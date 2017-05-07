10:04 07 мая

Об этой войне умалчивают учебники

Хотя это была самая настоящая война, с орудийными залпами, погибшими и пленными, с победителями и побежденными, с судилищем над поверженными и празднованием одержавшими победу и получившими контрибуцию (возмещение убытков, связанных с войной). Баталии той неизвестной школьникам войны разворачивались на территории 12 губерний Российской Империи (от Ковенской на западе до Саратовской на востоке) в 1858 - 1860 годах.

Об этой войне умалчивают учебники


Эту войну историки чаще называют "ТРЕЗВЕННИЧЕСКИМИ БУНТАМИ", потому что крестьяне отказывались покупать вино и водку, давали зарок не пить всем селом. Почему они это делали? Потому, что не хотели, чтобы за счет их здоровья наживались откупщики - те 146 человек, в чьи карманы стекались деньги от продажи спиртного со всей России. Водку откупщики буквально навязывали; если кто не хотел пить, ему все равно приходилось платить за нее: такие тогда установились правила...


В те годы в нашей стране существовала практика: каждый мужчина приписывался к определенному кабаку, а если он не выпивал своей "нормы" и сумма от продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недобранные деньги кабатчики взимали с дворов местности, подвластной кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить, секли кнутом в назидание другим.

Виноторговцы, войдя во вкус, взвинчивали цены: к 1858 году ведро сивухи вместо трех рублей стали продавать по десять. В конце концов крестьянам надоело кормить дармоедов, и они, не сговариваясь, стали бойкотировать торговцев вином.

Крестьяне отвернулись от кабака не столько из-за жадности, сколько из-за принципа: трудолюбивые, работящие хозяева видели, как их односельчане один за другим пополняют ряды горьких пьяниц, которым уже ничего, кроме выпивки, не мило. Страдали жены, дети, и чтобы прекратить расползание пьянства среди сельчан, на сходах общины всем миром решали: В НАШЕМ СЕЛЕ НИКТО НЕ ПЬЕТ!

Что оставалось делать виноторговцам? Они сбавили цену. Рабочий люд не откликнулся на "доброту". Шинкари, чтобы сбить трезвеннические настроения, объявили о безоплатной раздаче водки. И на это люди не клюнули, ответив твердым: "НЕ ПЬЕМ!"

К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1858 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили караул от народа для наблюдения, чтобы никто не покупал вино, нарушивших зарок по приговору народного суда штрафовали или же подвергали телесному наказанию.

К хлеборобам присоединились и горожане: рабочие, чиновники, дворяне. Поддержали трезвость и священники, благословлявшие прихожан на отказ от пьянства. Это уже не на шутку испугало виноделов и торговцев зельем, и они пожаловались правительству.

В марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжения по своим ведомствам. Суть тех указов сводилась к запрету...ТРЕЗВОСТИ! Местным властям предписывалось не допускать организации обществ трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать.

Вот тогда-то, в ответ на запрет трезвости, по России и прокатилась волна погромов. Начавшись в мае 1859 года на западе страны, в июне бунт дошел и до берегов Волги. Крестьяне громили питейные заведения в Балашовском, Аткарском, Хвалынском, Саратовском и во многих других уездах. В Вольске 24 июля 1859 года трехтысячная толпа разбила там винные выставки на ярмарке. Квартальные надзиратели, полицейские, мобилизовав инвалидные команды и солдат 17-й артиллерийской бригады, тщетно пытались утихомирить бунтующих. Восставшие разоружили полицию и солдат, выпустили из тюрьмы заключенных.

Только через несколько дней прибывшие из Саратова войска навели порядок, арестовав 27 человек (а всего по Вольскому и Хвалынскому уездам в тюрьму бросили 132 человека). Всех их следственная комиссия осудила по одному только показанию кабацких сидельцев, оговоривших подсудимых в расхищении вина (громя кабаки, бунтовщики не пили вино, а выливали его на землю), не подкрепляя свои обвинения доказательствами. Историки отмечают, что не зафиксировано ни одного случая воровства, деньги расхищали сами служащие питейных заведений, списывая пропажу на восставших.

С 24 по 26 июля по Вольскому уезду было разбито 37 питейных домов, и за каждый из них с крестьян взяли большие штрафы на восстановление кабаков. В документах следственной комиссии сохранились фамилии осужденных борцов за трезвость: Л.Маслов и С.Хламов (крестьяне села Сосновка), М.Костюнин (с.Терса), П.Вертегов, А.Володин, М.Володин, В. Сухов (с.Донгуз).

Принимавших участие в трезвенническом движении солдат по суду велено было "лишив всех прав состояния, а нижних чинов - медалей и нашивок за безпорочную службу, у кого таковые есть, наказать шпицрутенами через 100 человек, по 5 раз, и сослать в каторжную работу на заводах на 4 года".

Всего же по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч человек. Многие погибли от пуль: бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали: им велели не просто наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться "к трезвости без официального на то разрешения". Власть имущие понимали, что усмирить можно силой, а вот долго сидеть на штыках - неуютно.

Требовалось закрепить успех. Как? Правительство, подобно героям популярной кинокомедии, решило: "Кто нам мешает, тот нам и поможет". Откупную систему продажи вина отменили, вместо нее ввели акциз. Теперь всякий желающий производить и продавать вино мог, заплатив налог в казну, наживаться на спаивании своих сограждан. Во многих селах нашлись предатели, которые, чувствуя за спиной поддержку штыков, продолжили войну против трезвости иными "мирными" методами...
Первоисточник: http://www.km.ru/science-tech/2017/04/27/istoriya-rossiiskoi-imperii/801985-ob-etoi-voine-umalchivayut-uchebniki


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 29

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  1. moskowit Сегодня, 07:37
    Спасибо. Информацию такого плана, читаю впервые... Очень интересно...Требует расширения...Как сказано в одном известном фильме: "Будем искать..."
    moskowit
  2. parusnik Сегодня, 07:42
    Баталии той неизвестной школьникам войны
    ...Наверное в учебниках Сороса, и в современных учебниках не упоминается..Потому как о том периоде как упоительны в России вечера, любовь, шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки...и не пишется..в советское время писалось, да, не подробно...но тем не менее..
    parusnik
    1. амурец Сегодня, 08:24
      Цитата: parusnik
      Потому как о том периоде как упоительны в России вечера, любовь, шампанское, закаты, переулки. Ах, лето красное, забавы и прогулки...и не пишется..в советское время писалось, да, не подробно...но тем не менее..

      К сожаленю, тоже как и московит, узнал и прочитал впервые. Хотя про бунты против "Царёвых кабаков" читал. И.В.Курукин. "Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина."
      амурец
      1. parusnik Сегодня, 08:33
        В советском учебнике за 9 класс описывалось ситуация в России перед отменой крепостного права упоминались и данные бунты, да, коротко...Об этом кстати нужно было обязательно упомянуть при сдаче экзамена по истории на истфак в Университет.. если вопрос попадется об отмене крепостного права..Не расскажешь могли и "срезать" ,типа дополнительным вопросом..
        parusnik
        1. амурец Сегодня, 08:36
          Цитата: parusnik
          .Об этом кстати нужно было обязательно упомянуть при сдаче экзамена по истории на истфак в Университет.. если вопрос попадется об отмене крепостного права..

          Я технарь. Да и школу окончил в 1968 году. Просто мог забыть.
          амурец
  3. Шалтай Сегодня, 08:03
    Даже читать про такое отвратительно . Формы издевательств над народом изменились , цели и суть-нет .
    Почти безобидный пример , попытка ввести поборы "за воздух" в курортных зонах России . Пытаются его провести кровопийцы , которые лишь прикинулись глупыми овечками , но по сути являются вредителями .
    Везде , где проводилась подобная практика - результат один и тот-же .Недовольство людей и пустующие площади .
    Шалтай
  4. chenia Сегодня, 08:26
    Ну и что на это скажут дворовые хрустобулочники?
    chenia
    1. Лесник Сегодня, 09:31
      У Романова спросите
      Лесник
  5. Михаил Матюгин Сегодня, 08:30
    Интересный новый аспект вечного противостояния государственных властей, часто обслуживающих интересы частного капитала, и народного самосознания...
    Михаил Матюгин
  6. Boris55 Сегодня, 08:49
    Я бросил пить и курить лет 7 назад наверное или больше, уже и не помню. Жалею об одном - что начал.
    Картинки к теме:



    Boris55
    1. Boris55 Сегодня, 08:53
      И ещё немного:




      Мужики, помните: каждая рюмка - это снаряд в наши окопы, каждая сигарета - это пуля по нашим окопам. Мужики, какие бы "традиции" враги наши не напридумывали, умоляю, не спонсируйте наших убийц.
      Boris55
      1. chenia Сегодня, 09:07
        Цитата: Boris55
        Мужики, помните: каждая рюмка - это снаряд в наши окопы, каждая сигарета - это пуля по нашим окопам.


        Мужики вы чо? Насчет курить согласен. Ну совсем без спиртного, это уже слишком. Только не надо тупо напиваться.
        А вот когда насильно принуждают и спаивают, это другое дело.
        chenia
        1. Boris55 Сегодня, 09:35
          Цитата: chenia
          Только не надо тупо напиваться.

          Всё всегда начинается с малого, а наркота, к которым несомненно относится спиртное и табак, постоянно требуют увеличение дозы.

          Чем ширше рот откроешь, тем больше шанцев, что мимо не пронесут. :)

          Подпись под фото: Поп, хрена мне твоя ложка, давай лей всю лоханку, я уже выросла!
          Boris55
          1. chenia Сегодня, 09:53
            Цитата: Boris55
            Всё всегда начинается с малого,


            Меня воспитываете? Мне 62 года, и я не представляю как можно совсем без спиртного (тут даже подозрительно).

            А в противовес (для баланса) спорт. Я КМС (бокс, в прошлом), до сих пор форму стараюсь поддерживать. Центнер лежа и сейчас выжму (жал 130). А вино, водка, коньяк для радости с друзьями (не часто), нормальное застолье (а не забегаловка). и все будет нормально.
            chenia
  7. Cartalon Сегодня, 08:51
    еще бы к этой статье какие нибудь документы приложить ,а не ссылку на украинский ресурс
    Cartalon
    1. мыслитель Сегодня, 09:13
      Это глава из книги "Ты меня уважаешь?" саратовского краеведа, члена союза писателей России Владимира Ильича Вардугина.
      http://www.rulit.me/author/vardugin-vladimir-ilic
      h/ty-menya-uvazhaesh-download-free-464061.html
      мыслитель
  8. народник Сегодня, 08:58
    Известный борец за трезвость хирург Фёдор Григорьевич Углов (ныне покойный) написал ряд книг о вреде алкоголизма: «В плену иллюзий», «Самоубийцы», «Ломехузы», «Капкан для России», «Человеку мало века», «Правда и ложь о разрешённых наркотиках». В этих книгах есть главы о спаивании русского народа.
    народник
    1. Шалтай Сегодня, 09:50
      Цитата: народник
      . В этих книгах есть главы о спаивании русского народа.

      Сердце хирурга .
      Шалтай
  9. Cartalon Сегодня, 09:06
    Большая Советская Энциклопедия - АИ? http://bse.sci-lib.com/article111940.html

    «Трезвенное движение», массовый протест в 1858—59 податного населения России против откупной системы в связи с повышением косвенного налога на водку. Главными участниками ««Трезвенное движение»» были государственные крестьяне. К ним присоединились помещичьи и удельные крестьяне, городские низы, отставные солдаты и др. ««Трезвенное движение»» началось с возникновения в августе 1858 в Виленской и Ковенской губернских обществ трезвости, которые к лету 1859 распространились на 32 губернии России, преимущественно северо-западные, центральные и поволжские. Крестьяне на сходках принимали решения не употреблять вина, нарушителей подвергали денежным штрафам и телесным наказаниям. В мае 1859 крестьяне перешли к массовому разгрому питейных заведений. Волнения охватили 15 губерний Среднего и Нижнего Поволжья, Приуралья и Центра России. ««Трезвенное движение»» было усмирено войсками. За участие в ««Трезвенное движение»» 780 «зачинщиков» были преданы военному суду, наказаны шпицрутенами и сосланы в Сибирь. ««Трезвенное движение»» вылилось в стихийный протест не только против откупщиков и тесно связанных с ними органов власти, но и против всей системы крепостного права. Под непосредственным влиянием ««Трезвенное движение»» откупная система указом 26 октября 1860 была отменена с 1863. ««Трезвенное движение»» широко освещалось А. И. Герценом в «Колоколе» и приложении к нему «Под суд!».


    Лит.: Федоров В. А., Крестьянское трезвенное движение 1858—1859 гг., в кн.: Революционная ситуация в России в 1859—1861 гг., М.,
    единственное что попалось в яндексе кроме ссылок на эту же статью
    Cartalon
  10. Monster_Fat Сегодня, 09:10
    Читал что погоняло "полицейское государство" прилипло не столько за осуществление "полицейских функций" в Европе, сколько из-за постоянного подавления различного вида бунтов и акций неповиновения в своих селах и городах, коих в каждый год случались десятки и даже сотни. Но не надо думать, что в других странах было по-другому, например в США постоянно приходилось подавлять выступления как индейцев, так и самого белого населения. К слову сказать пулеметы Максима были впервые применены именно в США для разгона недовольных золотоискателей....
    Monster_Fat
  11. alicante11 Сегодня, 09:18
    Интересно, что Ольгович и Романов на это скажут, Наверное, опять кляты коммунисты виноваты.
    alicante11
    1. V.ic Сегодня, 09:30
      Цитата: alicante11
      что Ольгович и Романов на это скажут

      ..."ротмистра60"-го, "РУСС"-а с "монархист"-а и uzer/kalibr запамятовали. А "романов" вроде был про оперирован год назад.
      V.ic
    2. Лесник Сегодня, 09:32
      А тож! Все они придумали!
      Лесник
    3. Cartalon Сегодня, 09:38
      В 1910 году Российская империя занимала предпоследнее место в Европе по среднедушевому потреблению алкоголя, меньше пили только в Норвегии.

      Как менялся уровень потребления алкоголя в России в XX веке? Обратимся к данным статистики.

      Год Потребление спирта на душу населения (в литрах)
      1903 6,4
      1908 7,0
      1913 7,4
      1915 1,2
      1940 1,55
      1960 2,94
      1965 4,38
      1970 6,8
      1975 9,29
      1980 14,2
      1985 13,3
      1987 11,0
      1992 12,92
      1995 15,8
      2000 16,2
      Cartalon
      1. V.ic Сегодня, 09:49
        Цитата: Cartalon
        1995 15,8
        2000 16,2

        Снова "клятые коммуняки" виноваты?
        V.ic
        1. Cartalon Сегодня, 09:51
          только это и увидели? я вроде ни чего про комуняк не писал
          Cartalon
  12. V.ic Сегодня, 09:37
    Одним "красным солнышко" немногим более 1000 лет назад сказано было "веселие Руси есть пити", вот и пытались внедрить "православие, самодержавие, народность" в народное бытие, усилив питие и всё-таки процесс был внедрён банальным битие. drinks
    V.ic
    1. Boris55 Сегодня, 09:46
      Цитата: V.ic
      ... "веселие Руси есть пити" ...

      Такой большой , а в сказки веришь.
      Boris55
      1. V.ic Сегодня, 09:52
        Цитата: Boris55
        Такой большой , а в сказки веришь.

        Камрад, прочитайте выделенные слова и попытайтесь осознать простую связь: в бытие питие заканчивается битиём.
        V.ic
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