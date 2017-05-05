Командующим 1-й гвардейской танковой армией назначен генерал-лейтенант Алексей Авдеев
Командующим 1-й гвардейской танковой армией назначен генерал-лейтенант Алексей Авдеев, сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов на заседании военного совета Западного военного округа, передает информационное агенство "RNS" .
Ранее генерал Авдеев занимал должность командующего 29-й общевойсковой армией (Чита) Восточного военного округа.
Прежний командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Александр Чайко назначен начальником штаба Восточного военного округа.
Кроме того, командующим 11-м Командованием резерва назначен полковник Юрий Штонденко, ранее занимавший должность начальника 333-го Центра боевого применения Сухопутных войск, ВДВ и Береговых войск ВМФ России.
Начальником 333-го Центра боевого применения назначен полковник Виталий Слепцов, ранее занимавший должность командира 9-й бригады 20-й общевойсковой армии (Воронеж).
Ранее генерал Авдеев занимал должность командующего 29-й общевойсковой армией (Чита) Восточного военного округа.
Прежний командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Александр Чайко назначен начальником штаба Восточного военного округа.
Кроме того, командующим 11-м Командованием резерва назначен полковник Юрий Штонденко, ранее занимавший должность начальника 333-го Центра боевого применения Сухопутных войск, ВДВ и Береговых войск ВМФ России.
Начальником 333-го Центра боевого применения назначен полковник Виталий Слепцов, ранее занимавший должность командира 9-й бригады 20-й общевойсковой армии (Воронеж).
Использованы фотографии: yandex.ru/images›1-ая гвардейская танковая армия
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