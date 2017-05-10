Радиопередающее устройство связи с подводными лодками Р-643 «Пятидесятник»
В ближайшем будущем военно-морской флот России может получить новые средства связи, предназначенные для использования в интересах подводных сил. Поддерживать связь с подводными лодками, находящимися в удаленных районах Мирового океана, а также передавать приказы и иную информацию планируется при помощи перспективного радиопередающего устройства Р-643 «Пятидесятник».
Новости о будущем системы Р-643 были опубликованы 3 мая изданием «Известия». От неназванных представителей главного штаба военно-морского флота журналисты издания узнали о текущем положении дел и существующих планах. Сообщается, что в настоящее время опытные радиопередающие устройства «Пятидесятник» проходят опытную эксплуатацию в частях Тихоокеанского флота. В рамках подобного использования уже были выявлены определенные недостатки и сделаны соответствующие замечания. В соответствии с результатами опытной эксплуатации и высказанными претензиями промышленность должна будет провести доработку существующего проекта и усовершенствовать комплекс связи.
После исправления всех имеющихся недостатков и получения требуемых характеристик радиопередающее устройство Р-643 «Пятидесятник» может быть принято на вооружение и поставлено в серию. При таком развитии событий перспективный комплекс сначала дополнит существующие средства связи подводных сил, а затем, возможно, и частично заменит их. Основные нововведения перспективного проекта позволяют получить достаточно высокие характеристики, а также приводят к появлению ряда новых возможностей.
По имеющимся данным, радиопередающее устройство Р-643 «Пятидесятник» было создано Российским институтом мощного радиостроения (г. Санкт-Петербург). ПАО «РИМР» занимается разработкой и производством разнообразных радиотехнических систем того или иного назначения. Среди прочего, в сферу деятельности института входит создание средств связи для военно-морского флота в целом и его подводных сил в частности. Одной из последних разработок в этой области является изделие «Пятидесятник».
Как сообщается, комплекс Р-643 представляет собой радиопередающее устройство для связи с подводными лодками, находящимися на боевом дежурстве в удаленных районах мирового океана. Обеспечение связи и передачи данных в таких условиях является достаточно сложной задачей, для решения которой требуются особые подходы и соответствующее оборудование. По имеющимся данным, комплекс «Пятидесятник» не является полноценной радиостанцией. В связи с известными ограничениями он обеспечивает только одностороннюю передачу данных по радиоканалу. Кроме того, для получения максимально возможной дальности связи используются сверхдлинные волны (СДВ).
Одной из главных особенностей устройства Р-643 является максимально возможное сокращение его габаритов. В отличие от других отечественных систем своего класса, «Пятидесятник» выполнен в виде максимально компактного изделия, пригодного для переброски различными видами транспорта. Все основное оборудование размещается в корпусе, построенном в виде двух соединенных между собой стандартных 40-футовых контейнеров. Таким образом, длина комплекса не превышает 12,5 м, ширина достигает 5 м, высота – чуть более 2,5 м. Внутри металлического корпуса располагается все необходимое радиоэлектронное оборудование. Доступ внутрь корпуса обеспечивается стандартными распашными дверями, используемыми на обычных контейнерах. На крыше корпуса предусматривается установка климатических систем, поддерживающих необходимый температурный режим и отводящих тепло от электроники. Как следует из имеющихся данных, помимо собственно корпуса с радиоэлектронной аппаратурой в состав радиопередающего устройства должны входить антенны соответствующих типов. Они размещаются рядом с основным контейнером и транспортируются отдельно.
Точные характеристики и возможности системы Р-643 неизвестны. В то же время, Российский институт мощного радиостроения опубликовал достаточно подробные данные об аналогичной системе «Пятидесятник-Э». По всей видимости, две модификации радиопередающего устройства имеют схожие параметры и незначительно отличаются друг от друга. Рассмотрим технические характеристики и возможности изделия с литерой «Э».
По данным разработчика, номинальная мощность устройства «Пятидесятник-Э» составляет 100 кВт. Система работает в диапазоне частот от 15 до 30 кГц, причем используются два основных поддиапазона. Длина волны изменяется в пределах от 10 до 20 км. Промышленный коэффициент полезного действия в режиме несущей частоты при коэффициенте мощности 0,9 определяется на уровне 70%.
Для получения подобных характеристик радиопередающее устройство нуждается в соответствующем энергоснабжении. Обеспечивается только работа при внешнем питании. Может использоваться трехфазная линия переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц либо трехфазная линия переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц. Допускается некоторое отклонение параметров питания от требуемых: до 10% по напряжению и до 4% по частоте.
Изделие «Пятидесятник-Э» способно работать и передавать данные в нескольких режимах. При работе в режиме амплитудного телеграфирования (АТ) устройство передает данные со скоростью до 100 Бод. Телеграфный режим «ЧТ» (частотное телеграфирование) обеспечивает скорость от 4 до 100 Бод при сдвигах частот 6, 75, 100 и 125 Гц. Режим относительного фазового телеграфирования (ОФТ) с фазовым сдвигом 0° и 180° дает скорость передачи 50 и 100 Бод.
При переходе на новую рабочую частоту перестройка всех радиоэлектронных устройств и выходного усилителя мощности осуществляется в автоматическом режиме. Перестройка аппаратуры на любую частоту допустимого диапазона занимает не более 30 с. При работе в режиме «ОФТ» переход фазы занимает не более 2,5 мс. На режимах «АТ» и «ЧТ» телеграфные искажения на выходе усилителя мощности не превышают 10%.
По некоторым данным, важнейшим нововведением перспективного проекта является возможность передачи цифровой информации. С учетом сравнительно высокой скорости передачи данных эта особенность изделия обеспечивает повышенную эффективность работы. В частности, появляется возможность передачи не только простых сообщений из ограниченного количества символов, но и определенной информации того или иного рода, ранее пересылавшейся другими способами.
Радиопередающее устройство нового типа может работать в широких диапазонах внешних температур и различных метеоусловий. Обеспечена работоспособность при температуре атмосферного воздуха от -40°C до +40°C. Комплекс оснащается собственной климатической аппаратурой, при помощи которой внутри контейнера всегда сохраняется температура не менее +10°C и не более +35°C. Возможна круглосуточная работа комплекса в течение длительного времени.
Контейнерное исполнение систем «Пятидесятник» и «Пятидесятник-Э» обеспечивает высокую мобильность. Корпус, выполненный в виде стандартного контейнера, позволяет транспортировать комплекс различными способами, по суше, по морю или по воздуху. Также эта особенность изделия облегчает и ускоряет развертывание на позиции. По данным разработчика, радиопередающее устройство может быть установлено на различных сухопутных площадках или плавучих сооружениях. Место развертывания и площадка для его выполнения могут определяться эксплуатантом в соответствии с имеющимися задачами и возможностями. При этом появляются определенные преимущества перед существующими средствами связи с подлодками, которые строились в виде крупных стационарных объектов.
Благодаря компактности и мобильности радиопередающие устройства Р-643 и «Пятидесятник-Э» могут развертываться на разных площадках и использоваться в различных комбинациях, в том числе с применением дополнительных средств. От способа эксплуатации и иных факторов могут зависеть основные технические характеристики, в первую очередь, дальность действия.
При развертывании одиночного комплекса в виде радиопередающего устройства и антенны дальность связи с подлодками должна превышать 1 тыс. км. Для некоторого повышения подобных характеристик могут использоваться различные ретрансляторы, к примеру, установленные на беспилотных летательных аппаратах с требуемыми характеристиками. В таком случае дальность связи тоже превышает 1000 км, однако более точные сведения не приводятся. Возможно развертывание нескольких радиопередающих устройств в одном районе большой площади. Их совместная работа позволяет довести дальность передачи данных на уровень 2500 км и более.
Прием сигналов системы «Пятидесятник» должен осуществляться при помощи штатных средств связи подводных лодок. На борту субмарин различных типов имеются рамочные или буксируемые антенны, способные принимать сверхдлинные волны. При этом, однако, подлодки не смогут поддерживать двухстороннюю связь, поскольку СДВ-радиостанция нуждается в крупных антенных устройствах, которые по определению могут монтироваться только на суше.
Первые сведения об эксплуатации радиопередающего устройства Р-643 «Пятидесятник» в открытом источнике были опубликованы в конце апреля в тематическом сборнике «Связь в вооруженных силах Российской Федерации-2017», издаваемым компанией «Информационный мост». В статье «Итоги подготовки по связи в военно-морском флоте в 2016 году» за авторством заместителя начальника главного штаба ВМФ по связи контр-адмирала Владимира Земскова были рассмотрены различные аспекты развития систем связи флота, а также затронуты новые разработки в этой области. Так, в статье упоминалось, что в прошлом году Тихоокеанский флот провел опытную эксплуатацию радиопередающего устройства Р-643 в контейнерном исполнении. Перспективы новейшей отечественной разработки были описаны кратко и с определенным оптимизмом: «после доработки изделие будет включено в действующую систему связи ВМФ».
В начале мая отечественные средства массовой информации опубликовали ряд новостей о системе «Пятидесятник», однако какие-либо по-настоящему новые сведения отсутствовали. Из своих источников в командовании военно-морского флота пресса узнала о проведении опытной эксплуатации новых изделий Тихоокеанским флотом и о необходимости их доработки с целью исправления имеющихся недостатков.
Как сообщается, в ближайшее время оборонная промышленность должна провести доработку существующего изделия Р-643 «Пятидесятник» и избавить его от выявленных недостатков. После этого радиопередающее устройство может быть принято на вооружение и поставлено в серию с целью переоснащения подразделений связи военно-морского флота. Точные сроки завершения этих работ и начала поставок серийной техники пока не уточнялись.
В настоящее время военно-морской флот России располагает несколькими радиостанциями, обеспечивающими связь с подводными лодками во всех районах Мирового океана. В связи со спецификой применяемых технологий подобные комплексы являются очень сложными в строительстве, а также занимают чрезвычайно много места. Не так давно отечественной оборонной промышленностью был разработан новый комплекс связи с подводными лодками, использующий новые идеи и решения. По своей мощности или дальности действия новый «Пятидесятник» заметно проигрывает уже эксплуатируемым комплексам, но при этом имеет определенные преимущества иного характера. Серийное производство и эксплуатация подобных радиопередающих устройств, как сообщается, должна начаться в обозримом будущем.
По материалам:
http://rimr.ru/
http://izvestia.ru/
http://vpk-news.ru/
https://defendingrussia.ru/
https://army.informost.ru/2017/pdf/2-16.pdf
Новости о будущем системы Р-643 были опубликованы 3 мая изданием «Известия». От неназванных представителей главного штаба военно-морского флота журналисты издания узнали о текущем положении дел и существующих планах. Сообщается, что в настоящее время опытные радиопередающие устройства «Пятидесятник» проходят опытную эксплуатацию в частях Тихоокеанского флота. В рамках подобного использования уже были выявлены определенные недостатки и сделаны соответствующие замечания. В соответствии с результатами опытной эксплуатации и высказанными претензиями промышленность должна будет провести доработку существующего проекта и усовершенствовать комплекс связи.
После исправления всех имеющихся недостатков и получения требуемых характеристик радиопередающее устройство Р-643 «Пятидесятник» может быть принято на вооружение и поставлено в серию. При таком развитии событий перспективный комплекс сначала дополнит существующие средства связи подводных сил, а затем, возможно, и частично заменит их. Основные нововведения перспективного проекта позволяют получить достаточно высокие характеристики, а также приводят к появлению ряда новых возможностей.
По имеющимся данным, радиопередающее устройство Р-643 «Пятидесятник» было создано Российским институтом мощного радиостроения (г. Санкт-Петербург). ПАО «РИМР» занимается разработкой и производством разнообразных радиотехнических систем того или иного назначения. Среди прочего, в сферу деятельности института входит создание средств связи для военно-морского флота в целом и его подводных сил в частности. Одной из последних разработок в этой области является изделие «Пятидесятник».
Как сообщается, комплекс Р-643 представляет собой радиопередающее устройство для связи с подводными лодками, находящимися на боевом дежурстве в удаленных районах мирового океана. Обеспечение связи и передачи данных в таких условиях является достаточно сложной задачей, для решения которой требуются особые подходы и соответствующее оборудование. По имеющимся данным, комплекс «Пятидесятник» не является полноценной радиостанцией. В связи с известными ограничениями он обеспечивает только одностороннюю передачу данных по радиоканалу. Кроме того, для получения максимально возможной дальности связи используются сверхдлинные волны (СДВ).
Одной из главных особенностей устройства Р-643 является максимально возможное сокращение его габаритов. В отличие от других отечественных систем своего класса, «Пятидесятник» выполнен в виде максимально компактного изделия, пригодного для переброски различными видами транспорта. Все основное оборудование размещается в корпусе, построенном в виде двух соединенных между собой стандартных 40-футовых контейнеров. Таким образом, длина комплекса не превышает 12,5 м, ширина достигает 5 м, высота – чуть более 2,5 м. Внутри металлического корпуса располагается все необходимое радиоэлектронное оборудование. Доступ внутрь корпуса обеспечивается стандартными распашными дверями, используемыми на обычных контейнерах. На крыше корпуса предусматривается установка климатических систем, поддерживающих необходимый температурный режим и отводящих тепло от электроники. Как следует из имеющихся данных, помимо собственно корпуса с радиоэлектронной аппаратурой в состав радиопередающего устройства должны входить антенны соответствующих типов. Они размещаются рядом с основным контейнером и транспортируются отдельно.
Точные характеристики и возможности системы Р-643 неизвестны. В то же время, Российский институт мощного радиостроения опубликовал достаточно подробные данные об аналогичной системе «Пятидесятник-Э». По всей видимости, две модификации радиопередающего устройства имеют схожие параметры и незначительно отличаются друг от друга. Рассмотрим технические характеристики и возможности изделия с литерой «Э».
По данным разработчика, номинальная мощность устройства «Пятидесятник-Э» составляет 100 кВт. Система работает в диапазоне частот от 15 до 30 кГц, причем используются два основных поддиапазона. Длина волны изменяется в пределах от 10 до 20 км. Промышленный коэффициент полезного действия в режиме несущей частоты при коэффициенте мощности 0,9 определяется на уровне 70%.
Для получения подобных характеристик радиопередающее устройство нуждается в соответствующем энергоснабжении. Обеспечивается только работа при внешнем питании. Может использоваться трехфазная линия переменного тока напряжением 10 кВ и частотой 50 Гц либо трехфазная линия переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц. Допускается некоторое отклонение параметров питания от требуемых: до 10% по напряжению и до 4% по частоте.
Изделие «Пятидесятник-Э» способно работать и передавать данные в нескольких режимах. При работе в режиме амплитудного телеграфирования (АТ) устройство передает данные со скоростью до 100 Бод. Телеграфный режим «ЧТ» (частотное телеграфирование) обеспечивает скорость от 4 до 100 Бод при сдвигах частот 6, 75, 100 и 125 Гц. Режим относительного фазового телеграфирования (ОФТ) с фазовым сдвигом 0° и 180° дает скорость передачи 50 и 100 Бод.
При переходе на новую рабочую частоту перестройка всех радиоэлектронных устройств и выходного усилителя мощности осуществляется в автоматическом режиме. Перестройка аппаратуры на любую частоту допустимого диапазона занимает не более 30 с. При работе в режиме «ОФТ» переход фазы занимает не более 2,5 мс. На режимах «АТ» и «ЧТ» телеграфные искажения на выходе усилителя мощности не превышают 10%.
По некоторым данным, важнейшим нововведением перспективного проекта является возможность передачи цифровой информации. С учетом сравнительно высокой скорости передачи данных эта особенность изделия обеспечивает повышенную эффективность работы. В частности, появляется возможность передачи не только простых сообщений из ограниченного количества символов, но и определенной информации того или иного рода, ранее пересылавшейся другими способами.
Радиопередающее устройство нового типа может работать в широких диапазонах внешних температур и различных метеоусловий. Обеспечена работоспособность при температуре атмосферного воздуха от -40°C до +40°C. Комплекс оснащается собственной климатической аппаратурой, при помощи которой внутри контейнера всегда сохраняется температура не менее +10°C и не более +35°C. Возможна круглосуточная работа комплекса в течение длительного времени.
Контейнерное исполнение систем «Пятидесятник» и «Пятидесятник-Э» обеспечивает высокую мобильность. Корпус, выполненный в виде стандартного контейнера, позволяет транспортировать комплекс различными способами, по суше, по морю или по воздуху. Также эта особенность изделия облегчает и ускоряет развертывание на позиции. По данным разработчика, радиопередающее устройство может быть установлено на различных сухопутных площадках или плавучих сооружениях. Место развертывания и площадка для его выполнения могут определяться эксплуатантом в соответствии с имеющимися задачами и возможностями. При этом появляются определенные преимущества перед существующими средствами связи с подлодками, которые строились в виде крупных стационарных объектов.
Благодаря компактности и мобильности радиопередающие устройства Р-643 и «Пятидесятник-Э» могут развертываться на разных площадках и использоваться в различных комбинациях, в том числе с применением дополнительных средств. От способа эксплуатации и иных факторов могут зависеть основные технические характеристики, в первую очередь, дальность действия.
При развертывании одиночного комплекса в виде радиопередающего устройства и антенны дальность связи с подлодками должна превышать 1 тыс. км. Для некоторого повышения подобных характеристик могут использоваться различные ретрансляторы, к примеру, установленные на беспилотных летательных аппаратах с требуемыми характеристиками. В таком случае дальность связи тоже превышает 1000 км, однако более точные сведения не приводятся. Возможно развертывание нескольких радиопередающих устройств в одном районе большой площади. Их совместная работа позволяет довести дальность передачи данных на уровень 2500 км и более.
Прием сигналов системы «Пятидесятник» должен осуществляться при помощи штатных средств связи подводных лодок. На борту субмарин различных типов имеются рамочные или буксируемые антенны, способные принимать сверхдлинные волны. При этом, однако, подлодки не смогут поддерживать двухстороннюю связь, поскольку СДВ-радиостанция нуждается в крупных антенных устройствах, которые по определению могут монтироваться только на суше.
Первые сведения об эксплуатации радиопередающего устройства Р-643 «Пятидесятник» в открытом источнике были опубликованы в конце апреля в тематическом сборнике «Связь в вооруженных силах Российской Федерации-2017», издаваемым компанией «Информационный мост». В статье «Итоги подготовки по связи в военно-морском флоте в 2016 году» за авторством заместителя начальника главного штаба ВМФ по связи контр-адмирала Владимира Земскова были рассмотрены различные аспекты развития систем связи флота, а также затронуты новые разработки в этой области. Так, в статье упоминалось, что в прошлом году Тихоокеанский флот провел опытную эксплуатацию радиопередающего устройства Р-643 в контейнерном исполнении. Перспективы новейшей отечественной разработки были описаны кратко и с определенным оптимизмом: «после доработки изделие будет включено в действующую систему связи ВМФ».
В начале мая отечественные средства массовой информации опубликовали ряд новостей о системе «Пятидесятник», однако какие-либо по-настоящему новые сведения отсутствовали. Из своих источников в командовании военно-морского флота пресса узнала о проведении опытной эксплуатации новых изделий Тихоокеанским флотом и о необходимости их доработки с целью исправления имеющихся недостатков.
Как сообщается, в ближайшее время оборонная промышленность должна провести доработку существующего изделия Р-643 «Пятидесятник» и избавить его от выявленных недостатков. После этого радиопередающее устройство может быть принято на вооружение и поставлено в серию с целью переоснащения подразделений связи военно-морского флота. Точные сроки завершения этих работ и начала поставок серийной техники пока не уточнялись.
В настоящее время военно-морской флот России располагает несколькими радиостанциями, обеспечивающими связь с подводными лодками во всех районах Мирового океана. В связи со спецификой применяемых технологий подобные комплексы являются очень сложными в строительстве, а также занимают чрезвычайно много места. Не так давно отечественной оборонной промышленностью был разработан новый комплекс связи с подводными лодками, использующий новые идеи и решения. По своей мощности или дальности действия новый «Пятидесятник» заметно проигрывает уже эксплуатируемым комплексам, но при этом имеет определенные преимущества иного характера. Серийное производство и эксплуатация подобных радиопередающих устройств, как сообщается, должна начаться в обозримом будущем.
По материалам:
http://rimr.ru/
http://izvestia.ru/
http://vpk-news.ru/
https://defendingrussia.ru/
https://army.informost.ru/2017/pdf/2-16.pdf
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Российский институт мощного радиостроения / Rimr.ru
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