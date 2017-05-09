Орден Победы. Георгий Жуков

Старшая дочь маршала Эра Георгиевна окончила юридический факультет МГИМО, защитила кандидатскую диссертацию и почти всю жизнь проработала в Институте государства и права АН СССР. Она член Комитета памяти маршала Жукова. О своем знаменитом отце, кавалере ордена Победы номер один, Эра Георгиевна говорит только в превосходных степенях.– Вы могли прийти к нему и сказать: «Папа, мне с тобой нужно поговорить по важному для меня делу»?– Конечно. Он всегда очень охотно давал советы и, что характерно, никогда не давил авторитетом. Высказывал свое мнение, а потом говорил: дальше решай сама. Мы с сестрой иногда считали, что сами принимали решение, но на самом деле все шло именно от отца. Он был ответственным, и в письмах с фронта, и в наших семейных разговорах всегда говорил, что нужно прожить свою жизнь самостоятельно, не оглядываясь на родителей. Помню, как в одном из фронтовых посланий мне, восьмилетней второкласснице, он похвалил за то, что я вызвала на соревнование в учебе свою подружку, но заметил: чтобы к этому делу отнеслась ответственно.– У него, говоря современным языком, было хобби?– Он обожал все русское – песни и музыку. После победы под Москвой в гости к нему на фронт приехала делегация тульских рабочих и в подарок привезла отцу баян. А играть он не умел, нот не знал, но за год научился и играл свои самые любимые песни: «По диким степям Забайкалья» и «Степь да степь кругом». Очень любил музыку Глинки.– Маршал Жуков умел дружить?– Знаете, отец всегда говорил, что не может быть близких друзей на службе – тогда он не сможет спросить с них по всей строгости. Хотя был у него сослуживец – генерал-танкист Михаил Иванович Потапов. Они вместе воевали еще на Халхин-Голе. Отец был тогда командиром армейской группы, а Михаил Иванович – его заместителем. Вот с ним они дружили. Был по-человечески близок с Иваном Ивановичем Федюнинским, Леонидом Федоровичем Менюком, Николаем Александровичем Антипенко.– Как отец переживал хрущевскую опалу?– Вернулся домой чернее тучи и сказал маме, к которой всегда относился с нежностью, что его сняли. Несколько дней отсыпался – приходил в себя. Вот тогда и раскрылись отношения – многие стали опасаться опального маршала, что называется, переходить на другую сторону улицы, лишь бы не встречаться. Однако не все так себя повели. По-прежнему с ним был дружен маршал Иван Христофорович Баграмян.– Его книга «Воспоминания и размышления» стала событием в жизни страны…– Сейчас говорят, что эту книгу отцу написали. Наветы это – отец работал сам. Он десять лет писал свои воспоминания.