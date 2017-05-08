Орден Победы. Алексей Антонов

О нем мало что известно широкой публике – Антонов был человеком непубличным и службу нес, исполняя штабные должности.Еще командующий Киевским военным округом Иона Якир, под началом которого служил Алексей Иннокентьевич, в 1925 году характеризовал своего подчиненного как человека мягкого характера, инициативного, умело разбирающегося в любой обстановке и выносливого в походной жизни. А главное – это ценный штабной работник. Через пять лет другой начальник Антонова, один из авторов теории глубокой операции Георгий Иссерсон дал ему отличную характеристику, опять же особо отметив, что выпускник оперативного факультета Академии имени Фрунзе – отличный «оперативно-штабной работник. Готов для работы в высших штабах».Алексей Иннокентьевич Антонов – единственный генерал, награжденный орденом Победы. Он не был Героем Советского Союза, хотя за разработку почти всех значимых операций Красной армии трижды награжден орденом Ленина и четырежды – Красного Знамени…Быть военным Алексей Иннокентьевич никогда не помышлял. Как рассказывает родственник его супруги Ольги Васильевны Лепешинской полковник Александр Китник, Антонов после окончания гимназии поступил в Петербургский университет на физико-математическое отделение. Правда, студентом побыл недолго – в 1916 году после ускоренного курса Павловского военного училища прапорщик Антонов направлен в лейб-гвардии егерский полк. Боевое крещение принял в июне и, получив ранение в голову и орден Святой Анны за храбрость, был эвакуирован в Петроград. А уже в августе его мобилизовали на защиту столицы и в составе сводного отряда направили строить оборонительные сооружения в районе Пулковских высот.Он слыл офицером высочайшей штабной культуры: после того как в Генштабе в седьмой раз сменили не справившегося с обязанностями начальника Оперативного управления и назначили на эту должность генерала Антонова, Алексей Иннокентьевич, осваиваясь с новой работой, выразил неудовольствие тем, как на картах отображается обстановка. На каждом направлении ее «рисовали» по-разному, и карту трудно было читать без помощи автора. Антонов навел порядок: стали применяться единые условные цвета и знаки для определенного времени и любого вида боевых действий, что позволяло легко читать обстановку без пояснений.Он прекрасно говорил по-французски, и на этой почве во время учебы в Академии Генштаба сдружился с Родионом Малиновским. Несмотря на внешнюю сухость, был тонким лириком и ценителем музыки. В его домашнем кабинете лежали записи Первого концерта Чайковского и Третьего концерта Рахманинова – под эту музыку, по словам Ольги Лепешинской, ему всегда очень хорошо работалось.Генерал Антонов был на редкость отзывчивым человеком и никогда не афишировал этого. Когда его не стало, в дом приходили прощаться люди, знавшие его по службе, друзья. Но однажды в прихожую вошла женщина, увидев лежащую на стуле генеральскую шинель, уткнулась в нее лицом и рыдала так, словно потеряла близкого человека. Оказалось: несколько лет назад Алексей Иннокентьевич ехал в литерном вагоне из командировки и на полустанке увидел мечущуюся женщину. Отправил порученца разобраться, в чем дело. Выяснилось: у нее сын при смерти, но доставить его в больницу не могут, потому что поезда здесь не останавливаются, а иначе как по железной дороге вывезти больногоиз этого богом забытого места нельзя. Антонов помог, парня спасли.