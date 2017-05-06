Топ-10 советских военачальников известен со времен Сталина, хотя подобные рейтинги тогда не составлялись. У Верховного главнокомандующего были свои резоны. Советских полководцев, удостоенных ордена Победы, ровно десять – не больше и не меньше. Одиннадцатый – сам Сталин, дважды, как и Жуков с Василевским, получивший высшую воинскую награду СССР.Есть основания считать, что Сталин понимал орден Победы в рыцарском, средневековом смысле – как особое братство людей, наделенных военным гением и доказавших свою одержимость в достижении высоких целей. Во всем остальном кавалеры ордена Победы, девять маршалов и один генерал армии, – абсолютно разные люди.У каждого своя драматическая судьба, свои взлеты и неудачи. Никто из этих десяти не был любимчиком фортуны, и все, чего они достигли, определялось мужеством и трудом, талантом и упорством, даром предвидения, готовностью идти на риск и неменьшей готовностью отвечать за принятые решения и приказы. Они не прятались ни за чьи спины просто потому, что были первыми. И победили.Сегодня о кавалерах ордена Победы вспоминают их дети и внуки. Эти рассказы ценны тем, что позволяют увидеть великих полководцев не супергероями, а обычными живыми людьми. Именно так: это – живые люди, совершившие невозможное.