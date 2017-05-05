20:05 05 мая

На Арсеньевском авиационном заводе прошли летные испытания Ка-52

На Арсеньевском авиационном заводе прошли летные испытания очередной партии ударных вертолетов нового поколения Ка-52. Они предназначены для уничтожения боевой техники противника в любых погодных условиях и в любое время суток. Уже в ближайшее время первая партия таких вертолетов отправится иностранному заказчику.




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Комментарии 1

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  1. ЮБОРГ Сегодня, 20:05
    С 2008 года, у нас на сооружении всего около 90 единиц, разных модификаций этой машины. Походу распродаём всё и всем, как будто завтра Россия будет уничтожена, а олигархи с казнокрадами успеют свалить с деньгами из страны.
    ЮБОРГ
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