1-я Конная армия 10-го августа 1920 г. достигла реки Западный Буг у Буска (40 км восточнее г. Львова). Одному из «коренных» соединений армии - 6-й кавалерийской дивизии - было приказано переправиться на западный берег реки Буг для дальнейшего наступления на Львов.2-я и 3-я кавалерийские бригады сосредоточились в районе м. Буск, где было решено начать форсирование р. Буг, установив 8 орудий восточнее м. Буска.С 13 до 18 часов велась артиллерийская подготовка.Польская пехота, засевшая в большом помещичьем здании, упорно сопротивлялась, и как только красные пытались начать переправу в пешем строю, они отбивались пулеметным огнем противника. 1-я бригада была в резерве дивизии, но после неудачной попытки переправиться у Буска, было приказано осуществить разведку переправ в районе Яблоновка и Поборжаны.В 14 часов дня, когда 2-я и 3-я бригады сосредоточивались у м. Буска, пролетел аэроплан противника, обнаружив сосредоточение красных сил.В 22 часа было выяснено, что у дер. Поборжаны (7 - 8 верст северо-западнее Буска) имеется переправа - брод, где можно переправить конницу, пулеметы и орудия. Было решено установить батарею на восточной стороне р. Буг, а конницу начать немедленно переправлять на западный берег реки. 2-й и 3-й бригадам было приказано незаметно сняться из м. Буск, оставив заслон и один эскадрон для наблюдения за переправой, а всем бригадам сосредоточиться у дер. Яблоновка. Вначале должна была начать переправу 1-я бригады, а за ней все остальные - с таким расчетом, чтобы к рассвету закончить переправу всей дивизии. Батареи дивизии стояли на позиции на случай наступления противника.В 24 часа противник открыл по м. Буску ураганный огонь из легких и тяжелых орудий, предполагая, что конница будет переправляться у Буска.11-го августа в 4 часа утра дивизия была сосредоточена на западном берегу реки Буг – причем совершенно незаметно для противника, и лишь с рассветом была обнаружена - когда ее части уже перешли в атаку.Конница атаковала польскую 6-ю пехотную дивизию. В ходе атаки 34-го кавалерийского полка до 2000 поляков сдались в плен - причем пошли в штаб дивизии без конвоя.Переправа для поляков была настолько неожиданной, что красным удалось захватить даже дивизионные лазареты.Полевой штаб 1-й Конной армии в этот момент был у Адамы (10 километров восточнее Яблоновки). Как только дивизия переправилась и перешла в атаку, о чем сразу же было сообщено С. М. Буденному, был получен приказ продолжать дальнейшее преследование противника и двигаться на Львов.4-я, 11-я и 14-я кавалерийские дивизии были немедленно направлены на ту же переправу - брод у дер. Поборжаны, для дальнейшего развития операции по овладению г. Львовом.После этой внезапной для противника переправы 1-я Конная армия двумя ударами разбила польскую пехоту, понеся при этом большие потери от действий неприятельской авиации (особенно 6-я кавалерийская дивизия, которая шла в авангарде армии).19-го августа конармейцы достигают галицийской столицы - города Львова, который был бы взят, если бы не категорический приказ Л. Д. Троцкого к 20-му августа сосредоточиться в районе Владимир Волынский-Грубешов, войдя в резерв главнокомандующего. Но в резерве армии быть не пришлось, и, сразу после того как она сосредоточилась в указанном районе, получила приказ двинуться на Замостье, Люблин – на варшавский фронт.Этот боевой эпизод подчеркивает гибкость тактических приемов частей Конной армии и их умение приспосабливаться к любой тактической обстановке. В данном случае переправа была настолько неожиданной для противника, что, переправив кавалерийскую дивизию в составе 4000 сабель с пулеметами, красные при этом не обнаружили своей переправы. Налицо и халатное отношение командования польской 6-й пехотной дивизии к делу организации обороны реки Буг.