17:11 05 мая

Эксперты: США уступают России в области ядерной энергетики

Америка теряет влияние на Россию и КНР, позволяя своей атомной энергетике застаиваться, пишет The Daily Caller со ссылкой на новое исследование Global Nexus Initiative.

Эксперты: США уступают России в области ядерной энергетики


«Ядерная энергетика – это значимый элемент геополитического влияния страны. Обмен в области технологий и длинные временные рамки, связанные с созданием и эксплуатацией атомной электростанции, помогают сформировать дипломатические отношения между странами, и эти связи находятся под угрозой, поскольку ядерная промышленность США продолжает сокращаться», – приводит статью RT .


Как отмечают эксперты, в России наблюдается рост ядерной энергетики: «в настоящее время разрабатываются несколько первых в мире плавучих атомных электростанций, и страна является пионером в создании ядерных реакторов на быстрых нейтронах».

РФ планирует создавать в среднем по одному большому реактору ежегодно, по крайней мере, вплоть до 2028 года. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, «развитие атомных технологий и средств обеспечения является главной политической и экономической задачей России».

Что касается Китая, то он «намерен утроить количество ядерной энергии, которую он генерирует, к 2026 году, опередив США как страну, обладающую наибольшей ядерной мощью», пишет издание. Пекин планирует потратить $ 570 млрд. на строительство более 60 атомных электростанций в течение следующего десятилетия.

«Жизненно важные стандарты безопасности и нераспространения ядерного оружия будут подорваны, если США позволят России и Китаю стать самыми мощными ядерными державами в мире», говорится в статье.

Чтобы увеличить свою долю рынка и таким образом сохранить способность влиять на глобальное использование ядерных технологий, США должны иметь прочные внутренние ядерные программы и агрессивную программу ядерной торговли и экспорта,
цитирует издание главу Института ядерной энергетики США Марию Корсник.

По данным Международного энергетического агентства, «к 2040 году общая мощность всех установленных АЭС в мире должна вырасти на 60%». Однако на долю США придется лишь 16%, считает The Daily Caller.

«Сохранение существующего в США комплекса также имеет фундаментальное значение для достижения этих целей, – заявила Корсник. – При отсутствии комплекса и сопутствующей инфраструктуры всё сложнее и сложнее станет развивать технологические инновации или поддерживать надёжную цепь поставок для нашего атомного арсенала».

Использованы фотографии: http://kursk-energo.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 15:10
    А разве они когда-то лидировали в этой области?
    Стройбат запаса
    1. BlackMokona Сегодня, 15:22
      Они и сейчас лидируют.
      Мировыми лидерами в производстве ядерной электроэнергии на 2016 год являлись[8][7]:

      США (805,3 млрд кВт·ч/год), работает 99 атомных реакторов (19,7 % от вырабатываемой электроэнергии).
      Франция (384,0 млрд кВт·ч/год), 58 реакторов (72,3 % от вырабатываемой электроэнергии).
      Китай (210,5 млрд кВт·ч/год), 36 реакторов (3,6 % от вырабатываемой электроэнергии).
      Россия (179,7 млрд кВт·ч/год), 37 реакторов (17,1 % от вырабатываемой электроэнергии).
      Южная Корея (154,3 млрд кВт·ч/год), 25 реакторов (30,3 % от вырабатываемой электроэнергии).
      Канада (97,4 млрд кВт·ч/год), 19 реакторов (15,6 % от вырабатываемой электроэнергии).
      Украина (81,0 млрд кВт·ч/год), 15 реакторов (52,3 % от вырабатываемой электроэнергии).
      Германия (80,1 млрд кВт·ч/год), 8 реакторов (13,1 % от вырабатываемой электроэнергии).
      Великобритания (65,1 млрд кВт·ч/год), 15 реакторов (20,4 % от вырабатываемой электроэнергии).
      Швеция (60,6 млрд кВт·ч/год), 10 реакторов (40,0 % от вырабатываемой электроэнергии).
      BlackMokona
      1. Fregate Сегодня, 15:51
        Вот так думаю правильнее будет.
        Fregate
      2. Тургон Сегодня, 15:57
        Важно не численное кол-во вырабатываемой энергии, а качество реакторов их вырабатывающих и научный потенциал в них заложенный, т. е. возможность использовать их длительное время и с разными видами более совершенного ядерного топлива например на тритии и его производных. В этом то мы и пока опережаем Штаты.
        Тургон
        1. BlackMokona Сегодня, 16:02
          Тритий это уже термоядерные реакторы. Их разработка с США идёт совместно в рамках ИТЭР поэтому тут мимо.
          BlackMokona
          1. Тургон Сегодня, 16:07
            АЙМ СОРИ, имел ввиду торий
            Тургон
            1. BlackMokona Сегодня, 16:11
              В 1960-х в США был построен ториевый реактор LFTR Molten-Salt Reactor Experiment (англ.)русск. (Оук-Риджская национальная лаборатория)[2]

              Такое, пока урана полно, не залетает.
              BlackMokona
              1. Тургон Сегодня, 16:25
                Тория больше в три раза чем урана и он менее радиоктивен, да его производные очень радиоктивны и в цикле переработки тория мы продвинулись дальше США в научном вопросе по крайней мере. И кол-ва выделяемого тепла торий выигрывает у урана на порядок, при том его добыча практически безопасна. Не забывайте что бюрократические проволочки при постройки и модернизации реакторов в США больше чем у нас. Никто не спорит что раньше они были крупнейшей ядерной державой, но серьезных ядерщиков у них нет, все либо индийцы либо наши студенты , так что их время уходит НЕ МИМО.
                Тургон
                1. BlackMokona Сегодня, 16:31
                  В данный момент не идёт строительство торивых электростанций не в США, не в России, поэтому такое. Кто кого обгоняет не разберёшься.
                  BlackMokona
                  1. Тургон Сегодня, 16:34
                    В принципе Вы правы глупый спор, косяков хватает что у нас, что у них.
                    Тургон
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:50
      Цитата: Стройбат запаса
      А разве они когда-то лидировали в этой области?

      Тоже такой вопрос возник сразу..После создания атомной бомбы ,сразу шло параллельное развитие мирной атомной промышленности и США далеко до нас..
      ОТДЕЛ
      1. BlackMokona Сегодня, 15:52
        В каком году США создали ЯО и в каком СССР? wink
        BlackMokona
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:53
          Цитата: BlackMokona
          В каком году США создали ЯО и в каком СССР? wink

          Ну США первые его создали и первые его применили стерев пару городов в Японии! А вот первый атомный ледокол ("Ленин если не ошибаюсь) СССР создало и развитие атомной энергетики мы были впереди планеты всей ! И уверен ,что скоро прорыв будет в этой сложной и затратной фундаментальной науке..
          ОТДЕЛ
          1. BlackMokona Сегодня, 17:01
            Шли вполне себе в ровень
            3 сентября 1948 года впервые удалось запитать электроприборы с помощью электричества, полученного на графитовом реакторе X-10[3][4][5]. В мае 1950 года в городе Обнинске, расположенном в Калужской области, началось строительство Обнинской АЭС. В том же 1950 году в США был создан реактор EBR-I недалеко от города Арко, штат Айдахо. Данный реактор 20 декабря 1951 года в ходе эксперимента выработал пригодное для использования электричество мощностью 800 Вт. После этого мощность реактора была повышена для обеспечения электроэнергией станции, на которой находился реактор. Это даёт право называть данную станцией первой экспериментальной АЭС, но при этом она не была подключена к энергетической сети.

            Ледоколы наши, зато АПЛ у них первая . Поэтому такое
            BlackMokona
  2. А1845 Сегодня, 15:12
    Тетка банально выпрашивает деньги для своего ведомства.
    «Жизненно важные стандарты безопасности и нераспространения ядерного оружия будут подорваны, если США позволят России и Китаю стать самыми мощными ядерными державами в мире»
    галиматья no типа если американцы будут пасти все АЭС в мире, никто не наработает себе плутоний и т.д.
    А Китаю деваться некуда, иначе они сожгут весь уголь и свой и вообще bully
    А1845
  3. st25310 Сегодня, 15:17
    Это хорошо что в области атомной энергетики в России всё строиться и разрабатывается. Но в статье не написали самого главного, киловатт для населения будет дешеветь или дорожать?
    st25310
    1. пл675 Сегодня, 16:30
      Цитата: st25310
      Это хорошо что в области атомной энергетики в России всё строиться и разрабатывается. Но в статье не написали самого главного, киловатт для населения будет дешеветь или дорожать?


      боюсь предположить, дешеветь будет только для китайского населения.
      пл675
  4. МПК105 Сегодня, 15:19
    Ну не знаю...Я вот,скорее,сторонник всяких там приливных станций,солнечных батарей(задумываюсь всё сильнее о приобретении-хоть и Урал,-но Южный. wink ),вентиляторов этих,из воздуха энергию делающих(вообще не задумываюсь о покупке-финансово не потяну да и не разрешат соответствующие органы во-дворе поставить,-какой-никакой маленький,а город всёж...Вот,взять Данию...Взяли..?Смотрим-на 70% экологически чистая энергия в стране,скоро 107% будет у людей.Им скоро все эти "НЕФТИ,ГАЗЫ,АТОМНЫЕ СТАНЦИИ" не нужны будут...
    МПК105
    1. Yeraz Сегодня, 15:23
      Цитата: МПК105
      Смотрим-на 70% экологически чистая энергия в стране,скоро 107% будет у людей.

      я бы тоже обратил внимание на этот сегмент.Уж на Юге России(Крым и остальные)солнца хватает.
      Yeraz
      1. МПК105 Сегодня, 15:32
        Али-да что юг...С людьми поговорил знающими-и у меня это выгодно будет,да и по-деньгам-окупится.Подумай,это твоё будет,а не счётчик электрикам в карман ненасытный мотает... wink У нас это вот дело не распространено ещё,но,тарифами своими,всё растущими,думаю так,что скоро все задумаются крепко на эту тему... hi
        МПК105
        1. Yeraz Сегодня, 15:53
          Цитата: МПК105
          Али-да что юг...С людьми поговорил знающими-и у меня это выгодно будет,да и по-деньгам-окупится

          тем более надо.Гос-во может это своей сфере вводить,а люди сами подтянутся.
          Я сам уже много лет не был в Азербайджане,смотрел репортаж офигел.Там Паркоматы на солнечной батарее.Вроде в Краснодаре ввели тоже.Правда я слабо представляю,что можно замутить в нашем Питере.В один и тот же день и солнце и снег и дождь может быть)))))))
          Yeraz
      2. Екатерина II Сегодня, 17:10
        Цитата: Yeraz
        Уж на Юге России(Крым и остальные)солнца хватает.

        в мае 2015 г чиновники решали как быть с солнечными электростанциями (СЭС), которые накопили долгов на 40 млрд.



        Тогда чиновники из Минэнерго РФ разводили руками - в Крыму располагаются 6 СЭС общей мощностью 407 МВт, у которых имеются долги.
        После возвращения Крыма в состав России тарифы на электроэнергию СЭС снизились с зеленого тарифа 26,8 рублей/кВт*ч до обычного тарифа 3,4 руб/кВт*ч, а дотации введены не были.Это сделало деятельность СЭС нерентабельной.

        Более того, в мае 2014 г С Аксенов обвинил австрийскую Activ Solar - владельца СЭС, в мошенничестве.

        Обиженная Activ Solar тогда остановила работу СЭС.



        В 2015 г на полуострове сложилась безвыходная ситуация - операторы СЭС не могли оплачивать взносы по кредитам на строительство СЭС.

        Общая задолженность крымских СЭС перед ВТБ, Сбербанком и ВЭБом по состоянию на май 2015 г составляла 45 млрд рублей.
        Тогда чиновники искали разные варианты выхода из щекотливой ситуации - субсидировать новый тариф или же списать долги.
        Отметим, что судьба СЭС в Крыму до сих пор болью отзывается в сердцах чиновников из Минэнерго РФ.
        А между тем, еще в 2016 г А.Новак заявлял, что развитие зеленой энергетики с использованием возобновляемых источников (ВИЭ) потребует инвестиций в размере 561 млрд рублей до 2020 г.
        Предполагалось увеличить мощности ВИЭ с 0,9 до 2,5% на 6 гВт от общей генерации.
        При Украине В Крыму Activ Solar построил 6 гелиоэлектростанций общей мощностью 400 МВт.
        4 из них подключены к сети, две находятся на стадии пуско-наладочных работ.
        Австрийскую собственность в Украине перекупили китайцы за счет долга.
        В Одесской области CNBM International достались СЭС в Староказачьем («Франко Солар» и «Франко Пиви»), Арцизском районе («Дунайская СЭС-1» и «Дунайская СЭС-2»), под Килией («Приозерное 1» и «Приозерное-2») и Рени («Лиманская энерджи 1» и «Лиманская энерджи 2»). Относительно электростанции в Болграде информации нет.
        За счет продажи государству электроэнергии по так называемому «зеленому» тарифу в 2016 году эти предприятия должны принести владельцам не менее 2 миллиардов гривен.
        CNBM International входит в Китайскую национальную группу корпораций по строительным материалам (СNBM), которая была создана в 1984 году.
        В общем-Крым в результате отсутствия поддержки от государства-СЭС не работают. (это не камень в огород и корова соседа-это факт). У нас работают но есть проблемы с давлением на зеленый тариф.Украина до 2014 была лидером в производстве электроэнергии из альтернативных источников. Но самая мощная СЭС была в Крыму!
        Екатерина II
    2. V.ic Сегодня, 15:29
      Цитата: МПК105
      107% будет у людей

      Почему не 110% или 120%? Сколько (%)будет у "рептилоидов"?
      V.ic
    3. К-612-О Сегодня, 15:38
      Вопрос только в размерах, населении и объеме энергозатратного производства. Дания алюминия, титана и стали ни грамма не производит. А на разетки и с/х можно и раскошелиться за немецкий счёт, чтобы потом громче всех орать, что они все такие экологичные.
      К-612-О
  5. Серый брат Сегодня, 15:27
    Вестингауз банкротится, французы близки к банкротству, дела нормально идут только у Росатома.
    Вот вам и вся "большая тройка".
    Серый брат
    1. BlackMokona Сегодня, 15:34
      ТЭК
      Статья опубликована в № 4181 от 13.10.2016 под заголовком: Бюджетные АЭС
      «Росатом» получит деньги из бюджета на новые стройки
      Несмотря на сопротивление потребителей и производителей энергии, правительство продолжает поддерживать строительство АЭС

      https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/1
      0/13/660718-rosatom-poluchit-dengi
      Нормально идут, только пока из бюджета деньги идут потоком. И строим АЭС по всему миру на гос.кредиты России.
      BlackMokona
      1. Серый брат Сегодня, 16:43
        Цитата: BlackMokona
        . И строим АЭС по всему миру на гос.кредиты России.

        И это правильно. АЭС не бесплатно электричество вырабатывают, будут электроэнергию продавать и с этого отдадут кредиты с процентами.
        Долгосрочная стратегия, однако.
        Серый брат
        1. BlackMokona Сегодня, 16:46
          Или опять спишут долги, как у нас любят.
          BlackMokona
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:27
    Ядерная энергетика, если с ней обращаться по инструкции хотя бы - безопаснее тепловых станций.
    То, что у нас в стране не загнали эту корпорацию, как многие другие, "под плинтус", еще скажется положительно для России.
    Горный стрелок
  7. APASUS Сегодня, 16:53
    Если разобрать данный материал по предложениям то получается:
    «Ядерная энергетика – это значимый элемент геополитического влияния страны.

    Где США пока лидер ,но явно переживает из-за амбиций Китая и России.А дальше идет :
    «Жизненно важные стандарты безопасности и нераспространения ядерного оружия будут подорваны, если США позволят России и Китаю стать самыми мощными ядерными державами в мире», говорится в статье.

    Здесь не идет речи о научном потенциале ,не об открытиях и производстве новых технологий,здесь тупо люди переживают за свой контроль,но зная реакцию американцев на утерю влияния можно прогнозировать обострение политических проблем,американцы пойдут по всем фронтам:
    Чтобы увеличить свою долю рынка и таким образом сохранить способность влиять на глобальное использование ядерных технологий, США должны иметь прочные внутренние ядерные программы и агрессивную программу ядерной торговли и экспорта,

    Дальше смело можно прогнозировать ближайшие 5-10 лет что нас с Китаем обвинят в распространении ядерных технологий,нарушении всех режимов ,контрабанде ядерными технологиями и попробуют наложить санкции или что то в этом роде!
    APASUS
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