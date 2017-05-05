17:09 05 мая

Командующим 1-й гвардейской танковой армией назначен генерал-лейтенант Алексей Авдеев

Командующим 1-й гвардейской танковой армией назначен генерал-лейтенант Алексей Авдеев, сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов на заседании военного совета Западного военного округа, передает информационное агенство "RNS" .

Ранее генерал Авдеев занимал должность командующего 29-й общевойсковой армией (Чита) Восточного военного округа.

Командующим 1-й гвардейской танковой армией назначен генерал-лейтенант Алексей Авдеев



Прежний командующий 1-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенант Александр Чайко назначен начальником штаба Восточного военного округа.

Кроме того, командующим 11-м Командованием резерва назначен полковник Юрий Штонденко, ранее занимавший должность начальника 333-го Центра боевого применения Сухопутных войск, ВДВ и Береговых войск ВМФ России.

Начальником 333-го Центра боевого применения назначен полковник Виталий Слепцов, ранее занимавший должность командира 9-й бригады 20-й общевойсковой армии (Воронеж).

Использованы фотографии: yandex.ru/images›1-ая гвардейская танковая армия
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Комментарии 6

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:34
    Эх танковый кулак нам все же нужен на западном направлении,по другому бы с Россией разговаривали бы сейчас..
    ОТДЕЛ
    1. tiredwithall Сегодня, 16:41
      Да, бригада - это зубочистка против ТА.
      tiredwithall
      1. рич Сегодня, 17:05
        Командующим 1-й гвардейской танковой армией назначен генерал-лейтенант Алексей Авдеев
        Судя по биографии - не "паркетный" генерал
        рич
  2. stas Сегодня, 16:40
    Хорошо сейчас в разведке работать, на ВО многое можно узнать, не выезжая из ЦРУ.
    stas
    1. Верба Сегодня, 16:46
      Цитата: stas
      Хорошо сейчас в разведке работать, на ВО многое можно узнать, не выезжая из ЦРУ.

      Согласен ,причём такая правдивая информация ,исходит в основном с России ,есть повод задуматься.
      Верба
  3. Тургон Сегодня, 16:55
    На востоке как воздух против " друзей " из Китая нужна танковая армия в районе Забайкалья. В случае заварухи у нас там одни кадрированные части стоят и авиации ноль для прикрытия.
    Тургон
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