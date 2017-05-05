17:17 05 мая

Как украинский катер "героически" бежал от российских кораблей в Чёрном море

Министерство инфраструктуры Украины на странице в социальной сети Фейсбук публикует сообщение, в котором говорится об «инциденте» с украинским катером в Чёрном море. В материале, завершающемся пафосным майданным кличем «Вместе победим», заявлено, что доблестный экипаж украинского катера противостоял российскому военному кораблю. Перевод публикации пресс-службы украинского министерства, в которой и про «героический экипаж катера», и про «аннексированный Крым», и про «оккупированные территории», представлен ниже:

Как украинский катер "героически" бежал от российских кораблей в Чёрном море


Команда украинского спасательного катера дала отпор незаконным действиям россиян.


24 апреля 2017 во время проведения спасателями морской поисково-спасательной службы в Чёрном море, в районе Скадовска, штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна.
Корабли Российской Федерации, базирующиеся на аннексированном Россией Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательного катеру и вышли в эфир с требованием «застопорить ход и лечь в дрейф».

Команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяла курс на Скадовск.

Профессиональные и уравновешенные действия украинских спасателей отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: «Наш экипаж продемонстрировал уверенные действия. Несмотря на призывы мирового сообщества, российские военные продолжают прибегать к нарушениям украинских границ как на море, так и на востоке Украины, но их бряцание оружием нас не пугает. Оккупированные территории вернутся под контроль Украины».

Министр отметил, что члены экипажа спасательного катера будут награждены за их профессионализм: «Бесстрашие наших спасателей, безусловно, будет отмечено. Я горжусь их действиями и восхищаюсь патриотизмом и преданностью всей Украине, дающей отпор врагу как на фронте, так и в повседневной жизни. Вместе мы победим! Слава Украине!"


Запредельность этого майданного пафоса ничего, кроме иронии, не вызывает. Ведь только майданное руководство Украины может облачить в "перемогу" банальное бегство украинского катера при виде приближавшихся российских военных кораблей.


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Комментарии 32

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  1. Брови Брежнева Сегодня, 15:44
    сало украине!!героям сало!!
    Брови Брежнева
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:47
      Перемога очередная..!
      ОТДЕЛ
      1. Венд Сегодня, 15:54
        Цитата: ОТДЕЛ
        Перемога очередная..!

        Они же не рабы, хотят бегут laughing
        Венд
      2. Гронский Сегодня, 16:06
        Да не, укропропагандоны просто сами в шоке, что экипаж катера не ушел в Россию и не принял там присягу. Вот и горлопанят, делая из мухи слона.
        Гронский
      3. рич Сегодня, 16:26
        Министр отметил, что члены экипажа спасательного катера будут награждены за их профессионализм: «Бесстрашие наших спасателей, безусловно, будет отмечено. Я горжусь их действиями и восхищаюсь патриотизмом и преданностью всей Украине, дающей отпор врагу как на фронте, так и в повседневной жизни. Вместе мы победим! Слава Украине!"

        Наградить боевыми наградами. Это обязательно надо сделать. И портреты героев на первых полосах СМИ good
        рич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:57
          Цитата: рич
          Наградить боевыми наградами.

          Лучше шмат сало каждому херою ! Там наверно от страха каждый по 10 кг жидкости потерял..))))
          ОТДЕЛ
          1. рич Сегодня, 17:13
            А чего им боятся? Они в своих ТВ находились. На границе с нашими. поэтому их и предупредили, что-б не шли дальше. Они развернулись и уплыли. Вот и весь инцидент. Они даже не военные , а спасатели МПСС. Обычная ситуация стран соседей.
            Смешно, как на Украине это преподнесли.
            рич
  2. Jovanni Сегодня, 15:45
    Браконьерили либо, спасатели. Краба небось камчатского ловить собрались. Ничего, от черноморского рыбнадзора не уйдут...
    Jovanni
    1. Монархист Сегодня, 16:23
      Вообще-то Камчатский краб в Черном море не водится.
      Мне диван сказал как дело было:"спасатели" рыбку ловили да *рочили на Крым. Увидели наш сторожевик и вспомнили"мама велела хлеба купить"
      Монархист
  3. Sharky Сегодня, 15:47
    Как всё складыаается интересно. Странно, что этот катер (делая обманный манёвр, якобы отступая) не потопил половину военных кораблей ВМФ России в Чёрном море, не сделав не единого выстрела!
    Sharky
  4. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:48
    Как пингвины из Мадагаскара: " Мы героически отступаем! -Это как? -Мы отступаем, но мужественно! "
    ШВЕДский_стол
  5. sabakina Сегодня, 15:52
    штатных учений российской корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Команда украинского катера не допустила захвата судна.

    Украинские спасатели настолько суровы, что.........
    Эх, жаль, видео нет...
    sabakina
    1. san4es Сегодня, 15:59
      Цитата: sabakina

      Украинские спасатели настолько суровы, что.........
      Эх, жаль, видео нет...

      hi ...за-то есть фото
      san4es
      1. Монархист Сегодня, 16:29
        На этом"крейсере" чихнуть страшно-перевернетсч,а ещё такую бандуру установили.
        Монархист
        1. atesterev Сегодня, 16:53
          Это не пулемёт, это экстренный задний ход...
          atesterev
    2. inkass_98 Сегодня, 16:03
      Телефоны на разрядке, как обычно. Иначе бы увидели нечто эпическое, вроде этого:
      inkass_98
    3. АВП 518 Сегодня, 16:36
      Цитата: sabakina
      Эх, жаль, видео нет...

      Как это нет? Есть

      Россияне попытались захватить украинское судно в Черном море (Видео)
      В поиск вбивайте
      АВП 518
    4. русский молдаван Сегодня, 16:37
      Есть видел только что в Комсомольской правде украина, https://www.facebook.com/184722968243235/videos/1
      333335586715295/
      русский молдаван
      1. АВП 518 Сегодня, 16:44
        Цитата: русский молдаван
        Есть видел только что в Комсомольской правде украина,

        Фейсбучная ссылка не работает
        АВП 518
  6. Тульский пряник Сегодня, 16:01
    Ух как мы им "дали"! Правда они нас не догнали. lol
    Тульский пряник
  7. Machete Сегодня, 16:05
    Министерство инфраструктуры?
    А министерства политуры там нет?
    И какое отношение инфраструктура имеет к службе спасения?
    Machete
  8. ВохаАхов Сегодня, 16:07
    А "хохлам" всё "по-барабану". Наступать-бежать, отступать бежать!
    ВохаАхов
  9. yehat Сегодня, 16:09
    мне интересно другое - сообщение остановиться было переиначено в "попытку захвата"
    зачем так врать??? кому от этого на украине лучше живется?
    yehat
    1. Монархист Сегодня, 16:41
      yehat,а как иначе обосновать награждение? Министр инфраструктуры даст экипажу шматок сала и бутылку"первача"(надо бы запасные подштанники: вдруг Григоровича встретят),,а себе"баксов"в карман.
      Монархист
  10. Нормаль ок Сегодня, 16:17
    банальное бегство украинского катера при виде приближавшихся российских военных кораблей.

    Очередная бредовая статья,- лишь бы вякнуть. автор, что предлагает на спасательном катере бодаться с боевым кораблём?
    Нормаль ок
  11. KIBL Сегодня, 16:18
    А вот мне интересно сколько эти бравые спасатели потратили моющих средств,чтобы отодраить внутренние помещения катера от своих жидких фекалий!?
    KIBL
  12. igorra Сегодня, 16:19
    Детский сад: если бы они нас догнали, то мы бы им дали...
    igorra
  13. APASUS Сегодня, 16:28
    Печально ,очень ..............так опустить уровень государственной службы!
    Министр отметил, что члены экипажа спасательного катера будут награждены за их профессионализм

    Украинский экипаж отбил атаку морских диверсантов,отбил захваченный корабль или потопил неприятеля ,нет они просто ушли к себе на базу........
    APASUS
  14. Монархист Сегодня, 16:33
    Цитата: Machete
    Министерство инфраструктуры?
    А министерства политуры там нет?
    И какое отношение инфраструктура имеет к службе спасения?

    У них инфраструктуры типа ОСВОД и министерства пропаганды в одном стакане
    Монархист
  15. behemot Сегодня, 16:47
    минус нашему флоту. А завтра там натовский катер пастись будет. Тоже упустим? Не подчинились - стрелять.
    Ну теперь ждем следующую провокацию.
    behemot
  16. Злой 55 Сегодня, 16:54

    Прислушаемся к украинским классикам, проанализируем ситуацию и сделаем соответствующие выводы..
    Злой 55
  17. afrikanez Сегодня, 17:12
    Для хохлов: даже бежать в "галоп" от России, является судя по всему "героизмом и исполненным долгом" lol
    afrikanez
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