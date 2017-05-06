У американской демократии появляется новый "враг"?

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и сведениям руководства Республики Либерия сообщает, что в период с 23 апреля по состоянию на 4 мая 2017 года среди взрослых жителей одного из районов Республики Либерия, граничащих со Сьерра-Леоне, зарегистрировано 28 случаев заболевания неустановленной этиологии, 12 из которых завершились летальным исходом. Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей. Результаты исследований на возбудитель лихорадки Эбола отрицательные. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды. К расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций. Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (г. Киндия, Гвинейская Республика) готовы к оказанию всесторонней помощи.



Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

У США очередным «главным врагом» становится больше. Не успел Вашингтон «победить» Эболу, как на горизонте маячит новая угроза для «американской демократии». Группа учёных выявила на территории Африки неизвестное заболевание, которое по своим симптомам напоминает одну из форм лихорадки, но при этом, как заявлено, «несёт ещё большую опасность, нежели те, которые в последнее время диагностировались».Эпидемия новой смертельной болезни зафиксирована в африканском государстве Либерия. Менее чем за две недели от нового вида лихорадки скончались 12 человек. При этом число заразившихся, как уверяют западные СМИ, растёт.На официальном сайте Роспотребнадзора заявлено о том, что российское ведомство ведёт мониторинг проявления новой болезни.Из сообщения пресс-службы:О том, как с предыдущей напастью – Эболой – «боролся» тогдашний президент США Барак Обама, известно по всему миру. Напомним, что в отношении Эболы в России было разработано эффективное средство, которое было поставлено в целый ряд африканских стран по линии ВОЗ и помогло справиться с эпидемией.