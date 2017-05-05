В Индии завершено строительство нового индийско-израильского оружейного завода
Армия Индии вооружится винтовками Tavor и пулеметами Negev израильско-индийского производства. В городе Маланпер (штат Мадхья-Прадеш) завершилось строительство нового оружейного завода, собственниками которого являются индийская компания Punj Lloyd и израильская Israel Weapons Industries (IWI), передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com
На новом совместном предприятии планируется производить винтовки X95, Tavor и Galil,а также пулеметы Negev. Компания IWI заявила, что оружие, произведенное в Индии, будет поставляться на экспорт, при этом основным заказчиком станет Минобороны Индии, которое в настоящее время ищет замену винтовкам INSAS.
Компания IWI передаст Индии 100% технологий для создания стрелкового оружия, что является одним из требований индийского военного ведомства. Завод начнет выпуск продукции сразу после получения соответствующей лицензии — планируется, что это произойдет до конца текущего года.
На новом совместном предприятии планируется производить винтовки X95, Tavor и Galil,а также пулеметы Negev. Компания IWI заявила, что оружие, произведенное в Индии, будет поставляться на экспорт, при этом основным заказчиком станет Минобороны Индии, которое в настоящее время ищет замену винтовкам INSAS.
Стрелковое оружие, разработанное компанией IWI
Этот завод будет центром производства оружия для индийских вооруженных сил. Кроме того, мы будет экспортировать собранные в Индии автоматы, а также построим на базе завода центр технического обслуживания оружия— заявил Марк Шахар, руководитель подразделения Business Development корпорации SK Group, частью которой является компания IWI.
Компания IWI передаст Индии 100% технологий для создания стрелкового оружия, что является одним из требований индийского военного ведомства. Завод начнет выпуск продукции сразу после получения соответствующей лицензии — планируется, что это произойдет до конца текущего года.
Использованы фотографии: prezi.com
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