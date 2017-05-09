Как русский лейтенант дал Гитлеру оплеуху

На войне всякое бывает и иногда полностью осознать важность какого либо события, можно только спустя десятилетия. Я расскажу Вам историю о том, как причудливо переплелись судьбы солдат и вождей на высоте 5642 метров над уровнем моря. И как русский лейтенант Николай Гусак, дал оплеуху самому Гитлеру...21 августа 1942 года, на совещании в Ставке Гитлера, фельдмаршал Кейтель, попросив минуту внимания, срывающимся от радости голосом, доложил: "Мой фюрер! Разрешите доложить. Горные стрелки генерала Конрада из дивизии Эдельвейс, под руководством капитана Грота, установили на горе Эльбрус имперские флаги с тевтонской символикой!" Но к удивлению Кейтеля, вместо поздравлений фюрер устроил форменную истерику. Он топал ногами и орал, что вместо войны солдаты Конрада, занимаются неизвестно чем и это недопустимо. После чего совещание было прервано и весь день Гитлер ни с кем не общался, помимо прилетевшего через несколько часов Рейхсфюрера СС Гимлера и какого-то неизвестного бригаденфюрера СС с восточными чертами лица. Так что же так разозлило фюрера?Вожди Третьего Рейха, очень большое внимание, уделяли мистике, астрологии и предсказаниям. Эта была смесь Тибетских учений, древней Готики и теории Космического льда. По мнению Гитлера и его приближенных, земля находилась в гигантском ледяном пузыре из космического льда, а звезды которые мы видим в ночном небе, это глаза древних арийских героев, упокоившихся в своих ледяных могилах. Были секретные организации и учреждения, типа "Общества Туле" и "Общества Ahnenerbe", институты кишащие магами предсказателями и астрологами, а в секретном замке СС Вевельсбург, был отдел укомплектованный Тибетскими монахами, которым присвоили звания офицеров СС. Так вот, все эти структуры, предсказали Гитлеру всю цепь удач с 1933 по 1942 год, но дальше предсказатели видели плохо и только одно могли сказать точно, что в Войне победит тот, кто сбросит с Эльбруса флаг противника. На эту тему Гитлер был спокоен, ибо невозможно сбросить то, чего нет... Но горные стрелки капитана Грота совершили роковую ошибку и Гитлер потерял часть своей самоуверенности, что в конце концов стало для рейха фатальным.Сталин скорее всего не знал об этой легенде, но немецкий флаг на Эльбрусе вызвал его понятное раздражение и приказ был четок: " СНЯТЬ ФАШИСТСКУЮ ТРЯПКУ И ВОДРУЗИТЬ СОВЕТСКИЙ ФЛАГ!". И этот приказ, как и другие приказы Верховного, был немедленно принят к исполнению.В небольшом отряде, которым командовал капитан Гусев, было двадцать человек, сам капитан, политрук Е. А. Белецкий, инженер-капитан Н. А. Петросов, старшие лейтенанты В. Д. Лубенец и Б. В. Грачев, лейтенанты Н. А. Гусак, Н. П. Персиянинов, Л. Г. Коротаева, Е. В. Смирнов, Л. П. Кельс, Г. К. Сулаквелидзе, Н. П. Маринец, А. В. Багров и А. И. Грязнов, младшие лейтенанты А, И. Сидоренко, Г. В. Одноблюдов и А. А. Немчинов, рядовые В. П. Кухтин, братья Габриэль и Бекну Хергиани. Но это были лучшие из лучших. Многие из них знали друг друга еще со студенческих альпинистских лагерей. Заместителем командира отряда, был лейтенанта Николай Афанасьевич Гусак. Он не был новичком на Эльбрусе. Это кажется невероятным, но перед войной Николай Афанасьевич учил здесь альпинистской технике местных горцев. В добавок Н. Гусак был одним из первых зимовщиков на Эльбрусе, когда здесь была организована маленькая лаборатория, переросшая затем в высокогорный институт Академии наук СССР. И теперь они шли на Эльбрус, с боевым заданием.Мороз, шквальные ветры, лавины, обход немецких минных ловушек по сложным и опасным склонам. Дойдя до отметки четыре тысячи метров, из-за сильной пурги группа была вынуждена остановиться. Стали кончаться продукты и тогда ночью, в разгар снежной бури, шестеро добровольцев пошли на штурм вершины и 13 февраля 1943 года - лейтенант Николай Гусак, Александр Сидоренко, Евгений Смирнов, Евгений Белецкий, Габриэль и Бекну Хергиани - сбросили фашистские тряпки и установили над Эльбрусом красный флаг. Вот так, русский лейтенант Николай Гусак, дал оплеуху Тысячелетнему Рейху, существовать которому теперь, оставалось два года.Заслуженный мастер спорта СССР Николай Афанасьевич Гусак умер в возрасте 68 лет, во время своего очередного восхождения на Эльбрус.Это было поколение Героев и Победителей. Вечная им Слава и Вечная им Память