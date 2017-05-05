20:04 05 мая

Корабли Балтфлота возвращаются в оперативно важные районы Атлантики

Боевые корабли Балтийского флота возобновили присутствие в оперативно-важных районах Атлантического океана, передает РИА Новости сообщение командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова.

Корабли Балтфлота возвращаются в оперативно важные районы Атлантики
Корабли Балтийского флота

После продолжительного перерыва возобновлено военно-морское присутствие кораблей Балтийского флота в оперативно важных районах Атлантического океана,
сказал Картаполов журналистам.


В частности, по его словам, 1 мая 2017 года «завершилась первая после продолжительной паузы боевая служба корабельной группы Балтийского флота в северо-восточной части Атлантического океана».

Ранее представитель флота Роман Мартов сообщил, что «экипажи корветов проекта 20380 "Бойкий" и "Сообразительный", а также морского буксира МБ-123, ошвартовавшиеся в военной гавани Балтийска, провели в плавании 25 суток, пройдя более четырех тысяч морских миль по Балтийскому и Северному морю».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 18

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  1. oleg-gr Сегодня, 17:43
    Стали снова дразнить НАТО? Ждем новых истерик, исследований и призывов тратить деньги на оружие в западных СМИ. У америкосов наверняка уже заготовлены коммерческие предложения по продаже большого ассортимента вооружений.
    oleg-gr
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:48
      Цитата: oleg-gr
      Стали снова дразнить НАТО? Ждем новых истерик, исследований и призывов тратить деньги на оружие в западных СМИ. У америкосов наверняка уже заготовлены коммерческие предложения по продаже большого ассортимента вооружений.

      ага...дразним несуществующими боевыми кораблями..(на фото) напугались наверное натовцы...
      .Было время - я шёл тридцать восемь узлов и свинцовый вал резал форштевень,
      Как героев встречали моих моряков: Петроград, Лиепая и Ревель.
      А теперь - каждый кабельтов в скрипе зубов и хрипит во мне каждая миля.
      Было время - я шёл тридцать восемь узлов и всё сверкало от мачты до киля.
      перехватывает....*(мат)
      андрей юрьевич
      1. cniza Сегодня, 18:01
        Ничего , потихонечку вернем себе присутствие в Атлантике не только Северного флота , но и балтийского.
        cniza
      2. Удав КАА Сегодня, 19:07
        Цитата: андрей юрьевич
        .дразним несуществующими боевыми кораблями..(на фото)
        Юрич, приветствую! hi
        На фото -- Настойчивый, который прочно прописался у стенки , а далее англичанин. Поэтому подпись "корабли Балтийского флота" -- подначка "пересмешника" -- не более того.
        Во-вторых, неотъемлемым атрибутом современных ОБК стали буксиры. Раньше они (наравне с НК) несли БД в точках якорных стоянок в оперативно важных районах. Сейчас включаются в состав отряда...для надежности.
        Ну и потихонечку начинают осваивать районы ответственности, чтобы привыкать самим и приучать к мысли о присутствии "этих русских" наших визави.
        Короче, оморячились, примерились -- и на том ладно!
        Удав КАА
    2. hirurg Сегодня, 17:48
      ---ага...дразним несуществующими боевыми кораблями..
      Да их и дразнить не надо. Они при слове Русские судорожно щупают свои памперсы(не протекли ли)
      Отвыкли ооолени. Пусть привыкают.
      hirurg
    3. рич Сегодня, 17:51
      Малые сторожевые корабли проекта 20380 (по иностранной классификации — корвет)
      Головной корабль проекта «Стерегущий». День ВМФ в Санкт-Петербурге, 25 июля 2010.


      рич
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:58
        Цитата: рич
        Головной корабль проекта «Стерегущий».

        зачётная попытка скрасить ...но нет...даже выкладывать не стану ттх USS Arleigh Burke (DDG-51) хотя они с 88года шлёпаются...
        андрей юрьевич
    4. лаврентий павлович Сегодня, 17:56
      Чем дразнить то - нечем. Надо гнать Нато из Прибалтики для начала, под угрозой войны, развернуть вдоль границы тактическое ядерное оружие и в ультимативной форме дать месяц на то что бы убрались восвояси. Так же и с ПРО в Польше и ...
      лаврентий павлович
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 18:00
      Почему то в таких статьях наши корабли всегда "коптящиеся" показывают ? На радость либерастам всех мастей ..Вон они сейчас как петь начали! Не обращайте внимания мужики ,это их статья ,для затравки... wassat
      ОТДЕЛ
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:06
        Цитата: ОТДЕЛ
        Почему то в таких статьях наши корабли всегда "коптящиеся" показывают ?

        а как Виталя показывать? с "замороженным" движком? и что это даст? могущество флоту? котлы-пережиток...увы.
        андрей юрьевич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:12
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: ОТДЕЛ
          Почему то в таких статьях наши корабли всегда "коптящиеся" показывают ?

          а как Виталя показывать? с "замороженным" движком? и что это даст? могущество флоту? котлы-пережиток...увы.

          Погоны мне ваши не нравятся звезда и полумесяц...! negative Идет инфо война и вы это прекрасно понимаете на счет фото и как вы тут лай подняли..Знаю вас таких и уже давно.. hi
          ОТДЕЛ
    6. антивирус Сегодня, 18:54
      а наше коммерческое предложение --- фото на фоне небоскребов Манхетана. в ясную погоду. Многие денег не пожалеют, в тч китайцы
      антивирус
  2. DOCTOR ZLO Сегодня, 18:09
    Че там много кораблей на Балтфлоте стало, что можно выделять корабельную группу в Атлантику?
    DOCTOR ZLO
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:18
      Цитата: DOCTOR ZLO
      Че там много кораблей на Балтфлоте стало, что можно выделять корабельную группу в Атлантику?

      сарказм понятен....но,больше нечего... с СФ, 956 не дотянет...хотя и свои не "ходоки" на БФ....
      андрей юрьевич
      1. Комментарий был удален.
  3. san4es Сегодня, 19:15
    Схема взаимодействия надводных кораблей и ПЛ. Всегда на связи:
    san4es
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:23
      Грешно смеяться........, это картинка из 80-х.....тогда КЧФ один, равен был ВМФ Великобритании....
      DOCTOR ZLO
    2. san4es Сегодня, 19:40
      ...По любому, корветы в Атлантике, не одни маринуются.
      san4es
  4. rudolff Сегодня, 19:21
    Даже МРК вокруг Европы бегают, а корветы боятся далеко из Балтики выпускать. Ну хоть в Северное сходили и то хорошо.
    rudolff
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