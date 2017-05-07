Орден Победы. Кирилл Мерецков

У маршала Мерецкова из всех военачальников «первого ряда» самая, наверное, драматичная судьба. И других жизнь не баловала, но быть арестованным на второй день войны по обвинению в членстве в антипартийной организации – это уже за пределами мыслимых испытаний.К этому моменту за плечами Гражданская война, бои в Испании, финская кампания, должности начальника Генерального штаба и заместителя наркома обороны. По словам Мерецкова, дубасили его нещадно, угрожали расправиться с семьей. Письмо Сталину с просьбой отправить на фронт возымело действие – 6 сентября Кирилла Афанасьевича освободили. Подробности того ареста неизвестны, уголовное дело было уничтожено в 50-е годы. Уже в сентябре он командует 7-й армией, остановившей финнов на реке Свирь. Ноябрь – Тихвинская операция, декабрь – Волховский фронт. Потом 2-я ударная армия, тяжелейшие бои, предательство заместителя Мерецкова – генерала Власова.Для своего сына будущий маршал был примером во всем. Владимир Кириллович вспоминает: «Иногда отец брал меня в тир или на стрельбище, когда там проводились соревнования. Он был отличным пулеметчиком, на гимнастерке у него вместе с орденом Красного Знамени был значок «За отличную огневую подготовку». Участвовал и в конных состязаниях. Мне все хотелось делать, как он: стрелять, ездить верхом, управлять машиной. Одним словом, быть, как папа».Владимиру Мерецкову сейчас 93 года. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт, стал танкистом, пройдя обучение от механика-водителя до командира боевой машины. В октябре 1942 года получил назначение командиром танкового взвода на Волховский фронт. Уже будучи командиром танковой бригады, воевал в составе Карельского фронта, участвовал в Свирско-Петрозаводской, приведшей к выходу Финляндии из войны, и Петсамо-Киркинесской операциях. А командовавший фронтом Кирилл Мерецков за проведение этих операций был удостоен звания маршала. Но в памяти близких маршал Мерецков остался не только как блестящий солдат. Владимир Кириллович рассказывает: «Отец вырос в большой семье, и в нашем доме жили и учились братья и сестры его и мамы, а затем появились внуки. Для всех отец находил доброе слово, хороший совет и поддержку. Он как-то деликатно умел, не навязывая своей воли, влиять на окружающих его людей так, что они самостоятельно принимали правильные решения».