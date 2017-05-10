Реактивная система залпового огня «Тип 75» (Япония)



РСЗО "Тип 75" на параде. Фото Rbase.new-factoria.ru



Все места экипажа находятся в передней части корпуса. Фото Military-today.com



Музейный экспонат, вид на левый борт. Фото Wikimedia Commons



Лобовая часть корпуса. Фото Wikimedia Commons



Корма машины. Фото Wikimedia Commons



Пусковая установка без боеприпасов. Фото Rbase.new-factoria.ru



Направляющие ракет крупным планом. Фото Rbase.new-factoria.ru



Самоходная метеостанция "тип 75". Фото Rbase.new-factoria.ru

По материалам сайтов:

http://rbase.new-factoria.ru/

http://tanknutdave.com/

http://military-today.com/

http://militaryfactory.com/

В середине шестидесятых годов командование Сил самообороны Японии инициировало разработку перспективных образцов самоходной артиллерии. В обозримом будущем на вооружение сухопутных частей планировалось принять ствольные и реактивные системы нескольких моделей с разным вооружением, построенные на базе существующих или перспективных гусеничных шасси. Поставленные задачи были решены, и результатом одного из проектов стало появление единственной современной японской реактивной системы залпового огня – «Тип 75».В 1965 году военное ведомство сформировало несколько технических заданий на разработку и строительство перспективных образцов самоходной артиллерии разных классов. Одно из таких заданий оговаривало создание новой реактивной системы залпового огня, предназначенной для дополнения будущих ствольных артиллерийских систем. Военные желали получить бронемашину, способную нести и использовать реактивные снаряды калибра 130 мм. Запуск таких боеприпасов предлагалось производить при помощи пакета направляющих, имеющего возможность наведения в двух плоскостях. В основе перспективной РСЗО должно было лежать гусеничное шасси, построенное на базе одной из серийных или перспективных машин японской разработки.Разработка нового проекта велась силами нескольких организаций. Основные работы были возложены на Технический научно-исследовательский институт Сил самообороны. Кроме того, с определенного момента к проекту привлекались некоторые коммерческие организации, которым предлагалось участвовать в работах на правах субподрядчиков. Так, окончательную сборку серийной техники в итоге решили поручить компании «Ниссан», а выпуск требуемых шасси должна была освоить фирма «Комацу». Кроме того, определенную роль в проекте сыграла компания «Мицубиси»: именно ее бронированная машина должна была стать основой для нового образца.Создание перспективной РСЗО оказалось достаточно сложной задачей. Требовалось разработать гусеничное шасси, соответствующее заданию военных, оснастить его пусковой установкой с нужными характеристиками, а также разработать новый реактивный снаряд. Все основные компоненты будущей системы залпового огня приходилось создавать с нуля или на основе минимального задела. Из-за этого предварительные исследования и проектные работы заняли достаточно много времени. Только в начале семидесятых годов появилась возможность приступить к строительству опытной техники, что соответствующим негативным образом сказалось на общих сроках разработки проекта.К концу шестидесятых годов организации-авторы проекта определились с обликом перспективной боевой машины. В частности, было найдено подходящее гусеничное шасси. Строить новую РСЗО теперь планировалось на базе перспективного бронетранспортера, разрабатывавшегося инженерами «Мицубиси» с 1967 года. Впоследствии эту машину приняли на вооружение под обозначением «Тип 73». Для строительства реактивной системы залпового огня имеющийся БТР должен был претерпеть серьезные изменения. В первую очередь, он лишался стандартного десантного отделения, а кроме того, должен был получать корпус с обновленной конструкцией центрального и кормового отсеков.В 1973 году компании «Комацу» и «Ниссан» совместными усилиями построили два опытных образца перспективной РСЗО. Использование готового шасси, уже проверенного в рамках другого проекта, позволило ускорить работы. В 1975 году испытания самоходки с пусковой установкой для неуправляемых реактивных снарядов завершились, и по их результатам боевая машина была рекомендована к принятию на вооружение. Вскоре появился приказ, в соответствии с которым парк техники артиллерийских частей должен был пополниться новейшими РСЗО под названием «Тип 75». Как и в случае с другими новейшими образцами, официальное обозначение техники отражало год ее принятия на вооружение.Боевая машина «Тип 75» была построена на основе бронетранспортера «Тип 73», разработанного компанией «Мицубиси». Для использования в новом проекте корпус существующей машины был переработан, тогда как прочие элементы конструкции остались без изменений. Несмотря на изменение формы и компоновки, корпус по-прежнему предлагалось собирать из алюминиевых броневых листов, обеспечивающих защиту от пуль и осколков. В передней части корпуса, как и ранее, находились отсек для трансмиссии и отделение управления. Центральный отсек корпуса отдавался под силовую установку.Корпус машины сохранил лобовую часть, образованную тремя деталями, собранными в конструкцию с клиновидным профилем. Сзади к верхнему листу крепилась горизонтальная крыша, сбоку листы соединялись с вертикальными бортами. Характерной чертой РСЗО «Тип 75» стала изменяющаяся высота корпуса. Отделение управления и моторный отсек имели максимальную высоту. За ними имелся небольшой наклонный участок крыши, позади которого помещался другой крупный лист со средствами монтажа пусковой установки. Отсутствие необходимости в десантном отделении позволило сократить общие габариты корпуса и тем самым уменьшить поперечное сечение всей машины в целом. Кормовая часть корпуса имела центральный коробчатый агрегат и скошенные надгусеничные ниши.В центральном отсеке корпуса предлагалось поместить силовую установку, заимствованную у базового бронетранспортера. Ее основой был дизельный двигатель воздушного охлаждения «Мицубиси» 4ZF мощностью 300 л.с. При помощи карданного вала, проходящего через обитаемый отсек, двигатель соединялся с агрегатами трансмиссии. Последние находились непосредственно за лобовыми листами и приводили в движение ведущие колеса. Над двигателем находились люки для доступа в моторное отделение и решетки для вентиляции. Еще один крупный люк предусматривался в верхнем лобовом листе и предназначался для обслуживания трансмиссии.Ходовая часть для РСЗО без изменений заимствовалась у серийного бронетранспортера. На каждом борту помещалось по пять сдвоенных обрезиненных опорных катков большого диаметра. Использовалась индивидуальная торсионная подвеска с усилением некоторых катков дополнительными амортизаторами. В передней части корпуса помещались ведущие колеса с зубчатыми ободами, в корме – направляющие. Ходовая часть машин «Тип 73» и «Тип 75» по определенным деталям была унифицирована с некоторыми другими образцами японской бронетехники того времени, в том числе с танками.В кормовой части крыши корпуса разместили опорно-поворотное устройство для монтажа пусковой установки. Оно получило механические приводы, управляемые дистанционно с рабочего места оператора-наводчика. Ручное управление наведением отсутствовало. Поворотная платформа позволяла осуществлять горизонтальную наводку в пределах сектора шириной 100° – на 50° вправо и влево от нейтрального положения. Приводы вертикального наведения обеспечивали подъем направляющих на угол от 0° до +50°. Опорная платформа имела удлиненную заднюю часть, в походном положении доходившую до кормового листа корпуса. Там находилась ось для установки качающейся части.Транспортировать и запускать неуправляемые ракеты предлагалось при помощи пакета направляющих, установленного на опорном устройстве. Пакет имел сотовую конструкцию и позволял перевозить до 30 снарядов. В требуемом положении боеприпас удерживался двумя направляющими из металлического профиля, установленными вверху и внизу относительно него. Направляющие устанавливались в четыре горизонтальных ряда: по семь в верхнем и третьем сверху, а также по восемь в двух других. Три десятка пар направляющих собирались в единую конструкцию при помощи нескольких поперечных рам-обойм. Пакет в сборе устанавливался на базовой раме с шарниром для монтажа. Центральная часть пакета получила легкий броневой кожух. Его размеры позволяли прикрыть от пуль или осколков боевые части неуправляемых снарядов. При этом передняя и задняя части пакета никакой защиты не имели.Управление огнем осуществлялось с пульта на рабочем месте наводчика. Этот член экипажа располагал оборудованием для определения координат боевой машины и вычисления требуемых углов наведения. При помощи средств связи наводчик мог получать данные о метеорологической обстановке, целеуказание и т.д. Также на его месте имелись устройства дистанционного управления наведением и ведения огня. Запуск ракет осуществлялся при помощи электрической системы зажигания. На полный залп из 30 ракет требовалось около 12 с.РСЗО «Тип 75» использовала собственные специально разработанные боеприпасы. Применялся турбореактивный снаряд с цилиндрическим корпусом, имеющим обтекаемую головную часть. Длина изделия составляла 1,86 м, диаметр – 130 мм. Стартовый вес ракеты составлял 43 кг, из которых 15 приходилось на осколочно-фугасную или кассетную боевую часть. Снаряд комплектовался однорежимным твердотопливных двигателем, имеющим несколько косонаправленных сопел для стабилизации в полете. Снаряд развивал скорость до 700 м/с. Максимальная дальность стрельбы достигала 15 км.Перезарядку пакета направляющих предлагалось осуществлять вручную. Для перевозки дополнительного боекомплекта в состав комплекса входил трехосный полноприводный грузовик с требуемыми характеристиками. На подготовку к новому залпу у тренированного расчета РСЗО должно было уходить не более 15 минут.Для самообороны реактивная система залпового огня «Тип 75» получила крупнокалиберный пулемет. Это оружие устанавливалось на открытой турели командирского люка. Конструкция турели позволяла обстреливать цели на разных направлениях, за исключением крупного сектора, перекрываемого пакетом направляющих.Экипаж боевой машины «Тип 75» состоял из трех человек. Все рабочие места экипажа находились в передней части корпуса. Непосредственно за отсеком трансмиссии размещались механик-водитель (слева) и командир (справа). Над их местами в крыше корпуса имелись собственные люки. Крышка водительского люка отводилась вперед и вправо. Этот люк также комплектовался тремя перископическими приборами. Над местом командира располагалась небольшая башенка с оптикой, обеспечивающей круговой обзор. Также на командирском люке располагалась пулеметная установка. Позади командира в корпусе находился наводчик-оператор, имевший собственный люк в крыше.Использование существующего, но переработанного шасси в сочетании с применением некоторых новых крупных агрегатов привело к тому, что по габаритам и массе новая РСЗО «Тип 75» должна была заметно отличаться от базового бронетранспортера. Общая длина машины составляла 5,78 м, ширина – 2,8 м. За счет пакета направляющих высота достигла 2,8 м. Боевая масса – 16,5 т. Удельная мощность чуть более 18 л.с. на тонну позволила получить максимальную скорость 60 км/ч и запас хода 300 км. Бронемашина могла преодолевать различные препятствия, в том числе броды глубиной до 1,2 м. Интересно, что БТР «Тип 73» мог оснащаться дополнительными устройствами для пересечения водных преград вплавь. Созданная на его базе самоходка такую возможность не унаследовала.Вместе с боевой машиной «Тип 75» промышленностью были созданы несколько других образцов бронетехники, необходимых для ее правильной работы. На основе БТР «Тип 73» была разработана самоходная метеостанция «Тип 75». В десантном отделении базовой машины поместили набор специального оборудования, а на крыше корпуса установили телескопическую мачту с набором датчиков. При поднятом кожухе со сложенной мачтой метеостанция имела высоту 3,5 м; с поднятой мачтой – 12,5 м. Управлять станцией «Тип 75» должны были водитель, командир и два оператора. Задачей этой машины являлось определение имеющихся погодных условий и передача оператору РСЗО данных, необходимых для правильного расчета поправок для стрельбы.По схожей схеме была построена командная машина «Тип 76», необходимая для управления боевой работой дивизиона. В бывшем десантном отделении бронетранспортера устанавливалась аппаратура управления и связи. Кроме того, командная машина оснащалась собственной радиолокационной станцией для поиска целей и контроля за результатами стрельбы.В состав батареи также должны были входить транспортные машины, необходимые для подвоза боеприпасов. В такой роли могли использоваться любые существующие грузовики повышенной проходимости, имеющие достаточную грузоподъемность. Для облегчения процесса перезарядки парк вспомогательной техники мог дополняться автокраном.В 1975 году реактивная система залпового огня «Тип 75» была принята на вооружение Сухопутных сил самообороны Японии. Тогда же на вооружение приняли одноименную самоходную метеорологическую станцию. В 76-м на вооружение поступил дивизионный командный пункт. Вскоре после появления приказов о принятии техники на вооружение были подписаны контракты на серийное производство. Первые серийные образцы РСЗО «Тип 75» поступили в войска и начали службу уже в 1975-76 годах.По некоторым данным, первоначальные планы японских военных предусматривали заказ 140 боевых машин нового типа. Тем не менее, подобные планы так и не были выполнены. До 1985 года включительно компании «Комацу» и «Ниссан» успели построить только 66 боевых машин с пусковыми установками, 15 метеостанций и несколько командных машин. Вся эта техника была передана Сухопутным силам самообороны и сведена в несколько батарей в составе ряда дивизионов.В 1985 году, получив менее половины от изначально планировавшегося количества техники, военное ведомство решило отказаться от дальнейшего ее строительства. На этом сборка трех образцов боевых и вспомогательных машин прекратилась. Заказ японских Сил самообороны был выполнен, тогда как зарубежные страны, даже проявив интерес к подобной технике, не имели возможности ее приобрести. Законодательство Японии полностью исключало появление подобных контрактов.В связи с иными ограничениями законодательного характера Сухопутные силы самообороны ни разу не смогли использовать РСЗО «Тип 75» в ходе реальных боевых действий. Как и другая японская военная техника последних лет, подобные машины применялись только в разнообразных учебно-боевых мероприятиях. Расчетам приходилось вести огонь исключительно по учебным целям и условному противнику.Сравнительно активная эксплуатация РСЗО «Тип 75» продолжалась в течение двух с половиной десятилетий. За этот срок лишь несколько машин имеющихся типов были списаны по тем или иным причинам. В 2001 году военное ведомство Японии сообщало о наличии 61 боевой машины с пусковой установкой и 13 метеостанций. Тем не менее, вскоре началось сокращения парка подобной техники. Уже в 2008-м на вооружении оставалось всего два десятка бронемашин. Есть основания полагать, что к настоящему времени все имевшиеся в войсках боевые машины и метеостанции были списаны в резерв.Текущее положение дел с РСЗО «Тип 75» выглядит достаточно странно. Значительное число боевых машин, созданных в Японии в середине семидесятых годов, до сих пор служит в Силах самообороны. Реактивные системы залпового огня оказываются едва ли не единственным исключением из такого «правила». Такая ситуация объясняется просто. Собственная японская разработка не смогла конкурировать с зарубежными образцами аналогичного назначения. В конце девяностых годов командование решило обновлять парк РСЗО при помощи лицензионного производства техники зарубежной разработки. Была достигнута договоренность о выпуске систем M270 MLRS американской разработки.Ранее сообщалось о желании Сухопутных сил самообороны получить полторы сотни машин M270. К настоящему времени, по известным данным, поставлено около сотни единиц такой техники. Поставки новых M270 по времени совпали с постепенным списанием старых «Тип 75». Таким образом, в течение двухтысячных годов Силы самообороны полностью обновили парк РСЗО, а также получили резкий прирост боевой эффективности. Напомним, 240-мм реактивные снаряды системы M270 – даже самых первых моделей – способны поражать цели на дальностях до 45 км. Превосходство зарубежной техники было очевидным.К настоящему времени, как минимум, подавляющее большинство боевых машин «Тип 75» было выведено в резерв и отправлено на хранение. Перспективы такой техники ясны: в течение некоторого времени она будет оставаться на хранении, а после окончательного морального и физического устаревания отправится на утилизацию. Некоторым бронемашинам уготована иная судьба. Еще в ходе списания техники некоторое количество машин с пусковыми установками было передано различным японским музеям. В отличие от техники резерва, эти образцы имеют все шансы избежать переплавки даже в отдаленном будущем.В середине шестидесятых годов командование Сил самообороны Японии озаботилось проблемой создания и развития самоходных артиллерийских систем. В течение следующих десяти лет было созданы несколько проектов новой техники, успешно доведенных до серийного производства и эксплуатации. Некоторые образцы, созданные в то время, до сих пор остаются в войсках, тогда как иные по тем или иным причинам были сняты с вооружения. В случае с РСЗО «Тип 75» главной причиной отказа от дальнейшей эксплуатации стала возможность приобретения зарубежной техники с более высокими характеристиками. В результате развитие реактивных систем залпового огня собственной разработки завершилось на первом же проекте.