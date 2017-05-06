Бригада десантных кораблей 33 СРЗ

Периодическое скопление большого количества боевых кораблей на судоремонтных предприятиях в последнее время стало явлением обыденным. С одной стороны, это обнажает недостатки (детские болезни) нашего судпрома, военно-морского планирования и, возможно, финансирования жизнедеятельности ВМФ. Другими словами, перегруженные работой, испытывающие недостаток квалифицированных кадров (и средств?) СРЗ не успевают своевременно восстанавливать техническую готовность корабельного состава, из-за чего (а также из-за нехватки этого самого состава) управления технического обеспечения флотов и техупр ВМФ не могут по-нормальному составить годовые планы ремонта и вынуждены эксплуатировать корабли с серьёзным превышением межремонтных сроков. Когда превышение МРС становится попросту опасным, НК и ПЛ приходится "перебазировать" на верфи, где и образуется столпотворение. Подобное положение дел время от времени случается на всех отечественных СРЗ. Сегодня речь пойдёт о 33 судоремонтном заводе (г. Балтийск).Важное примечание. То, что происходит сейчас, несравненно лучше того, что было во второй половине 1990-х − первой половине 2000-х, когда совсем не старые ещё корабли толпились не в ожидании ремонта, а в отстое (в резерве 3 категории), неухоженные, с сокращёнными экипажами и неясными видами на будущее, которое чаще всего оказывалось печальным. Цель настоящей записи (как и блога в целом) не в том, чтобы нагонять уныние, а совсем наоборот.Итак, в настоящий момент в 33 СРЗ помимо прочего (не относящегося к теме блога) находятся четыре БДК и один эсминец, другими словами − полноценная бригада десантных кораблей (брдк), усиленная кораблём огневой поддержки десанта.Ниже приведены краткие предремонтные биографии всех зав. №№, перечислены работы, которые надлежит выполнить на них и сроки выполнения этих работ согласно плану закупок АО "33 СРЗ" на 2017 г. (ссылка 1).Крайнюю БС в Средиземном море корабль отслужил 17.12.2013-03.07.2014, затем 07.08.2014 совместно с "Кондопогой" и "Георгием Победоносцем" высадил десант на необорудованное побережье Мотовского залива Баренцева моря (ссылка 2). 13.11.2014 в газете 35 СРЗ "Трудовая вахта" было объявлено о предстоящем ремонте БДК в 2015-2016 г.г. (ссылка 3), а немного позднее (26.12) озвучен срок постановки в завод − 01.2015 (ссылка 4), которая так и не состоялась. 09.05.2016 "Горняк" ещё украшал собой один из пирсов в Североморске (фото 3-4), а 22.11.2016 был уже в Балтийске (фото 1-2). Понятно, что 35 СРЗ, перегруженный работами по авианосцу и кораблям охранения (БПК пр. 1155), просто не мог уделить должного внимания герою настоящего раздела, и было принято, скорее всего, правильное решение перепоручить его 33 СРЗ. Судя по всему, на сегодняшний день БДК не выходил в море для выполнения задач по предназначению 2,72 года.В плане закупок 27 позиций, относящихся к "Оленегорскому горняку" (за вычетом тех, которые по непонятной причине указаны дважды и даже трижды), срок исполнения договоров по всем работам − 10.2017:№60 Ремонт носового и кормового устройств согласно ведомости исполнения работ по ГОЗ (пункты 30,31, далее − ГОЗ-30,31);№65 Ремонт электродвигателя якорно-швартового шпиля; электрогидравлического рулевого устройства с двумя машинами MS 100ТК-1; системы управления и сигнализации компрессоров воздуха типа SD-1-135, SC-2-115; электропневматических приводов задвижек быстрой балластировки; электрооборудования воздушной сирены "ИНКОФОН" (ГОЗ-52,54,272,277,329);№72 Ремонт линии валов ПрБ, ЛБ (ГОЗ-116);№73 Ремонт терморегуляторов воды и масла двигателей 16ZV 40/48 (ГОЗ-112);№74 Ремонт масляных фильтров сигнализаторов главных двигателей 16ZV 40/48 (ГОЗ-110);№75 Ремонт самоочищающихся масляных фильтров главных двигателей 16ZV 40/48 (ГОЗ-109);№76 Заварке трещин прокорродированных участков надстройки в районе плавающего шва (ГОЗ-95);№77 Ремонт наклонных трапов (ГОЗ-88);№78 Ремонт парадных трапов (ГОЗ-83);№79,415 Ремонт крышек люков на верхней палубе и надстройках (ГОЗ-55);№80 Агрегатная замена эхолота НЭЛ-10 и лага ЛИ-40 (ГОЗ-39,40);№81,234,414 Закупка и замена насосных агрегатов (ГОЗ-346);№82 Ремонт крышек люков грузового трюма (ГОЗ-41);№92 Ремонт регуляторов числа оборотов типа UG-8 фирмы WODWARD (ГОЗ-157);№93,235 Ремонт газоотводов главных двигателей с глушителями (ГОЗ-118);№94,242 Ремонт паровых котлов VX-516 (ГОЗ-174);№95,233 Ремонт газовыхлопной трубы дизель-генераторов ДГ 1,2,3 (ГОЗ-165);№102 Демонтаж, изготовление и монтаж нового теплого ящика SW-12 (ГОЗ-177);№128,229 Агрегатная замена сепаратора льяльных вод типа СР-20 на сепаратор трюмных вод типа TURBOLO-MPB (ГОЗ-213);№129,227 Ремонт пультов управления ГДГД в МО ПрБ, ЛБ (ГОЗ-243);№130 Ремонт кран-балок (ГОЗ-207);№131 Ремонт трубопроводов с грибками общекорабельной вентиляции (ГОЗ-106);№132, 232 Ремонт трубопроводов обслуживания котла (ГОЗ-219);№133 Ремонт тестомесилки типа ММ400-1 (ГОЗ-280);№134,228 Ремонт газовыхлопных трактов шахты и замена термоизоляции фальштрубы (ГОЗ-104);№151,248,400 Замена датчиков тахометров и ремонт тахогенераторов линий валов (ГОЗ-242);№246,387 Ремонт электротельферов (ГОЗ-205);№250 Ремонт электрооборудования системы управления и сигнализации вспомогательных механизмов (ГОЗ-326);№275,386 Изготовление креплений минных дорожек (ГОЗ-80).Любопытно, что на своей последней перед ремонтом БС в СЗМ (24.12.2013-02.12.2014) "Калининград" служил вместе с "Оленегорским горняком" (например, 15.05.2014 они одним отрядом прошли Босфор курсом на юг), а теперь вот вместе поправляют здоровье во флотском госпитале №33. 28.01.2015 корабль уже стоял у заводского причала (фото 5), к 07.05.2015 его подкрасили (очевидно, ко Дню Победы) (фото 6), 26.07.2015 БДК отметился на параде по случаю Дня ВМФ (видимо, привели с завода на буксире). ВТГ "Калининграда" предполагалось закончить 25.11.2015, однако случится это в лучшем случае в мае сего года. На 28.04.2017 простой − 2,40 года (оригинал).В плане закупок по "Калининграду" 16 позиций, срок исполнения самого "позднего" договора − 05.2017:№61 Ремонт системы ОХТ погребов НРО (ГОЗ-116) − 03.2017;№62 Ремонт, изготовление и замена декоративных покрытий, мебели и элементов обитаемости (ГОЗ-7,8,19,31,37,38,39,40,41,43, 44,46,105,119) − 03.2017;№96 Электромонтажные работы согласно дополнительной ведомости ремонтных работ по ГОЗ (пункты 7,23,24,25,26,27, 29)(далее доп-ГОЗ-7,23,24,25,26,27, 29) − 04.2017;№97 Замена общекорабельной системы пожарной сигнализации и температурно-тревожной сигнализации погребов и изделий "Карат-М" на изделие "Краб-М" (ГОЗ-416) − 04.2017;№98 Ремонт корпуса в соответствии с актом дефектации ООО "К-Марин" ГОЗ-412) − 04.2017;№99 Текущий ремонт изд. 6733 (ГОЗ-95) − 04.2017;№103 Запрессовка вкладышей подшипников линии вала ПрБ, ЛБ (ГОЗ-7) − 04.2017;№104 Заделка стального каната диам. 60,5 мм во втулку (ГОЗ-265) − 04.2017;№105 Ремонт системы контроля жидких грузов по цистернам типа "Медиум" (ГОЗ-310) − 04.2017;№146 Средний ремонт системы сигнализации и защиты ГДГД (ГОЗ-251) − 04.2017;№226 Изготовление и прокладка трубопроводов, монтаж скользящего шва на артиллерийской палубе (ГОЗ-3,24,468,472) − 04.2017;№253 Средний ремонт регулятора числа оборотов главного двигателя 16ZV 40/48 (ГОЗ-251) − 04.2017;№254 Текущий ремонт линейного коммутатора и ремонт УКВ антенны К-667 (ГОЗ-492,494) − 04.2017;№306 Ремонт клёпанного пояса в районах главной палубы и надстройки (ГОЗ-2017, пункт 2) − 05.2017;№337 Ремонт ГК КУРС-10А, автопрокладчика АП-4 (доп-ГОЗ-4,5) − 04.2017;№363 Средний ремонт системы сигнализации и защиты ГДГД (пневмо-гидравлической части) (ГОЗ-251) − 04.2017;"Шабалин" вернулся в Балтийск совсем недавно, проведя в средиземноморской командировке около полугода (07.2016- 29.01.2017 − точная дата выхода неизвестна, но с учётом двухнедельного перехода Балтийск-Тартус и трёхдневного Тартус- Стамбул на 12 уз, разгрузки-погрузки и прохода Босфора в северном направлении 20.08.2016, скорее всего, это был самый конец июля). Основным исполнителем работ по ВТГ "Шабалина", безо всякого сомнения, является 33 СРЗ, однако 27.03.2017 БДК прибыл в СРЗ "Преголь" (Калининград) для прохождения докования (ссылка 5) − надо полагать, двух своих плавдоков (ссылка 6) 33 судоремонтному заводу уже не хватает, и пришлось обратиться за помощью к коллегам (№373), у которых таких доков целых три (ссылка 7).В плане закупок 33 СРЗ по "Шабалину" 12 позиций (за вычетом двойных), срок исполнения самого "позднего" договора − 08.2017:№168 Ремонт фундаментов креплений створок носовой аппарели (ГОЗ-2017, пункт 38) − 08.2017;№169 Демонтаж, закупка и монтаж пищеварочного электрического котла (ГОЗ-2017-23) − 08.2017;№170 Ремонт ручного компрессора среднего давления КРС 30 Н2 Рраб=30 кг/см2 (ГОЗ-2017-19) − 08.2017;№171 Ремонт вспомогательного дизель-генератора типа 6AL-25/30 № 2 (ГОЗ-2017-18) − 08.2017;№172,371 Безразборная техническая диагностика главного двигателя SGODA-SULZER типа 16ZV 40/48 № 1, № 2 с цельюпродления технического ресурса (ГОЗ-2017-17) − 08.2017, 05.2017;№176,393 Экспертное обследование и замена обечайки вспомогательных паровых котлов VX-516 ПрБ, ЛБ (ГОЗ-2017-36,37) − 08.2017, 05.2017;№177 Экспертное обследование кран-балок типа ZOWe (ГОЗ-2017-28) − 08.2017;№225 Ремонт цилиндровых крышек 1-го и 5-го цилиндров правого блока (ГОЗ-2017) − 05.2017;№352 Средний ремонт распределительного щита питания с берега, ремонт пульта навигационных огней (ГОЗ-2017-22,27) − 05.2017;№373 Доковый ремонт корабля (ГОЗ-2017-1-16) − 05.2017;№407 Текущий ремонт НРЛС МР-212/201 (ГОЗ-2017-13) − 05.2017;№419 Текущий ремонт ПУ МС-73 и ОВНЦ 451 №1 ГОЗ-2017-1,2) − 06.2017."Минск" и ранее отличался повышенной "таинственностью" − незаметно (без огласки) уходил на БС, незаметно возвращался. Так и в этот раз − о начале и окончании очередной боевой службы корабля имени столицы союзного государства мировая общественность узнала от турецких шипспоттеров только после прохождения им Босфора туда и обратно (06.12.2015 и 12.08.2016). Ориентировочно БС продолжалась с середины ноября 2015 г. до конца августа 2016 г. (09.09.2016 БДК был уже в Балтийске − фото 13), т.е. около 9,5 месяцев. По сравнению с другими пациентами 33 СРЗ у "Минска" дела обстоят наиболее благополучно − в плане закупок у него всего две позиции, и на ближайший День Победы он уже назначен в парадную линию в Санкт-Петербурге (ссылка 8).№64 Ремонт систем гидравлики и автоматики спускоподъёмного устройства СПУ-2000 (для БЛ-680) (ГОЗ-2017-12) − 04.2017;№255 Ремонт упорного подшипника ГОЗ-2017?-5) − 03.2017.По имеющимся данным "Настойчивый" не выходил в море с 18.03.2015, т. е. 2,11 года. О затянувшемся ремонте эсминца уже говорилось в блоге 06.01.2016 (ссылка 9), и хотя он затянулся ещё сильнее, хорошо заметно, что номенклатура работ уменьшилась в разы, а значит дела идут, и есть основания надеяться на то, что в этом году (в крайнем случае, в начале следующего) один из трёх наших "Сарычей" войдёт в состав сил постоянной готовности и, возможно (навязчивая идея автора блога), сходит-таки на боевую службу в Средиземное море.В плане закупок по "Настойчивому" 10 позиций, срок исполнения самого "позднего" договора − 10.2017:№198 Освидетельствование турбомеханизмов ГОЗ-2017-72,73,74,93) − 04.2017;№199 Ремонт блоков изделия МВУ-356 (ГОЗ-2017-100) − 10.2017;№200 Ремонт комплектов системы АПЗ-28 (7 шт.) (ГОЗ-2017-22) − 09.2017;№201 Ремонт генератора МСК-750-1500 №4 (ГОЗ-2017 (пункт 79) − 10.2017;№224 Ремонт корпуса корабля и системы герметизации наружного контура (ГОЗ-2017-86,87) − 05.2017;№375 Ремонт изделий КМП-218 и КСУ "Мустанг" (ГОЗ-2017-20,21) − 06.2017;№395 Ремонт и восстановление технической готовности системы главного перегретого, насыщенного и отработанного пара НМКУ, КМКУ, КВВА с арматурой (ГОЗ-2017-66) − 06.2017;№408 Ремонт согласно дефектации дизельного двигателя М851 №4 (ГОЗ-2017-76) − 06.2017;№417 Капитальный ремонт дизельного двигателя М851 №3 (ГОЗ-2017-76) − 06.2017;№418 ДМС (Демонтаж − Монтаж − Сборка) и освидетельствование магистральной автоматики ГЭУ (ГОЗ-2017-80) − 05.2017. ■