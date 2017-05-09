16:47 09 мая

Орден Победы. Константин Рокоссовский

Константина Константиновича Рокоссовского Сталин называл по имени и отчеству – такой чести от Верховного главнокомандующего удостаивались немногие. В то же время по стране ходило множество баек о том, что деда видели в Карлаге, в Пермских лагерях, в Мордовии, рассказывает внук маршала Рокоссовского Константин.

Орден Победы. Константин Рокоссовский Но все это выдумки: арестованный в августе 1937-го по обвинению в связях с японской разведкой (пятью годами раньше будущий маршал встречался с Мититаро Комацубаро, начальником военной миссии в Харбине), Рокоссовский просидел два года под следствием в тюрьме «Кресты». Однако ни одного протокола допроса не подписал, оговаривать кого-либо отказался и, зная, что все дело основано на показаниях одного человека, с которым вместе воевал еще в Первую мировую, требовал очной ставки с ним. Только устроить ее следствие не могло – Адольф Юшкевич к тому времени погиб. Военный суд дважды рассматривал и откладывал дело, в марте 1940-го его закрыли и Константина Константиновича реабилитировали.

Дед, запомнилось внуку, ценил фронтовую дружбу, но встречался с друзьями нечасто – все были занятыми людьми. Но время от времени в доме бывали Михаил Сергеевич Малинин, Василий Иванович Казаков, Григорий Николаевич Орел – они вместе с Рокоссовским воевали на 1-м Белорусском фронте. Штабные друзья-однополчане переходили вслед за командующим с фронта на фронт и расстались лишь однажды, когда в ноябре 1944 года Константина Константиновича направили командовать 2-м Белорусским. Сталин, зная о крепкой дружбе Рокоссовского и офицеров его штаба, разрешил взять их на новое место службы, но тот отказался. Не мог, понимая, как им хочется участвовать во взятии немецкой столицы, лишить их этого шанса.


А с орденом Победы за номером шесть, который ему вручили в марте 1945 года, едва не случился конфуз. Однажды в машине застежка ордена расстегнулась и звезда из чистой платины, бриллиантов и искусственных рубинов тихо соскользнула на пол. Рокоссовский не заметил. Шофер нашел орден и вручил его маршалу на следующий день.

По семейному преданию, в молодые годы Константин Константинович получил по службе выговор за увлечение «танцульками». На фронте, понятное дело, было не до танцев, но вот после на отдыхе в сочинском санатории Минобороны имени Фабрициуса Рокоссовский с женой генерала Малинина – Надеждой Грековой на спор танцевали краковяк от набережной до парка «Ривьера».

Маршал был страстным и удачливым охотником. Перед началом сезона доставал свои любимые ружья, их было два – «Зауэр Три кольца» и «Голанд-Голанд», и начинал за ними ухаживать. Потом приводил в порядок амуницию, сам набивал патроны, и внук ему в этом замечательном занятии охотно помогал.
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/36564


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Комментарии 3

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  1. Александр Грин Сегодня, 15:37
    К.К. Рокоссовский самый скромный, самый человечный, самый гениальный полководец Великой Отечественной войны!

    Будучи на трибуне Мавзолея И.В. Сталин как то ему сказал "Мне неудобно вам глядеть в глаза, вы были оклеветаны и сидели в тюрьме" На что Рокоссовский ответил "Зато я там встретил настоящих коммунистов!" А после развенчания, так называемого, культа личности Сталина Хрущев попросил Рокоссовского, как репрессированного, выступить против Сталина, на что Маршал Советского Союза К.К. Рокоссвоский твердо ответил: "Нет! Для меня Иосиф Виссарионович святой!". После этого его не пустили даже в свой кабинет.
    Александр Грин
    1. voyaka uh Сегодня, 16:10
      "...и сидели в тюрьме" На что Рокоссовский ответил "Зато я там встретил настоящих коммунистов!" ///

      Настоящих коммунистов - в сталинских тюрьмах... Ничего себе реклама Сталина... sad

      Но военный талант Рокоссовского не вызывает сомнений.
      voyaka uh
  2. moskowit Сегодня, 16:21
    А с орденом Победы за номером шесть, который ему вручили в марте 1945 года, едва не случился конфуз. Однажды в машине застежка ордена расстегнулась и звезда из чистой платины, бриллиантов и искусственных рубинов тихо соскользнула на пол. Рокоссовский не заметил. Шофер нашел орден и вручил его маршалу на следующий день.

    С огромным уважением отношусь к людям положившим всё на Алтарь Победы... Тем более не терплю всяческих легенд и лжи по отношению к лицам, оставившим ярчайший след в истории государства!

    Представляю описание Ордена...
    "
    moskowit
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