Так ли уж всё плохо, господа?
Прочел статью очень уважаемого генерал-полковника Леонида Григорьевича Ивашова "Нынешнее правительство ведет дело к уничтожению государства" от 3 мая т.г. Полагаю, во многом генерала Л. Ивашова следовало бы поддержать. Опасность для страны действительно возрастает, особенно с непредсказуемым Д. Трампом и его верным "Бешеным псом".
Исходный посыл статьи идет от выступления первого заместителя начальника ГОУ Генштаба В. Познихира, который заявил о создании американцами вокруг России "мощного скрытого компонента" для "быстрого глобального удара" (БГУ) по России с целью уничтожения большей части российских ядерных сил и средств с последующим уничтожением средствами ПРО оставшихся боеголовок, если их России удастся запустить в качестве ответного ядерного удара. В этом на самом деле давно нет никакого секрета, но прозвучала информация действительно как «бомба».
В связи с этим меня несколько удивило выступление В. Познихира, в котором я (а, значит, все читатели) почувствовал некую безысходность, что, во-первых, никак не вяжется с положением выступавшего, во-вторых, не соответствует, по меньшей мере на сегодняшний день, действительности, хотя бы по техническим и количественным характеристикам средств БГУ, в-третьих, что об этом должен подумать простой россиянин: бежать в Гималаи? В конце концов, если уж все так плохо, то наша военная доктрина предусматривает такую ситуацию и дает право на применение ядерного оружия в случаях, когда под вопрос ставится само существование государства. Или мы будем ждать, пока США нарастят свой противоракетный потенциал до уровня 2-3 противоракеты на каждую нашу боеголовку? Но мне кажется, до этого дело еще не дошло и вряд ли дойдет. Наше ядерное оружие свою сдерживающую функцию пока выполняет, хотя вопросов возникает немало, что связано с изменением военно-стратегической ситуации.
США уже развернули большие силы и средства для нанесения БГУ по России, но, ожидая ядерного ответа в случае их применения, не вполне уверены в достаточной эффективности и достаточном количестве своих противоракет. В то же время, как представляется, как бы ни усиливали США свою ПРО, нейтрализовать российский ядерный ответ им не удастся даже тогда, когда, кроме сегодняшних 700 противоракет, они доведут состав своей ПРО до уровня 2-3 противоракеты на каждую нашу ядерную боеголовку. Это подтверждено соответствующими расчетами, которые проводились в Совбезе России еще в конце 90-х годов, правда, без учета возможных негативных сторон человеческого фактора, то есть без поправки на «дураков и плохие дороги». Это во-первых. Во-вторых, по-видимому, надо менять подходы к ядерному планированию. Вряд ли есть смысл стремиться к поражению высокозащищенных, в том числе системой ПРО, объектов военной инфраструктуры и промышленности. Они и так будут никому не нужны после ядерных ударов по стране — пусть себе стоят целенькими. Удары можно планировать по крупным городам, защитить которые будет нереально даже для США. При этом допустим самый невероятный вариант: довести до целей нам удалось всего лишь около трех десятков боеголовок (из нескольких тысяч!). Это будет означать как минимум около 300 «хиросим» на территории неприятеля. Кто же на этот риск пойдет? Только сумасшедший! А систем ПРО, как и любых других систем, с эффективностью 100% не бывает. В этом и есть смысл ядерного сдерживания, это и следовало бы разъяснять Пентагону и Белому дому как можно доходчивее — тут уж не до секретности!
Кто же из наших ядерных сил способен реализовать ядерный ответ в условиях БГУ? Прежде всего, наши рпкСН из защищенных районов (а таких районов у нас организовать можно очень много, и это не потребует каких-либо сверхсредств). Потенциально хороши наши БЖРК, отыскать которые на огромной российской территории просто нереально. Неплохо могут сработать и развернутые у побережья США подводные лодки с крылатыми ракетами большой дальности, о которых упоминает генерал Л. Ивашов. Надо только быть способными довести до этих сил соответствующие команды и, кстати, эту способность надо тоже предъявить американцам. Коренным образом требуется улучшить безопасность наших сил в ближней морской и национальной экономической зонах, для чего и требуются современные корветы и фрегаты, а не крупнотоннажные единороги с проблемой их выживания во время военных действий. Указанные зоны с небольшими по водоизмещению, но отлично вооруженными кораблями могут обеспечить и противовоздушную оборону, занимаясь ликвидацией носителей средств воздушного нападения, а также сил и средств БГУ.
В отношении создания Россией систем ПРО представляется, что уже "поезд ушел", и идти этим путем, пытаясь догнать и перегнать американцев, просто бесперспективно. Нужны другие решения, они существуют, их надо отыскать. Никто ведь еще не отменял нетрадиционные виды оружия! Наш ответ должен быть действительно, а не на словах, асимметричным. Кроме того, надо уже определяться с Китаем — хватит ему с горы наблюдать за боем быков соответственно китайским принципам. Война вплотную подошла к китайским воротам (к нашим тоже), и ждать в этой ситуации милостей от природы было бы не по-китайски (привязка к КНДР). Возможно, пора подумать о нашем военном союзе с Китаем, в котором, правда, нам вряд ли достанется ведущая роль. Но на равных — реально. Другого выхода, похоже, уже и нет.
Что касается "Карибского кризиса-2", который рассматривал Л. Ивашов, то это верная ядерная бойня. Да и развертывать наши ракеты в странах американского континента вряд ли имеет смысл, поскольку американцы в лучшем случае в качестве ответа завалят страны Балтии, Польшу и в целом восточную Европу своими ракетами, а возможностей у них на несколько порядков больше. Действовать надо ровно наоборот, сохраняя условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, постараться не допустить развертывания этих ракет вокруг нашей территории. В конце концов, мы должны четко и ясно определить свои «красные линии», одной из которых может быть использование натовцами в военных целях территорий Украины, Молдавии, государств Средней Азии. Балтию мы уже упустили безвозвратно, плодами чего и пользуемся нынче. При этом мы должны понимать, что и натовцы предъявят нам свои «красные линии». А что касается нынешних действий НАТО, разворачивающих в странах Балтии и Польше по сотне танков и по 500 пехотинцев (да пусть даже и в два раза больше) в каждой стране, то ничего, кроме смеха, это не вызывает. Что-либо еще более глупое и выдумать трудно. Но ведь выдумали же! Их генералы, похоже, готовятся к прошлой войне. Ну и пусть себе!
Можем ли мы выиграть в войне с НАТО? Конечно, нет, и причиной тому являются развал СССР, развал экономики и вооруженных сил, начавшийся с середины 80-х годов и в лихие 90-е. Наша главная ошибка — вывод войск из ГДР и сдача государства под управление ФРГ.
Но не выиграет и НАТО, сколько бы денег и ресурсов альянс ни положил на алтарь победы.
Соревноваться в зыбкой военной сфере крайне опасно. Сегодня мы не в том положении, чтобы испытывать нервы на прочность. Нет уже трусоватого Обамы, но есть непредсказуемый Трамп, принимающий решения с ходу и без анализа. Этого Трампа придется подучить военному делу настоящим образом. Такая вот патовая ситуация.
Так что не все еще потеряно, господа!
Исходный посыл статьи идет от выступления первого заместителя начальника ГОУ Генштаба В. Познихира, который заявил о создании американцами вокруг России "мощного скрытого компонента" для "быстрого глобального удара" (БГУ) по России с целью уничтожения большей части российских ядерных сил и средств с последующим уничтожением средствами ПРО оставшихся боеголовок, если их России удастся запустить в качестве ответного ядерного удара. В этом на самом деле давно нет никакого секрета, но прозвучала информация действительно как «бомба».
В связи с этим меня несколько удивило выступление В. Познихира, в котором я (а, значит, все читатели) почувствовал некую безысходность, что, во-первых, никак не вяжется с положением выступавшего, во-вторых, не соответствует, по меньшей мере на сегодняшний день, действительности, хотя бы по техническим и количественным характеристикам средств БГУ, в-третьих, что об этом должен подумать простой россиянин: бежать в Гималаи? В конце концов, если уж все так плохо, то наша военная доктрина предусматривает такую ситуацию и дает право на применение ядерного оружия в случаях, когда под вопрос ставится само существование государства. Или мы будем ждать, пока США нарастят свой противоракетный потенциал до уровня 2-3 противоракеты на каждую нашу боеголовку? Но мне кажется, до этого дело еще не дошло и вряд ли дойдет. Наше ядерное оружие свою сдерживающую функцию пока выполняет, хотя вопросов возникает немало, что связано с изменением военно-стратегической ситуации.
США уже развернули большие силы и средства для нанесения БГУ по России, но, ожидая ядерного ответа в случае их применения, не вполне уверены в достаточной эффективности и достаточном количестве своих противоракет. В то же время, как представляется, как бы ни усиливали США свою ПРО, нейтрализовать российский ядерный ответ им не удастся даже тогда, когда, кроме сегодняшних 700 противоракет, они доведут состав своей ПРО до уровня 2-3 противоракеты на каждую нашу ядерную боеголовку. Это подтверждено соответствующими расчетами, которые проводились в Совбезе России еще в конце 90-х годов, правда, без учета возможных негативных сторон человеческого фактора, то есть без поправки на «дураков и плохие дороги». Это во-первых. Во-вторых, по-видимому, надо менять подходы к ядерному планированию. Вряд ли есть смысл стремиться к поражению высокозащищенных, в том числе системой ПРО, объектов военной инфраструктуры и промышленности. Они и так будут никому не нужны после ядерных ударов по стране — пусть себе стоят целенькими. Удары можно планировать по крупным городам, защитить которые будет нереально даже для США. При этом допустим самый невероятный вариант: довести до целей нам удалось всего лишь около трех десятков боеголовок (из нескольких тысяч!). Это будет означать как минимум около 300 «хиросим» на территории неприятеля. Кто же на этот риск пойдет? Только сумасшедший! А систем ПРО, как и любых других систем, с эффективностью 100% не бывает. В этом и есть смысл ядерного сдерживания, это и следовало бы разъяснять Пентагону и Белому дому как можно доходчивее — тут уж не до секретности!
Кто же из наших ядерных сил способен реализовать ядерный ответ в условиях БГУ? Прежде всего, наши рпкСН из защищенных районов (а таких районов у нас организовать можно очень много, и это не потребует каких-либо сверхсредств). Потенциально хороши наши БЖРК, отыскать которые на огромной российской территории просто нереально. Неплохо могут сработать и развернутые у побережья США подводные лодки с крылатыми ракетами большой дальности, о которых упоминает генерал Л. Ивашов. Надо только быть способными довести до этих сил соответствующие команды и, кстати, эту способность надо тоже предъявить американцам. Коренным образом требуется улучшить безопасность наших сил в ближней морской и национальной экономической зонах, для чего и требуются современные корветы и фрегаты, а не крупнотоннажные единороги с проблемой их выживания во время военных действий. Указанные зоны с небольшими по водоизмещению, но отлично вооруженными кораблями могут обеспечить и противовоздушную оборону, занимаясь ликвидацией носителей средств воздушного нападения, а также сил и средств БГУ.
В отношении создания Россией систем ПРО представляется, что уже "поезд ушел", и идти этим путем, пытаясь догнать и перегнать американцев, просто бесперспективно. Нужны другие решения, они существуют, их надо отыскать. Никто ведь еще не отменял нетрадиционные виды оружия! Наш ответ должен быть действительно, а не на словах, асимметричным. Кроме того, надо уже определяться с Китаем — хватит ему с горы наблюдать за боем быков соответственно китайским принципам. Война вплотную подошла к китайским воротам (к нашим тоже), и ждать в этой ситуации милостей от природы было бы не по-китайски (привязка к КНДР). Возможно, пора подумать о нашем военном союзе с Китаем, в котором, правда, нам вряд ли достанется ведущая роль. Но на равных — реально. Другого выхода, похоже, уже и нет.
Что касается "Карибского кризиса-2", который рассматривал Л. Ивашов, то это верная ядерная бойня. Да и развертывать наши ракеты в странах американского континента вряд ли имеет смысл, поскольку американцы в лучшем случае в качестве ответа завалят страны Балтии, Польшу и в целом восточную Европу своими ракетами, а возможностей у них на несколько порядков больше. Действовать надо ровно наоборот, сохраняя условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, постараться не допустить развертывания этих ракет вокруг нашей территории. В конце концов, мы должны четко и ясно определить свои «красные линии», одной из которых может быть использование натовцами в военных целях территорий Украины, Молдавии, государств Средней Азии. Балтию мы уже упустили безвозвратно, плодами чего и пользуемся нынче. При этом мы должны понимать, что и натовцы предъявят нам свои «красные линии». А что касается нынешних действий НАТО, разворачивающих в странах Балтии и Польше по сотне танков и по 500 пехотинцев (да пусть даже и в два раза больше) в каждой стране, то ничего, кроме смеха, это не вызывает. Что-либо еще более глупое и выдумать трудно. Но ведь выдумали же! Их генералы, похоже, готовятся к прошлой войне. Ну и пусть себе!
Можем ли мы выиграть в войне с НАТО? Конечно, нет, и причиной тому являются развал СССР, развал экономики и вооруженных сил, начавшийся с середины 80-х годов и в лихие 90-е. Наша главная ошибка — вывод войск из ГДР и сдача государства под управление ФРГ.
Но не выиграет и НАТО, сколько бы денег и ресурсов альянс ни положил на алтарь победы.
Соревноваться в зыбкой военной сфере крайне опасно. Сегодня мы не в том положении, чтобы испытывать нервы на прочность. Нет уже трусоватого Обамы, но есть непредсказуемый Трамп, принимающий решения с ходу и без анализа. Этого Трампа придется подучить военному делу настоящим образом. Такая вот патовая ситуация.
Так что не все еще потеряно, господа!
Автор: Кряжев Владимир Сергеевич
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