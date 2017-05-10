Экспорт российских вооружений. Апрель 2017 года

Первый построенный на АО "Роствертол" вертолет Ми-35М для ВВС Мали. Ростов-на-Дону, март 2017 года (с) Михаил Мизикаев / russianplanes.net

Основные новости , касающиеся экспорта российского оружия в апреле 2017 года, относились к авиационной и вертолетной технике. Особой популярностью на международном рынке оружия пользуется российский вертолет Ми-35М. Этот боевой вертолет очень хорошо идет на экспорт, во многом в этом есть прямая заслуга его предшественника Ми-24, который является первым по распространенности ударным вертолетом во всем мире (произведено более 3,5 тысяч экземпляров).Стоит отметить, что большая часть российского экспорта вооружений по линии «Рособоронэкспорта» приходится именно на поставки боевых самолетов и вертолетов. По информации «Ростеха», наиболее востребованным видом вооружения российского производства на мировом рынке оружия, остается авиатехника, которая занимает 40% от всего объема российского экспорта. Остальную долю примерно в одинаковых пропорциях делят между собой средства ПВО, военно-морская техника и техника сухопутных войск.В ходе церемонии празднования 53-й годовщины образования ВВС Нигерии, которая состоялась 22 апреля в городе Макурди, в боевой состав военно-воздушных сил страны были включены два новых ударных вертолета Ми-35M. По информации ресурса Naij.com, поставка новых боевых вертолетов, отличающихся возможностью выполнения задач и в ночных условиях, расширит возможности вооруженных сил Нигерии при проведении ими операций против террористов, мятежников и других незаконных вооруженных формирований.По сравнению с предшествующими версиями вертолета, Ми-35М отличается большей автономностью, улучшенными характеристиками, наличием современных систем прицеливания и «стеклянной» кабиной пилотов, также конструкторами был минимизирован риск побочных разрушений. На церемонии ввода в боевой состав ВВС первой пары вертолетов Ми-35М российского производства присутствовали президент Нигерии Мухаммада Бухари и министр обороны страны Мансура Мохаммада Дан-Али. В своей речи президент Нигерии отметил успехи местных вооруженных сил в операциях, направленных протии террористической группировки «Боко Харам», которые стали возможны благодаря покупке новых видов вооружений, а также улучшению подготовки войск.По информации ЦАМТО (Центра анализа мировой торговли оружием), впервые о подписании контракта на поставку Нигерии боевых вертолетов Ми-35М стало известно еще в сентябре 2014 года. В рамках выставки ADEX-2014 руководитель объединенной делегации государственной корпорации «Ростех» Сергей Гореславский отметил тогда, что РФ в августе 2014 года заключила с Нигерией крупный контракт на поставку «серьезного количества» вертолетов Ми-171Ш и нескольких вертолетов Ми-35М. В годовом отчете компании ОАО «Роствертол» за 2014 год говорилось о заключении контракта на поставку Нигерии 6 боевых вертолетов Ми-35М. В бюджете Нигерии на 2016 год есть информация о выделении еще примерно 58 миллионов долларов на приобретение двух вертолетов Ми-35М. О доставке в Нигерию первой партии данных вертолетов стало известно в январе 2016 года, полностью поставки в Нигерию планируется завершить к концу 2018 года.Как сообщает блог bmpd со ссылкой на бангладешский сайт bdmilitary.com, сухопутные войска Бангладеш приняли решение купить боевые вертолеты Ми-35М российского производства. Закупку планируется осуществить в соответствии с перспективным планом развития вооруженных сил страны Forces Goal 2030. Планируется приобрести у России 6 вертолетов Ми-35М (а затем, скорее всего, еще шесть) для оснащения не так давно сформированной группы армейской авиации сухопутных войск Бангладеш, которая уже получила 6 российских транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш.Сообщается, что бангладешской армией рассматривалась возможность покупки различных боевых вертолетов, включая турецкий TAI T129, американский Bell AH-1Z и китайский Z-10, но в итоге выбор по совокупности критериев, включая наличие реального опыта боевого применения, стоимость покупки, боевые характеристики и доступность запчастей, был сделан в пользу российского ударного вертолета Ми-35М. Ремонт вертолетов данного типа планируется организовать в будущем на предприятии Bangabadhu Aeronautical Centre (BAC), которое уже имеет сертификат на обслуживание российских транспортно-боевых вертолетов семейства Ми-17.В апреле 2017 года на интернет-ресурсе russianplanes.net была опубликована фотография первого боевого вертолета Ми-35М, предназначенного для вооруженных сил Мали. Ми-35М был сфотографирован в марте 2017 года во время выполнения летных испытаний на предприятии АО «Росвертол» в Ростове-на-Дону. Хотя все бортовые опознавательные знак и надписи на вертолете были заклеены, нижний опознавательный знак ВВС Мали на «брюхе» вертолета не был никак скрыт.По информации блога bmpd , официально о заключении контракта на поставку боевых вертолетов Ми-35М в Мали российская сторона еще не сообщала. Но в сентябре 2016 года Юрий Демченко один из руководителей АО «Рособоронэкспорт» говорил о том, что Россия в 2016-2017 годах продолжит поставки вертолетов семейства Ми-8/17 и Ми-24/35 в Анголу, Нигерию, Мали и Судан. Ранее Мали уже купила у Болгарии 7 старых вертолетов Ми-24Д из наличия. Они были поставлены в страну в 2007-2012 годах.Шейх Мохаммед бин Зайед, являющийся наследным принцем Абу-Даби и заместителем Верховного Главнокомандующего ВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 20 апреля 2017 года провел двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По информации эмиратского издания «Нэшнл», в рамках переговоров стороны обсудили меры, которые направлены на прекращение вооруженных конфликтов в регионе, а также затронули вопросы расширения сотрудничества в сфере экономики и безопасности.Арабское издание также напомнило о том, что в феврале 2017 года на международной выставке и конференции IDEX 2017 Москва и Абу-Даби сделали заявление о совместной разработке истребителя нового поколения в ОАЭ, а 20 апреля 2017 года на фоне переговоров между ОАЭ и Россией на высшем уровне, министр торговли РФ Денис Мантуров говорил о том, что обе страны также продолжают переговоры относительно поставки «нескольких десятков» многоцелевых истребителей Су-35 для вооружения ВВС ОАЭ.Ранее агентство ТАСС писало о том, что на крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений IDEX 2017, представители России и ОАЭ подписали соглашении о намерении приобретения истребителей Су-35. О подписании сторонами меморандума о покупке многоцелевых истребителей говорил тогда глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. При этом переговоры между Россией и ОАЭ касательно поставок истребителя Су-35 ведутся еще с 2015 года. Именно тогда Россия подписала контракт с КНР на поставку 24 таких самолетов. Стоимость заключенного с Китаем контракта составила не менее двух миллиардов долларов. При этом интерес к российским истребителям Су-35 проявляют и другие страны, в частности Индонезия и Бразилия.Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности по поставке российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», в настоящее время ведутся переговоры о цене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил о том, что Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган на встрече, которая произойдет в Сочи 3 мая, могут обсудить вопрос о поставках российских ЗРС С-400 Турции.«Мы принципиально договорились с Российской Федерацией по приобретению ЗРС C-400. В настоящее время ведутся переговоры по совместному производству и стоимости. Мы хотели купить системы ПРО НАТО, однако, к сожалению, они не вошли в наше положение», — заявил журналистам газеты Haberturk Мевлют Чавушоглу. Как напоминает РИА Новости, ранее представители турецких и российских властей неоднократно говорили о том, что между Москвой и Анкарой идут переговоры по поставке С-400 «Триумф». По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Анкара готова приобрести российские системы ПВО в случае предоставления Москвой кредита, переговоры о нем и ведутся в настоящее время с Минфином РФ.Как отметил Владимир Кожин, помощник президента России по ВТС, Москва не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Турции в связи с членством данной страны в НАТО, сообщало агентство РИА Новости. В начале мая появилась информация о том, что Россия готова поставить Турции комплексы С-400 по цене 500 миллионов долларов за дивизион. Об этом сообщали журналисты РБК со ссылкой на два собственных источника. По данным российских журналистов переговоры между сторонами уже близки к финальной стадии. В то же время ряд российских военных экспертов все же сомневается в том, что Турция действительно решительно настроена на приобретение российских ЗРС, а не демонстрирует НАТО собственную самостоятельность.В соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве, которое действует между Азербайджаном и Россией, в Азербайджан была доставлена очередная партия российских бронетранспортеров БТР-82А, а также сопутствующего оборудования, сообщает сайт ЦАМТО. По информации издания «Азери дифенз», которое ссылается на видео, представленное пресс-службой Министерства обороны Азербайджана, новая боевая техника прибыла в страну морем. Полная готовность к боевому применению переданных бронетранспортеров будет достигнута в ближайшее время.Судя по опубликованным на Youtube видеороликам, бронетранспортеры прибыли в Азербайджан на борту парома «Композитор Рахманинов». Всего с борта судно было выгружено, как минимум, 9 бронетранспортеров БТР-82А. Согласно базе данных ЦАМТО (использовались данные, которые Россия передала в Регистр ООН), поставки Азербайджану БТР-82А и БМП-3 начались в 2013 году (10 единиц — в 2013, 78 единиц — в 2014, 30 единиц — в 2015). При этом официальные данные по детализации контракта ни Российской Федерацией, ни Азербайджаном в средствах массовой информации до настоящего времени не озвучивались. Таким образом, относительно полная картина по количеству переданных Азербайджану боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А, скорее всего, станет известна лишь после завершения договора на их поставку.«Рособоронэкспорт» впервые в истории организовал российскую экспозицию на Международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017, который проводился в Мексике в городе Санта-Люсия с 26 по 29 апреля, сообщает официальный сайт Ростеха. По словам организаторов выставки, приглашения посетить данный аэрокосмический салон были доставлены 33 представителям командований ВВС государств Латинской Америки и других регионов мира. В «Рособоронэкспорте» рассчитывали на то, что приглашенные делегации проявят интерес к российской военной технике и вооружениям. Помимо этого представители «Рособоронэкспорта» готовы были обсуждать с представителями вооруженных сил государств региона вопросы технологического партнерства, а также совместной разработки вооружений и военной техники и исследований в военной сфере.Стоит отметить, что «Рособоронэкспорт» старается проводить последовательную политику по укреплению собственных позиций в государствах Латинской Америки. «Доля стран данного региона в общем объеме экспортных поставок российских вооружений с 2001 года и по настоящее время выше 9%. Большую часть в объеме военных поставок в страны Латинской Америки занимает авиационная и вертолетная техника, которой и был посвящен салон FAMEX-2017», — рассказал журналистам Александр Денисов начальник управления департамента маркетинговой деятельности «Рособоронэкспорта». На прошедшей в Мексике выставке российская экспозиция включала более 160 наименований вооружений и военной техники отечественного производства.Самыми перспективными в данном регионе мира из представленных на выставке образцов авиационной техники специалисты называют учебно-боевой самолет Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М и сверхманевренный многофункциональный истребитель семейства Су-30МК. Из отечественных вертолетов иностранных потребителей могут заинтересовать боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28НЭ, многоцелевой ударный вертолет Ми-35М, военно-транспортные Ми-17В-5, Ми-171Ш, а также тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2 и легкий многоцелевой вертолет «Ансат». Традиционно большое внимание страны Латинской Америки уделяют российским комплексам ПВО, к примеру, современному зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1», который также был представлен в рамках российской экспозиции.