Конгресс США о "контроле" российских портов: Нас не так поняли
Настоящий скандал разразился после того, как в американских СМИ было опубликовано заявление о «готовности США контролировать приморские порты России с целью соблюдения санкционных норм в отношении КНДР». В России такие заявления назвали фактическими посягательствами на суверенитет РФ и попытки диктата в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня представители Конгресса США, на которых изначально ссылались американские СМИ, заявили, что их слова «подверглись неверной интерпретации».
Заявление представителя «Конгресса» приводит информационное агенство «Интерфакс» :
Нужно отметить, что упоминание российских портов Владивосток, Находка и Ванино обнаруживается в статье одного из законопроектов Конгресса.
В том же законопроекте упоминаются порты Китая и отдельно Сирии и Ирана. В частности, когда речь заходит об антисирийских санкциях Конгресс заявляет о «готовности вести спецконтроль порта Тартус». О том, что именно понимается под «спецконтролем» и какими силами и средствами американские законодатели собираются его осуществлять, - в законопроекте не конкретизируется.
Напомним, что США поддерживают идею ужесточения санкций против КНДР и пытаются продавить новые санкционные меры с помощью Китая. Китайские власти на это заявляют, что не собираются утрачиваться тесное партнёрство с Пхеньяном, но будут пытаться оказаться на КНДР влияние с той целью, чтобы Пхеньян отказался от развития ядерной программы.
Заявление представителя «Конгресса» приводит информационное агенство «Интерфакс» :
Сообщение, о котором вы упоминаете, является неверным. Законопроект предусматривает санкции в отношении портов и операторов портов, если они не выполняют резолюции Совета Безопасности ООН.
Нужно отметить, что упоминание российских портов Владивосток, Находка и Ванино обнаруживается в статье одного из законопроектов Конгресса.
В том же законопроекте упоминаются порты Китая и отдельно Сирии и Ирана. В частности, когда речь заходит об антисирийских санкциях Конгресс заявляет о «готовности вести спецконтроль порта Тартус». О том, что именно понимается под «спецконтролем» и какими силами и средствами американские законодатели собираются его осуществлять, - в законопроекте не конкретизируется.
Напомним, что США поддерживают идею ужесточения санкций против КНДР и пытаются продавить новые санкционные меры с помощью Китая. Китайские власти на это заявляют, что не собираются утрачиваться тесное партнёрство с Пхеньяном, но будут пытаться оказаться на КНДР влияние с той целью, чтобы Пхеньян отказался от развития ядерной программы.
Использованы фотографии: VaninoNews.ru
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