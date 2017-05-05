Экс-президент Афганистана: «ИГ является продуктом США»
Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) является порождением и инструментом Соединенных Штатов, передает ТАСС заявление бывшего президента Афганистана Хамида Карзая.
По его мнению, именно «США следует объяснить регулярные полеты вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в контролируемых террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана».
Экс-президент счел актом неуважения к Кабулу решение Трампа нанести удар по тоннельному комплексу ячейки ИГ. После этого он отказался от намерения направить президенту США письмо, призванное убедить его отказаться от военных методов урегулирования ситуации в Афганистане.
Карзай полагает, что применение бомбы было согласовано с боевиками.
Напомним, в апреле ВВС США нанесли удар по тоннельному комплексу ячейки ИГ в уезде Ачин афганской провинции Нангархар. Американский летательный аппарат сбросил сверхмощную авиационную бомбу GBU-43(ее масса превышает 9,5 тонны), которую в Пентагоне именуют «матерью всех бомб».
ИГ является продуктом США. ИГ, которая явно иностранного происхождения, появилась в 2015 году во время военного присутствия Соединенных Штатов,сказал Карзай в интервью каналу Fox News.
По его мнению, именно «США следует объяснить регулярные полеты вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в контролируемых террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана».
Экс-президент счел актом неуважения к Кабулу решение Трампа нанести удар по тоннельному комплексу ячейки ИГ. После этого он отказался от намерения направить президенту США письмо, призванное убедить его отказаться от военных методов урегулирования ситуации в Афганистане.
Я уже был готов подписать это письмо, и тут они сбросили бомбу. Из-за этого я решил не направлять послание,пояснил Карзай, уточнив, что послание было составлено «в приятных выражениях» и предлагало использовать «исключительно мирные средства для прекращения кровавой междоусобицы» в стране.
Это (бомбардировка) было проявлением явного неуважения, зачем тогда было нужно мое письмо,задал он риторический вопрос. При этом экс-президент отметил, что американскую «бомбу GBU-43 следовало бы, назвать не "матерью всех бомб", а самой смертоносной изо всех бомб».
Мать - это добрый человек. Такое слово не подходит для бомбы. Ее жертвами являются афганские суверенитет, земля и чувство достоинства,заявил он.
Карзай полагает, что применение бомбы было согласовано с боевиками.
ИГ заранее отвела большинство своих людей оттуда, все было скоординировано. Эта группировка является инструментом США и никого иного. Сначала ИГ увезла людей оттуда, а затем Соединенные Штаты сбросили бомбу,сказал он.
Напомним, в апреле ВВС США нанесли удар по тоннельному комплексу ячейки ИГ в уезде Ачин афганской провинции Нангархар. Американский летательный аппарат сбросил сверхмощную авиационную бомбу GBU-43(ее масса превышает 9,5 тонны), которую в Пентагоне именуют «матерью всех бомб».
Использованы фотографии: Станислав Красильников/ТАСС
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