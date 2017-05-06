07:52 06 мая

У американской демократии появляется новый "враг"?

У США очередным «главным врагом» становится больше. Не успел Вашингтон «победить» Эболу, как на горизонте маячит новая угроза для «американской демократии». Группа учёных выявила на территории Африки неизвестное заболевание, которое по своим симптомам напоминает одну из форм лихорадки, но при этом, как заявлено, «несёт ещё большую опасность, нежели те, которые в последнее время диагностировались».

У американской демократии появляется новый "враг"?


Эпидемия новой смертельной болезни зафиксирована в африканском государстве Либерия. Менее чем за две недели от нового вида лихорадки скончались 12 человек. При этом число заразившихся, как уверяют западные СМИ, растёт.


На официальном сайте Роспотребнадзора заявлено о том, что российское ведомство ведёт мониторинг проявления новой болезни.

Из сообщения пресс-службы:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и сведениям руководства Республики Либерия сообщает, что в период с 23 апреля по состоянию на 4 мая 2017 года среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерия, граничащих со Сьерра-Леоне, зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом. Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций. Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (г. Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.


О том, как с предыдущей напастью – Эболой – «боролся» тогдашний президент США Барак Обама, известно по всему миру. Напомним, что в отношении Эболы в России было разработано эффективное средство, которое было поставлено в целый ряд африканских стран по линии ВОЗ и помогло справиться с эпидемией.

Использованы фотографии: Newsland
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Комментарии 17

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  1. Zoldat_A Сегодня, 06:30
    Один чёрт - для Америки "Российская угроза" всё равно страшнее любой эпидемии.....Переборщили американские социологи-политологи в стремлении напугать Америку - донельзя укученные, боятся, что ЗАВТРА страшный Путин на них нападёт, а ПОСЛЕЗАВТРА всю Америку какая-нибудь эпидемия угробит. .
    Говорю не гипотетически - сам разговаривал не с президентами и конгрессменами, а с простыми американцами, штаты Техас, Алабама и Мичиган....
    Совсем больные, блин.... Только не Эболой, а на голову.....
    Zoldat_A
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:38
      Цитата: Zoldat_A
      Один чёрт - для Америки "Российская угроза" всё равно страшнее любой эпидемии.....

      Это точно..Клич "Русские идут!" Пока самый страшный на планете,для таких стран как сша.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. Zoldat_A Сегодня, 06:45
        Цитата: ОТДЕЛ
        Клич "Русские идут!" Пока самый страшный на планете

        .
        Вопрос - куда Айболита направить - в Либерию? В качесве терапевта. А может, в Америку, в качестве психиатра? Айболит справится? В сказке справлялся.....
        Zoldat_A
        1. vovanpain Сегодня, 07:00
          Цитата: Zoldat_A
          Вопрос - куда Айболита направить - в Либерию?

          Алексей,у айболита итак в Лимпопо дел невпроворот,тут не до Либерии. fellow
          vovanpain
        2. Василенко Владимир Сегодня, 07:39
          Цитата: Zoldat_A
          Вопрос - куда Айболита направить

          айболит ветеринар
          Василенко Владимир
      2. ЛукичЪ Сегодня, 07:32
        Цитата: ОТДЕЛ
        Это точно..Клич "Русские идут!" Пока самый страшный на планете,для таких стран как сша..

        они и прибалты не отстают. а может и обгоняют
        ЛукичЪ
    2. сибиралт Сегодня, 07:37
      Опять американцы что-то испытывают на африканцах. Либерию они же и выдумали, для вывоза туда своих афроамериканцев.
      сибиралт
  2. NIKNN Сегодня, 06:33
    Когда же на территории америки все вырастет...нашли блин полигон...бедная Африка...где доктор айболит????
    NIKNN
    1. Василенко Владимир Сегодня, 06:52
      какой полигон ВОЗовцы очередную страшилку придумали что бы им скинулись на прожитье
      Василенко Владимир
  3. filatik Сегодня, 06:36
    Эксперимент американских биологов?
    filatik
    1. Василенко Владимир Сегодня, 06:51
      вы еще эболу бак оружием назовите
      Василенко Владимир
  4. Василенко Владимир Сегодня, 06:50
    у медиков бабки кончились?!
    очередная несуществующая угроза
    Василенко Владимир
  5. parafoiler Сегодня, 06:57
    Очередная рукотворная американцами болячка для многострадальной Африки.
    parafoiler
  6. ibn.shamai Сегодня, 07:06
    Щас вакцину изобретут и будут втюхивать народу за огромные бабки! Очередной амерский развод!
    ibn.shamai
    1. Lancer Сегодня, 07:46
      Точно!Все эти вакцины и прививки всякие - это зло.Нужно поститься,молиться и слушать радио "Радонеж" - тогда Бог спасет без всякого лечения.
      Lancer
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:38
    зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом.

    ... за работой отряд 737, только уже мерикатосный...
    a.s.zzz888
  8. Lancer Сегодня, 07:42
    Вообще-то в мире гораздо более известна вакцина от "MERCK".Она прошла все клинические испытания,в частности в Либерии и показала 100% эффективность.
    Lancer
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