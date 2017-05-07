Юрий Николаевич Балуевский. Начальник Генерального штаба армии

Юрий Николаевич Балуевский родился 9 января 1947 г. в семье военнослужащего в г. Трускавец Дрогобычского района Львовской области Украинской ССР. Его отец – Николай Семенович – начинал службу в Ребольском погранотряде, участвовал в Советско-финляндской 1939–1940 гг. и Великой Отечественной 1941–1945 гг. войнах, в последующем проходил службу в различных гарнизонах. В середине 1950-х гг., после увольнения Николая Семеновича в запас, семья Балуевских приехала на свою историческую родину, в Кирилловский район Вологодской области, где и прошло детство Юрия. С младых лет ему прививались чувство долга, мужества, человеческого достоинства, патриотизма, любви и преданности своей Родине. Этому способствовала Вологодская земля с уникальным Кирилло-Белозерским монастырем XIV в., крупнейшим религиозным и культурным центром Русского Севера, а также рассказы отца о войне. Да и дед будущего генерала армии воевал в Русско-японскую 1904–1905 гг. и Первую мировую 1914–1918 гг. войны, так что было с кого брать пример. В школе, по воспоминаниям классной руководительницы М.Ф. Кашиной, «Юра Балуевский был не по годам очень серьезным мальчиком, любил военную историю. Зачитывался книгами Г.К. Жукова».В 1965 г., после окончания 11 классов средней школы в г. Кириллове, Юрий попытался поступить в химико-технологический институт, но безуспешно. Упорства и трудолюбия ему было не занимать, поэтому дальнейшую подготовку к поступлению в высшее учебное заведение он стал совмещать с работой в школе, где преподавал физкультуру и рисование. Через год выбор был сделан в пользу военного училища.В 1966 г., успешно сдав вступительные экзамены, Балуевский становится курсантом Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени С.М. Кирова, которое в 1970 г. оканчивает с отличием. В выпускной аттестации на лейтенанта Балуевского, в частности, говорится: «Глубоко изучил тактику действий мотострелковых войск в современном бою и уверенно командует взводом во всех видах боя. В сложной обстановке не теряется, решения принимает быстро и правильно, настойчиво добиваясь их выполнения».Юрий Николаевич учебу в училище вспоминает так: «Тогда обучение у нас шло с упором на физвоспитание, по программе института физкультуры. Изучал анатомию, биохимию, биологию. Надо было сдавать экзамены и зачеты по всем видам спорта, включая игровые, показав не ниже третьего разряда. Сдавали даже гимнастику – вольные упражнения, кольца, упражнения на коне. Когда я заканчивал военное училище, надо было выбирать – или командир взвода, или начальник физподготовки полка (сразу капитанская должность). Выбрал первое».С сентября 1970 г. молодой лейтенант был назначен командиром мотострелкового взвода отдельного мотострелкового батальона тяжелой танковой дивизии 28-й общевойсковой Краснознаменной армии в Белорусском военном округе. С мая 1971 г. он уже командует мотострелковой ротой. Для своих подчиненных командир стал примером в службе и физической подготовке: был мастером спорта по лыжам, призером округа по биатлону, имел второй разряд по плаванию, занимался боксом.В августе 1974 г. Ю.Н. Балуевский назначен на должность офицера оперативного отдела штаба армии в Белорусском военном округе. О его службе в округе генерал армии И.М. Третьяк писал так: «Юрий Балуевский начинал служить лейтенантом в округе, которым я командовал. Это мыслящий, умный человек. Несмотря на то, что у него мало командного опыта, в штабной работе ему нет равных. В любое время я могу к нему обратиться, встретиться, напрямую высказать о наболевшем…».В ноябре 1974 г. Юрий Николаевич назначается офицером, а затем старшим офицером оперативного отдела штаба 20-й гвардейской армии в Группе советских войск в Германии. В очередной аттестации на него отмечалось: «Исключительно исполнительный, требовательный и грамотный офицер. Обладает необходимыми оперативно-тактическими знаниями». С июня 1979 г. – старший офицер оперативного отдела штаба 6-й армии, с марта 1980 г. – оперативного управления штаба Ленинградского военного округа. С каждым годом службы он последовательно приобретал необходимый опыт штабной работы. Со знанием дела разрабатывал документы командно-штабных учений, творчески подходил к порученным задачам.Одновременно с 1976 г. заочно учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе, которую окончил в 1980 г. Способности, проявленные при подготовке командно-штабных учений, глубокие знания закономерностей и характера современных военных действий, умение организовать взаимодействие различных родов войск привели его в 1982 г. в Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР. Ю.Н. Балуевский был назначен старшим офицером-оператором направления, затем начальником группы Главного оперативного управления.Вышестоящие начальники отмечали у Юрия Николаевича уверенное владение методикой разработки учебных материалов для проведения групповых оперативно-тактических и командно-штабных учений. В 1988 г. Балуевский поступил на основной факультет Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К.Е. Ворошилова. В период обучения он был стипендиатом имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. После окончания академии в 1990 г. с золотой медалью он вернулся в Главное оперативное управление заместителем начальника направления, а в конце этого года стал офицером для особых поручений заместителя министра обороны СССР. В мае 1991 г. Юрия Николаевича назначили генералом для особых поручений заместителя министра обороны СССР, с августа по октябрь он находился в распоряжении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, с октября назначен заместителем начальника направления, а с августа 1992 г. – начальником направления Главного оперативного управления. В этой должности он принимал участие в разрешении осетино-ингушского конфликта 1992 г. в Пригородном районе Северной Осетии РФ.В феврале 1993 г. Ю.Н. Балуевский был назначен начальником штаба – 1-м заместителем командующего Группой российских войск в Закавказье. Эта группа состояла из четырех военных баз РФ, сформированных на основе мотострелковых дивизий. В тот период российские войска находились в сложной ситуации, являясь единственной сдерживающей силой грузино­абхазского конфликта. Ю.Н. Балуевский в трудных условиях межнационального противостояния уверенно справился с поставленными задачами и был отмечен руководством.В июне 1995 г. он вновь назначен в Генеральный штаб на должность начальника управления, затем заместителя начальника, а в августе 1997 г. –начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.На этом посту Балуевскому вместе со своими подчиненными неоднократно приходилось принимать непростые решения. В июне 1999 г., во время бомбардировок Югославии авиацией стран НАТО, Юрий Николаевич участвовал в планировании перегруппировки российских десантников из состава миротворческого батальона в Боснии и Герцеговине в косовскую Приштину для установления контроля над аэропортом «Слатина» до прибытия подразделений НАТО. Главное оперативное управление совместно с командованиями ВДВ, ВВС и флота спланировали и реализовали переброску в Косово железнодорожным, воздушным и морским транспортом 3-тысячного российского миротворческого воинского контингента.Не успела остыть острота югославских событий, как очаг вооруженного противостояния вновь вспыхнул на российском Северном Кавказе. В начале августа вооруженные банды с территории Чечни вторглись в Ботлихский и Новолакский районы Дагестана. Личному составу Главного оперативного управления пришлось принимать самое непосредственное участие в планировании контртеррористических операций и создании Объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе. Успешно справляясь с этими задачами, Ю.Н. Балуевский успевал уделить время анализу истоков вооруженного противостояния в Северо-Кавказском регионе, тех исторических событий и фактов, которые имели непосредственное отношение к развитию обстановки на этой территории в конце ХХ века. В своих статьях в газете «Красная звезда» в мае 2000 г., а затем в двух номерах «Военно-исторического журнала» он показал примеры и уроки кавказских войн, важнейшим из которых считал тот, что «Российская армия на Кавказе в конечном итоге научилась воевать, достигая победы с минимальными потерями».Как начальник Главного оперативного управления Юрий Николаевич активно участвовал в обосновании направлений дальнейшего строительства российских Вооруженных Сил и основ их применения. В этот период была утверждена Военная доктрина Российской Федерации (апрель 2000 г.) и принят План строительства и развития Вооруженных Сил России на 2001–2005 гг.Ю.Н. Балуевский твердо отстаивал свою позицию перед руководством Вооруженных Сил и страны в вопросе о создании Космических войск, которые с 1 июня 2001 г. приступили к решению задач по обеспечению безопасности России в космической сфере.В июле 2001 г. Ю.Н. Балуевского назначили 1-м заместителем начальника Генерального штаба. На новом посту он занимался организацией переговоров с НАТО о системе противоракетной обороны, активно участвовал в подготовке соглашения с США о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП). В результате были определены параметры снижения количества ядерных боезарядов и в мае 2002 г. подписано соглашение по СНП. В следующем году Ю.Н. Балуевский был назначен руководителем военной части российской государственной делегации на переговорах с Грузией о выводе с ее территории российских войск.В июле 2004 г. генерал-полковник Ю.Н. Балуевский назначается начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – 1-м заместителем министра обороны Российской Федерации. Представляя Юрия Николаевича, министр обороны Российской Федерации С.Б. Иванов сказал: «Пройдя трудный этап развития Вооруженных Сил, страна находится сейчас в другом, более благоприятном состоянии. Теперь Генштабу надо больше сосредоточиться на перспективах развития Вооруженных Сил, думать о войне будущего и в меньшей степени заниматься текущим состоянием дел. У нового начальника Генштаба Вооруженных Сил России для этого есть и опыт, и знания, и желание, и воля». С сентября 2004 г. Ю.Н. Балуевский по должности был включен в состав Совета Безопасности Российской Федерации. Находясь на посту начальника Генерального штаба, Юрий Николаевич активно занимался вопросами реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации, повышения боевой и мобилизационной готовности войск и совершенствования их организационной структуры. Под руководством Ю.Н. Балуевского в 2004–2005 гг. прорабатывались вопросы состояния системы управления Вооруженными Силами РФ и перспективы ее развития на период до 2016 г., проводился эксперимент по созданию и функционированию регионального командования «Восток», являющегося по своей сути межвидовым и объединяющего под единым руководством применение разновидовых формирований Вооруженных Сил. В феврале 2005 г. Ю.Н. Балуевскому было присвоено воинское звание генерала армии.В 2006–2007 гг. Генеральным штабом был проведен комплекс мероприятий оперативной подготовки с региональным командованием «Восток», академией Генерального штаба, штабами и войсками Ленинградского, Московского, Сибирского, Дальневосточного военных округов, силами флотов и армий ВВС и ПВО. Результаты проведенных учений в целом подтвердили правильность выбранных подходов по развитию системы управления Вооруженными Силами. Характерными чертами деятельности начальника Генерального штаба были постоянные поездки в военные округа, личное участие в подготовке учений войск (сил) и руководство их проведением, рассмотрение вопросов боевой готовности непосредственно в соединениях и объединениях. Так, в октябре 2006 г., во время инспектирования Приволжско-Уральского военного округа, Юрия Николаевича интересовали вопросы не только повышения боеготовности войск (сил), дислоцирующихся на территории Среднего Урала, но и выполнения промышленными предприятиями Свердловской области госзаказа по выпуску вооружения, военной техники и боеприпасов.В 2007–2008 гг. Ю.Н. Балуевский неоднократно высказывался в СМИ против размещения в Европе системы ПРО США, предлагая принять адекватные меры и, как вариант, выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале 2008 г. на научной конференции Академии военных наук он выступил за пересмотр принципов использования ядерного оружия, которое до тех пор как СССР, так и Российской Федерацией рассматривалось в качестве ответной меры на удар по стране. Начальник Генштаба заявил, что в целях защиты территориальной целостности государства Россия вправе применять ядерную бомбардировку как превентивную меру. «Мы ни на кого не собираемся нападать, но считаем необходимым, чтобы все наши партнеры четко понимали, что для защиты суверенитета России и ее союзников будут применены Вооруженные Силы, в том числе и превентивно, в том числе и с использованием ядерного оружия», – сказал Балуевский.В июне 2008 г. Юрий Николаевич был уволен в отставку. С июня 2008 по январь 2012 г. занимал должность заместителя Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, являлся членом научного совета при Совбезе, возглавлял рабочую группу по подготовке проекта новой Военной доктрины Российской Федерации. Неоднократно публиковал статьи по военно-теоретической и военно-исторической проблематике.С июня 2012 г. по настоящее время генерал армии Ю.Н. Балуевский является советником главнокомандующего внутренними войсками МВД России (с апреля 2016 г. – войсками национальной гвардии РФ).Юрий Николаевич – член вологодского землячества в Москве. Поддерживает постоянную связь со своей малой родиной, проводит большую патриотическую работу, как Председатель Попечительского совета Ассоциации содействия развитию аналитического потенциала личности, общества и государства «Аналитика» активно участвует во многих государственных и общественных мероприятиях, научно-практических конференциях и международных форумах, посвященных проблемам устойчивого развития общества, сбережения человечества и др.За безупречную службу в Вооруженных Силах Ю.Н. Балуевский награжден советским орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й ст.; орденами Российской Федерации – «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й ст., а также 4-й ст. (с изображением мечей); «За военные заслуги» и Почета; иностранными орденами: Франции – Почетного легиона; США – «Легион почета»; Союзной Республики Югославии – Югославской звезды 1-й ст. Он также удостоен многих отечественных и иностранных медалей.