Опасность «замораживания» проекта «прямоточной» ракеты РВВ-АЕ-ПД в пользу традиционного «Изделия 170-1»

Макет РВВ-АЕ-ПД, представленный на авиакосмической выставке МАКС-2001. В хвостовой части видны развитые решётчатые аэродинамические рули, сохраняющие эффективность работы при 40-градусном угле наклона относительно нормали. Благодаря этому перегрузка ракеты может достигать 35 ед.

Экспериментальный многоцелевой истребитель «Eurofighter Typhoon IPA 4» (С.16-20/11-91) ВВС Испании с 2 управляемыми ракетами дальнего воздушного боя MBDA «Meteor»

Модернизированная серийная версия управляемой ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-77 с индексом РВВ-СД («Изделие 170-1»). Ракета была разработана в 2010-м году и отличается от стандартной РВВ-АЕ в разы более совершенной системой наведения, основанной на шифрованных радиоканалах коррекции и возможности использования трёх типов активных радиолокационных головок самонаведения: стандартной 9Б-1103М, активно-полуактивной 9Б-1103М-200ПА и активно-пассивной 9Б-1103М-200ПС

«Свежие» РВВ-СД на подвесках тяжёлого сверхманевренного многоцелевого истребителя Су-35С, состоящего на вооружении 23-го авиаполка 303-й гвардейской смешанной авиадивизии 11-й армии ВВС и ПВО (аэродром совместного базирования Дзёмги, ВВО). Дальность ракеты «Изделие 170-1» увеличена с 80 до 110 км благодаря более совершенной аэродинамике несущего корпуса, включая утопленные точки крепления решётчатых рулей к приводному механизму. К 2018-му году на вооружении ВКС должно поступить более 500 РВВ-СД. Тем не менее они могут обеспечить превосходство лишь над промежуточными версиями AMRAAM - AIM-120-C5/7

Фотография демонстрирует расположение ракетного вооружения во внутренних отсеках самолёта вертикального/короткого взлёта и посадки (СВ/КВП) F-35B. Видны сильно «урезанные» хвостовые аэродинамические рули ракет «Meteor», которые значительно скажутся на их лётно-технических характеристиках. Маневренность этой модификации будет значительно ниже, чем у ракет семейств РВВ-АЕ/СД, AIM-120C и «MICA»

Активные радиолокационные головки самонаведения семейства AD4A являются основой системы наведения четырёх типов ракет-перехватчиков наземного и воздушного базирования, среди которых: ЗУР средней дальности «Aster-15» и «Aster-30», а также УРВВ «MICA-EM» и «Meteor»

Перспективная активно-пассивная РГСН 9Б-1103М-200ПС, разработанная Московским научно-исследовательским институтом «Агат», управляется БЦВМ «Алиса» с частотой около 50 МГц и объёмом памяти ППЗУ порядка 65 Кб. Производительности данного «ядра» вполне достаточно для обеспечения активной или пассивной работы АРГСН с одновременным получением целеуказания от сторонних средств радиотехнической разведки морского, наземного и воздушного базирования

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=16890

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/meteor/meteor.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/rvv-cd.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/rvv-cd/9b-1103m-200ps.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/mica/mica.shtml

http://militaryrussia.ru/blog/topic-674.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=16874