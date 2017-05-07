7 мая - День создания Вооружённых сил России

Привычно, что День защитника Отечества мы отмечаем 23 февраля, как день создания Красной армии. Минуя тему того, что днём создания РККА на самом деле является чуть более ранний день в календаре 1918 года, сегодня стоит акцентировать внимание на другом. В новейшем российском праздничном календаре выделяется и ещё одна дата применительно к Вооружённым силам страны. Речь о такой дате как 7 мая. Именно в этот день в 1992 году был подписан документ, в котором говорилось о создании Министерства обороны и Вооружённых сил Российской Федерации.Эту дату и принято считать днём создания ВС РФ. И это говорит о том, что сегодня, 7 мая 2017 года Вооружённые силы России отмечают 25-летний юбилей с момента основания – после образования на карте мира такого государства как Российская Федерация.Безусловно, нельзя говорить, что у российских вооружённых сил всего лишь 25-летняя история. Дата основания ВС РФ – больше календарная. Но факта правовой основы документа, на основании которого созданы и ВС и всё военное ведомства новой России, это никак не отменяет.Между тем, что представляли собой российские вооружённые силы России в мае 1992 года, и тем, что они представляют собой сейчас, не только существенный временной интервал, но и разрыв качественного характера. Если говорить о периоде времени 25-летней давно, то формировавшая тогда российская армия фактически была деморализована. Причина вполне понятна: военнослужащие, которые давали присягу одному государству, вдруг оказались в другом государстве – без идеологии и понятной цели.Родина была уничтожена политическими игрищами тех, в чьи интересы явно не входило поступательное развитие страны с чёткой защитой государственных интересов. Элита армии оказалась в таком состоянии, когда о неё, и это даже не фигура речи, вытирали ноги политические фигуры, оказавшиеся во власти. Началось насаждение идеи о том, что «армия России не нужна, так как у нас теперь нет врагов». На таком фоне постсоветское пространство сотрясали межэтнические конфликты, кровопролитные усобицы, которые резали государства по живому. И резали ведь не только государства, но и семьи, которые формировались в единой, большой стране, а в итоге оказывались разделённые границами.Передел на постсоветском пространстве привёл к тому, что многие военнослужащие оказались за пределами России. То, через что пришлось пройти семьям советских военнослужащих в Прибалтике, в республиках Средней Азии, тема для отдельных материалов. Факт остаётся фактом – рождалась новая реальность, в которой на первое место пыталась выйти не офицерская честь, а спекуляции на самом статусе сотен тысяч военнослужащих.Многие современные офицеры, пережившие то время, называют его самым тягостным в своей жизни: не было ни армии, ни страны, ни перспектив.Однако годы шли, и российская армия, переживая тяжелейшие страницы своей истории, крепла и развивалась настолько, насколько это было возможно в тех условиях. А условия – фактически полное отсутствие финансирования, когда кадровые офицеры были вынуждены после службы отправляться на подработку охранниками в ювелирных салонах или водителями такси. Пережили и это.На смену той армии приходит армия совершенно нового образца. Что отрадно, при этом сохраняется важнейшее звено – фактически основа Вооружённых сил. Речь и многолетних традициях, которые, к счастью, не были утрачены, несмотря на все те трудности, пережитые российскими военными.Вооружённые силы России сегодня – один из главных базисов безопасности Российской Федерации. В их составе около 850 тысяч военнослужащих различных видов и родов войск. При этом свыше 2,2 млн человек находятся в запасе ВС РФ. Статистика говорит о том, что по численности личного состава Вооружённые силы России занимают пятое место в мире (после КНР, США, Индии и КНДР). А вот по боевому потенциалу, оснащённостью вооружениями, профессионализму военнослужащих, числу проводимых военных учений ВС РФ среди основных лидеров. В частности, по оснащённости танками российскую армию международные эксперты ставят на первое место в мире.Можно ли баллами, галочками и прочими численными вариациями оценить готовность жертвовать собой ради защиты Отечества – вопрос в большей степени философский. Но важная особенность российской армии состоит именно в том, что для подавляющего числа людей, связавших свою судьбу с защитой Родины, именно готовность к самопожертвованию – ключевой фактор. Материальное благосостояние – вещь немаловажная, но, как показывает история и практика, далеко не всегда обеспеченность и материальные блага играют первую скрипку в деле защиты интересов своего Отечества. И это вовсе не для красного словца, это констатация факта.К 2020 году армия должна обновиться в техническом отношении примерно на 70%. Это делает ВС РФ одними из самых современных в техническом плане среди всех армий мира. У кого-то это вызывает зубовный скрежет, но для со своим скрежетом такие персоны пусть останутся наедине...«Военное обозрение» поздравляет военнослужащих Вооружённых сил с 25-летней датой основания новой российской армии и надеется на то, что развитие ВС РФ будет продолжаться безотносительно к тому, что по этому поводу думают так называемые «партнёры».