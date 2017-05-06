Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции

2 мая Министерство обороны РФ сообщило о гибели в Сирии российского военного советника подполковника Алексея Бучельникова. Он получил смертельное ранение в результате обстрела снайпером-боевиком артиллерийского подразделения сирийских войск, в котором подполковник обучал личный состав.С учетом этого инцидента боевые потери личного состава и техники Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе военной операции в Сирии составили в общей сложности 31 человек, три вертолета (два Ми-8 и один Ми-28Н) и один самолет (Су-24).Что известно о погибших в Сирии военнослужащих — в материале ТАСС.Погиб 19 ноября 2015 г. при выполнении боевого задания в Сирии.Офицер обеспечивал наведение крылатых ракет воздушного базирования на позиции террористов, подробности его смерти неизвестны.Потеря была официально подтверждена 17 марта 2016 г. на церемонии награждения участников операции. Награжден орденом Мужества посмертно.Школа под Брянском получила имя погибшего в Сирии российского офицера. Похоронен он в родном поселке, где проживает сейчас его мать.24 ноября 2015 г. фронтовой бомбардировщик Су-24М (бортовой номер "83 белый", регистрационный номер RF-90932) Особой авиационной группы ВКС России в Сирии был сбит истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции в воздушном пространстве Сирии.Летчикам удалось катапультироваться, по ним был открыт огонь с земли, пилот подполковник Олег Пешков погиб.По утверждению турецкой стороны, бомбардировщик был сбит из-за нарушения воздушной границы этой страны. Минобороны РФ опровергло факт нахождения Су-24М в турецком воздушном пространстве.Штурман сбитого бомбардировщика - капитан Константин Мурахтин - был спасен спецподразделениями ВС РФ и сирийской армии. Награжден орденом Мужества.25 ноября 2015 г. указом президента РФ Владимира Путина подполковнику Олегу Пешкову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.Имя Героя России увековечено на мемориальной доске в селе Косиха под Барнаулом, где он родился и вырос. Мемориал "Землякам, погибшим в локальных конфликтах", куда занесено его имя, расположен на Аллее Героев Великой Отечественной войны.Глава Алтайского края Александр Карлин сообщил, что в регионе учреждены три ежемесячные именные стипендии имени Героя России Олега Пешкова для обучающихся в Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова.Имя пилота присвоят новой школе Липецка №100. В ней будет создан авиационный музей.12 июня в Приамурье был открыт памятник Олегу Пешкову.24 ноября 2015 г. на поиски летчиков сбитого бомбардировщика Су-24М вылетели вертолеты ВКС России, в ходе операции один из них (Ми-8АМТШ) был поврежден обстрелом с земли. На его борту погиб морской пехотинец-контрактник - матрос Александр Позынич.Вертолет совершил вынужденную посадку на нейтральной территории, экипаж и личный состав поисково-спасательной группы были эвакуированы, сама машина позднее уничтожена минометным огнем с территории, подконтрольной бандформированиям.Матрос Александр Позынич (посмертно) был награжден орденом Мужества.Позынич был похоронен на Аллее воинской славы родного города Новочеркасск.Мемориальные доски в память о погибших в Сирии командире бомбардировщика Су-24М Олеге Пешкове и морпехе Александре Позыниче установили на федеральной трассе "Амур" (Чита – Хабаровск) возле села Возжаевка Амурской области.1 февраля 2016 г. в результате минометного обстрела террористами ИГ одного из соединений сирийской армии, получил смертельное ранение российский военный советник подполковник Иван Черемисин.По данным Министерства обороны РФ, офицер выполнял задачи по оказанию помощи сирийской армии в освоении нового вооружения, поставляемого в рамках действующих межгосударственных контрактов военно-технического сотрудничества.Впервые официально об Иване Черемисине стало известно 17 марта 2016 г. на церемонии награждения участников операции.Военнослужащий был посмертно представлен к государственной награде.Старший лейтенант Сил специальных операций Александр Прохоренко погиб 24 марта 2016 г. в районе населенного пункта Тадмор (Пальмира, провинция Хомс) при выполнении задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГ.По информации представителя российского пункта базирования Хмеймим в Сирии, "военнослужащий геройски погиб, вызвав огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен".11 апреля 2016 г. ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.Власти Оренбурга приняли решение назвать одну из улиц города именем Прохоренко.Прохоренко родился 22 июня 1990 года в Оренбургской области в рабочей семье. В 2007 году с серебряной медалью окончил Городецкую среднюю общеобразовательную школу, поступил в Оренбургское высшее зенитно-ракетное училище, в 2008 в связи с закрытием училища был переведен в Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ, которую окончил с отличием.12 апреля 2016 г. при выполнении полетов в районе г. Хомс потерпел крушение вертолет Ми-28Н ВКС России.Оба члена экипажа - командир Андрей Окладников и штурман Виктор Панков - погибли.По сообщению пресс-службы Минобороны РФ, "огневого воздействия на вертолет не было", причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.11 мая 2016 г. Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии российского сержанта Антона Ерыгина.5 мая он получил тяжелые ранения в сирийской провинции Хомс при выполнении задач по сопровождению автомобилей российского Центра примирения враждующих сторон и скончался в госпитале спустя двое суток.12 мая военнослужащий был похоронен на кладбище в воронежском селе Чертовицы.Награжден орденом Мужества посмертно.15 июня 2016 г. в провинции Хомс военнослужащий охранения гуманитарного конвоя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Андрей Тимошенков предотвратил прорыв к месту выдачи гуманитарной помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.При взрыве управляемого смертником автомобиля Тимошенков получил несовместимое с жизнью ранение и скончался 16 июня.Награжден орденом Мужества посмертно.16 июня 2016 г. была официально подтверждена гибель младшего сержанта Михаила Широкопояса.Он был направлен в Сирию в апреле 2016 г., через месяц получил ранение в результате разрыва мины в провинции Алеппо.Военнослужащему была сделана операция в Москве, однако он скончался 7 июня в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко.Награжден орденом Мужества посмертно.8 июля 2016 г. в сирийской провинции Хомс российские летчики-инструкторы совершали облет сирийского вертолета Ми-25 (экспортный вариант Ми-24) с боекомплектом.Прорвав оборону восточнее Пальмиры, крупный отряд боевиков ИГ атаковал позиции сирийских войск и стремительно продвигался вглубь района.Экипаж Ми-25 принял решение атаковать террористов. Израсходовав боекомплект, вертолет при развороте на обратный курс был подбит огнем с земли и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии.Погибли оба члена экипажа - пилот полковник Ряфагать Хабибулин и летчик-оператор лейтенант Евгений Долгин.Военнослужащие представлены к высоким государственным наградам посмертно.22 июля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащий контрактной службы Никита Шевченко погиб в результате подрыва заложенного боевиками самодельного взрывного устройства на въезде в населенный пункт в провинции Алеппо.Шевченко сопровождал автоколонну с продуктами питания и водой для местных жителей.Он представлен к государственной награде посмертно.1 августа в сирийской провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский вертолет Ми-8АМТШ ВКС России.Он возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в г. Алеппо.На борту находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, все они погибли.12 августа стало известно, что при выполнении боевого задания 19 мая майор Аскер Бижоев геройски погиб в Сирии.Указом президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно. Награда вручена его родителям. Об этом на своей официальной страничке в Instagram написал глава республики Юрий Коков.5 декабря боевиками "оппозиции" был обстрелян медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в сирийском Алеппо.В результате прямого попадания мины в приемное отделение погибли двое российских военнослужащих-медиков - Надежда Дураченко и Галина Михайлова, детский врач-педиатр Вадим Арсентьев получил тяжелое ранение.Госпиталь подвергся артиллерийскому обстрелу с 12.21 до 12.30 мск. Пострадали местные жители, прибывшие на прием к врачам.7 декабря 2016 г. Минобороны РФ сообщило, что в госпитале скончался полковник ВС РФ, получивший в сирийском Алеппо ранения в ходе артиллерийского обстрела боевиками "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части города.Полковник выполнял в Сирии задачи в составе группы российских военных советников.Руслан Галицкий представлен командованием к высокой государственной награде посмертно.20 февраля 2017 г. Минобороны России сообщило, что 16 февраля в Сирии в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре и получили ранения двое российских военнослужащих.Машина с военными советниками в составе колонны следовала из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс.6 марта стало известно, что рядовой контрактной службы погиб 2 марта в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники.Командованием рядовой представлен к государственной награде посмертно.11 апреля Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии двоих российских военнослужащих-контрактников в результате минометного обстрела боевиков.По данным ведомства, еще один военнослужащий получил тяжелые ранения.Военнослужащие представлены командованием к госнаградам.20 апреля стало известно о гибели в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова.Он погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск.Как сообщило Минобороны РФ, офицер находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск. В ходе боя он, не допустив прорыва террористов в жилой городок, получил смертельные ранения.Командованием представлен к государственной награде посмертно.27 октября 2015 г. в Минобороны РФ подтвердили гибель технического специалиста, военнослужащего-контрактника Вадима Костенко, покончившего жизнь самоубийством на авиабазе Хмеймим.По данным военного ведомства, причиной смерти 19-летнего контрактника стал суицид "во внеслужебное время в связи со сложившимися у военнослужащего неблагоприятными личными обстоятельствами вне части".