Орден Победы. Леонид Говоров

Жуков часто ставил в пример генерала Говорова, командующего 5-й армией, за его умение вести упорную оборону, не прося дополнительных резервов. Обороняться он умел теми силами и средствами, что были под рукой, активно применяя нестандартные приемы.Борясь с наступающим противником, Говоров выстраивал узлы сопротивления, расчленяя пехоту и танки. Применял засады. Использовали все: валили деревья, поджигали стога сена, лишь бы сорвать темп наступления противника.Боевое крещение как командующий армией Говоров принял на легендарном Бородинском поле, на целых шесть суток задержав продвижение превосходящих сил противника. Это позволило организованно отступить и подготовить новые позиции. Известно, что Жуков, когда был командующим Западным фронтом, говорил другим командармам: «Упрись, как Говоров».Он оборонял самое опасное и стратегически важное можайское направление. Враг был остановлен всего в 30 километрах от Москвы. Старший сын воевал у него в подчинении, но не в штабе, а на передовой.Дед был довольно замкнутым человеком. Это и черта характера, и постоянная погруженность в мысли о строительстве и перевооружении Вооруженных Сил, и, конечно, последствия пережитого.По-человечески раскрыться он мог только в семье. Жену свою очень любил, они почти не расставались. Даже в осажденный Ленинград она приехала к нему и всю блокаду провела там. А в первые месяцы войны и во время битвы за Москву в перерывах между боями он умудрялся писать ей нежные, трогательные письма, каждое из которых начинал словами: «Моя милая, дорогая Лидочка...»Очень любил читать, хотя на это постоянно не хватало времени. В домашней библиотеке было больше двух с половиной тысяч книг. Читал от научной фантастики Алексея Толстого (с которым были очень теплые отношения) до классики Чехова. Дед отлично знал немецкий язык – книги и журналы по ракетной технике прорабатывал в оригинале. То, что человек инженерного склада ума, артиллерист, вырос в одного из крупнейших стратегов, пожалуй, исключительный случай.