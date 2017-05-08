Битва за высоту 307,9 под Санжаровкой

Грузно осев прожженной, разодранной в клочья литой броней в грязный талый снег, некогда грозный Т-64 напоминает сейчас скорее развороченную братскую могилу, нежели боевую машину. Останков экипажа здесь уже нет, но с правой стороны люка оператора-наводчика выгоревшей башни заметны грязные, шелушащиеся под январским солнцем дымчато-черные потеки.Это – жир. Сгоревший человеческий жир.Его запах до конца жизни будет преследовать всех тех, кто выжил в Санжаровской мясорубке – битве за высоту 307,9 – одну из ключевых точек в создании "Дебальцевского котла".Если попавшие в окружение части ВСУ и наемников разгромят, а к этому есть все предпосылки, то украинская армия потерпит поражение в зимней кампании, которая, скорее всего, станет поражением и в их войне против восставших республик Донбасса.А значит, были не напрасны жертвы бойцов и офицеров отдельного механизированного батальона Народной милиции Луганской Народной Республики.Высота 307,9 находится на юго-западе от маленького села Санжаровка Артёмовского района Донецкой Народной Республики. Однако сражаются здесь луганчане - отдельный механизированный батальон Народной милиции. Сами они называют себя "Батальон им. Александра Невского". Также эту часть называют "Батальоном Плотницкого" (часть формировалась под его патронатом в бытность Игоря Венедиктовича министром обороны ЛНР). Или еще короче - батальон "Август", в честь Августовской иконы Божией Матери – почитаемой иконы Богородицы, написанной в память её явления в 1914 году русским воинам перед Варшавско-Ивангородской операцией в годы Первой мировой войны.Само село ополченцы взяли с ходу и практически без боя. Отступив от населенного пункта, украинские силовики нанесли по Санжаровке массированный удар из всех имеющихся у них в наличии артиллерийских систем.Пострадали только мирные жители. Прямым попаданием 120 мм минометной мины был разрушен дом, девочка-подросток получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ребенка удалось экстренно эвакуировать. А батальон стал готовиться к штурму господствующей высоты.На стратегически важной высоте 307,9 вооруженные силы Украины создали настоящий укрепрайон. Украинские танки "Булат" (модернизированный советский Т-64) стояли в капонирах. Перед высотой на танкоопасных направлениях созданы накрытые сетями 3D танковые ловушки. На самой высоте врытые в землю железнодорожные вагоны, перекрытые в два наката сверху железобетонными плитами и землей. Отрыта сеть инженерных сооружений полного профиля. Сама оборона была значительно усилена контингентом польских наемников.***25 января 2015 года в 6.30 началась артподготовка, которая, к сожалению мало что дала – слишком серьезно окопались. Наемники восприняли обстрел буднично, за что впоследствии и поплатились. Первым, скрытно обойдя высоту, около 9.00 на позиции противника вылетел танк Михаила Савчина с позывными "Монгол". Один из вражеских экипажей в это время беспечно курил на броне – ведь обстрел же "закончился"! За что и был расстрелян в упор.Тем временем, остальные танковые взводы с нескольких направлений пошли на штурм высоты. Непосредственно командовал наступлением на поле боя командир танковой роты Александр Карнаухов. Завязался встречный танковый бой. Потеряв несколько единиц бронетехники, противник откатил назад. Наши машины выскочили на высоту 307,9 и буквально стали закатывать под бетон деморализованных наемников. Ранее отошедшие украинские танки пошли в контратаку. Ополченцы к тому времени практически полностью израсходовали боекомплект. Начали откат. Отход штурмовой группы координировали Александр Карнаухов и командир танкового взвода Дмитрий Роговский. Откатывались уступами, загораживая друг друга. По фронту их прикрывал танк "Монгола".Есть такой закон войны: "Идешь первым – отходишь последним". При этом в серьезном бою шансы выжить стремятся к нулю. Первая ракета ПТУРС (противотанковый управляемый ракетный снаряд) ударила танк Савчина в область башни. Спасла динамичная защита, но танк встал. Следом, в другую полусферу, ударил еще один гранатометный выстрел. Танк загорелся. Комбат дал приказ покинуть горящую машину. Экипаж приказ не выполнил. Танк продолжал бой, раз за разом, словно тяжелые дюбели, вколачивать в наседавшую бронетехнику противника. По рации слышен был крик Михаила: "Прикрою, мужики! Отходите!" и далее: "Это вам за Семёновку!" и новый танковый выстрел. После третьего прямого попадания ПТУРС жирно чадящий Т-64 "Монгола" заполыхал вовсю, но сделал еще как минимум два прицельных выстрела. Экипаж, сгорая заживо, вёл бой. Успевшие отойти бойцы батальона не могли сдержать слез.Сразу после отхода по батальону был нанесен массированный артудар, - раненых прибавилось. На оставленной высоте горели танки. Поле боя, словно траурной пеленой, покрылось чадом пожарища.***Потери противника: три танка "Булат" полностью сожжены, несколько танков ВСУ повреждены, однако степень поражения и их ремонтопригодность по понятным причинам установить пока невозможно. Также сожжены две БПМ-2 и два БТР-80. Противник, в основном наёмники, потерял порядка шестидесяти человек убитыми и ранеными.Потери ополчения: два бойца погибли, пять бойцов ранены (в основном в результате артналета после боя) и пять человек на сегодня числятся пропавшими без вести (экипажи 2 танков). Два танка потеряли непосредственно на высоте (одному механику-водителю удалось вернуться). Два танка попали в замаскированные танковые ловушки, однако, без серьезных повреждений. Среди раненых – герой этого сражения, командовавший наступлением непосредственно на поле боя, Александр Карнаухов. Тяжелые ранения в обе ноги, угроза ампутации. Врачи не оставляют надежды.***Павший смертью храбрых "Монгол" – командир танкового взвода Михаил Евгеньевич Савчин. Сорокалетний уроженец Луганщины, родом из городка Зимогорье, видимо, в прошлом шахтер – рассказывать о себе не любил, а теперь уж и не расскажет.Тридцатилетний командир танковой роты Александр Карнаухов, шахтер из Краснодона. Еще один герой – командир танкового взвода Дмитрий Роговский – 50 лет, шахтер из Лисичанска. Комбат – пятидесятилетний Александр Костин, в прошлом майор Ракетных Войск Стратегического Назначения Советской армии, бывший шахтер. Все офицеры, все жители Луганщины, все шахтеры – взрослые, состоявшиеся мужчины, вставшие на защиту своего края.А с той стороны фронта? Обманутые мальчишки с Волыни, Житомира и Львовщины. Отморозки из правого сектора, нацгвардии и фашистских территориальных батальонов, вобравших в свои ряды деклассированные элементы, криминалитет и новоявленных нацистов. Наемники из Польши и Прибалтики.Битве на высоте 307,9 показала, на чьей стороне будет победа. Ибо победа всегда на стороне правого.