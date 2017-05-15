О старых книгах, ценностях и цене

Газету хранили, как особый символ грядущей Победы, в отделе «Центр по работе с книжными памятниками Ростовской области» Донской государственной публичной библиотеки. И глядя это издание, понимаешь, что были времена, когда печатное слово имело реальный вес: оно поднимало, оно вдохновляло и толкало к свершениям.Новогодний номер «Знамени коммуны» мне показала. Она же рассказала о том, как хранить книги и газеты так, чтобы они дошли до наших внуков и правнуков.- Это издание попало к нам уже не в том состоянии, в каком хотелось бы, - объяснила она. – Мы поместили газету в бескислотный контейнер. Он сделан из специального картона, который является барьером для света, пыли, повышенной влажности. То есть, защищает книги и газеты от негативного влияния. Подобные контейнеры можно купить в библиотеках или у реставраторов.- Можно положить их в полиэтиленовый пакет, но если у вас в квартире нормальная влажность, вы делаете уборку, стираете пыль, то этих мер вполне достаточно, чтобы книга жила долгие годы.- Можно поискать специалиста, а можно и к нам. Вот, приходила с похожим вопросом женщина, приносила книгу, которую она собиралась везти за рубеж, но не знала, пропустят ли издание из страны. Росохранкультура направил ее на экспертизу. Мы оценили издание и пришли к выводу, что ценности – исторической или культурной – оно не представляет. Это были сочинения Михаила Юрьевича Лермонтова, в тринадцатый раз переизданные. Дата выхода из печати – 1902 год. Существует такое правило, что дореволюционные книги из нашей страны вывозить нельзя. Однако, есть несколько НО. В случае, когда тираж был большим, книга выходила уже после смерти автора, ну и еще плюс ряд других, узкопрофессиональных, критериев – условия меняются.Часто мы сталкиваемся с копиями, подделками – хорошими или не очень. Не так давно к нам попала книга на кириллице. Сделана красиво, состарена грамотно. Но материалы наши, современные и особой ценности издание не имеет. Ее хозяин сильно расстроился, так как имел на эту книгу особые планы – собирался дорого продать.- Что-то наши библиотекари, которые работали во время войны, сохранили. Книги замуровывали в стены, относили домой, прятали в подпол, в печах. Разные варианты придумывали. Большая часть, конечно, погибла. Но после войны к нам начали поступать трофейные издания. Так в библиотеку попала коллекция книг на русском языке XVIII-1-й пол. XIX вв. из библиотеки Веймара (Германия), ранее принадлежавших великой княгине Марии Павловне (дочери Павла I), великой герцогине Саксен-Веймар-Эйзенахской. Выйдя замуж, она в качестве приданого взяла часть книг и потом всю жизнь получала книги из России. Это была коллекция по самым разным темам. Из художественной литературы – Карамзин, Жуковский, писатели имена которых сегодня уже мало кто вспомнит. Её современники. И каждая из книг – произведение искусства.(справка)Наталья Бородулина рассказала и о том, что в Центр книжных памятников издания иногда приносят читатели. К примеру, получили в наследство, а книги семье оказались не нужны. К сожалению, не модно сегодня выставлять на полки книжки. Поэтому иногда книги дарят, иногда пытаются продать.- Самый редкий вариант – это когда люди получают библиотеку но все-таки хотят ее сохранить, - объясняет главный библиотекарь. – Тогда приходят к нам за советом, спрашивают, как притормозить процесс старения?- В больших библиотеках есть выработанный алгоритм. Это химобработка специальными препаратами, есть определенные технологии ухода за изданиями. Но самое простое и действенное – обеспыливание. То есть, уборка, о которой я уже говорила. Казалось бы – что такого смахнуть пыль? Но на самом деле для книг она очень опасна. Пыль переносит и влажность, и грибок, который может разрушить книгу. А плесень? О ней и говорить не стоит! Причем часто ее не видно, потому что она находится в корешке. Главная неприятность плесени в том, что она очень быстро размножается, переселяется на соседние книги. Поэтому, если вы покупаете старую книгу на книжном развале или в букинистике, внимательно осмотрите ее, приведите в порядок, почистите, пропылесосьте.- Приходилось, конечно. Но самое интересное, наверное – это листы сусального золота. Их вложил в книгу переплетчик из XIX века. Вложил и забыл.- Разбогатела! Шучу, конечно. Все, что мы находим в старых изданиях, заносим в специальный документ – паспорт. И все находки сохраняем. Ведь это золото для обывателя имеет материальную ценность, а для хранителя – историческую. Мы думаем о том, что, быть может, лет через сто или двести, а может и раньше, придет к нам исследователь, посмотрит на это золото, крыло бабочки или сухой цветок и эти находки натолкнут его на важную мысль.- Совсем нет. У нас в Центре по работе с книжными памятниками есть особенные – необрезанные книги. Во все времена издатели сдавали библиотекам те книги, которые им трудно будет продать. К таким книгам относились и необрезанные. Часть из них даже не сшита. Но если для кого-то это минус, то для нас плюс. И вот благодаря этой, неважной на первый взгляд, детали, несколько лет назад в нашей библиотеке исследовательница старых печатных станков сделала открытие. Именно по необрезанным книгам она поняла, какого размера была бумага, как она заправлялась в станок, выяснила еще несколько важных узкопрофессиональных деталей - была счастлива, как ребёнок!.. И мне очень жаль, что в последнее время книжные полки ушли из современных домов. Вместе с ними мы потеряли что-то особенно важное, то, что всегда отличало русского человека.