На Арсеньевском авиационном заводе прошли летные испытания Ка-52

На Арсеньевском авиационном заводе прошли летные испытания очередной партии ударных вертолетов нового поколения Ка-52. Они предназначены для уничтожения боевой техники противника в любых погодных условиях и в любое время суток. Уже в ближайшее время первая партия таких вертолетов отправится иностранному заказчику.