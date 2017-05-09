Орден Победы. Константин Рокоссовский

Константина Константиновича Рокоссовского Сталин называл по имени и отчеству – такой чести от Верховного главнокомандующего удостаивались немногие. В то же время по стране ходило множество баек о том, что деда видели в Карлаге, в Пермских лагерях, в Мордовии, рассказывает внук маршала Рокоссовского Константин.Но все это выдумки: арестованный в августе 1937-го по обвинению в связях с японской разведкой (пятью годами раньше будущий маршал встречался с Мититаро Комацубаро, начальником военной миссии в Харбине), Рокоссовский просидел два года под следствием в тюрьме «Кресты». Однако ни одного протокола допроса не подписал, оговаривать кого-либо отказался и, зная, что все дело основано на показаниях одного человека, с которым вместе воевал еще в Первую мировую, требовал очной ставки с ним. Только устроить ее следствие не могло – Адольф Юшкевич к тому времени погиб. Военный суд дважды рассматривал и откладывал дело, в марте 1940-го его закрыли и Константина Константиновича реабилитировали.Дед, запомнилось внуку, ценил фронтовую дружбу, но встречался с друзьями нечасто – все были занятыми людьми. Но время от времени в доме бывали Михаил Сергеевич Малинин, Василий Иванович Казаков, Григорий Николаевич Орел – они вместе с Рокоссовским воевали на 1-м Белорусском фронте. Штабные друзья-однополчане переходили вслед за командующим с фронта на фронт и расстались лишь однажды, когда в ноябре 1944 года Константина Константиновича направили командовать 2-м Белорусским. Сталин, зная о крепкой дружбе Рокоссовского и офицеров его штаба, разрешил взять их на новое место службы, но тот отказался. Не мог, понимая, как им хочется участвовать во взятии немецкой столицы, лишить их этого шанса.А с орденом Победы за номером шесть, который ему вручили в марте 1945 года, едва не случился конфуз. Однажды в машине застежка ордена расстегнулась и звезда из чистой платины, бриллиантов и искусственных рубинов тихо соскользнула на пол. Рокоссовский не заметил. Шофер нашел орден и вручил его маршалу на следующий день.По семейному преданию, в молодые годы Константин Константинович получил по службе выговор за увлечение «танцульками». На фронте, понятное дело, было не до танцев, но вот после на отдыхе в сочинском санатории Минобороны имени Фабрициуса Рокоссовский с женой генерала Малинина – Надеждой Грековой на спор танцевали краковяк от набережной до парка «Ривьера».Маршал был страстным и удачливым охотником. Перед началом сезона доставал свои любимые ружья, их было два – «Зауэр Три кольца» и «Голанд-Голанд», и начинал за ними ухаживать. Потом приводил в порядок амуницию, сам набивал патроны, и внук ему в этом замечательном занятии охотно помогал.