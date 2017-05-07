Украинское авиастроение взывает о помощи

Одно из ведущих предприятий высокотехнологического машиностроения Украины – «Мотор Сич» – близко к коллапсу. Ранее от его продукции критично зависела российская «оборонка», но времена изменились и теперь уже украинский ВПК загибается без заказов из РФ. Впрочем, иного исхода политика евроинтеграции Киева не предполагала изначально.В среду один из наиболее разговорчивых украинских политиков Олег Ляшко заявил о том, что украинское предприятие «Мотор Сич», специализирующееся на производстве вертолетных и авиационных двигателей, находится на грани краха и нуждается в господдержке в виде дешевых кредитов, всевозможных льгот и преференций. К такому выводу Ляшко пришел после посещения запорожского завода.Нужно понимать, что наряду с николаевским заводом «Заря-Машпроект», который выпускает турбины для кораблей, «Мотор Сич» являлся одним из двух украинских предприятий, от продукции которых критически зависела российская «оборонка». Естественно, что весной 2014 года продукцию завода попытались использовать для шантажа Москвы в рамках разворачивающегося конфликта.По состоянию на 2013 год «Мотор Сич» поставлял в РФ двигатели для Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ка-32А11ВС, Ка-31, Ми-8 (Ми-17). Причем в Россию поставлялись не только готовые двигатели, но и комплекты для дальнейшей сборки двигателей типа ВК-2500 и ТВ3-117 различных модификаций, а также Д-136. Поставлялись и двигатели для ремонта самолетов Ан-72, Ан-74, Ан-124 и выпуска новых Ан-140, Ан-148, ЯК-130. Отдельно стоит отметить поставки вертолетных двигателей для парка российского производства в Китай и другие страны-эксплуатанты. Благодаря столь устойчивому рынку «Мотор Сич» до войны входил в пятерку крупнейших машиностроительных предприятий Украины.Однако, как известно, планы евроинтеграции изначально расходились с возможностями и жизнеспособностью украинского машиностроения, кардинально завязанного на российский рынок. Без особых церемоний летом 2014 года предприятие получило от украинского правительства «сюрприз» в виде запрета на поставку в Россию продукции военного и двойного назначения. И хотя Ляшко в своей пламенной речи заявляет, что около 40% сбыта предприятия было ориентировано на Россию, в реальности на тот момент, так или иначе, до 85% всего производства запорожского завода зависело от российского авиа- и вертолетостроения.Итоги того года украинские СМИ освещали бравурно, мол, несмотря на отказ от российских клиентов «Мотор Сич» процветает и даже увеличивает доход: в 2014-м предприятие получило нераспределенной прибыли на 18% больше, чем в 2013-м. Правда, если считать в гривнах и забыть о том, что предприятие почти полностью ориентировано на экспорт. В долларовом же эквиваленте нераспределенная прибыль, наоборот, сократилась с 1 миллиарда до 660 миллионов.На эту «мелочь» тогда, конечно, не обратили внимания, а потому победоносное развитие предприятия, якобы отказавшегося от сотрудничества с Россией, продолжилось и в 2015 году. Тогда нераспределённая прибыль вновь «выросла», причем сразу на 30%, но в долларовом эквиваленте составила уже 530 миллионов.2016 год был закончен чуть лучше – с увеличением нераспределенной прибыли на 15%: ввиду того что украинская валюта просела за год менее чем на 10%, появился и рост в долларовом эквиваленте – до 580 миллионов.Темпы снижения валютного дохода в период 2013–2016 годов примерно соответствуют заявлению почётного президента и главного собственника «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. По его словам, за 2014–2016 годы физические объемы поставок в Россию упали примерно вдвое. Поэтому вполне логично, что компания пытается избавиться от всех социальных и непроизводственных затрат.К примеру, в 2016 году предприятие отказалось от финансирования футбольного клуба высшей лиги «Металлург». Кроме того, были уволены более 1000 человек из числа сотрудников. Всего с начала войны на предприятии сократили около 3 тысяч из 26 тысяч рабочих мест.Показательным итогом стало то, что «Мотор Сич» в этот период окончательно исчезает из мирового рейтинга ТОП-100 компаний – производителей вооружений SIPRI.Впрочем, что характерно, несмотря на громкий указ Порошенко о прекращении поставок продукции двойного назначения в Россию, такие поставки никто, конечно же, не прекратил. Сам Богуслаев подчеркивал, что 90% поставок в РФ никак не связаны с оборонной промышленностью, и всеми силами пытался сохранить экспорт предприятия.При этом, если верить заявлениям представителей российской стороны, указ Порошенко стал сигналом к тому, что украинское предприятие в принципе не должно больше участвовать в производстве военных вертолетов и самолетов РФ. Вот что заявил в марте 2017 глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:«Для нужд Минобороны мы все закрываем сами: новый двигатель ВК-2500 производится серийно на заводе «Климов» в Санкт-Петербурге. Что касается вертолетов гражданского назначения и тех, что идут на экспорт, мы пока покупаем их на Украине, но постепенно будем наращивать производство».Однако даже сохранение поставок для гражданских вертолетов, как видно, не спасает предприятие, тем более что в 2015 году их производство сократилось и в самой России, а в 2016-м удалось лишь сохранить уровень предыдущего года.Три года спустя после начала конфликта можно констатировать, что громкие обещания завоевать мировые рынки и обойтись без российских заказов оказались пустым сотрясением воздуха. Правда, принадлежали эти обещания отнюдь не специалистам предприятия, понимающим реальное положение дел. Подобные прожекты выдвигал не кто иной, как сам Олег Ляшко и его коллеги по парламенту.Теперь наступает момент, когда даже самым отчаянным политическим демагогам становится очевидно, что будущего у украинского авиастроения без кооперации с российскими предприятиями просто не существует. Причем, подталкивая своими действиями российскую программу импортозамещения, украинские политики роют яму собственному машиностроению и другим технологичным отраслям.Впрочем, вряд ли «внезапные» откровения Ляшко приведут к каким-либо реальным изменениям политики в отношении украинского машиностроения, стоящего на пути евроинтеграции.