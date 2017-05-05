Экс-президент Афганистана: «ИГ является продуктом США»

ИГ является продуктом США. ИГ, которая явно иностранного происхождения, появилась в 2015 году во время военного присутствия Соединенных Штатов,

Я уже был готов подписать это письмо, и тут они сбросили бомбу. Из-за этого я решил не направлять послание,

Это (бомбардировка) было проявлением явного неуважения, зачем тогда было нужно мое письмо,

Мать - это добрый человек. Такое слово не подходит для бомбы. Ее жертвами являются афганские суверенитет, земля и чувство достоинства,

ИГ заранее отвела большинство своих людей оттуда, все было скоординировано. Эта группировка является инструментом США и никого иного. Сначала ИГ увезла людей оттуда, а затем Соединенные Штаты сбросили бомбу,