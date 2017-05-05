"В России слишком много пенсионеров"
Центр стратегических разработок Алексея Кудрина (бывшего министра финансов РФ) подготовил очередной вариант стратегии развития страны. На сей раз программа, которая легла на стол президента России, носит названием Стратегия-2035. Один из пунктов программы посвящён вопросам низкого размера пенсий в стране. Газета «Ведомости» публикует некоторые выдержки из кудринской программы, в которой предлагается решение пенсионной проблемы.
По инициативе кудринского «Центра» предлагается уменьшить число пенсионеров в России примерно на 4 млн человек (около 9%). Для «уменьшения числа пенсионеров» предлагается повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. На такие меры предлагается переходить с 2019 года с «шагом» повышения пенсионного возраста в 6 месяцев.
Мало того, программа, подготовленная этим Центром, предполагает и ужесточение условий для повышения пенсий. Так называемый страховой стаж, который к 2024 году должен быть повышен до 15 лет, Кудрин и Ко предлагают к 2035 году поднять до 20 лет. При этом минимальное число «пенсионных баллов» нужно будет довести до 52. Если человек по ряду причин так не сможет заработать на трудовую пенсию, будет получать социальную пенсию, но не ранее достижения 68-летия.
Чтобы получить досрочную пенсию, нужно будет отработать (к примеру, учителям и врачам) 35 лет в профессиональной деятельности.
По мнению коллег Кудрина, все эти меры «позволят увеличить размер пенсий в России». О том, хватит ли в стране рабочих мест, чтобы обеспечить ими дополнительно миллионы "переставших считаться пенсионерами", в стратегии г-на Кудрина не сообщается.
По инициативе кудринского «Центра» предлагается уменьшить число пенсионеров в России примерно на 4 млн человек (около 9%). Для «уменьшения числа пенсионеров» предлагается повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. На такие меры предлагается переходить с 2019 года с «шагом» повышения пенсионного возраста в 6 месяцев.
Мало того, программа, подготовленная этим Центром, предполагает и ужесточение условий для повышения пенсий. Так называемый страховой стаж, который к 2024 году должен быть повышен до 15 лет, Кудрин и Ко предлагают к 2035 году поднять до 20 лет. При этом минимальное число «пенсионных баллов» нужно будет довести до 52. Если человек по ряду причин так не сможет заработать на трудовую пенсию, будет получать социальную пенсию, но не ранее достижения 68-летия.
Чтобы получить досрочную пенсию, нужно будет отработать (к примеру, учителям и врачам) 35 лет в профессиональной деятельности.
По мнению коллег Кудрина, все эти меры «позволят увеличить размер пенсий в России». О том, хватит ли в стране рабочих мест, чтобы обеспечить ими дополнительно миллионы "переставших считаться пенсионерами", в стратегии г-на Кудрина не сообщается.
Использованы фотографии: Imperor
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