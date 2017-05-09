Орден Победы. Александр Василевский

Александр Михайлович Василевский не мечтал о военной карьере. Выходец из семьи священника, он окончил духовную семинарию и готовился стать сельским учителем, но Первая мировая изменила всю его жизнь.На волне патриотизма, по зову сердца он записался добровольцем в армию и, окончив Алексеевское пехотное училище, отправился на фронт. Военная карьера бывшего семинариста складывалась удачно: довольно быстро он стал командиром роты, участвовал в Брусиловском прорыве. За храбрость и мужество был награжден Георгиевским крестом. Поскольку в наступлении командиров выкашивали быстро, уже в мае 1916-го стал комбатом и штабс-капитаном. После войны, по словам Игоря Василевского, отец какое-то время учительствовал в школах по соседству с родительским домом.22 июня 1941 года Александр Михайлович встретил в должности заместителя начальника Генштаба. После начала войны сын, как ему помнится, довольно долго не видел отца. В Генштабе поставили кровати, работали сутками, питались бутербродами. Позднее, когда обстановка разрядилась, отец стал чаще видеться с семьей – любовь к жене и сыну была его опорой. Даже на фронте он старался не расставаться с ними и, когда возможно, брал с собой. Их селили в обычном деревенском доме. Восьмилетний Игорь быстро научился водить «Виллис» – шофер сажал его себе на колени, и они ездили по прифронтовым рокадным дорогам.Пребывание на фронте никак не сказывалось на учебе Игоря Василевского. В Москве порученец генерала узнавал задания по всем предметам и передавал их Екатерине Васильевне. А она уже спрашивала с сына по всей строгости.Школу Игорь Василевский окончил с золотой медалью. И когда встал вопрос, куда поступать, Александр Михайлович вместе с сыном объехал десяток институтов Москвы. В итоге остановились на архитектурном, где увидели защиту диплома проекта электростанции, что произвело на будущего студента неизгладимое впечатление. Александр Михайлович выбор сына поддержал и в будущем гордился тем, что тот стал высоким профессионалом.Игорь вспоминает: «Отец всегда дорожил домашним очагом и в послевоенные годы с душевной широтой стремился сохранить целостность большой семьи, разбросанной по разным городам России. В нашем доме в Архангельском мы соединялись за одним большим столом во время трапез с рассказами о событиях в нашей жизни, в которых он принимал живейшее участие».И еще одна черта отличала маршала – он всегда читал все письма, приходившие на его имя. И отвечал всем лично. Часто для школьных уголков и городских музеев к нему обращались с просьбой дать что-либо из вещей для экспозиции, Александр Михайлович никогда не отказывал. Так что в семье не осталось личных вещей маршала. Все ушли, что называется, в люди.Отец, по словам Игоря, был очень близок с Константином Симоновым – они часто встречались, вспоминали военные годы. Позднее у того сложился сценарий документального фильма «Маршал А. М. Василевский» и он настойчиво уговаривал Александра Михайловича дать согласие сниматься. Однако тот отказался: все, что он считал необходимым рассказать о войне, уже было написано в книге «Дело всей жизни» и многочисленных статьях, а тщеславием он не страдал.Сегодня особенно значительны слова маршала: «Я горжусь, что в трудный для Родины час я был нужен моему народу и отдал ему все, что имел».