Опыт боевого применения российских беспилотных летательных аппаратов в Сирии

Наш предыдущий пост на английском языке об опыте применения российских БЛА в Сирии вызвал в блоге нешуточные страсти. С учетом многочисленных мнений и завуалированных намеков приводим данный материал за авторством Антона Лаврова на русском языке. Напомним, что оригинал статьи "Russian UAVs in Syria" вышел во втором номере журнала "Moscow Defense Brief" за текущий год.Во время войны с Грузией в 2008 году в распоряжении армии России было лишь несколько устаревших комплексов громоздких, но примитивных беспилотников. По итогам конфликта их применение было признано неудачным из-за полного несоответствия технических характеристик современным требованиям.В ходе последовавшей военной реформы произошёл отказ от них. Были разработаны и закуплены сотни новых разведывательных беспилотников. К исходу 2015 года, в сентябре которого началась военная операция России в Сирии, на вооружении имелось уже 1720 беспилотников. За 2016 год войска получили ещё 105 комплексов с 260 беспилотниками.По состоянию на весну 2016 года в Сирии была развёрнута группировка из 70 российских беспилотников, что составляет около 30 комплексов . В декабре 2016 года было сообщено о дополнительной переброске ещё трёх комплексов (шести-девяти беспилотников) для мониторинга ситуации с соблюдением достигнутого к тому времени перемирия между правительственными войсками и оппозицией.В Сирии были задействованы не только “сухопутные” комплексы БЛА из состава армейских рот беспилотников бригадного и дивизионного подчинения. Туда же были отправлены и БЛА сформированных в 2013 году флотских эскадрилий БЛА, укомплектованных БЛА “Орлан-10” и “Форпост” (выпускавшийся в России по лицензии израильский IAI Searcher Mk II) . Это не должно казаться странным. Во флотских эскадрильях БЛА к тому времени было сосредоточено шесть из имеющихся у России 10 комплексов «Форпост» (три беспилотника каждый), а это единственный состоящий на вооружении комплекс, приближающийся к классу MALE-UAV. Все остальные почти 2000 беспилотников имеют полную взлётную массу не более 30 килограмм и радикально уступают «Форпост» по полезной нагрузке.Объединённый штаб российской группировки в Сирии сумел успешно применять беспилотники всех родов войск совместно. Так, флотские беспилотники использовались для наблюдения за ударами не только флота, но и ВКС, а также в интересах наземных группировок союзников и России.Обращает на себя внимание, что практически нет сведений о применении Россией в Сирии самых лёгких тактических БЛА малой дальности, которые используются непосредственно из передовых порядков войск или вблизи линии фронта. Это не говорит о полном отсутствии таких беспилотников, но подтверждает ограниченность задействованных в Сирии Сухопутных сил России.Помимо БЛА “Форпост”, наиболее используемым типом беспилотников был “Орлан-10”. Такой вывод можно сделать исходя из фото- и видеосвидетельств с замеченными беспилотниками в Сирии, распространяемых Министерством обороны России видеозаписей, сделанных с БЛА и из известных потерь. Этому не приходится удивляться, так как “Орлан-10” составляют около трети всего парка российских БЛА.Их характеристиками во многом определялись разведывательные возможности всей российской группировки. При максимальном взлётном весе всего в 18 кг “Орлан-10” имеет достаточно высокие характеристики. Он несёт до 5 кг полезной нагрузки. Её варианты включают стабилизированные дневные и ночные камеры, и даже средства РЭБ. Небольшой беспилотник может передавать видео в режиме онлайн на расстоянии до 120 км от станции управления и находиться в воздухе до 14 часов, поднимаясь на высоту до 5000 метров. При необходимости дальность передачи может быть ещё увеличена при использовании одного “Орлана” в качестве ретранслятора для другого. В автономном офлайн-режиме беспилотник может вести съёмку целей на расстоянии до 600 км от станции управления.Двигатель внутреннего сгорания работает на обычном автомобильном бензине. Взлёт проводится с простой складной катапульты, посадка выполняется с парашютом, что позволяет использовать его с любой площадки без необходимости взлётно-посадочной полосы. Сам беспилотник перевозится в разобранном виде и весь комплекс, и его расчёт помещается в одном автомобиле. Всё это делает «Орлан-10» доступным и недорогим в эксплуатации. Комплект из машины, наземной станции, двух беспилотников, полезной нагрузки и необходимых принадлежностей обходится Министерству обороны России в 35 млн руб. (около 600 тыс. долл.). Это позволило закупать его в больших количествах и быстро насытить ими войска.Большое количество беспилотников с дальностью свыше 100 км позволило организовать их работу над всей территорией Сирии в районах боевых действий как против ИГИЛ, так и против других антиправительственных сил. Одновременно в воздухе зачастую находилось по несколько беспилотников.Так, при первом боевом применении крылатых ракет “Калибр” с большой дизель-электрической подводной лодки проекта 06363 “Ростов-на-Дону” 8 декабря 2015 года, беспилотники одновременно наблюдали пуск четырёх ракет из подводного положения, их полёт на части маршрута, а также все три цели, по которым они были применены. Это требовало привлечения не менее четырех-пяти БЛА одновременно только для наблюдения за этим ударом.Наиболее массовыми задачами для российских беспилотников в Сирии являлась разведка целей для ударов авиации, оценка урона, корректировка артиллерийского огня сирийской артиллерии . Последняя задача является сейчас одним из приоритетных направлений использования беспилотников в Российской армии. Имеются многочисленные видеокадры наблюдения с беспилотников результатов стрельбы как ствольной, так и реактивной артиллерии в Сирии.Даже у армии позднего СССР средства воздушной корректировки артиллерийского огня в реальном времени были практически не развиты. В России до внедрения современных БЛА они отсутствовали полностью. На нынешнем этапе появилась возможность корректировать огонь всех типов артиллерии, включая дальнобойные реактивные системы залпового огня “Смерч” и оперативно-тактические ракетные комплексы. Программное обеспечение беспилотников “Орлан-10” и “Форпост” приспособлено для этой задачи, и они могут быть интегрированы в автоматизированные системы управления огнём артиллерии. Беспилотники более лёгкого класса имеют меньшие возможности и используются для корректировки миномётного огня.Для Сухопутных войск России, по-прежнему привыкших полагаться на артиллерийский огонь, широкое применение беспилотников может значительно повысить огневую мощь. Неизвестно, использовались ли в Сирии системы целеуказания с беспилотников для корректируемых артиллерийских снарядов, но такие разработки также уже проходят испытания.Более тяжёлые комплексы “Форпост”, оснащённые мощной оптикой, в подавляющем большинстве случаев использовались для наблюдения и контроля ударов по наиболее приоритетным целям. Это позволяло вести скрытое наблюдение со средних высот и расстояния, оставаясь незамеченными. Это не всегда возможно с более лёгкими беспилотниками, которые вынуждены следить за целями с меньших дистанций.Выполнялись ими и другие задачи, от аэрофотосъёмки и 3D-картографирования местности до сопровождения гуманитарных конвоев и поисково-спасательных операций. Так, после того, как вблизи границы с Турцией в горной местности упали обломки сбитого самолета Су-24М2, выживший член экипажа был обнаружен беспилотником «Орлан-10». Быстрое обнаружение позволило эвакуировать травмированного штурмана с территории, контролируемой вооружёнными отрядами оппозиции. Операторский расчет беспилотника был награждён государственными наградами России.Первоначально беспилотные комплексы размещались на авиабазе Хмеймим в Латакии. По мере расширения российского участия в наземной операции они были рассредоточены по территории Сирии. Смешанные подразделения, включающие БЛА “Форпост”, требовали взлётно-посадочной полосы, поэтому размещались обычно на авиабазах. В период проведения наступления на восточную часть Алеппо с августа 2016 года одно из таких подразделений было расположено в международном аэропорту Алеппо. Известно также о базировании российских беспилотников на авиабазе Т-4 недалеко от Пальмиры, где они использовались в боевых действиях против ИГИЛ. Размещение беспилотников ближе к линии фронта позволяло применять их с большей оперативностью и увеличить время нахождения над целью.Использование разведывательных БЛА Россией в Сирии оценивается как успешное. В то же время, операция продемонстрировала критический недостаток - отсутствие у России ударных беспилотников. Помимо БЛА коалиции США в Сирии уже используются израильские, иранские и турецкие ударные беспилотники среднего класса, а также импровизированные сверхлёгкие беспилотные бомбардировщики из коммерческих компонентов, разработанные террористами ИГИЛ.В России проводятся эксперименты оснащения “Орлан-10” планирующими управляемыми контейнерами, которые могут использоваться, в том, числе и для ударных задач. Но ограниченная полезная нагрузка (не более 5 кг) делают их не слишком эффективными в этой роли. Нет достоверных сведений, что даже эти экспериментальные разработки применялись в Сирии.Стартовавшие по заказу Министерства обороны в 2011 году разработки семейства специализированных средних и тяжёлого беспилотников всё ещё далеки от завершения. Работы над комплексами взлётной массой 1-2 тонны и 5 тонн ведутся, и их прототипы выполняют полёты, хотя и не начали ещё испытания вооружений. Темпы создания самой тяжёлой платформы - 20-тонного беспилотника ещё ниже, и он пока к полётам не приступил.Можно надеяться, что накопленный в Сирии опыт реального боевого применения разведывательных беспилотников поможет в освоении ударных беспилотников после поступления их в вооружённые силы России. Они будут интегрироваться в уже имеющуюся обширную инфраструктуру применения беспилотных аппаратов. Это позволит России сократить своё отставание в этой важнейшей сфере.Как и другие пользователи военных БЛА, российское командование с удовольствием заметило, что их потери не становятся большими новостями и не вызывают никаких проблем с общественным мнением. Несмотря на то, что известно о потери в Сирии по крайней мере 10 российских беспилотников, реакция на это практически отсутствовала. Кроме того, летательные аппараты легко восполнимы, так как они являются лишь частью комплекса.Первый из российских БЛА был потерян в Сирии 20 июля 2015 года, за два месяца до официального начала военной операции там . Сбитый в горах Латакии БЛА “Элерон-3СВ” состоит на вооружении Сухопутных войск. Он является лёгким аппаратом тактического звена, применяющимся из боевых порядков и имеющий дальность до 15 километров. Не ясно, был ли он передан сирийским войскам, или же применялся российскими специалистами. Вплоть до настоящего времени не сообщалось, что какие-либо модели российских беспилотников передавались сирийским правительственным силам или их союзникам.Примерно в эти же дни там же был потерян другой российских беспилотник неизвестной модели. Судя по полезной нагрузке, он был предназначен для трёхмерного картографирования местности, что могло понадобиться для подготовки к авиационной кампании.Ещё один похожий БЛА был сбит турецкими ВВС при пересечении им границы с Турцией в районе Латакии 16 октября 2015 года, уже после начала российской операции. Несмотря на то, что он имеет характерные для российских военных БЛА окраску и маркировку, соотнести его с каким-либо из состоящих на вооружении моделей не удалось. Возможно, это была специализированная или экспериментальная модель.То, что в ходе операции были испытаны не только серийные, но и экспериментальные образцы известно из сообщений о применении в Сирии российских беспилотников на водородном топливе . Использовавшийся аппарат с альтернативным топливом является всего лишь прототипом и в нынешнем виде не годится к принятию на вооружение. Тем не менее, без заинтересованности в нём Министерства обороны его опробование в Сирии вряд ли было возможно. В октябре 2016 года в провинции Латакия также был обнаружен приземлившийся неповреждённым БЛА «Птеро» . Он не состоит на вооружении Министерства обороны и является коммерческим образцом, который используется для проведения аэрофотосъёмки.Все остальные потерянные беспилотники относятся к хорошо известным разведывательным типам, состоящим на вооружении России. Обращает на себя внимание, что они в большинстве случаев не имели следов боевых повреждений - пулевых и осколочных пробоин. Разрушения были получены от столкновения с землёй, а в ряде случае они обнаружены неповреждёнными. Это скорее всего свидетельствует о значительной доле потерь по техническим причинам. Ими обычно являются неполадки с двигателем или бортовой электроникой. Большинство потерянных “Орлан-10” имели сильные следы износа и полевых ремонтов, характерные для интенсивного использования. Известно, что в некоторых случаях они многократно превышали назначенный им ресурс в 100 полётов.Таблица 1. Известные потери российских беспилотников в СирииДата Тип Регион Примечания20.07.2015 «Элерон-3СВ» Латакия Пожар20.07.2015 Неизвестный Латакия Разрушен16.10.2015 Неизвестный Турция, рядом с Латакией Сбит F-16 ВВС Турции18.10.2015 «Орлан-10» Северное Алеппо Не повреждён15.12.2015 «Орлан-10» Daraa Не повреждён02.06.2016 «Орлан-10» Латакия Разрушен02.08.2016 «Орлан-10» Ramouseh, Алеппо Разрушен13.08.2016 «Орлан-10» Хомс Разрушен03.09.2016 «Орлан-10» Восточный Хомс Разрушен23.01.2017 «Орлан-10» Хама Не повреждён24.01.2017 «Гранат-4» Пальмира РазрушенБеспилотники всё ещё остаются довольно новой и непривычной технологией для российской армии. Они стали массово поступать на вооружении лишь в 2013-2014 годах. По результатам сирийской операции, которая продолжается уже свыше полутора лет, БЛА оценены как критически важная военная технология. По словам министра обороны Сергея Шойгу, они “незаменимы в современных конфликтах”.Опыт их применения в Сирии может стать стимулом для появления второго поколения российских разведывательных беспилотников и подстегнуть создание ударных моделей всех классов, от лёгких тактических, до тяжёлых 20-тонного класса. Уже анонсировано создание новой модификации “Форпоста”, с усовершенствованной “начинкой” и локализацией, которая должна снять зависимость от израильских компонентов и позволить произвести дополнительные комплекты . Кроме того, ведётся отбор новых моделей беспилотников промежуточного класса между 450-кг “Форпостом” и 18-30 килограммовыми тактическими беспилотниками.