Загадка "Кап Арконы"

На Нюрнбергском процессе начальник гамбургской полиции Георг-Хеннинг фон Бассевиц-Бер, выступавший в роли свидетеля обвинения, дал показание, что шеф СС Гиммлер якобы намеревался утопить все три судна вместе с заключенными, однако, этому противоречит нахождение на "Кап Арконе", помимо узников, более 600 солдат и офицеров СС. Они тоже эвакуировались в Норвегию, все еще находившуюся под немецким контролем.Более того, о предстоящем рейсе "Кап Арконы", "Дойчланда" и "Тильбека" в Норвегию, а также - о том, что корабли буквально набиты заключенными, немцы заранее известили представителей шведской и швейцарской миссий Красного креста. 2 мая сотрудники миссий передали эту информацию британскому военному командованию. В частности, ее получил генерал Джордж Робертс, возглавлявший английские войска, которые вели наступление в районе Любека. Однако Робертс и его коллеги почему-то не переадресовали полученные сведения руководству ВВС. В результате летчики не знали, кого собираются вывозить из агонизирующего рейха "Кап Аркона", "Дойчланд" и "Тильбек".Согласно официальной британской версии, авиацию не известили случайно, "по недосмотру". Однако вполне возможно, что сведения о заключенных, сидевших в трюмах, были намеренно скрыты от ВВС, так как английские генералы сочли их дезинформацией, предназначенной для обеспечения беспрепятственного бегства из Германии главарей нацистского режима и вывоза его сокровищ. Также возможно, что лагерниками, которых немцы фактически использовали в качестве "живого щита", решили пожертвовать ради недопущения такой возможности.Как бы там ни было, а на следующий день более сотни "Тайфунов" расстреляли готовящиеся к отплытию корабли 60-фунтовыми ракетами RP-3 и сбросили на них несколько десятков 500-фунтовых фугасных бомб. Никакого сопротивления летчики не встретили и работали как на полигоне, поскольку на кораблях не было зениток, а немецкие истребители уже давно не появлялись в воздухе."Кап Аркона" получил около 60 ракетных и несколько бомбовых попаданий, от которых на нем вспыхнул пожар, вскоре охвативший весь корабль. Через многочисленные пробоины в трюмы хлынула вода. Пылающий гигант медленно накренился на левый борт, потом лег на бок и через полчаса опустился на грунт. Глубина в этом месте была небольшой и почти половина лайнера осталась над водой.Как только началась бомбардировка, эсэсовцы и члены команды "Кап Арконы", надев спасательные жилеты, стали прыгать в воду. Но у запертых в трюмах узников не было такой возможности. Почти все они задохнулись в дыму, сгорели или утонули, а тех, кто сумели выбраться наружу через разбитые взрывами переборки, расстреливали из пушек носившиеся над бухтой "Тайфуны". Эсэсовцы при этом тоже гибли, но большинству из них все же удалось добраться до берега, либо их подняли из воды спасательные катера, траулеры и буксиры.Всего с "Кап Арконы" было спасено 420 служащих СС (из них 20 женщин), 16 членов команды и 350 заключенных. Погибло свыше пяти тысяч узников и примерно две сотни нацистов. Та же картина была на "Тильбеке". Из 2800 находившихся на нем лагерников выжило лишь 50 человек. Только с "Дойчланда" успели снять две тысячи заключенных, прежде чем корабль перевернулся и затонул.Сразу после войны англичане тщательно обследовали лежавшие на мелководье суда, но никаких сокровищ не обнаружили. В трюмах были только тысячи трупов в полосатых лагерных робах. Их не стали поднимать на поверхность, поэтому еще более 30 лет на пляжи Любекской бухты выносило прибоем человеческие кости.Среди погибших от английских бомб и ракет были представители более 20 национальностей: американцы, англичане, белорусы, бельгийцы, венгры, голландцы, греки, датчане, евреи, итальянцы, канадцы, латыши, литовцы, немцы, норвежцы, люксембуржцы, поляки, русские, румыны, сербы, украинцы, финны, французы, чехи и эстонцы.На заставке - "Кап Аркона" в 1927 году, вскоре после вступления в строй, Этот роскошный пятипалубный океанский лайнер, принадлежащий судовладельческой компании "Гамбург Зюд", в предвоенные годы совершал регулярные рейсы между Германией и Южной Америкой."Кап Аркона" не зря носил прозвище "плавучий дворец". Слева - акварельный рисунок с изображением корабельного бассейна, оформленного в древнегреческом стиле, а справа - один из судовых ресторанов."Кап-Аркона" имел водоизмещение 27,5 тысяч тонн, длину 205 метров и пассажировместимость - 1300 человек, из них 575 - в каютах первого класса.Истребители-бомбардировщики "Тайфун" из 184-го, 198-го и 263-го скуадронов RAF - участники налета на "Кап Аркону", "Дойчланд" и "Тильбек".Подготовка "Тайфуна" к боевому вылету. Оружейники подвешивают под крыло осколочно-фугасные ракеты RP-3."Тайфун" с ракетными подвесками перед стартом.Расстрелянный и горящий "Кап Аркона". Снимок сделан одним из английских летчиков на любительскую камеру из кабины своего самолета.Выгоревший корпус "Кап Арконы" на дне Любекской бухты. В 1949 году его разобрали на металл.