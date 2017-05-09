Орден Победы. Иван Конев

Наряду с бесчисленными победами на фронтах к его заслугам относятся спасение от разрушения множества европейских городов, освобождение узников Освенцима, возвращение человечеству сокровищ Дрезденской картинной галереи, деятельное участие в установлении послевоенного миропорядка в Центральной Европе.Конев был не только великим полководцем, но и большим интеллектуалом. Его дочь Наталия рассказывает: «На фронте отца часто фотографировали корреспонденты, так как его образ соответствовал их представлению о том, каким должен быть полководец: настоящий полевой командир, подтянутый, с бритой головой, волевой, с открытой улыбкой и ясными глазами. Отец по своей природе был интеллектуалом и постоянно нуждался в духовной пище. Думаю, что его интерес к таким личностям советской культуры, как Шолохов, Твардовский, Симонов, Полевой, был не просто вежливой реакцией на их стремление лучше узнать, а потом написать о войне, получив в его лице хорошего рассказчика. Он был продиктован его собственным тяготением к духовному общению с такими людьми, радостью от заинтересованного восприятия его мыслей».Личную жизнь Ивана Конева простой не назовешь, но была в ней какая-то высшая предопределенность: «Мама встретила отца в страшные ноябрьские дни 1941 года. Она пошла на фронт добровольцем, когда ей едва исполнилось 18 лет, и попала на Калининский фронт, командующим которого был мой отец. Мама прошла с ним всю войну. По семейной легенде, когда разведчики маршала Конева обнаружили в подтопленных штольнях картины Дрезденской галереи, отец был удивлен сходством между своей боевой подругой, простой девушкой из крестьянской семьи, и Сикстинской Мадонной. Мама была красивой. Правильные, четкие черты, неброская красота. За внешней кротостью и немногословностью скрывался волевой характер. Моя жизнь с отцом продолжалась недолго, всего 25 лет, но те жизненные уроки, которые он мне преподал, я глубоко осмыслила и восприняла. Один из главных я обнаружила его в письмах ко мне, девочке-подростку, и в своего рода завещании, дарственной надписи на книге мемуаров: «Люби Родину и будь предана ей, как твой отец». Его слова – весомые и, может быть, патетичные в контексте нашей современной жизни – означают для меня прежде всего благоговейный долг памяти по отношению к поколению, к которому он принадлежал, поколению, которое выстояло в двух мировых войнах».