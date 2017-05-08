08:53 08 мая
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Железное кольцо распадается

Что же такое случилось? Какая экстренная необходимость вынудила госпожу канцлер нарушить добровольно взятый на себя обет «ни шагу в Россию» и сломя голову мчаться даже не в Москву, а в веселый курортный город на берегу Черного моря?

Целибат в отношениях с Россией фрау Меркель держала три года, если не считать ее двухлетней давности визита на празднование 70-летия Победы.

Собственно, демонстративное пренебрежение к стране, или даже скорее отчуждение от нее, увязывалось со всем известными событиями – аннексией Крыма в западной трактовке возвращения полуострова в Россию и гражданской войной на Украине.


Что изменилось?

Россия вернула Крым или намерена это сделать, согласилась с требованиями обеспечить выполнение минских соглашений, которые почему-то ей, а не Киеву, предъявляла и продолжает предъявлять Германия? Может, президент России решил заключить мировую по сирийской проблеме и не намерен больше заступаться за Башара Асада?

Железное кольцо распадаетсяНи то, ни другое, ни третье. То есть с той твердокаменной позиции, которую Ангела Меркель занимала в течение трех лет, у нее сегодня нет ни малейших оснований вновь открывать объятия Владимиру Путину.

Особенно с учетом того обстоятельства, что госпожа канцлер была (и остается) самым несгибаемым, самым стойким и бескомпромиссным сторонником экономических санкций, наложенных на Россию.

Фактически она играла главную скрипку в Евросоюзе, выступая в унисон с администрацией предыдущего президента США Барака Обамы с предельно жесткой критикой действий России в поддержку Донбасса и легитимных сирийских властей.

Констатируя тот непреложный факт, что Москва не изменила ни на йоту своей позиции по тем проблемам, за образование которых Запад, а Германия в первую очередь, возлагает на нее ответственность, мы можем лишь развести руками – поездка Меркель в Сочи кажется необъяснимой, на пустом месте взламывающей политику запретительных и изоляционных мер, которую ЕС последовательно проводит в отношении России.

Более того, первое лицо Германии дает перед выборами канцлера, которые должны состояться в конце сентября, дополнительные козыри своим оппонентам, которые, конечно же, не упустят возможности обвинить Меркель в беспричинном «прогибе» перед Путиным.
Тем более что социал-демократ Мартин Шульц, главный ее соперник, известен своим более чем прохладным отношением к России.

Очевидно, что встреча с руководством Саудовской Аравии, и почти сразу, без перерыва, с Владимиром Путиным – это шаги, предпринятые для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на немецкого избирателя, которому уже через несколько месяцев предстоит сделать важный выбор.

Но почему, будучи на протяжении трех последних лет последовательным приверженцем санкционного огораживания России, Ангела Меркель вдруг решила, что демонстративный отказ повязывать платок на голову во время переговоров с саудовцами и рандеву с Путиным могут обеспечить ей дополнительные электоральные симпатии?

Все довольно просто.

Госпоже канцлер, которая, конечно же, опирается на результаты изучения общественного мнения и вполне способна оценить, как катастрофически не состыковываются с ее оголтелыми либерализмом и отстаиванием мультикультурности сильно правеющие настроения общества, не остается другого выхода, кроме как самой, без всяких понуканий забирать вправо – бросать якобы дерзкий вызов арабским шейхам, дефилируя перед ними с непокрытой головой и в брюках, и протягивать руку дружбы политику, который ее же усилиями давно уже должен был стать изгоем для Европы.

Судя по кислой мине Меркель на совместной пресс-конференции с Путиным, особой радости общение с российским визави ей не доставило. Да и отношение ее к обсуждавшимся проблемам осталось прежним. Визит в Сочи для нее, похоже, стал отбыванием малоприятной повинности, навязанной ей общественным мнением.

Она вошла в чуждую ей среду без малейшего желания понять ее настроения и особенности, учесть те болезненные для российского общества моменты, само сочувственное внимание к которым могло бы очеловечить ее образ в глазах российского обывателя.

Визит пришелся на трагическую для большинства граждан России дату – 2 мая. Третья годовщина сожжения заживо более чем 40 человек в Одессе – этой беспрецедентной трагедии, нанесшей нашему обществу колоссальную травму.
То, что госпожа канцлер не посчитала необходимым выразить сочувствие и произнести хотя бы пару дежурных фраз о необходимости завершить наконец расследование тех чудовищных событий, а вместо этого вступилась за оппозиционных демонстрантов и чеченских геев, в полной мере продемонстрировало степень ее хладности и отрешенности от посторонних для нее забот.

Впрочем, немецкое общество, подступившее с ножом своих настроений к горлу фрау Меркель, оказало России неплохую услугу.

Сочинский вояж не слишком любезной немецкой леди и последовавший сразу за ним телефонный разговор Путина с Трампом – это убедительное свидетельство того, что железное кольцо, которым ЕС и Америка попытались намертво опоясать Россию, немедленно распадается, стоит лишь электорату в преддверии выборов слегка щелкнуть пальцами.
Автор: Андрей Бабицкий
Первоисточник: https://vz.ru/columns/2017/5/3/868774.html


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Комментарии 21

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:34
    Этой старой карге геи дороже чем зверски убитые люди , гнусная , лицемерная , моральная уродина . Это истинное лицо ЕС .
    Spartanez300
    1. Ольгович Сегодня, 06:00
      Цитата: Spartanez300
      гнусная , лицемерная , моральная уродина . .


      и БСПРИНЦИПНАЯ: плюнула на свой же принцип изоляции Путина.
      Не должна она выиграть выборы: многие ее в Германии ненавидят за млн "беженцев".
      Ольгович
    2. Butters Сегодня, 06:01
      этого вступилась за оппозиционных демонстрантов и чеченских геев

      Чеченские геи постоянно в топ новостей гугла вылазят. К сожалению, эта тема миру больше интересна чем война на Украине.
      Butters
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 07:54
      Заметьте мужики ,не Путин бегает за ними ! Эрдоган уже несколько раз, Нетаньяха частенько ..Вот и старушка Меркель нарисовалась, там глядишь и Трамп на поклон прибудет! В этом деле главное терпение и выдержка!
      ОТДЕЛ
  2. ivselim Сегодня, 05:35
    Ни какое "кольцо" не распадется... электорат может щелкать пальцами, сколько ему вздумается
    ivselim
    1. dag Сегодня, 06:04
      Цитата: ivselim
      Ни какое "кольцо" не распадется... электорат может щелкать пальцами, сколько ему вздумается

      Многоходовочка.
      В США - Трамп
      Во Франции - Макрон
      В Германии как видно Меркель опять переизберут.
      Всё как задумано.
      dag
    2. рич Сегодня, 06:05
      Чтобы перед выборами показать избирателям свой "политический вес" Меркель не то что в Сочи - в Пхеньян поедет обеспокоиться судьбой северокорейских геев. Вот и вся цель ее визита
      рич
  3. yuriy55 Сегодня, 06:04
    К этой тётеньке, которая прошла и Крым, и рым, бесполезно "кидать предъявы". Она, и ей подобные, становятся покладистыми, когда собственный народ начинает сжимать им, как говорил Семибаб, - "машинку"... laughing
    Надо жить своими интересами и не заискивать перед ...
    Победитель не должен заискивать и извиняться перед побеждённым агрессором...
    yuriy55
  4. Познающий Сегодня, 06:16
    А все-ж надо было Владимиру Владимировичу предложить Меркель в Крыму встретиться,а... feel
    Познающий
    1. Смог Сегодня, 07:04
      В Ливадийском дворце.
      Смог
      1. сибиралт Сегодня, 08:18
        В Ялту нужно Трампа везти и королеву бритов, как представителей стран победителей в ВМ. Чего там делать Меркель? А ей бы показать фанерный рейхстаг в Подмосковье детям на забаву.
        сибиралт
    2. ivselim Сегодня, 07:25
      Думаю такой вариант был. Скорее всего пересогласовали (недожали наши).
      ivselim
  5. кедр Сегодня, 06:44
    Цитата: Butters
    этого вступилась за оппозиционных демонстрантов и чеченских геев

    Чеченские геи постоянно в топ новостей гугла вылазят. К сожалению, эта тема миру больше интересна чем война на Украине.


    Ни геи, а пидерасты. Вещи надо своими именами называть, а не вестись на подмены спецов информационно-психологической войны. Уже одно то, что эта канцлерша запустила в мозги россиян "чеченских ГЕЕВ" на более высокую орбиту, которых СМИ и общество пустилось обсасывать со всех сторон, говорит об успехе её приезда. Мозги россиян поставлены набекрень, в чём смотрящая "дама" смогла вполне убедиться...
    Гея-древнее название Земли. Геи древние земляне.
    Пидерасты - психически больные особи, страдающие комплексом власти, т.е. непреодолимым желанием всех нагнуть и всем вставить, или наоборот... Это доставляет им наслаждение.
    Уважаемые, зрите в корень и берегите Слово.
    кедр
  6. Monster_Fat Сегодня, 06:46
    Согласен, что ничего такого "не распадается". Фрау Меркель четко и для всех (но похоже не для автора статьи) сказала:"Никогда и ни при каких условиях, не будет теперь, прежних отношений с Россией-европейским агрессором и попирателем всех человеческих, моральных норм и мирового права... Россия будет получать от ЕС и в том числе Германии, постоянные санкции и давление абсолютно во всех облaстях....до тех пор, пока она не изменит своего поведения, не приведет свое законодательство к общепринятому и не компенсирует все потери и издержки как потерпевшим от нее странам, так и физическим лицам.... Конечно, с нашей стороны было бы неправильным прерывать все отношения с Россией, играющей большую роль в регионе.... и потому мы будем периодически контактировать с Россией на разных уровнях, в том числе и на самом высоком для более точного доведения нашей неизменной позиции по этим вопросам и возникшим в будущем .... Моя теперяшняя поездка в Россию состоялась именно для этого..."
    Monster_Fat
  7. AlexVas44 Сегодня, 07:04
    Цитата: Monster_Fat
    ...не будет теперь, прежних отношений с Россией-европейским агрессором и попирателем всех человеческих, моральных норм и мирового права...


    Как все быстро забылось. Ну не могут эти все " демократы" и "борцы за права человека", посмотреть на себя со стороны и трезво оценить свое поведение на мировой арене.
    AlexVas44
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:30
      Беда русских в том, что они все время хотят, чтобы "все" было "по-честному", "по-справедливости" и не понимают простой истины-миром правят ложь и право сильного. Никто не отменял старых как мир принципов:"Цель оправдывает средства", "разделяй-и властвуй" и пр. И это тем более непонятно, потому, что русские давно умеют и жить по-понятиям: "не верь, не бойся, не проси"... Странно то, что живя по понятиям внутри страны, русские не хотят использовать эти правила в отношениях со своими внешними, так называемыми "партнерами". Одно это мерзкое слово "партнеры" по отношению к своим лютым врагам-может ввести самих же русских в заблуждение, неужели нельзя назвать "вещи своими именами" и тогда все само станет на место и станет ясно, что ожидать от этих "партнеров" и как с ними себя вести?
      Monster_Fat
  8. Подрезчик Сегодня, 07:19
    Цитата: Butters
    этого вступилась за оппозиционных демонстрантов и чеченских геев

    Чеченские геи постоянно в топ новостей гугла вылазят. К сожалению, эта тема миру больше интересна чем война на Украине.

    А "демократическому" миру такая чушь всегда интересна будет, пока не придет "бородатый", не изволохает их жену, не скажет какому богу молиться! СРАЗУ вспомнятся и ЛИВИЯ, ИРАК, АФГАН, СИРИЯ И ..УКРАИНА! И...будет не до чеченских геев!
    Подрезчик
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:32
    Примчалась гордая немецкая кобыла,
    хвостом крутнула, копытом ковырнула,
    не получив овса, воды и корки хлеба,
    домой побитой укатила, забыв сама чего хотела... laughing
    a.s.zzz888
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 07:52
    Статья - гадание на кофейной гуще, в чашке из под молока. Очередной корм для хомячков, жаждущих великих побед. Они и Трампу радовались, и статьи с обещалками кандидата в президенты матрасии, как флаг поднимали. не сложилось... Нужен другой корм!
    Вождь краснокожих
  11. сибиралт Сегодня, 08:13
    Цитата: Spartanez300
    Этой старой карге геи дороже чем зверски убитые люди , гнусная , лицемерная , моральная уродина . Это истинное лицо ЕС .

    Может, это такой немецкий юмор - "чеченский гей"! laughing
    сибиралт
  12. samarin1969 Сегодня, 08:43
    "Она вошла в чуждую ей среду без малейшего желания понять ее настроения и особенности, учесть те болезненные для российского общества моменты, само сочувственное внимание к которым могло бы очеловечить ее образ в глазах российского обывателя.
    Визит пришелся на трагическую для большинства граждан России дату – 2 мая. Третья годовщина сожжения заживо более чем 40 человек в Одессе – этой беспрецедентной трагедии, нанесшей нашему обществу колоссальную травму."

    Оно им надо: обсудили газ, торговые барьеры...Потом фрау сказала пару слов, в которых смысла не больше, чем в дистиллированной воде, и улетела...Все эти фото с поднятыми руками, "кислое лицо"...это выдача желаемого за действительное от господина Бабицкого и К.
    samarin1969
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