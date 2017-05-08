Орден Победы. Федор Толбухин

Маршал Федор Толбухин ушел из жизни вскоре после Великой Отечественной войны. Может, и по этой причине частных деталей в описании его жизни гораздо меньше, чем у других советских военачальников. Но вклад маршала в победу огромен.Полноватый интеллигентный Толбухин запомнился современникам очень мягким, добрым человеком. Никто из его окружения ни разу не обмолвился, что видел Федора Ивановича вспылившим – он всегда держал себя в руках и даже голоса на подчиненных не повышал. Но при этом был идеальным полководцем, умел до деталей рассчитать войсковые операции любого масштаба, а главное – добиться от подчиненных безупречного исполнения поставленных задач. Действия в 1941 году Закавказского фронта, где он был начальником штаба, – яркий тому пример. Тогда совместно с англичанами советские войска заняли территорию Ирана, установив, с одной стороны, контроль над половиной территории, с другой – получив фактически границу с Великобританией, что очень помогло при организации поставок по ленд-лизу.В 1944 году Толбухин командовал 4-м Украинским фронтом, который освобождал Донбасс, Крым, Одессу. Начальником штаба был генерал-полковник Сергей Бирюзов. Его дочь Ольга, тогда восьмилетняя, вспоминает…Командованию фронта буквально накануне Ясско-Кишиневской операции разрешили привезти свои семьи в Одессу. За месяц, проведенный на берегу Черного моря, с отцами удалось пообщаться от силы три-четыре раза, но и это было праздником. Город к концу июля не выглядел сильно разрушенным, больше о войне напоминали надписи «Мин нет» на цоколях зданий. И часть побережья тоже была закрыта из-за мин. Приехавших разместили в домиках на Французском бульваре, в одном – семьи Толбухина и Бирюзова, в другом – Владимира Судца, командующего 17-й воздушной армией, и Митрофана Неделина, командующего артиллерией фронта.Чуть ли не на второй день после приезда случился налет немецкой авиации на Одессу. Ольга Сергеевна помнит, как кто-то из военных среди ночи нес ее на руках в убежище. Наутро жены генералов, которых налет очень испугал, решили покинуть город, не желая рисковать детьми. Но отцы, поняв ситуацию, в тот же день приехали к ним, как могли, успокоили и уговорили остаться. Устроили обстоятельный совместный обед, на котором Толбухин с Бирюзовым пошучивали над своими домашними – вот, мол, почувствовали, что такое война. Об этом сейчас странно слышать, но уже через два месяца после освобождения в Одессе работал Оперный театр, куда отцы-генералы однажды сумели выбраться с семьями. Сидели где-то в третьем ряду: в середине – Федор Иванович, по сторонам от него остальные. У Бирюзовых с Толбухиными были очень доверительные, теплые отношения. Но продлилась дружба семей недолго – после войны служба раскидала, а уже в 1949-м Федора Ивановича не стало.