Как украинский катер "героически" бежал от российских кораблей в Чёрном море

Команда украинского спасательного катера дала отпор незаконным действиям россиян.24 апреля 2017 во время проведения спасателями морской поисково-спасательной службы в Чёрном море, в районе Скадовска, штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна.Корабли Российской Федерации, базирующиеся на аннексированном Россией Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательного катеру и вышли в эфир с требованием «застопорить ход и лечь в дрейф».Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск.Профессиональные и уравновешенные действия украинских спасателей отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: «Наш экипаж продемонстрировал уверенные действия. Несмотря на призывы мирового сообщества, российские военные продолжают прибегать к нарушениям украинских границ как на море, так и на востоке Украины, но их бряцание оружием нас не пугает. Оккупированные территории вернутся под контроль Украины».Министр отметил, что члены экипажа спасательного катера будут награждены за их профессионализм: «Бесстрашие наших спасателей, безусловно, будет отмечено. Я горжусь их действиями и восхищаюсь патриотизмом и преданностью всей Украине, дающей отпор врагу как на фронте, так и в повседневной жизни. Вместе мы победим! Слава Украине!"