Легкие автомобили для специальных сил и не только

Поскольку современные поля сражений по-прежнему характеризуются смешением конфликтов низкой и высокой интенсивности, международное сообщество сил специальных операций разрабатывает тактические приемы, методы и способы ведения боевых действий, теории боевого применения и технологии, соответствующие гибридной войне.В октябре 2016 года делегаты из более чем 20 стран из сообщества сил специальных операций (ССО) встретились на Симпозиуме в Вильнюсе, где представители вооруженных сил, промышленности и научного сообщества обсуждали основную роль ССО в том, что получило определение «военные действия нового поколения», а также обоснования крупных инвестиций в них.Термин «военные действия нового поколения», впервые озвученный Фондом Потомак, включает невоенный асимметричный тип столкновений с целью установления благоприятных социально-экономических и политических условий в районах операций, где ССО ставятся задачи по дестабилизации военных оппонентов, проведения разведки с целью упрощения последующего слома сопротивления вооруженных формирований и в некоторых случаях открытой интервенции по занятию территории и подавлению остатков сопротивления.Обращаясь к делегатам конференции, помощник министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Тереза Вейлен, сказала, что ССО продолжают «искать пути решения проблем продуктивными способами, хотя здесь возникает желание воспользоваться технологическим преимуществом».Высокотехнологичные решения по-прежнему остаются на первом плане, при этом сообщество ССО является свидетелем интенсивного развития транспортных средств для специальных операций, способных выполнять постоянно расширяющийся круг задач. Быстро растет число компаний, занимающихся проектированием, разработкой и развертыванием транспортных средств, перевозимых внутренним образом, которых на Западе относят к категории ITV (internally transportable vehicle). Машины этой категории способны транспортироваться в грузовых отсеках самолетов и вертолетов, что ведет к увеличению дальности действия групп ССО, при этом значительно повышаются их возможности касательно огневой мощи, объединения в сеть, мобильности и защиты.Платформы этой категории варьируются от вариантов машин категории MRAP (с повышенной защитой от мин и самодельных взрывных устройств) с открытым верхом (снятой крышей), которые были разработаны в начале 2000-х для защиты обычных и специальных сил от самодельных взрывных устройств (СВУ) при проведении противоповстанческих операций и до более маневренных и легких вариантов, до сих пор способных удовлетворить требования по защите и огневой мощи.По словам руководителя направления легких тактических машин в компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOTS) Шона Ридли, изменчивые и смешанные боевые задачи сложно выполнить при наличии одной машиной, особенно когда оперативные потребности отличаются в родах войск и странах.«Это нелегкое дело вписаться в профиль боевых требований, то есть взять одну машину, которая может быть реконфигурирована для соответствия другим видам задач без каких-либо больших переделок».«Рынок легких тактических машин всегда будет иметь бюджетные ограничения, но до сих пор существует неравенство возможностей во всех видах вооруженных сил в виде типичного легкого транспортного средства», - сказал Ридли, заметив, что подразделениям ССО необходимо сбалансированное решение между более легкими ITV, например семейством MRZR-2 и MRZR-4 компании Polaris Defense, и более крупными легкими тактическими автомобилями Joint Light Tactical Vehicle (JLTV).«Легкие тактические транспортные средства могут перемещаться по зоне с ограниченным доступом и вне дорог со значительной нагрузкой, и здесь мы со своими машинами очень подходим. Они легкие, мощные, с легко изменяемой конфигурацией, способны съехать с дороги и без проблем двигаться по бездорожью».GDOTS находится в середине начального производства 92 машин GMV1.1 ITV для стартового заказчика - американского Командования силами специальных операций (USSOCOM). По словам Ридли, к середине октября 2016 года Командованию было поставлено в общей сложности 60 машин, которые будут развернуты в разных подразделениях, включая группы специальных сил и диверсионно-разведывательные полки, группы морского спецназа, разведывательные группы морской пехоты и специальные силы ВВС.В 2013 году компания GDOTS подписала с USSOCOM контракт стоимостью 60 миллионов долларов на примерно 1300 машин GMV1.1 с поставками в течение 7 лет. Контрактом предусматривается поставка специальным силам вооруженных сил США по 170 машин GMV1.1 ежегодно, начиная с января 2017 года.Источники в USSOCOM сообщили, что в различных передовых подразделениях проводится обучение водителей и знакомство личного состава с машинами, которые значительно отличаются от существующих бронеавтомобилей HMMWV и других платформ типа MRAP, на которых солдаты катались все прошлое десятилетие.«Посадка оператора в машине с центральным приводом обеспечивает более высокие уровни мобильности и возможностей, чем те, что были ранее», - заметил Ридли.Базовая конфигурация платформы GMV1.1 включает бронированные и небронированные варианты с возможностью установки 30-мм пушки Мк44 Bushmaster от AlliantTechsystems, сиденья для трех, четырех или семи человек и съемную крышу для защиты от непогоды. Кроме того, был изменен воздухозаборник в капоте для лучшего охлаждения двигателя, защитные дуги для защиты экипажа, а также доработана установка вооружения в части укладки боеприпасов.Автомобиль GMV1.1 базируется на платформе Flyer 72 Advanced Light Strike, ширина его такова, что позволяет перевозить машину в грузовых отсеках вертолета СН-47 Chinook и транспортного самолета С-130 Hercules.По данным компании GDOTS, «GMV1.1 - это высокомобильная платформа с полезной грузоподъемностью более 2268 кг с возможностью 'вооружения' через минуту после выгрузки с воздушного судна и при этом на машине перевозиться самое разное вооружение. Адаптируемый комплект связи (пока не называется, определен USSOCOM) обеспечивает увеличение зоны действия и доступ оператора в реальном времени к важной информации».Отраслевые источники не смогли подтвердить, когда машины GMV1.1 начнут полноценно эксплуатироваться, хотя, скорее всего, будут развернуты на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии в конце 2017 года и в 2018 году для поддержки проводимых USSOCOM операций по военной помощи.Компания GDOTS также находится в процессе оформления разрешения правительства США в рамках Закона о продаже оружия и военной техники иностранным государствам на поставку нераскрываемого количества платформ GMV1.1 итальянскому командованию ССО.Понятно, что подразделения командования специальных операций армии и спецназа итальянского флота проявили интерес к этим машинам, которые собираются задействовать в противоповстанческих операциях. На данный момент итальянские ССО участвуют в операциях в окрестностях ливийского города Сирт, где они проводят разведку и сбор информации.В августе 2016 года итальянское правительство издало закон, позволяющий ССО силам развертываться за рубежом без информирования парламента этой страны.Источник в промышленности подтвердил, что итальянские ССО получат базовую машину GMV1.1 без специализированных комплектов USSOCOM, которые включают информационно-управляющие, коммуникационные системы и системы вооружения.Ридли сообщил, что GDOTS также позиционирует себя как поставщика своих платформ для других стран-союзников. «Существует множество вопросов, которые предстоит решить. Прямо сейчас мы сосредоточены на выполнении заказа нашего основного клиента в USSOCOM для того, чтобы изготовить платформы вовремя, развернуть их и при необходимости обслужить. После этого мы займемся и другими заказчиками, в том числе иностранными».Тем временем, командование ССО ВВС США также оценивает небольшое количество машин GDOTS Flyer 60 ITV, и Ридли сказал, что рассматривается вопрос, как использовать ITV в задачах более широкого диапазона. «Они находятся в середине процесса, и мы поддерживаем эти работы по расширению задач ITV и использования ее в других сферах, а не только как транспортируемую в кабине конвертоплана V-22 машину. Мы оцениваем их для других задач и других целей», - сказал он.Компания Polaris Defense также является поставщиком USSOCOM, второй год поставляя автомобили MRZR-2 и MRZR-4 в рамках пятилетнего контракта с неопределенным количеством. Как сообщил управляющий директор компании Polaris Джед Леонард, Командование недавно подписало контракт на дополнительные дизельные варианты MRZR-D4 по допсоглашению, вошедшему в оригинальный контракт на машины семейства MRZR.Автомобиль MRZR-D4, представленный на конференции ССО и промышленности в мае 2016 года, предназначен для снижения логистической нагрузки на спецгруппы, действующие без поддержки передовых и оперативных баз. При этом на нем установлен генератор для запитывания возросшего количество бортовых потребителей.«Мы поставили машины MRZR-D нескольким заказчикам, включая Корпус морской пехоты и USSOCOM. Эти машины в конце года получат также и канадские военные», - добавил Леонард.В августе 2016 года было объявлено, что Канада заключила контракт на покупку 36 автомобилей MRZR-D4 ITV у компании Polaris Defense для своей армии, при этом компания также рассматривает заявку канадского командования ССО на поставку сверхлегкого боевого автомобиля, опубликованную в октябре 2016 года.Доступные в двухместной (MRZR-2) и четырехместной (MRZR-4) конфигурациях, платформы Polaris могут перевозить до 680 кг груза на максимальной скорости 96 км/ч. Платформы могут принять различные установки вооружения и вспомогательные средства в зависимости от требований боевой задачи; они могут перевозиться в грузовом отсеке конвертоплана V-22 Osprey благодаря складывающимся дугам безопасности.«Компания Polaris Defense также предлагает в категории ITV свой автомобиль DAGOR (Deployable Advanced Ground Off-Road - развертываемый продвинутый внедорожный), который завершил испытания в условиях пустыни в Объединенных Арабских Эмиратах», - сказал Даг Маликовски, руководитель службы внешнеэкономических связей. Например, формирования в составе австралийского Командования ССО, включая специальный авиационный полк и десантно-разведывательные полки, продолжают испытывать автомобиль DAGOR в то время как местные планирующие органы разрабатывают тактические приемы, методы и способы ведения боевых действий и принципы боевого применения.DAGOR рассчитан на транспортировку внутри, на подвеске или доставку беспосадочным способом с винтокрылых платформ, включая СН-47 и СН-53. Машина общей массой 3515 кг, включая полезную грузоподъемность 1474 кг, способна перевозить до пяти человек и имеет максимальный запас хода 805 км.«Австралия продолжает испытывать автомобиль DAGOR и в настоящее время начала испытания MRZR-D», - добавил Маликовски.По словам вице-президента Polaris Defense, рынок транспортных средств для ССО расцвел наряду с оперативным пространством. Он сказал, что «Наши машины были очень популярны у ССО в последнее десятилетие. Мы рассматриваем возможность оптимизации под боевые задачи уже модульных платформ MRZR и DAGOR. Наши машины с открытой и масштабируемой архитектурой, не говоря уже о грузоподъемности и мощности, могут адаптироваться под медицинские задачи или эвакуацию раненых, установку различных систем вооружения или оборудоваться системами разведки, наблюдения и сбора информации».Британская компания SC Group представила на конференции Defence Vehicle Dynamics 2016 новейшую платформу категории ITV: комплект расширения до конфигурации 6x6 для своего легкого разведывательного автомобиля Light Reconnaissancey Vehicle (LRV 400) 4x4, который позволяет увеличить грузоподъемность, запас хода и мобильность для подразделений ССО.Коммерческий директор SC Group Джейми Кларк сказал, что при трансформации варианта LRV 400 в вариант LRV 600 добавляются дополнительный колесный мост и часть корпуса, и все это занимает несколько часов.Подобная модификация повышает полезную грузоподъемность с 1,5 тонн автомобиля LRV 400 до 2,35 тонн в конфигурации LRV 600, при этом ширина машины не меняется и составляет 1,7 метра, что позволяет перевозить машины внутри вертолета СН-47.Технические характеристики LRV 600 в основном такие же, как у LRV 400, включая максимальную скорость 160 км/ч, объем бака 80 литров, что позволяет иметь запас хода 800 км; машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 0,75 метра.Показ машины LRV на конференции последовал сразу вслед за выбором автомобиля НМТ Extenda компании SC Group для программы новозеландского спецназа SOV-Mobility Heavy (SOV-MH). Поставки НМТ 400 4х4в Новую Зеландию, как ожидается, начнутся в конце 2017 года.Поскольку французские специальные силы продолжают действовать на Ближнем Востоке и в Африке, они также должны получить новую машину категории ITV, в которой особый акцент сделан на повышенную мобильность, могущество вооружения и возможности установления связи.Источники в компании Renault Trucks Defense (RTD) рассказали, что компания продолжает проектирование и разработку легкого автомобиля для специальных сил Light Special Forces Vehicle. RTD уже заключила контракт с французским Управлением оборонных закупок на поставку 203 автомобилей Heavy Special Forces Vehicle Командованию ССО, поставки которых начались в сентябре 2016 года.В рамках контракта стоимостью 250 миллионов евро с RTD, подписанного в январе на 443 машины для ССО, компания разрабатывает вариант ITV, который может транспортироваться в грузовых кабинах самолетов и вертолетов.На выставке Eurosatory в июне 2016 года компания RTD представила масштабную модель автомобиля ITV в конфигурации 4x4, способного перевозить четырех солдат и установку вооружения. Немного подробностей известно на этой стадии разработки, но источники в промышленности сообщают, что спецподразделения получат автомобиль с грузоподъемностью две тонны, максимальным запасом хода 800 км и максимальной скоростью 110 км/ч. Автомобили по имеющимся планам будут поставляться, начиная с 2018 года.Формирования, которые получат передовые технологии в виде нового автомобиля, включают 1-й десантный полк морской пехоты и 13-й воздушно-десантный полк, которые специализируются на разведывательных миссиях и задачах быстрого реагирования; а также специальные группы командования ВМС.Французские специальные силы активно участвуют в борьбе с Исламским государством (запрещено в РФ) и одновременно оказывают военную помощь многим странам Африки с особым акцентом на обучении, консультации и помощи Демократической республике Конго, Мали и Камеруну, где возможности машин ITV значительно улучшат их мобильность, огневую мощь и радиус действия.Британская компания Jankel Group, которая поддерживает тесные связи с иорданским конструкторским бюро имени короля Абдаллы II KADDB (King Abdullah II Design and Development Bureau), начала поставки первой партии автомобилей Fox Rapid Reaction Vehicle бельгийским ССО после подписания контракта в 2016 году.По данным компании, автомобиль Fox (или Al Thalab - лиса) базируется на шасси широко распространенного Toyota Land Cruiser, который дает операторам максимальную грузоподъемность 1,4 тонн. Автомобиль может перевозиться внутри вертолетов СН-47 и военно-транспортных самолетов А400М и С-130 и использоваться для дальней разведки, а также задач непосредственного вторжения при добавлении систем тяжелого вооружения.Jankel Group не дает никаких комментариев по поводу контракта, но представитель компании сообщил, что машина может «выполнять различные задачи, чтобы предложить самые эффективные возможности за свою стоимость».По данным производителя, на автомобиль Fox может устанавливаться либо турбированный дизельный двигатель объемом 4,2 литра, либо бензиновый V6 объемом 4 литра, либо 4,5-литровый дизельный двигатель V8; максимальный запас хода составляет 1200 км. Машины изготавливаются в Иордании в тесной кооперации с KADDB. Появились фотографии автомобилей Al Thalab из Сирии, где их задействуют в операциях против ИГ партнеры по коалиции НАТО.Компания Battelle (дочерняя компания Баттельского мемориального института) готовится к поставкам для USSOCOM своих нестандартных коммерческих машин NSCV (Non-Standard Commercial Vehicle) категории ITV no контракту стоимостью 170 миллионов долларов, выданному в июле 2016 года.По этой программе она должна поставить нераскрываемое количество машин ITV, которые предназначены для выполнения более скрытных задач, и которые также могут перевозиться внутри различных воздушных судов.В компании Battelle не смогли дать комментарии относительно сделки с USSOCOM, но источник сообщил, что модели Toyota Land Cruiser 76, 78, 79 и 200, грузовики Toyota Hilux и грузовики Ford Ranger находятся в процессе модернизации в бронированные и небронированные конфигурации. Машины будут иметь различные, специально разработанные для ССО «доработки, включающие повышенную баллистическую защиту; оптимизированные ходовые характеристики с усовершенствованной подвеской и тормозами, а также усиленной рамой и корпусом; и интеграцию комплекта системы оперативного управления, разведки, связи, обнаружения и сопровождения целей, включая инфракрасный режим освещения и светомаскировки».Эти машин для тайных операций могут выполнять широкий круг боевых задач, например специальную разведку и военную помощь, а также ближнюю защиту и операции по эвакуации гражданских лиц.В 2013 году компания Battelle получила трехлетний контракт от USSOCOM на 300 автомобилей Toyota Land Cruiser и Hilux NSCV.Преимущественные характеристики машин категории ITV были положительно оценены за пределами сообщества ССО, эти машины теперь рассматривают обычные вооруженные силы, имеющие значительные потребности, как например Канада и США.Представитель компании Polaris Defense сказал, что недавно «понял, что рынок для нашего семейства сверхлегких машин растет, поскольку более традиционные силы делают больший акцент на улучшенной тактической мобильности».В Соединенных Штатах варианты до сих пор рассматриваются кандидаты для армейской программы по легкому разведывательному автомобилю LRV (Light Reconnaissance Vehicle) и поэтому понятно, что компании, специализирующиеся на технологии ITV, включая GDOTS, Polaris Defense, Oshkosh, AM General и SC Group, проявляют интерес к этому проекту.«Имеется огромный интерес к этому проекту и всему, что с ним связано, - сообщил представитель одной из заинтересованных компаний, заметив, что возможность использования машин JLTV в качестве промежуточного решения LRV в настоящее время рассматривается заново.«Мы были взволнованы, услышав это», - сказал Ридли из GDOTS, добавив, что армия хочет иметь «среднего размера грузовик, который бы соответствовал ее требованиям по транспортировке внутри и на подвесе и базировался бы на существующей программе».Но некоторые отраслевые эксперты, однако, предполагают, что запрос предложений по LRV не стоит ожидать ранее 2020 года.Предложение компании GDOTS по программе LRV включает автомобиль Flyer 72 с 30-мм пушкой, комплектом баллистической защиты в шестиместной конфигурации. Этот вариант уже провел несколько демонстрационных боевых стрельб в Форт-Беннинге в рамках программы испытаний и оценки американской армии.Интерес обычных вооруженных сил к концепциям ITV также был отмечен генералом Дэвидом Перкинсом, главой Управления по разработке доктрины и боевой подготовке (TRADOC), который присутствовал на демонстрации автомобилей Polaris Defense в октябре 2016 года.«TRADOC была поставлена задача по изучению будущих условий для того, чтобы определить неравенство возможностей, проанализировать возможные решения и затем определить потребности. Наш выбор Polaris - один из многих, который поможет нам лучше понять парадигмы быстрого развития технологий и обеспечения комплексной технической поддержкой, включая особое внимание инновациям и задействование в задачах, соответствующих боевым действиям следующего поколения», - пояснил Перкинс.Платформы, включая Flyer 72 и DAGOR, также рассматриваются в рамках программы американской армии по автомобилю GMV (Ground Mobility Vehicle), которая раньше называлась Ultra Light Combat Vehicle (не нужно путать с проектом GMV1.1).«Мы были на Дне промышленности и продолжим наблюдать за развитием программы GMV. Финальный запрос предложений пока не опубликован и мы пока не имеем точных временных рамок»,- сообщил директор компании Polaris Defense. По данным некоторых источников, запрос предложений может быть выпущен в первой половине 2017 года с заявкой на легкий девятиместный автомобиль для отделений пехотных бригадных тактических групп.По заявлению армии, «машина должна быть способна быстро маневрировать на поле боя в качестве инструмента заблаговременного внедрения пехотных подразделений, чтобы противодействовать стратегии воспрещения доступа за счет использования множества способов входа, включая авиадесантирование, десантирование посадочным и/или беспосадочным способом, с целью доставки боевых компонентов».USSOCOM продолжает расширять парк транспортных средств категории ITV. При этом партнеры из НАТО и не НАТО, скорее всего, будут проявлять всё больший интерес к этим возможностям, особенно когда операторы стремятся сохранить взаимодействие с партнерами по коалиции.Поскольку оперативное пространство продолжает смещаться от более традиционных военных кампаний в направлении смешения конфликтов низкой и высокой интенсивности, то можно ожидать усиления этих тенденций в будущем.