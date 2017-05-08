С чего начиналась Новороссия

Термин «Новороссия» был официально закреплён в правовых актах Российской империи весной 1764 года. Рассматривая проект Никиты и Петра Паниных о дальнейшем обустройстве провинции Новая Сербия, располагавшейся в запорожских землях (между реками Днепр и Синюха), молодая императрица Екатерина II собственноручно изменила название вновь создаваемой губернии с Екатерининской на Новороссийскую.Чем руководствовалась правительница России, выбирая это название, пока доподлинно не известно. Возможно, это дань административной моде той эпохи, когда на слуху были такие провинции европейских метрополий, как Новая Англия, Новая Голландия и Новая Испания. Возможно, что Новороссийский край рассматривался Екатериной II как «альтер эго» Российской империи — территория, которая, будучи связанной с остальной частью страны, одновременно станет площадкой для отработки социально-политических и экономических преобразований. В любом случае это величественное название ко многому обязывало. Губерния с таким наименованием просто не имела права оставаться слабозаселённым и хозяйственно отсталым захолустьем империи.До присоединения к России регион Северного Причерноморья — будущей Новороссии — часто называли Диким полем. Ещё в нач. XVIII века земли от южных предместий Полтавы и Харькова до самого Перекопа являлись одной сплошной степью. Это была нетронутая целина с чернозёмом более чем в один метр глубиной. Редкое население края состояло в основном из крымских татар и казаков. Татарские орды кочевали со своими стадами и табунами вдоль Черноморского побережья, регулярно совершая набеги на земли России и Польши.Важной статьёй доходов Крымского ханства оставалась торговля захваченными во время набегов невольниками. Казаки селились по берегам рек, занимались охотой, рыболовством, земледелием и различными промыслами. Они враждовали с кочевниками, нападали на татарские отряды, угоняли табуны. Нередко казаки предпринимали экспедиции к Крымскому побережью, разоряя татарские селения и освобождая там христианских невольников.Перманентная степная война шла столетиями. Серьёзные изменения в облике Причерноморья начали происходить лишь в сер. XVIII века, когда по решению императрицы Елизаветы Петровны в российской части причерноморских степей учредили Новосербскую и Славяносербскую колонии. Российские власти попытались организовать массовое переселение в созданные провинции выходцев с Балканского полуострова: сербов, болгар, молдаван, волохов и других. Колонистов привлекали щедрой раздачей земли, выплатой «подъёмных» пособий, компенсацией расходов на переезд, льготами по податям и повинностям. Главной обязанностью поселенцев было несение военной службы по охране границы Российского государства.В Новую Сербию привлекались русские переселенцы из Польши (в особенности старообрядцы). Во вновь построенной крепости Святой Елизаветы (возле которой позже возник город Елисаветград, ныне — Кировоград) сформировалась крупная община купцов-старообрядцев, которым позволили свободно отправлять богослужения, вести весьма прибыльную внутреннюю торговлю. Специальным указом местным властям запрещалось насильственно брить бороды, препятствовать ношению традиционной одежды староверов.Переселенческая кампания 50-х годов XVIII века способствовала формированию многонационального состава населения Новороссийского края. Усилился контроль российских властей над Запорожской Сечью, ощутимый импульс получило экономическое развитие региона. Балканские колонисты развивали животноводство, садоводство, виноградарство. Среди пустынных степей в сжатые сроки выросло более 200 новых селений, опорных пунктов и крепостей, усиливших защиту юго-западных рубежей Российской империи.В то же время этот этап освоения Северного Причерноморья показал, что решить задачу заселения и экономического развития обширного региона только за счёт иммигрантов невозможно. Привлечение иностранных переселенцев стоило слишком дорого (на обустройство провинций за 13 лет ушла астрономическая по тем временам сумма почти в 700 тыс. рублей). Многие выходцы с Балканского полуострова оказались не готовы к тяготам жизни в условиях малоосвоенного края и вернулись на родину.Екатерина II заметно активизировала процесс освоения причерноморских степей. По меткому выражению одного из первых исследователей истории Новороссийского края Аполлона Скальковского, «34 года правления Екатерины — суть 34 лета Истории Новороссийской».Была ликвидирована разрозненность и бесконтрольность действий местных гражданских и военных органов управления. Для этого вводилась должность новороссийского наместника (главного командира). Летом 1764 года кроме утратившей автономный статус Новосербской провинции ему подчинили Славяно-Сербию (область на южном берегу Северного Донца), Украинскую укреплённую линию и Бахмутский казачий полк. Для обеспечения лучшей управляемости губернии её разделили на 3 провинции: Елисаветинскую, Екатерининскую и Бахмутскую. В сентябре 1764 года в пределы Новороссии по просьбе местных жителей включили малороссийское местечко Кременчуг. Сюда же позднее переехала губернская канцелярия.Первым наместником Новороссии стал генерал-поручик Александр Мельгунов. Именно под его началом стартовали землеустроительные работы в губернии. Вся земля бывшей Новой Сербии (1421 тыс. десятин) была разделена на участки в 26 десятин (на земле с лесом) и 30 десятин (на безлесной земле). Получить землю в наследственное владение могли «всякого звания люди» при условии поступления их на военную службу или записи в крестьянское сословие. Земельные участки приписывались к восьми местным полкам: Чёрному и Жёлтому гусарским, Елисаветградскому пикинёрному (на правобережье Днепра), Бахмутскому и Самарскому гусарским, а также Днепровскому, Луганскому, Донецкому пикинёрным полкам (на левобережье Днепра). Позднее на основе этого полкового деления ввели уездное устройство.В 60-е годы XVIII века начинается заселение Новороссийской губернии за счёт внутрироссийских переселенцев. Большое подспорье этому оказало разрешение на переезд в пределы новой губернии для жителей Малороссии (ранее переселение малороссов в Новую Сербию не приветствовалось). Миграции крестьян из центральных губерний России способствовала раздача земель военным и гражданским чиновникам — дворянам. Для обустройства своих новых владений они стали перевозить на юг своих крепостных.В 1763–1764 годах были изданы специальные законы, регулировавшие положение иностранных переселенцев. Они получили разрешение селиться в городах или сельских местностях, индивидуально или колониями. Им дозволялось заводить мануфактуры, фабрики и заводы, для чего они могли покупать крепостных крестьян. Колонисты имели право открывать торги и ярмарки без обложения пошлинами. Ко всему этому добавлялись различные ссуды, льготы и иные поощрения. Была специально учреждена канцелярия опекунства иностранцев.Утверждённый в 1764 году «План о раздаче в Новороссийской губернии казенных земель к их заселению» торжественно объявлял, что поселенцы независимо от того, откуда они пришли, будут пользоваться всеми правами «старинных российских подданных».Тем не менее в этот период формировались условия для преимущественно великоросско-малороссийской колонизации Новороссии. Результатом данной политики явился стремительный рост населения в южных пределах Европейской России. Уже в 1768 году без учёта регулярных войск, находящихся в регионе на временной основе, в Новороссийском крае проживало около 100 тыс. человек (на момент образования губернии численность населения Новороссии составляла до 38 тыс. человек).Заключение в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора привело к существенному расширению Новороссийского края. Его территория приросла Буго-Днепровским междуречьем, Азовом и приазовскими землями, а также крепостями Керчь, Еникале и Кинбурн в Крыму.Незадолго до заключения мира (указом от 31 марта 1774 года) губернатором Новороссии назначили Григория Потёмкина. В нач. 1775 года штат канцелярии Потёмкина был уравнен по численности со штатом малороссийского губернатора. Это свидетельствовало о повышении статуса молодой провинции.В феврале 1775 года из неё выделилась Азовская губерния, включившая в свой состав часть Новороссийской губернии (Бахмутский уезд), новые приобретения по Кючук-Кайнарджийскому договору и «все жилища» войска Донского, сохранявшего фактически свою автономию. Однако такое административное разделение региона смягчалось назначением Григория Потёмкина генерал-губернатором образованных административных единиц. Одновременно он стал командиром всех войск, поселённых в Новороссийской, Азовской и Астраханской губерниях.Продвижение России по Черноморскому побережью привело к тому, что Запорожская Сечь оказалась не на внешних рубежах, а внутри российской территории. В совокупности с ослаблением Крымского ханства это позволило упразднить беспокойную казацкую вольницу. 4 июня 1775 года Сечь окружили войска под командованием генерал-поручика Петра Текели, и она без сопротивления сдалась.После этого была проведена перепись сечевиков по слободам, для желающих поселиться в Днепровской провинции (как стали именовать Запорожскую Сечь) назначены места для дальнейшего проживания. Денежные средства, оставшиеся после ликвидации Сечи (120 000 рублей), пошли на обустройство причерноморских губерний.В 1778 году Григорий Александрович представил Екатерине II «Учреждение по Новороссийской и Азовской губерниям». Оно состояло из семнадцати глав с приложением примерных штатов губернских учреждений.В Новороссийской губернии предполагалось вновь построить города Херсон, Ольга, Никополь, Владимир; крепости Новопавловскую, Новогригорьевскую по Бугу. Кроме названных оставались губернский город Славянск (Кременчуг), Новые Санжары, Полтава, Днепроград; крепости Святой Елизаветы, Овидиопольская. В Азовской губернии должны были возникнуть города: Екатеринослав, Павлоград и Мариуполь. Среди старых упоминаются крепости Александровская, Белёвская; города Тор, Бахмут и другие.Переселенческую политику в 70–80-х годах XVIII века зачастую называют помещичьей колонизацией Новороссии. Государство в это время не просто щедро раздавало земли под поместья, но и всячески стимулировало помещиков к заселению своих владений податным населением.25 июля 1781 года вышел указ, который предписывал переводить в Новороссию экономических (государственных) крестьян «добровольно и по собственному желанию». Переселенцы получали на новых местах «льготу от податей на полтора года с тем, чтобы в течение сего времени подати платили за них жители прежнего их селения», которые за это получали землю выбывающих. Вскоре срок льготы от уплаты податей за землю существенно продлили. По этому указу предписывалось перевести до 24 тыс. экономических крестьян. Данная мера поощряла миграцию прежде всего средних и зажиточных крестьян, способных организовывать крепкие хозяйства на заселяемых землях.Наряду с легальным, санкционированным властями переселением активно происходило народное самовольное переселенческое движение из центральных губерний и Малороссии. Большая часть самовольных переселенцев оседала в помещичьих имениях. Однако в условиях Новороссии крепостнические отношения приобрели форму так называемого подданичества, когда живущие на помещичьей земле крестьяне сохраняли личную свободу, а их обязанности владельцам были ограничены.В августе 1778 года начался перевод в Азовскую губернию христиан (греков и армян) из Крымского ханства. Переселенцы освобождались на 10 лет от всех государственных податей и повинностей; всё их имущество перевозилось за счёт казны; каждый новосёл получал на новом месте 30 десятин земли; государство строило для неимущих «поселян» дома и снабжало их продовольствием, семенами на посев и рабочим скотом; все переселенцы навсегда освобождались «от военных постов» и «дачи в войско рекрут». По указу 1783 года в «селениях греческих, армянских и римских законов» позволялось иметь «греческого и римского закона суды, армянский магистрат».После того как в 1783 году к империи присоединили Крым, военная угроза для причерноморских губерний существенно ослабла. Это позволило отказаться от военно-поселенческого принципа административного устройства и распространить на Новороссию действие Учреждения о губерниях 1775 года.Поскольку Новороссийская и Азовская губернии не располагали положенным количеством населения, они были объединены в Екатеринославское наместничество. Его генерал-губернатором назначили Григория Потёмкина, а непосредственным правителем края — Тимофея Тутолмина, вскоре заменённого Иваном Синельниковым. Территорию наместничества разделили на 15 уездов. В 1783 году в его границах проживало 370 тыс. человек.Административные преобразования способствовали развитию экономики края. Распространялось земледелие. В обзоре состояния Азовской губернии в 1782 году отмечалось начало земледельческих работ на «обширном пространстве плодовитых и тучных земель, которые прежде бывшими запорожцами оставлены были в небрежении». Выделялись земли и казённые деньги для создания мануфактур, особо поощрялось создание предприятий, выпускавших продукцию, востребованную армией и флотом: суконных, кожевенных, сафьяновых, свечных, канатных, шёлковых, красильных и других. Потёмкин выступал инициатором перевода многих фабрик из центральных областей России в Екатеринослав и другие города Новороссии. В 1787 году он лично докладывал Екатерине II о необходимости перевести на юг часть казённого фарфорового завода из Петербурга, и обязательно с мастерами.В последней четверти XVIII века в Северном Причерноморье (особенно в Донецком бассейне) начались активные поиски каменного угля и руд. В 1790 году помещику Алексею Штеричу и горному инженеру Карлу Гаскойну поручили поиски каменного угля по рекам Северный Донец и Лугань, где в 1795 году стартовало строительство Луганского литейного завода. Вокруг завода возник одноимённый посёлок. Для обеспечения этого завода топливом была заложена первая в России шахта, в которой добывался каменный уголь в промышленном масштабе. При шахте построили первый в империи шахтёрский посёлок, положивший начало городу Лисичанску. В 1800 году на заводе запустили первую домну, на которой впервые в Российской империи чугун был произведён с использованием кокса.Строительство Луганского литейного завода явилось отправной точкой развития южнорусской металлургии, создания каменноугольных шахт и рудников Донбасса. Впоследствии этот регион станет одним из важнейших центров экономического развития России.Хозяйственное развитие усилило торговые связи между отдельными частями Северного Причерноморья, а также между Новороссией и центральными районами страны. Ещё до присоединения Крыма усиленно изучались возможности транспортировки товаров по Чёрному морю. Предполагалось, что одним из основных предметов экспорта станет хлеб, который будет выращиваться в большом количестве на Украине и в Причерноморье.Для стимулирования развития торговли в 1817 году российское правительство ввело режим «порто-франко» (свободной торговли) в порту Одессы, которая в то время выступала новым административным центром Новороссийского генерал-губернаторства.В Одессу разрешался свободный и беспошлинный ввоз иностранных товаров, в том числе запрещённых к ввозу в Россию. Вывоз иностранных товаров из Одессы внутрь страны допускался лишь через заставы по правилам российского таможенного тарифа с уплатой пошлин на общих основаниях. Экспорт российских товаров через Одессу производился в соответствии с существующими таможенными правилами. При этом пошлина взималась в порту при погрузке на торговые суда. Российские товары, ввозимые только в Одессу, пошлиной не облагались.Сам город от такой системы получал огромные возможности для своего развития. Покупая сырьё без пошлины, предприниматели открывали в черте порто-франко заводы, перерабатывающие это сырьё. Поскольку готовая продукция, произведённая на таких заводах, считалась изготовленной на территории России, она без пошлин продавалась внутри страны. Нередко продукция, изготовленная из ввезённого сырья в одесской черте порто-франко, вообще не выходила за пределы таможенных постов, а сразу отправлялась за границу.Довольно быстро Одесский порт превратился в один из основных перевалочных торговых пунктов средиземноморской и черноморской торговли. Одесса богатела и разрасталась. К окончанию срока действия порто-франко столица Новороссийского генерал-губернаторства стала четвёртым по величине городом Российской империи после Петербурга, Москвы и Варшавы.Инициатором эксперимента по введению порто-франко выступал один из самых знаменитых генерал-губернаторов Новороссии — Эммануил Осипович де Ришелье. Он приходился прапраправнучатым племянником французскому кардиналу Ришелье. Именно этому чиновнику принадлежал решающий вклад в дело массового заселения Причерноморского края. В 1812 году стараниями Ришелье были наконец-то уравнены условия переселения в регион иностранных колонистов и внутренних мигрантов. Местные власти получили право выдавать нуждающимся переселенцам из других губерний империи денежные ссуды «из сумм за винный откуп» и хлеб на посевы и пропитание из хлебных магазинов.На новых местах для переселенцев заготовлялось на первое время продовольствие, засевалась часть полей, заготовлялись орудия труда и рабочий скот. Для постройки жилищ крестьяне получали на новых местах строительные материалы. Кроме того, им выдавали на каждую семью безвозмездно по 25 рублей.Данный подход к переселению стимулировал миграцию в Новороссию экономически активных и предприимчивых крестьян, формировавших благоприятную среду для распространения в сельском хозяйстве вольнонаёмного труда и капиталистических отношений.Новороссийское генерал-губернаторство просуществовало до 1874 года. За это время оно вобрало в себя Очаковскую область, Тавриду и даже Бессарабию. Тем не менее уникальный исторический путь в сочетании с рядом других факторов продолжает определять общий менталитет жителей Северного Причерноморья. В его основе лежат синтез разнообразных национальных культур (прежде всего русской и украинской), свободолюбие, самоотверженный труд, экономическая предприимчивость, богатые ратные традиции, восприятие Российского государства как естественного защитника своих интересов.