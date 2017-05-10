Зоны деэскалации: принесут ли они долгожданный мир?

Сколько уже было раундов переговоров по Сирии и в Женеве, и в Астане! Но почти каждый раз они заканчивались… ничем. Разве что стороны принимали декларативные документы, но их принципы все время попирались теми, кто заинтересован в продолжении конфликта и в смене сирийской власти.Кажется, на этот раз какой-то существенный результат есть: на переговорах 3-4 мая в Астане достигнуто прорывное соглашение о создании в Сирии четырех зон деэскалации. Меморандум, согласованный с сирийским руководством, поддержали Россия, Иран и Турция, они же выступили гарантами его соблюдения.Зоны деэскалации – это провинция Идлеб и прилегающие к ней территории соседних провинций, часть провинции Хомс, Восточная Гута (провинция Дамаск) и юг Сирии (Дараа и Кунейтра).Предполагается, что с 6 мая на этих территориях полностью прекращаются боевые действия. Над ними не будут действовать ни сирийская, ни российская авиация.Страны-гаранты должны сформировать Совместную рабочую группу. Ее задача – пресекать преступные действия террористов из этих зон в отношении других сирийских территорий. На границах зон деэскалации будут сформированы зоны безопасности. Предполагается, что там будут находиться контрольно-пропускные пункты для гражданских лиц, а также для провоза гуманитарной помощи.Границы зон должны быть сформированы к концу мая, между тем, с 1 мая российская авиация прекратила вылеты. Срок действия меморандума определен на полгода с возможностью продления на такой же срок. Москва надеется, что, в конце концов, документ будет действовать бессрочно.Несколько группировок антисирийской «оппозиции» попытались сорвать подписание меморандума. Их не устраивает прекращение огня ни в каком виде. Они выкрикивали антироссийские и антииранские лозунги, а часть представителей террористов покинула переговоры. И это – несмотря на выгоду данного соглашения и для боевиков, по которым теперь не будут наносить авиаудары ни сирийская, ни российская авиация. Взамен от террористов требуется самая малость – не обстреливать жилые кварталы и не осуществлять вылазки на мирные территории.Как заявил глава делегации РФ в Астане Александр Лаврентьев, Россия готова «».Правда, возникает вопрос:Особенно – если учесть, как ранее(а главное – их внешние покровители). Не будет ли судьба меморандума такой же, как и участь всех минских договоренностей по Донбассу? А если еще учесть, что спонсоры и вдохновители у антиукраинской хунты и у антисирийских боевиков – одни и те же?Еще один скользкий момент заключается в том, что, согласно позиции Москвы, зоны деэскалации должны быть закрыты и для авиации «коалиции», возглавляемой США.Глава российской делегации А.Лаврентьев заявил: «…».То есть, по замыслу России, возглавляемая США «коалиция» в соответствии с мирным договором, должна работать только в районах Ракки и Дейр-эз-Зора, где находится (запрещенное в РФ) «Исламское государство».Между тем, Вашингтон уже заявил, что отказывается прекращать работу своей авиации. Представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй сказал: «».Разумеется, никто не против того, чтобы бороться с ИГ и с «Аль-Каидой». Согласно этому же меморандуму, борьба с данными террористическими группировками будет продолжена – перемирие их не касается.В зонах деэскалации преимущественно располагается та «оппозиция», которую США называют «умеренными». Спрашивается:Все равно же силы «коалиции» не склонны бомбить «умеренную оппозицию» в Сирии. Может быть, все дело в том, что если возникнут какие-либо ограничения на полеты американской «коалиции», тоИтак, несмотря на декларируемое перемирие, несмотря даже на надежды, что оно продлится хотя бы полгода, - есть неразрешимые вопросы. Главный из них – что. Россия и Иран надеются держать «волков» в загоне. Но этим сторонам приходится играть с шулерами. Мелкий жулик Эрдоган – надеется защитить «хищников» от российской и сирийской авиации. А крупный шулер за океаном, судя по всему, настроен на новые провокации. В этих условиях трудно ожидать долгожданного мира.