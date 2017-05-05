Эксперты: США уступают России в области ядерной энергетики

Чтобы увеличить свою долю рынка и таким образом сохранить способность влиять на глобальное использование ядерных технологий, США должны иметь прочные внутренние ядерные программы и агрессивную программу ядерной торговли и экспорта,

Америка теряет влияние на Россию и КНР, позволяя своей атомной энергетике застаиваться, пишет The Daily Caller со ссылкой на новое исследование Global Nexus Initiative.«Ядерная энергетика – это значимый элемент геополитического влияния страны. Обмен в области технологий и длинные временные рамки, связанные с созданием и эксплуатацией атомной электростанции, помогают сформировать дипломатические отношения между странами, и эти связи находятся под угрозой, поскольку ядерная промышленность США продолжает сокращаться», – приводит статью RT Как отмечают эксперты, в России наблюдается рост ядерной энергетики: «в настоящее время разрабатываются несколько первых в мире плавучих атомных электростанций, и страна является пионером в создании ядерных реакторов на быстрых нейтронах».РФ планирует создавать в среднем по одному большому реактору ежегодно, по крайней мере, вплоть до 2028 года. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, «развитие атомных технологий и средств обеспечения является главной политической и экономической задачей России».Что касается Китая, то он «намерен утроить количество ядерной энергии, которую он генерирует, к 2026 году, опередив США как страну, обладающую наибольшей ядерной мощью», пишет издание. Пекин планирует потратить $ 570 млрд. на строительство более 60 атомных электростанций в течение следующего десятилетия.«Жизненно важные стандарты безопасности и нераспространения ядерного оружия будут подорваны, если США позволят России и Китаю стать самыми мощными ядерными державами в мире», говорится в статье.цитирует издание главу Института ядерной энергетики США Марию Корсник.По данным Международного энергетического агентства, «к 2040 году общая мощность всех установленных АЭС в мире должна вырасти на 60%». Однако на долю США придется лишь 16%, считает The Daily Caller.«Сохранение существующего в США комплекса также имеет фундаментальное значение для достижения этих целей, – заявила Корсник. – При отсутствии комплекса и сопутствующей инфраструктуры всё сложнее и сложнее станет развивать технологические инновации или поддерживать надёжную цепь поставок для нашего атомного арсенала».