Корабли Балтфлота возвращаются в оперативно важные районы Атлантики
Боевые корабли Балтийского флота возобновили присутствие в оперативно-важных районах Атлантического океана, передает РИА Новости сообщение командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова.
Корабли Балтийского флота
В частности, по его словам, 1 мая 2017 года «завершилась первая после продолжительной паузы боевая служба корабельной группы Балтийского флота в северо-восточной части Атлантического океана».
Ранее представитель флота Роман Мартов сообщил, что «экипажи корветов проекта 20380 "Бойкий" и "Сообразительный", а также морского буксира МБ-123, ошвартовавшиеся в военной гавани Балтийска, провели в плавании 25 суток, пройдя более четырех тысяч морских миль по Балтийскому и Северному морю».
После продолжительного перерыва возобновлено военно-морское присутствие кораблей Балтийского флота в оперативно важных районах Атлантического океана,сказал Картаполов журналистам.
В частности, по его словам, 1 мая 2017 года «завершилась первая после продолжительной паузы боевая служба корабельной группы Балтийского флота в северо-восточной части Атлантического океана».
Ранее представитель флота Роман Мартов сообщил, что «экипажи корветов проекта 20380 "Бойкий" и "Сообразительный", а также морского буксира МБ-123, ошвартовавшиеся в военной гавани Балтийска, провели в плавании 25 суток, пройдя более четырех тысяч морских миль по Балтийскому и Северному морю».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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