата: oleg-gr
      Что можно ждать от либераста бухгалтера? Только очередной гадости.


      С 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного возраста чиновников

      Закон, по которому пенсионный возраст для чиновников будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, вступил в силу в России с 1 января 2017 года. Повышение будет происходить до тех пор, пока для мужчин он не составит 65 лет, а для женщин — 63 года

      Опять Кудрин виноват?
      РУСС
  2. sdc_alex Сегодня, 14:08
    Когда этого дебила уже куда нибудь уберут??? Ей богу достал...
    sdc_alex
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:19
      Цитата: sdc_alex
      Когда этого дебила уже куда нибудь уберут??? Ей богу достал...

      По мне так этот неумный человек там не единственный, проще сказать кого оставить нужно, Шойгу да Лаврова.
      Владимир 38
    2. Vadivak Сегодня, 14:26
      Цитата: .....
      По инициативе кудринского «Центра» предлагается уменьшить число пенсионеров .

      Кудрин - уменьшать надо количество воров и зарплаты в думе и жрать меньше Питание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, оказывается, составляет отдельную статью расходов. И если посчитать, сколько за один рабочий день стоят приемы пищи спикера Совфеда, то получится довольно крупная сумма - почти пять тысяч рублей.

      Всего за 2015 год на "Оказание услуг по обеспечению питания председателя Совета Федерации" выделили 1,2 миллиона рублей. В этом году всего 247 рабочих дней. Путем нехитрых вычислений можно выяснить, что Матвиенко каждый день может тратить на еду около 4,8 тысяч рублей.
      Vadivak
    3. рич Сегодня, 14:35
      Кудрин Алексей Леонидович официальные деклорации о доходах:


      Это только лично на нем числится. Жаль места мало для публикаций о доходах его жены, дочери и сына -школьника. Сам Кудрин на их фоне нищий
      рич
    4. vadsonen Сегодня, 15:02
      Когда этого дебила уже куда нибудь уберут??? Ей богу достал...

      Сразу за Чубайсом и Дамой, т.е. никогда.
      vadsonen
    5. РУСС Сегодня, 16:52
      Цитата: sdc_alex
      Когда этого дебила уже куда нибудь уберут??? Ей богу достал...

      Уберут от куда? Или в смысле "уберут" ,ликвидируют?
      РУСС
  3. lis-ik Сегодня, 14:10
    Ещё раз убеждаюсь в принятом мной решении не платить ни копейки в пенсионный фонд, мне эти подачки не нужны, зато сколько скандалов с ПФР за последние десятилетия, так же и с фондом медстраха, плачу за всё сам, зачем платить больше?
    lis-ik
  4. МПК105 Сегодня, 14:11
    От тёзка красаучег,от молодец-одним махом семерых убивахом....Уважаю дядьку-сопли не жуёт,любую пронблему подкинь ему,на раз решит...Надо подсказать ему,о людях радеющему на полумерах не останавливаться,а чтоб пенсионный возраст до 145 поднял-и будет всем счастье ПОЛНОЕ...
    МПК105
    1. ser-pov Сегодня, 14:14
      А я предлагаю эту сволочь помножить на ноль! Ему надо было не тортом тогда в кабаке в рожу заехать. а сковородкой... Сама -то бы было.. am
      ser-pov
    2. vladimirvn Сегодня, 14:33
      Для того и держут.
      vladimirvn
    3. alexmach Сегодня, 14:48
      Как бы негодование высказывать можно сколько угодно, но с реальностью то никак не поспориш. какой ещё выход из ситуации то?
      alexmach
  5. Сибирь Сегодня, 14:14
    Вот же ушлепок... Да в России практически все инициативы направлены на то чтобы доить простых граждан и дальше. Пока народ молчит его будут нагибать и дальше.
    Сибирь
    1. Black5Raven Сегодня, 17:04
      Главное Майдана нет , а то будет как в Украине ! Только Вождя переизбрать и в новый трудовой поход . wassat
      Black5Raven
  6. bgt157.5 Сегодня, 14:14
    На такие меры предлагается переходить с 2019 года

    Ахахахах
    Правильно. Пусть сначала проголосуют за царя-батюшку, а потом три шкуры драть.
    bgt157.5
  7. senima56 Сегодня, 14:15
    Ещё лет 20 назад М. Жванецкий писал: "А действительно: нас много, их мало...Один выход: нас меньше должно быть !"
    senima56
  8. voron770247 Сегодня, 14:15
    Сейчас молодым найти работу проблемно, а шестидесятилетнему - утопия... даже на органы вряд ли возьмут... Так бы прямо и говорил - после 60 в газовую камеру и к Нараяму.
    voron770247
    1. 30 вис Сегодня, 15:01
      Пусть сам лезет в газовую камеру . А мы ещё должны жён любить , внуков до ума довести . Воспитать внуков правильно . так , что б "кудрины " над нами верх не взяли!
      30 вис
    2. SlavaS Сегодня, 15:07
      Нараяма это кто?
      SlavaS
  9. soroKING Сегодня, 14:16
    кудри вьются...
    почему они не вьются у порядочных людей? negative
    soroKING
    1. Maksud Сегодня, 15:00
      Так денег нет для бигудей. hi
      Maksud
  10. капрал Сегодня, 14:17
    Какие-то полумеры. Можно дополнить принудительной эвтаназией или запрет на оказание врачебной помощи после 60-ти. Чего мелочиться?
    капрал
  11. Комментарий был удален.
  12. AlexTires Сегодня, 14:19
    ну, с этим все понятно давно было...
    AlexTires
  13. volodya Сегодня, 14:21
    Или полный ДБ,или агент США!
    volodya
  14. BlackMokona Сегодня, 14:23
    Следующий шаг власти.
    BlackMokona
  15. техник72 Сегодня, 14:28
    Цитата: Владимир 38
    Цитата: sdc_alex
    Когда этого дебила уже куда нибудь уберут??? Ей богу достал...

    По мне так этот неумный человек там не единственный, проще сказать кого оставить нужно, Шойгу да Лаврова.

    Вот уж два гения!
    техник72
  16. KudrevKN Сегодня, 14:31
    Что ж, маски сброшены - мы в древней Спарте - ни старики, ни инвалиды, ни больные дети...? Ни ветераны к Дню Победы ЕЩЕ ЖИВЫЕ? НО УЖЕ ЗАБЫТЫЕ!!! У меня тещу, малолетнюю узницу концлагеря, всех льгот к Празднику лишили - денег нет!? Написал Матвиенки письмо - "извините. всем тяжело - кризис! И мы тут в СФ и ГД "голодаем" и "последнюю лошадь за Амуром доедаем без соли"? "А Вы держитесь"!? Что с бендеровки из Черкасс возьмешь? И это третье лицо в нашей уже бедной России? Позорище! Интересно, почему Меркель Путина не спросила - куда деваются немецкие деньги в качестве компенсации узникам за концлагеря?
    KudrevKN
  17. yehat Сегодня, 14:32
    Кудрин все тупее и тупее советы дает. Зачем его вообще слушать?
    Его совет примерно из такой оперы- а давайте на машинах ездить не будем, тогда прожиточный минимум можно будет урезать. Пересядем все на велосипеды и зимой в -30 начнем ездить. Креативщик долбаный... лучше бы бухгалтерией занимался, экономист абсолютно бездарный.
    yehat
  18. olimpiada15 Сегодня, 14:32
    Кудрина сократить, и его контору ЦСР разогнать- будет сэкономлено много средств. Чиновников пора сокращать, з/п оставшимся назначить на уровне средней по стране.
    Что-то слишком много развелось на кормлении у бюджета лиц, разрабатывающих методы геноцида граждан страны, ибо ни под какие другие цели их деятельность не подходит. Слишком много дармоедов-экспертов развелось в стране. Молодые они-пора начинать работать.
    olimpiada15
  19. kursk87 Сегодня, 14:32
    Жизненно необходимо сократить численность таких как Кудрин и ему подобных
    kursk87
  20. den-protector Сегодня, 14:34
    Вся эта шелупонь из так называемого экспердного сообщества и прочих реформаторов упорно двигает страну к социальным потрясениям. До 1917 года реформаторы-эксплуататоры тоже ничего не боялись, никак нажраться не могли, денег очень хотели, думали прокатит. Не прокатило.
    den-protector
  21. zivXP Сегодня, 14:39
    А за счет чего живет этот Центр стратегических разработок? За чей счет разрабатываются такие губительные для России "стратегии развития"?
    zivXP
  22. Yeraz Сегодня, 14:40
    умники уровень коррупции может снизите и тогда денег на в бюджете станет больше.
    Yeraz
  23. faterdom Сегодня, 14:44
    Кого и впрямь слишком много, это юристов, экономистов и политологов. Они давно перекрыли число функционеров КПСС, а аппетиты у них на порядки больше.
    faterdom
  24. bubalik Сегодня, 14:44
    В России слишком много пенсионеров
    no ,,,может Кремль все-таки в зелёный цвет перекрасить? winked
    bubalik
  25. sarmat55 Сегодня, 14:46
    А давайте введём гражданам РФ доплату от ренты за пользование природными ресурсами как во всех нормальных странах, кстати и в том же США, и давайте прикроем оффшоры, через которые утекают деньги за проданные ресурсы , дураку понятно если ресурсов вывозится в три раза больше чем возвращается денег в РФ от оффшорных добытчиков ресурсов то кто виноват...И давайте центробанк сделаем государственным а не частным ...Власть в РФ себя исчерпала и дискредитировала, приближая всяких Кудриных и Чубайсов.А Кудрин упырь с болотной который хочет пенсионерской крови постоянно ...
    sarmat55
  26. частное лицо Сегодня, 14:47
    А может просто ввести смертную казнь для проворовавшихся "патриотов" России с полной конфискацией их награбленного в пенсионный фонд . Вот это я думаю реальный выход так как их пенсия даже в сравнение с пенсией простых людей не идёт. Меньше таких "патриотов" как кудрин, чубайс и тому подобные легче жить простым пенсионерам.
    частное лицо
  27. TarTar Сегодня, 14:49
    Уже однажды предложили сократить оборонку - мол, такие деньжища сэкономим, заживём! А ещё не будем всяких нахлебников кормить, типа стран соцлагеря. Это же столько бабла - ещё лучше заживём! Ну и где это бабло?
    TarTar
    1. sso-250659 Сегодня, 15:24
      Цитата: TarTar
      Ну и где это бабло?

      Как где? В тумбочке конечно!!! А у кого эта тумбочка, я думаю, объяснять не надо!
      sso-250659
  28. Dzafdet Сегодня, 14:54
    Проще увеличить чиновникам срок выхода на пенсию до 80 лет и сократить их число в десять раз. Навести порядок с серым импортом,ввести налоги на оффшоры и перейти от плоской шкалы подоходного налога к прогрессивной! bully
    Dzafdet
    1. V.ic Сегодня, 15:22
      Цитата: Dzafdet
      Проще увеличить чиновникам ... и перейти от плоской шкалы подоходного налога к прогрессивной!

      Уважаемый, не надо отбирать последнюю корку у Зюги!
      V.ic
    2. sso-250659 Сегодня, 15:29
      Цитата: Dzafdet
      Проще увеличить чиновникам срок выхода на пенсию до 80 лет и сократить их число в десять раз.

      Да Вы что? Думайте, что предлагаете!!! Да этот 80-тилетний чиновник, себя не только сыновьями и дочерями окружит, еще и правнуков по всяким должностям понасажает. Причем ротация будет производиться по кругу всего кабинета министров, дабы убедить народ, что никакой семейственности!!!!!!!!!
      sso-250659
  29. SlavaS Сегодня, 14:56
    Может лучше ввести прогрессивную шкалу для НДФЛ?
    SlavaS
  30. Maksud Сегодня, 15:06
    Да пенсионеры и так вымирают стремительно, т.к. жизнь не сахар ( Я имею ввиду рядовых пенсионеров, работяг).Только вот пенсионер пенсионеру рознь. Один копейки считает от пенсии до пенсии, а другой продал Родину, развалил Соют и горя до сих пор не знает.
    Maksud
  31. Стройбат запаса Сегодня, 15:06
    А по-моему, в России СЛИШКОМ МНОГО депутатов и представителей "пятой колонны".
    Стройбат запаса
  32. Андрей Панов Сегодня, 15:09
    Может, петицию какую замутить, за расформирование этого центра? Все его стратегии, меры, направлены против народа. Или партию создать, партия бедных, а? И чтоб независимая была, ни от Кремля, ни от Думы, ни от олигархов, на взносы пусть живёт!
    Андрей Панов
  33. atolic Сегодня, 15:14
    Утром мажу бутерброд, сразу мысль:
    А как народ?
    И икра не лезет в глотку,
    И вино не льется в рот.
    atolic
  34. anjey Сегодня, 15:27
    Кудрина и еже сним на минималку и будет России счастье !!!
    anjey
  35. stas Сегодня, 15:33
    Цитата: sdc_alex
    Когда этого дебила уже куда нибудь уберут??? Ей богу достал...

    В правительстве таких много, все наши проблемы не только от Кудрина, есть и по выше в должности.
    stas
  36. Василенко Владимир Сегодня, 15:42
    "В России слишком много пенсионеров"

    спасибо ЕБНу и компании чубайсов гайдаров хакамад и прочих мерзавцев
    Василенко Владимир
  37. fif21 Сегодня, 15:45
    Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты! Чей же друг Кудрин? recourse
    Вот и чешите "репу" hi
    fif21
  38. kartalovkolya Сегодня, 15:45
    И кто нам предлагает новый план развития страны? Ба,да это же тот "реформатор" ,который вместе с Ельцинско-Гайдаровско-Чубайсовской "компашкои" , почти полностью разорил страну в угоду Вашингтонскому обкому, чудны дела твои "Господи"! Хочется напомнить слова его единомышленника Гайдара,который вообще заявлял о том,что в России 50 млн. лишних людей. Ну если у нашего руководства такие "советчик",то можно быть спокойными (покойными) за конечный результат!
    kartalovkolya
  39. Брови Брежнева Сегодня, 15:51
    да убили бы уже всех пенсионеров, чего уж там.
    Брови Брежнева
  40. ОТДЕЛ Сегодня, 16:06
    Я до пенсии точно не доживу! Так что господин Кудрин может меня записать в минус 1.... hi
    ОТДЕЛ
  41. костя андреев Сегодня, 16:14
    Население 143 млн человек.
    Из них: пенсионеры - 41 млн., не считая военных пенсионеров;
    армия со всеми вузами и КБ - чуть больше 1 млн;
    ФСБ, ФСО, спецсвязь, спецслужбы - 2 млн 160 тыс.;
    МЧС, МВД, УФСИН, прокуратура и так далее - 2 млн 541 тыс.;
    таможня, налоговая и прочие инспекции - 1 млн 356 тыс.;
    чиновники, лицензирующие, контролирующие организации - 1 млн 321 тыс.;
    прочие служащие - 1 млн 252 тыс.;
    клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов - 1 млн 727 тыс.;
    депутаты и их аппарат - 1 млн 872 тыс.;
    священнослужители - 530 тыс.;
    нотариусы, юридические бюро, адвокаты, заключенные - 1 млн 843 тыс.;
    частная охрана, детективы - 1 млн 98 тыс.;
    официально безработные - 8 млн 420 тыс. (данные С.Демуры).
    Итого - 67 450 тысяч человек, которые ничего не производят кроме государственных и близких к ним услуг.
    Плюс врачи, учителя, работники культуры и другие, сидящие на бюджете. Добавьте детей, школьников, домохозяек.
    Реально производят добавленную стоимость, около 15 миллионов человек, которые "кормят" остальных.
    Расходы на госаппарат в развитых странах - 11%, в России - 43%.
    Единственным источником экономического роста и пополнения бюджета является экспорт углеводородов и ряда других видов сырья. Снижение цен на нефть кладет этому конец.
    Даже если начать активное реформирование экономики, социальной сферы и главное системы управления на это уйдет несколько лет. А бюджетный и банковский кризис наступят очень скоро. (Нечаев) но кроме него можно найти и прочие вычисления, не сильно расходящиеся с этой!
    ну и чего Кудрин, сказал такого, что не было бы правдой!
    Уберите Кудрина, поставьте Лысова будет тоже самое! Для того что бы деньги заплатить надо их заработать, а у нас "У нас только 48 миллионов человек находятся в чистом, понятном, прозрачном рынке, уплачивают все взносы, уплачивают налоги. Вместе с тем численность людей в трудоспособном возрасте — 75 миллионов человек", — сообщила Голодец в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.
    костя андреев
    1. РУСС Сегодня, 16:55
      Цитата: костя андреев
      Население 143 млн человек.

      Население России — состав жителей, населяющих территорию России. На 1 января 2017 года по оценке Росстата в России было 146 804 372

      У вас устарелые данные laughing
      РУСС
  42. igorra Сегодня, 16:29
    Отобрать, отодвинуть и т.д., у наших либерастов всё заточено на отъём, а заинтересовать людей не пробовали - вышел на пенсию позже, получи надбавку к пенсии. Мы все разные, кто то в 55-60 лет уже стариком себя чувствует, а кто и в 70 бодрячком, без работы не может. Плюс навести порядок в пенсиях двойного гражданства, много граждан бывших республик получают нашу пенсию.
    igorra
  43. хмурый лис Сегодня, 16:39
    наглая рожа предателя Родины .А впрочем ему похоже РФ не Родина .он здесь временно так заработать и уехать продажная шкура .2й чубайс тот как тоже сказанул фразачку ну подумаешь помрет несколько миллионов человек Ну и что ОНИ не вписались в рынок !
    хмурый лис
    1. РУСС Сегодня, 16:56
      Цитата: хмурый лис
      наглая рожа предателя Родины

      Кто?
      РУСС
  44. РУСС Сегодня, 16:49
    Автор статьи свою фразу-" В России слишком много пенсионеров" выдал видимо за цитату Кудрина. Но Кудрин такого не говорил, а пенсионный возраст поднимать все равно будут......и Кудрин здесь ни при чем.
    РУСС
  45. afrikanez Сегодня, 16:49
    Иуда, которому мать с отцом являются обузой (т.к. являются пенсионерами). Да такого в чан с кипящей смолой надо бросить. Презерватив прокушенный!!!
    afrikanez
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