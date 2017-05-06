15:42 06 мая

Орден Победы

Орден Победы Топ-10 советских военачальников известен со времен Сталина, хотя подобные рейтинги тогда не составлялись. У Верховного главнокомандующего были свои резоны. Советских полководцев, удостоенных ордена Победы, ровно десять – не больше и не меньше. Одиннадцатый – сам Сталин, дважды, как и Жуков с Василевским, получивший высшую воинскую награду СССР.

Есть основания считать, что Сталин понимал орден Победы в рыцарском, средневековом смысле – как особое братство людей, наделенных военным гением и доказавших свою одержимость в достижении высоких целей. Во всем остальном кавалеры ордена Победы, девять маршалов и один генерал армии, – абсолютно разные люди.

У каждого своя драматическая судьба, свои взлеты и неудачи. Никто из этих десяти не был любимчиком фортуны, и все, чего они достигли, определялось мужеством и трудом, талантом и упорством, даром предвидения, готовностью идти на риск и неменьшей готовностью отвечать за принятые решения и приказы. Они не прятались ни за чьи спины просто потому, что были первыми. И победили.


Сегодня о кавалерах ордена Победы вспоминают их дети и внуки. Эти рассказы ценны тем, что позволяют увидеть великих полководцев не супергероями, а обычными живыми людьми. Именно так: это – живые люди, совершившие невозможное.
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/36560


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Комментарии 2

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  1. Spartanez300 Сегодня, 15:18
    Кавалеры ордена.

    1 Георгий Константинович Жуков 10 апреля 1944 года Маршал Советского Союза «За освобождение правобережной Украины» (первый раз)
    30 марта 1945 года «За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования» (второй раз).
    2 Александр Михайлович Василевский 10 апреля 1944 года Маршал Советского Союза «За освобождение правобережной Украины» (первый раз).
    19 апреля 1945 года «За планирование боевых операций и координацию действий фронтов» (второй раз).
    3 Иосиф Виссарионович Сталин 29 июля 1944 года Маршал Советского Союза «За освобождение правобережной Украины» (первый раз).
    26 июня 1945 года «За победу над Германией» (второй раз).
    4 Иван Степанович Конев 30 марта 1945 года Маршал Советского Союза «За освобождение Польши и форсирование Одера»
    5 Константин Константинович Рокоссовский 30 марта 1945 года Маршал Советского Союза «За освобождение Польши»
    6 Родион Яковлевич Малиновский 26 апреля 1945 года Маршал Советского Союза «За освобождение территории Австрии и Венгрии»
    7 Фёдор Иванович Толбухин 26 апреля 1945 года Маршал Советского Союза «За освобождение территории Австрии и Венгрии»
    8 Леонид Александрович Говоров 31 мая 1945 года Маршал Советского Союза «За разгром немецких войск под Ленинградом и в Прибалтике»
    9 Семён Константинович Тимошенко 4 июня 1945 года Маршал Советского Союза «За планирование боевых операций и координацию действий фронтов»
    10 Алексей Иннокентьевич Антонов 4 июня 1945 года Генерал армии (единственный генерал армии (СССР) награжденный орденом). «За планирование боевых операций и координацию действий фронтов»
    11 Дуайт Эйзенхауэр
    (первый иностранец награжденный орденом).

    5 июня 1945 года Генерал Армии (США). «За выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых была достигнута победа Объединённых Наций над гитлеровской Германией»
    12 Бернард Монтгомери 5 июня 1945 года Фельдмаршал «За выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых была достигнута победа Объединённых Наций над гитлеровской Германией»
    13 Михай I Гогенцоллерн-Зигмаринген (единственный монарх награжденный орденом; единственный ныне живущий кавалер ордена; первый лидер иностранного государства на момент награждения орденом). 6 июля 1945 года Король Румынии «За мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединёнными Нациями в момент, когда ещё не определилось ясно поражение Германии» (единственный ныне живущий кавалер ордена «Победа» [апрель 2017 года])
    14 Михал Роля-Жимерский
    (самый пожилой носитель ордена на момент смерти (99 лет))

    9 августа 1945 года Маршал Польши «За выдающиеся заслуги в деле организации вооружённых сил Польши и за успешное проведение боевых операций Войска Польского в решающих битвах против общего врага — гитлеровской Германии»
    15 Кирилл Афанасьевич Мерецков 8 сентября 1945 года Маршал Советского Союза «За успешное руководство войсками в войне против Японии»
    16 Иосип Броз Тито 9 сентября 1945 года Маршал Югославии «За выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, способствующих достижению победы Объединённых Наций над гитлеровской Германией»
    Леонид Ильич Брежнев (21 сентября 1989 года лишен ордена). 20 февраля 1978 года
    (награждение отменено 21 сентября 1989 года) Маршал Советского Союза «За большой вклад в победу советского народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, за разработку и последовательное осуществление внешней политики мира Советского государства, надежно обеспечивающей развитие страны в мирных условиях»
    Судьба вручённых орденов.
    Все ордена, вручённые советским военачальникам, а также маршалу Польши М. Роля-Жимерскому, находятся в России. В Центральном музее Вооружённых Сил находится 5 орденов «Победа»: два Жукова, два Василевского и один Малиновского. В зале Победы этого музея выставлены копии орденов, сами ордена находятся в запасниках. Остальные экземпляры ордена «Победа» находятся в Гохране (ордена К. К. Рокоссовского и М. Роля-Жимерского — в Алмазном фонде).
    Награда Эйзенхауэра находится в Мемориальной библиотеке 34-го Президента США в его родном городе Абилин (штат Канзас).
    Награда маршала Тито экспонируется в музее «25 мая» в Белграде (Сербия).
    Награда фельдмаршала Монтгомери экспонируется в Имперском военном музее в Лондоне.
    Неясна судьба ордена «Победа», принадлежащего королю Михаю I (на празднование 60-летия Победы он приехал без ордена). По одной из версий, он его продал более 30 лет назад за 4 млн долларов. По официальной версии, «орден „Победа“ находится в имении короля Михая I в местечке Версуа, в Швейцарии»
    Spartanez300
  2. parusnik Сегодня, 15:23
    В 1966 году орденом "Победа" предполагалось наградить Президента Франции Шарля де Голля во время его визита в СССР, но награждение так и не состоялось
    parusnik
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