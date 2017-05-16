Транспорты под ударом

Войсковые транспорты противника – желанная добыча во всех войнах. Атака на транспорты имела свою специфику и часто приводила к серьезным потерям атакующего. О нескольких показательных эпизодах из истории Русского фронта Первой мировой войны – эта статья.30 августа 1914 года 41-я пехотная дивизия 16-го армейского корпуса наступала вслед за разбитыми под Быхавой австрийцами через м. Модлибожице, Пикуле и далее на юг. В авангарде дивизии следовал пехотный полк, две артиллерийские батареи и казачья сотня.Во время похода от разъездов была получена информация, что на поляне у деревни Пикуле находится крупный транспорт противника, находящийся под прикрытием пехоты. Начальник авангарда решил его атаковать и приказал своим бойцам ускорить шаг.Дер. Пикуле, состоящая из нескольких раскинувшихся в беспорядке дворов, лежала на лесной поляне, и имела длину около 500 шагов и почти такую же ширину. Дорога перерезала поляну пополам, причем ее северо-восточная половина, простиравшаяся до леса, была заболочена и соответственно доступна лишь для пехоты, в то время как западная и южной части - сухие. Дорога к югу от Пикуле имела досчатый настил.Транспорт противника шел из Янова. Он включал в себя более 1000 повозок, растягиваясь на походе на 15-километровое расстояние. Прикрытие обоза – батальон германской пехоты. Прикрытие транспорта было рассредоточено, находясь как за повозками обоза, так и за деревенскими домами.Для атаки транспорта были выделены силы, включавшие в свой состав 2 орудия и 6 рот пехоты.В полдень начался бой.Как только прогремели первые выстрелы, почти все обозные разбежались, часть поволок ринулась в разные стороны и увязла в болоте. Много обозных лошадей погибли или были ранены. Дер. Пикуле загорелась – ее подожгли немцы, рассчитывая что огонь уничтожит и груз транспорта.В 16 часов 30 минут оставшиеся не ранеными 54 бойца из числа защищавших транспорт сдались в русский плен, а остальные были убиты, ранены или бежали.41-я пехотная дивизия потеряла в этом деле убитыми и ранеными 150 человек (в том числе 1 офицер был убит и 3 ранено). Трофеями стали более 1000 повозок с грузом, в состав которого входили: снаряды, ручные гранаты, мука, овес, белье, снаряжение, лазаретные принадлежности, шоколад и сигары. Также были захвачены 64 лошади, 2 походные кухни, мотоцикл и 6 велосипедов.Ошибкой начальника авангарда 41-й дивизии была трата времени на обстрел прикрытия транспорта – ведь следовало, пользуясь превосходством в силах, сразу атаковать противника в штыки. Результат был бы достигнут быстрее и с меньшими жертвами. Непонятно также и то, почему русский авангард не окружил транспорт со всех сторон, атаковав его только с фронта.Благодаря активным действиям русской конницы к началу июня 1915 г. оперативная обстановка в Прибалтике на Шавельском направлении временно стабилизировалась.Соединения германского конного корпуса Э. фон Шметтова (2-я, 6-я, 8-я кавалерийские дивизии) были 2-го июня отброшены к р. Жижма - на рубеж Швендры - Пошимши - болото Гельце.Практически сразу после знаменитой конной атаки у Попелян части Уссурийской конной бригады продолжали действовать активно - 3-го июня они наступали на Тришки – Дыршейки.5-го июня они получили приказ осуществить рейд в германский тыл. В авангарде бригады шел Приморский драгунский полк – и так распорядилась история, что именно ему опять удалось отличиться, теперь уже во втором деле все под теми же Попелянами.Поступила развединформация о движении 2 вражеских обозов, каждый ориентировочно в 75-100 повозок. Дивизион полка (5-й и 6-й эскадроны), выполняя личный приказ командира бригады генерал-майора А. М. Крымова, переправившись через р. Вирвиту, атаковал неприятельский обоз. Укрывшись за повозками, немцы оказывали яростное сопротивление. Драгунам пришлось атаковать трижды, но, в конечном итоге, несмотря на огонь в упор, транспорт был захвачен.Ил. 1. Генерал-майор А. М. Крымов.В ходе атаки на транспорт Приморский драгунский полк потерял 3 офицеров (погибли оба комэска - командующий 5-м эскадроном штабс-ротмистр Савельев и командующий 6-м эскадроном поручик Юренев, а также младший офицер 6-го эскадрона корнет Логинов) и 19 драгун было убито и 20 ранено. Германский транспорт, включавший в себя 57 фургонов, был захвачен, а прикрытие в составе 11 офицеров и чиновников и 100 рядовых, было уничтожено. Часть его погибла, а 64 человека были пленены [РГВИА. Ф. 3573. Оп. 1. Д. 17. Л. 28 об.].Сводка Ставки также отметила этот факт, сообщив, что в шавельском районе русская конница, действуя во вражеском тылу на дороге между сел. Тельше и Лукнишки, захватила и затем сожгла вражеский транспорт (основной груз – патроны), уничтожила много обозных, егерей и кавалеристов противника.Ил. 2. Нападение кавалерии на неприятельский обоз. 1915.Полковник М. Позек, начальник штаба 1-го конного корпуса немцев во время боев в Прибалтике, отмечал, что «Рейд Уссурийской бригады генерала Крымова в глубокий тыл германского расположения удался. Телефонная сеть немцев была разрушена на большом протяжении по фронту и в глубину, а подвоз продовольствия к 2 и 6 кавалерийским дивизиям прерван на 24 часа».Комментируя рейд уссурийцев 5-го июня, он отметил, что русская кавалерийская бригада с 4 пулеметами и 2 орудиями, прорвавшись между Тришки и Тельше, уничтожила западнее Лукники транспорт 2-й кавалерийской дивизии. Причем полковник отметил, что на месте боя погибшие немцы были найдены частично изуродованными и с перерезанными шеями (по всей вероятности, тема «русских зверств» – излюбленный сюжет германской пропаганды), а повозки обоза были сожжены или разбиты. М. Позек также записал, что русская конница затем атаковала юго-западнее Лукники и транспортную колонну 6-й кавалерийской дивизии. Но последняя колонная упорно оборонялась и сумела достигнуть Жораны, где в этот момент находились еще две колонны. Их общими усилиями удалось отбить русскую атаку. А 300 солдат только что прибывшего маршевого пополнения для 18-го пехотного полка отразили повторную атаку на Лукники [Позек М. Германская конница в Литве и Курляндии в 1915 году. М.-Л., 1930. С. 95].В последнем случае речь идет о действиях 2-го и 3-го эскадронов Приморского драгунского полка, двигавшихся на Лукники. Взять местечко они не смогли.3. Атака на транспорт.Противники перешли к боям, носившим чисто тактический характер. Части Уссурийской конной бригады продолжали активно действовать в Шавельском районе. Так, 11-го июня, взаимодействуя с 19-м Донским казачьим полком, Приморский драгунский полк вновь совершил конную атаку, выбив из рощи спешенных саксонских рейтаров. После этого эскадроны в пешем строю заполнили разрыв фронта, образовавшийся у дер. Жубики после отхода казаков-уссурийцев, потерявших сотенного командира. Полк потерял в этих боях 5 драгун убитыми, 12 ранеными и 1-го пропавшим без вести.Мы видим, что части Уссурийской конной бригады в целом и Приморский драгунский полк в частности совершали не только блестящие конные атаки – они умели действовать и на коммуникациях противника, что в условиях растянутости последних было особенно болезненно для немцев, до последнего защищавших свои обозы. Рейд 5-го июня имел своим результатом, помимо уничтожения продовольственного дивизионного транспорта, перерыв в снабжении войск противника и продолжавшееся несколько дней расстройство системы телеграфной связи левого фланга германской армии. Нанеся чувствительный удар противнику, русской бригаде, как пишет германский очевидец, удалось без потерь отойти, несмотря на все на попытки немцев ее окружить - ведь ей помогало «знание местности и содействие местного населения».