17:17 05 мая

Экс-президент Афганистана: «ИГ является продуктом США»

Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) является порождением и инструментом Соединенных Штатов, передает ТАСС заявление бывшего президента Афганистана Хамида Карзая.

Экс-президент Афганистана: «ИГ является продуктом США»


ИГ является продуктом США. ИГ, которая явно иностранного происхождения, появилась в 2015 году во время военного присутствия Соединенных Штатов,
сказал Карзай в интервью каналу Fox News.


По его мнению, именно «США следует объяснить регулярные полеты вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в контролируемых террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана».

Экс-президент счел актом неуважения к Кабулу решение Трампа нанести удар по тоннельному комплексу ячейки ИГ. После этого он отказался от намерения направить президенту США письмо, призванное убедить его отказаться от военных методов урегулирования ситуации в Афганистане.

Я уже был готов подписать это письмо, и тут они сбросили бомбу. Из-за этого я решил не направлять послание,
пояснил Карзай, уточнив, что послание было составлено «в приятных выражениях» и предлагало использовать «исключительно мирные средства для прекращения кровавой междоусобицы» в стране.

Это (бомбардировка) было проявлением явного неуважения, зачем тогда было нужно мое письмо,
задал он риторический вопрос. При этом экс-президент отметил, что американскую «бомбу GBU-43 следовало бы, назвать не "матерью всех бомб", а самой смертоносной изо всех бомб».

Мать - это добрый человек. Такое слово не подходит для бомбы. Ее жертвами являются афганские суверенитет, земля и чувство достоинства,
заявил он.

Карзай полагает, что применение бомбы было согласовано с боевиками.

ИГ заранее отвела большинство своих людей оттуда, все было скоординировано. Эта группировка является инструментом США и никого иного. Сначала ИГ увезла людей оттуда, а затем Соединенные Штаты сбросили бомбу,
сказал он.

Напомним, в апреле ВВС США нанесли удар по тоннельному комплексу ячейки ИГ в уезде Ачин афганской провинции Нангархар. Американский летательный аппарат сбросил сверхмощную авиационную бомбу GBU-43(ее масса превышает 9,5 тонны), которую в Пентагоне именуют «матерью всех бомб».

Использованы фотографии: Станислав Красильников/ТАСС
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Комментарии 12

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  1. Vadivak Сегодня, 16:28
    Тоже мне новость.....
    Jamaat ul-Fuqra,
    Impoverished,
    Jamaat al-Fuqra,
    Jihad Council for North America,
    Muhammad Commandos,
    Muslims of the Americas,
    Soldiers of Allah
    Hizb ul-Mujahedin

    Если честно лень перечислять чего они наваяли
    Vadivak
    1. tiredwithall Сегодня, 16:29
      Он сам порождение и бывший инструмент США. Хитер, лицемерен и изворотлив.
      tiredwithall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:31
        Цитата: tiredwithall
        Он сам продукт США.

        В точку, видать не доплатили...! wassat
        ОТДЕЛ
        1. Pirogov Сегодня, 16:37
          Цитата: ОТДЕЛ
          В точку, видать не доплатили...!

          Кинули бедолагу , почему то как на Востоке ,так и на Западе только после ухода из власти открываются глаза......... !
          Pirogov
          1. BATUHAN Сегодня, 16:47
            Письмо он написал турецкому султану. Писатель.... С возрастом пришло понимание, что не все продается и покупается. Про суверенитет вспомнил. Эта штуковина точно не продается и не купить ее. Моськой стал в свое время, а теперь бах... озарение...
            BATUHAN
            1. рич Сегодня, 16:51
              Зачем Вы так. А может он внезапно прозрел recourse
              рич
        2. Комментарий был удален.
      2. Арарат Сегодня, 17:06
        Человек который за свое правление только усугубил ситуацию в своей стране, своими де руками увеличил производство героина и заработал на этом миллиарды долларов вдруг совесть отрастил? Спросите его как у нго брата вдруг появились миллиарды и почему весь наркотрафик не идет без его?
        Арарат
    2. Михаил Матюгин Сегодня, 17:07
      Да уж, у США есть уникальная способность создавать "духов из бутылки", которых потом они, когда очнуться, долго пытаюся загнать обратно...
      Михаил Матюгин
  2. oleg-gr Сегодня, 16:28
    Кто бы сомневался. Еще один с приставкой "ЭКС" внезапно прозрел или вспомнил, где у него кнопка с названием "интеллект"..
    oleg-gr
  3. anjey Сегодня, 16:46
    и башни близнецы 11 сентября,преступление сша против своего народа !Кто осудит?
    anjey
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 17:03
    Что то навеяло...Давайте помянем парней не вернувшихся с войны. hi soldier

    Мы еще вернемся...
    ОТДЕЛ
    1. Михаил Матюгин Сегодня, 17:09
      Нет уж, спасибо, не надо никаких "мы ещё вернёмся", пусть янки сами этот зоосад разгребают. Самт заварили - пусть и дальше воюют.
      Михаил Матюгин
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