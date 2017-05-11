"Предатели" из российского ВПК, или Как хочется угробить оборонку из патриотических побуждений

Как же интересно устроен человек! Точнее, как интересны пути человеческой мысли! Человек уверен в одном, а на выходе его умозаключений получается совершенно противоположное задуманному другое. Человек радуется строительству грандиозного объекта. Корит всех, от разнорабочего на стройке до президента страны, за сроки сдачи объекта, за недостаток средств для "ускорения". Но когда кто-то, не зависимо от должности, находит спонсора, часто со стороны конкурентов или недругов, начинается громкий "плач" о патриотизме, о национальных интересах. Нас предали! Прораб за лишний ящик плитки отдал рабочего соседу помочь в копке ямы для уборной! А наша стройка от этого может встать!И человеку глубоко плевать, что стройматериалов нет. Наплевать, что рабочий на "нашей" стройке просто сидит. Без работы, а значит, без зарплаты. Главное у соседа не будет новой уборной. И попробуй этому патриоту сказать, что он глупец. Что он выступает не патриотом "нашей" стройки, а врагом. Кинется драться в святой уверенности в своей правоте. "Я согласен ещё раз проколоть дырку на брючном ремне! Я затяну...". И что? От того, что ты "затянешь" и "проколешь новую дырку на ремне", появятся деньги? Стройка дело дорогое.Если прямо сейчас зайти на страницы любого СМИ патриотической или военно-политической направленности, обязательно найдёте одну, а то и несколько статей об отставании наших оборонщиков в... Дальше можете вставлять всё что угодно. В строительстве кораблей. В модернизации авиатехники. В создании новых самолетов вообще. В задержке перевооружения наших ВС на новые "Арматы". В почти прекращении разработки и дальнейших испытаний множества машин на базе перспективного танка. И везде гневные комментарии "патриотов". Саботаж!Но самое интересное, никто не желает посмотреть на ГОЗ для ВПК. На то, на сколько снижены заказы для российской армии. А значит, сколько ранее уже "запланированных" работ и исследований застопорились. Производство медленно, но переходит на привычный "голодный паёк".Однако "патриотизм" может ударить и с другой стороны. По уже созданным и даже производимым нашей промышленностью серийно изделиям. Причем, это тоже достаточно интересный факт, такие удары появились не так давно. И главный тезис таких вот "патриотичных" радикалов выглядит вполне красиво. Правильно он выглядит. "Новое вооружение и техника должны в начале полностью удовлетворить потребности российской армии, а потом уже поставляться за рубеж!"Кто-нибудь желает поспорить? Мысль-то и правда "душу греет". Трудно не согласиться. Однако, если посмотреть совсем в недавнее прошлое, мы увидим много интересного, что не вызывало нашего возмущения. Никто не кричит о необходимости перевооружать РВСН на С-300 с буквами. За Уралом ещё стоят на вооружении "старички" на много хуже 300-х. Хотя любой знает, что именно эти буквы и делают комплекс просто великолепным для выполнения определенных задач. А то, что, к примеру, ПЛ "Варшавянка" за рубежом было больше, чем у российского флота? Не на много, но больше. И "патриотического возмущения" не было! И примеров таких множество.Сегодня много разговоров идет о поставках российских комплексов С-400 туркам. Как-же так? Мы вооружаем возможного врага! Мы сами усиливаем своих же противников! Неужели уроки 08.08.08 нами забыты? Грузины сбили наши самолеты нашими же, поставленными из Украины, "Буками" и "Осами"...Узнать "откуда ноги растут" у этого "патриотизма" не сложно. Если бы мы поставляли С-400 Венесуэле или Индонезии, ни один из "защитников русской армии" даже не поперхнулся бы. Наоборот. Прекрасная сделка нашего "Оборонэкспорта"! Но мы имеем один вяло тлеющий, но пока не разрешимый конфликт. Нагорный Карабах!Конфликт, который разрешить пока невозможно. Нет способов убедить обе стороны пойти на компромисс. И армяне, и азербайджанцы уверены в своей правоте и готовы драться за Карабах. Россия в этом вопросе тоже не может предложить какой-либо выход.Между тем, за годы, которые прошли после распада СССР, сложилась совершенно новая геополитическая ситуация. Армения стала союзным государством. Сегодня её безопасность гарантируется не только Россией, но и другими странами. Азербайджан проводит собственную внешнюю политику. И заключил договор о дружбе и взаимной помощи с Турцией. Да и с "обиженной", очень желающей реванша, Грузией у Баку хорошие отношения.Как это выглядит со стороны "трезвомыслящего" человека? Россия "предала" Армению и вооружила ПВО агрессоров своими же лучшими комплексами! Теперь Баку и Анкара смогут сбивать самолеты нашими же ракетами! А ведь это уже далеко не "Буки" или "Осы".Только вот вопрос возникает. Простенький. Чьи самолеты будут сбивать турки и азербайджанцы над Карабахом? Армянские? Неужели мы так наивны?Задумаемся? Озабоченность армянских СМИ мне понятна. 1 мая начались совместные тактические учения Баку и Анкары. Сегодня они закончены. Но место проведения учений - Нахичевань. Это эта территория давно стала протурецкой. И цель... Совместные действия турецкой и азербайджанской армии в условиях противодействия авиации противника в горной местности. Армяне вполне резонно спрашивают, о каком противнике ведет речь Баку? Тем более отрабатывая действия у границ Армении.А если к уже изложенному я добавлю, что турки планируют в этом году провести уже трехсторонние учения? Анкара-Баку-Тбилиси? А если ещё добавлю, что, по некоторым сведениям, турки планировали первоначально закупить аналогичные системы у НАТО? А если я добавлю, что в кулуарах идут переговоры о возможности организовать производство С-400 в Турции? Остаётся только как на Украине - "Обороняку на гиляку!".Наверное, хватит "лить воду" на мельницу "патриотизма". Пора перейти на холодную логику. Переключить мозг с "патриотического угара" и поиска врагов на формальную логику. И прежде всего несколько вопросов читателям.Кто-нибудь верит, что Азербайджан, даже в союзе с Турцией, будет воевать с Россией? Или провоцировать Россию на ввод войск в Армению для прикрытия границы? Прошедшие годы показали, что Баку ведёт очень выверенную внешнюю политику. И максимум того, что можно ожидать, провокации на границе. Причем с обеих сторон. Но для этого у нас там есть военная база.Кто-нибудь верит в то, что Эрдоган, получив практически неограниченную власть, захочет ею рисковать в конфликте с Россией? Есть ли шансы у Турции победить? Сразу "срежу" тех, кто уже открыл рот, чтобы напомнить мне о членстве турок в НАТО. Видели мы это членство. После сбитого самолета ВКС России.Может, кто-нибудь верит в то, что Грузия опять попробует вернуть себе утраченные Южную Осетию и Абхазию? Повторить войну 2008 года? В Тбилиси прекрасно понимают, что второй раз русские не остановятся перед их столицей...Так почему продажа новейшего вооружения выгодна? Выгодна России и выгодна покупателям. Первое, что необходимо понять, вооружение, которое мы производим, имеет аналоги за рубежом. В каких-то показателях хуже нашего, в каких-то лучше. Те, кто заканчивал советские ВВУЗы, прекрасно помнят, как мы готовились к экзаменам по секретному вооружению Советской армии. Секретный наш гранатомет имеет почти такие-же характеристики, как Карл Густаф. А про "карлушу" можно спокойно почитать в "Зарубежном военном обозрении".Второе, вооружение - продукт высоких технологий. Современное вооружение разрабатывать и производить могут ограниченное количество стран. Потому и цена на такое вооружение "заоблачная". Продажа одного экземпляра позволяет заводу дополнительно выпустить несколько новых.Третье, действительно революционные образцы, которых ещё нет у конкурентов, на внешний рынок не выставляют. Даже тогда, когда в мире уже знают о существовании такого вооружения.Четвертое, поставка современного вооружения и техники имеет ряд очень существенных плюсов для "сопутствующих товаров". Американский "Джавелин" стоит от 200 до 250 тысяч$, а ракета к нему от 100 до 125 тысяч$. А ведь системы надо ещё обслуживать, ремонтировать, менять "расходники"...Ну и пятое, вспомните знаменитые наши крылатые ракеты "Калибр". Просто вспомните тактико-технические характеристики этих ракет до удара и после удара. Для России, как наследницы СССР, вооружение, наверное, единственный товар, который мы делали как всё "прогрессивное человечество". Себе лучшее, а остальным нечто похожее... Но в одинаковой "упаковке".Есть ещё одна деталь, о которой мало говорят. Если я произвожу вооружение, то я досконально знаю его возможности. И имею в арсенале защиту от нападения именно этим вооружением. Какую? А вот это уже секреты производителей. Во всех странах.Ну так что? Предатели наши оборонщики или государственники? Если в условиях ограниченного ресурса государства находят возможности за счет продажи своей продукции выполнить государственный заказ? Не ждут, когда бюджетные деньги после месяца-двух с начала года придут на счета завода, а делают продукцию? Если не ждут денег на "науку", а используют свои, заработанные на экспорте? Если, простите за патетику, не отнимают деньги у стариков и детей?Наше правительство сегодня вынуждено "делать спокойное лицо", отвечая на вопросы о бюджете и возможности финансирования множества социальных и прочих программ. Хотя любой человек понимает, что в условиях санкций нам тяжело. Но ведь не отказываемся мы от этих программ.Так что, уважаемые "патриоты", включайте "думалку", прежде чем кричать о предательстве, вредительстве, вооружении врагов. У нас сегодня не война. И "оборонка" наша обычная отрасль промышленности. Она производит товар! Товар, который у неё покупает государство на внутреннем рынке. Но, этот же товар пользуется спросом и на внешнем рынке. Задача любого производства в том и заключается, чтобы зарабатывать деньги. Да, товар специфический. Товар высокотехнологичный. Но товар дорогой...