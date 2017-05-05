17:07 05 мая

В Индии завершено строительство нового индийско-израильского оружейного завода

Армия Индии вооружится винтовками Tavor и пулеметами Negev израильско-индийского производства. В городе Маланпер (штат Мадхья-Прадеш) завершилось строительство нового оружейного завода, собственниками которого являются индийская компания Punj Lloyd и израильская Israel Weapons Industries (IWI), передает "Warspot" со ссылкой на портал indiatimes.com

На новом совместном предприятии планируется производить винтовки X95, Tavor и Galil,а также пулеметы Negev. Компания IWI заявила, что оружие, произведенное в Индии, будет поставляться на экспорт, при этом основным заказчиком станет Минобороны Индии, которое в настоящее время ищет замену винтовкам INSAS.


Стрелковое оружие, разработанное компанией IWI



Этот завод будет центром производства оружия для индийских вооруженных сил. Кроме того, мы будет экспортировать собранные в Индии автоматы, а также построим на базе завода центр технического обслуживания оружия
— заявил Марк Шахар, руководитель подразделения Business Development корпорации SK Group, частью которой является компания IWI.

Компания IWI передаст Индии 100% технологий для создания стрелкового оружия, что является одним из требований индийского военного ведомства. Завод начнет выпуск продукции сразу после получения соответствующей лицензии — планируется, что это произойдет до конца текущего года.

Использованы фотографии: prezi.com
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Комментарии 14

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  1. yehat Сегодня, 15:06
    кто в теме, подскажите, почему у китайцев со всем их копированием решений буллпап QBZ-95 и 97 не зашел, а тавор вполне благополучен? В чем разница, ведь китайцы в инвестициях ну никак не слабее.
    yehat
    1. рич Сегодня, 16:35
      Армия Индии вооружится винтовками Tavor

      Ну наверно все-таки не армия, а силовые структуры
      рич
  2. Yeraz Сегодня, 15:08
    Так вроде производство Калашниковых должны были наладиться.Отменили или будут 2 завода?Спрашивается зачем?
    Yeraz
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:09
    Оружие хорошее, проверенное многолетней эксплуатацией. Господа израильтяне, что на ветке. Кто стрелял из "Тавора", какие ощущения. Особенно с левого плеча.
    Горный стрелок
  4. Арон Заави Сегодня, 15:29
    Цитата: Горный стрелок
    Оружие хорошее, проверенное многолетней эксплуатацией. Господа израильтяне, что на ветке. Кто стрелял из "Тавора", какие ощущения. Особенно с левого плеча.

    Я всего пару раз стрелял. В резервистких частях 7 лет назад, когда я закончил ежегодные сборы, его еще не было. Мне понравилось. Очень легко ложился к плечу. Но спуск был жестче чем в М-4/16. Скорее ,как в акомоиде.
    Что касается текста статьи, то не могу согласиться с тем ,что Индийская армия переходит на израильское оружие. Завод предназначен для продажжи оружия силовым структурам,т/е полиции, жандармерии и частям специального назначения.

    Конкурс же на поставку оружия армии пока даже не объявлен.
    Арон Заави
    1. dzvero Сегодня, 15:48
      Тавор может и хорош, но я на 100% уверен, что ваши оружейники уже(!) облажались. Зуб даю, что в техдокументации не прописали какой танец следует исполнять при такой-то операции smile Так что ждите через год претензии на непродуманность конструкции и неполной технологии am
      dzvero
  5. Oleg7700 Сегодня, 15:40
    В финале тендеров на закупку стрелкового оружия для сухопутных сил и ВМФ Индии- Galil ACE и тендеры остановлены. Выбрали? Спецы и СБ уже с Таворами. Реклама IWI...
    Oleg7700
  6. k_ply Сегодня, 15:43
    Достаточно компактная машинка для 7,62x51 мм, оф-сайт IWI:
    http://iwi.net/product/negev-ng-7-sf/
    k_ply
    1. Никкола Мак Сегодня, 17:06
      Вес больше чем у ПКМ (у которого ствол длиннее - на 18 см), а общая длинна меньше ПКМ всего на 15 см.
      Так - ничего особенного. ПКМ допускает 500 выстрелов до смены ствола - а вот интересно "Негев" сколько?
      Никкола Мак
  7. aleksfill Сегодня, 16:00
    Известно, что любой, даже самый совершенный инструмент всего лишь - продолжение руки,
    наверно это можно сказать и о стрелковом оружии, то что выставлено на стенде - УРОДСТВО.
    aleksfill
    1. yehat Сегодня, 16:40
      у тавора вроде как есть важное преимущество в том, что пристрелка не нужна
      для ополчения и всяческий неумелой милиции весьма полезный бонус
      yehat
    2. Борис Черников Сегодня, 16:50
      уродство или не уродство,а факт,что наши слили тендер остается фактом
      Борис Черников
      1. Арон Заави Сегодня, 16:51
        Цитата: Борис Черников
        уродство или не уродство,а факт,что наши слили тендер остается фактом

        Это не факт. Тендер перенесли.
        Арон Заави
  8. Михаил Матюгин Сегодня, 16:59
    Израильские технологии + индийские маштабы производства - это серьезно.
    Михаил Матюгин
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