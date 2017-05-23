Связь в артиллерии

На Первую мировую войну русская артиллерия выступила, обладая знанием флажковой сигнализации Морзе и с двумя телефонными единицами и 12-ю верстами облегченного кабеля, приходящимися на каждую батарею. Интересно, что французская батарея перед войной имела лишь 2 тысячи метров телефонного провода.Несмотря на наличие других средств связи, основной и притом сравнительно надежной, вплоть до конца войны, оставалась только проводная телефонная связь.Общая схема связи была такой: центральный пункт - позиция батареи - обязательно соединялся с командирским наблюдательным пунктом, с непосредственным начальником (командиром дивизиона), с соседней батареей и, по возможности, с тылом батареи.Последнее было необходимо, с одной стороны, из-за удаленности тылов от огневой позиции (следствие влиянием мощности современного артиллерийского огня), а с другой - по причине сложности функций батарейного резерва (прежде всего в качестве органа боепитания). Данная схема потребовала наличия центральных батарейных телефонных станций, которых в штате батареи не было, и которые приобретались случайно и бессистемно - частично захватом у противника, частично заказами в тылу.Центральная телефонная станция.Боевой опыт выявил малую надежность облегченного кабеля, не выдерживавшего (даже в подвешенном положении) близких взрывов снарядов. Это обстоятельство привело к широкому использованию подручных металлических проводов (телеграфных) и даже колючей проволоки. Причем использование колючей проволоки для таких целей официально запрещалось, телеграфный неизолированный провод хорошо зарекомендовал себя лишь при тщательной укладке (он в обязательном порядке требовал или двухстороннего проведения, что вызывало большой расход материала, или заземления – но заземление ближе полутора километров от противника, во избежание подслушивания, не допускалось). Пользование же только облегченным кабелем диктовало (в целях надежности) использование двойной, тройной и даже четверной связи между важнейшими пунктами – для подстраховки.Соответственно от батарей «полетели» наверх настойчивые просьбы об увеличении количества проводов и станций - «занимать» средства связи у противника в период позиционной войны было уже трудновато. В течение 1916 г. батареям была придана третья телефонная единица и, таким образом, число телефонных аппаратов доводится до 9-ти штук, а облегченного провода - до 22-х верст. Однако и этого не хватает. В боях провод изнашивается быстро и в значительном объеме, а различные ухищрения по восстановлению расхода с трудом его покрывают. Кроме того, на увеличение потребностей повлияло удлинение линий связи.С первых же боев русская артиллерия, широко применяя закрытые позиции, не боялась значительной удаленности от них наблюдательных пунктов. Причем германских артиллеристов, прибывших с Французского фронта и привыкших вычислять местонахождение батареи по нахождению наблюдательного пункта, это обстоятельство вводило в заблуждение. Недостаточность телефонного имущества (то есть: 1) надежных проводов и 2) малое количество станций при условии их частого выхода из строя и износе их элементов) в усложнившихся условиях, безусловно, ограничивали деятельность артиллерии и суживали ее кругозор, осложняя выполнение боевых задач.В начале 1917 г. на Юго-Западном фронте был получен бронированный кабель, правда, в очень ограниченном количестве (по 1,5 - 2 версты на батарею).Этот кабель был очень устойчив - находясь под землей (в канавке аршинной глубины) он зарекомендовал себя замечательно. Многократные обстрелы позиции противником в худшем случае приводили к разрыву кабеля лишь на его выходных концах – исправить это было не сложно. К сожалению, отпуск такого провода был настолько ограничен, что о применении его в непосредственной близости от противника, где требовалась уже двойная проводка, не могло быть и речи.Для усиления связи между частями (внутренней связи) артиллерийских групп, а также для передачи несложных сигналов и распоряжений, в соответствующих случаях применялись прожекторы, гелиографы и лампы Манжена. Все три указанных вида связи являлись световой оптической связью – с их помощью длинными и короткими световыми вспышками по системе Морзе осуществлялась сигнализация.Прожекторы использовали для сигнализации, выпуская снопы лучей на длинные и короткие временные промежутки.Гелиографы представляли из себя систему зеркал, принимающих и отражающих солнечные лучи в желаемом для связистов направлении - в зеркало приемной станции (бросая в нее блестящую световую точку – т. н. звезду или «зайчик»). С помощью гелиографов также можно разговаривать азбукой Морзе. Краткое и длительное появление этих звезд принимались как точка и тире.Лампы Манжена работали по тому же принципу, заменяя естественный источник света - солнце - ацетиленовыми горелками, помещенными в закрытом ящике и посылающими через щель в приемную станцию луч света.Все эти способы требовали наличия целого ряда определенных условий: сокрытия источника сигналов, видимости сигналов адресатами и наличия надлежащей погоды.Беспроволочный телеграф в русской артиллерии применялся лишь для корректирования самолетами артиллерийского огня.В европейских государствах в последний период войны была сделана попытка применения в артиллерии радиотелеграфии, а также радиотелефонии – то есть беспроволочного телефона.Вводились радиостанции самой разнообразной мощности.Радиостанции малой мощности придавались артиллерийским полкам. Они обслуживались командой в 5 - 6 человек, имея антенну в виде выдвижных легких коленчатых трубочек. При этом источник энергии – тока - в некоторых системах приводился в движение велосипедным приводом.Иногда радиостанция устанавливалась на мотоцикле, мотор которого и служил двигателем. Подобные станции могли общаться друг с другом на расстоянии до 50-ти км.Радиостанции могли перемещаться вьючным способом - на 2 – 3-х лошадях. Применялись и переносные станции - с дальностью действия 5-10 км.Именно радиосвязь становилась приоритетным средством артиллерийской связи, что и показали будущие войны.