10:43 06 мая

Конгресс США о "контроле" российских портов: Нас не так поняли

Настоящий скандал разразился после того, как в американских СМИ было опубликовано заявление о «готовности США контролировать приморские порты России с целью соблюдения санкционных норм в отношении КНДР». В России такие заявления назвали фактическими посягательствами на суверенитет РФ и попытки диктата в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня представители Конгресса США, на которых изначально ссылались американские СМИ, заявили, что их слова «подверглись неверной интерпретации».

Заявление представителя «Конгресса» приводит информационное агенство «Интерфакс» :
Сообщение, о котором вы упоминаете, является неверным. Законопроект предусматривает санкции в отношении портов и операторов портов, если они не выполняют резолюции Совета Безопасности ООН.


Нужно отметить, что упоминание российских портов Владивосток, Находка и Ванино обнаруживается в статье одного из законопроектов Конгресса.


Конгресс США о "контроле" российских портов: Нас не так поняли


В том же законопроекте упоминаются порты Китая и отдельно Сирии и Ирана. В частности, когда речь заходит об антисирийских санкциях Конгресс заявляет о «готовности вести спецконтроль порта Тартус». О том, что именно понимается под «спецконтролем» и какими силами и средствами американские законодатели собираются его осуществлять, - в законопроекте не конкретизируется.

Напомним, что США поддерживают идею ужесточения санкций против КНДР и пытаются продавить новые санкционные меры с помощью Китая. Китайские власти на это заявляют, что не собираются утрачиваться тесное партнёрство с Пхеньяном, но будут пытаться оказаться на КНДР влияние с той целью, чтобы Пхеньян отказался от развития ядерной программы.

Использованы фотографии: VaninoNews.ru
21

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Комментарии 74

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  1. alstr Сегодня, 08:46
    Мы тоже можем не верно понять. И американские танкеры арестовать - они нефть от ИГ перевозят.
    А еще парочку ракет по проверльщикам шмальнуть, что ручки убрали. Причем синхронно мы и Китай.
    alstr
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:54
      Слухи такие ходят , что чехи порты Дальнего Востока контролируют! Там полный беспредел идет..
      Романов отвечай давай ! (я такой вопрос уже задавал..)
      А у США кишка тонка , чтобы нам угрожать ..Ын там им устроит свою "блокаду" и мы с Китаем ему в этом поможем если что..
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 08:57
        ванинский порт

        рич
        1. МПК105 Сегодня, 09:21
          Ну не надо так уж печально,Братишк... hi И вовсе не угрюмо мы по трапу шли,а с радостью,ибо ДОМА... wink
          МПК105
          1. рич Сегодня, 09:30
            увидел фото и песню вспомнил, и стихи вот еще
            рич
            1. МПК105 Сегодня, 09:37
              КРАСОТЫ такой где я увидал когда бы... НИГДЕ...И НИКОГДА...
              МПК105
              1. рич Сегодня, 09:40
                красивое фото. оттуда?
                рич
                1. bulvas Сегодня, 09:43
                  Первое сообщение о "контроле" за российскими портами, сначала тоже поразило своей наглостью.

                  Почитав его внимательнее, подумал, что где то, при перепечатке новости от СМИ к СМИ, журналисты специально сместили акцент, чтобы сделать сенсацию, а изначально, речь шла о контроле за КОРАБЛЯМИ, ВЫШЕДШИМИ ИЗ УКАЗАННЫХ ПОРТОВ, в портах США, а не за портами других стран.

                  Не думаю, что они бы решились останавливать корабль в море для досмотра

                  Они <американские политики>, конечно еще те наши "партнеры", но не верю, что они полные безумцы и перепутали пиар с реальными опасными действиями, после которых пути назад не будет.

                  А если я ошибаюсь.... тогда согласен с увеличением бюджета МО РФ
                  bulvas
                  1. Лелёк Сегодня, 10:04
                    Цитата: bulvas
                    Они <американские политики>, конечно еще те наши "партнеры", но никто не поверит, что они полные безумцы


                    Привет.
                    Выскажу своё мнение по этому вопросу. Конечно, янки "не полные безумцы", но... . Но если этот вброс был сделан, чтобы проверить нашу реакцию на него, своеобразная проверка на вшивость, а заодно внесение элемента хаоса - излюбленного инструмента американской внешней политики. Мы бурно отреагировали, значит стали нервничать, вышли из себя - цель достигнута. Если бы мы не среагировали, промолчали, то последовал бы следующий провокационный вброс. Америкосы большие придумщики по части провокаций и безобразий на чужих территориях и в нейтральных зонах. Ну вот, взять хотя бы последнее:
                    Лелёк
                    1. bulvas Сегодня, 10:15
                      Цитата: Лелёк
                      Но если этот вброс был сделан, чтобы проверить нашу реакцию на него, своеобразная проверка на вшивость, а заодно внесение элемента хаоса - излюбленного инструмента американской внешней политики.


                      Привет
                      Не спорю, не зря же про них говорят, что
                      Американцы всегда поступают правильно, после того, как исчерпают остальные варианты
                      Дж. Оруэлл
                      bulvas
                2. МПК105 Сегодня, 09:47
                  Да,Дим...Оттуда...В ДОКе стояли как-то,ну и время свободное было(ибо мужики гражданские там всё делают,а нас-идите на ..р,не мешайтесь,как говорится... laughing )Вот закатами да рассветами и ЛЮБОВАЛИСЬ............
                  МПК105
                  1. рич Сегодня, 10:17
                    а я в начале 90-х с хлопцами был на неделю туда командирован ехали на поезде до Хабаровска, а от туда караваном через Лидогу. А назад уже на авиации. Целое путешествие вокруг света. Видимо командование наше тогда считало бешеной собаке семь верст не крюк
                    рич
      2. Александр романов Сегодня, 09:17
        Цитата: ОТДЕЛ
        Слухи такие ходят , что чехи порты Дальнего Востока контролируют!

        Пиши Зимбабвийцы контролируют,так прикольнее.
        Александр романов
        1. venik Сегодня, 10:18
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          Слухи такие ходят , что чехи порты Дальнего Востока контролируют!

          Пиши Зимбабвийцы контролируют,так прикольнее.

          =====
          А вам не приходило в голову, что под "чехами" уважаемый ОТДЕЛ возможно имел ввиду чеченцев (ну или вообще кавказцев)???
          venik
        2. sgazeev Сегодня, 10:21
          Цитата: Александр романов
          Цитата: ОТДЕЛ
          Слухи такие ходят , что чехи порты Дальнего Востока контролируют!

          Пиши Зимбабвийцы контролируют,так прикольнее.

          Вот и Укрогабон "будет" контролировать порт одесский. laughing
          sgazeev
      3. AID.S Сегодня, 09:17
        Цитата: ОТДЕЛ
        Слухи такие ходят , что чехи порты Дальнего Востока контролируют! Там полный беспредел идет..

        Ваши данные немного устарели
        Уже в декабре 1919 года из Владивостока стали выходить первые корабли с легионерами. На 42 кораблях в Европу было переправлено 72 644 человека (3004 офицеров и 53 455 солдат и прапорщиков Чехословацкой армии). Из России не вернулось более четырёх тысяч человек — погибших и пропавших без вести.
        В ноябре 1920 года в Чехословакию вернулся последний эшелон с легионерами из России.
        AID.S
        1. jjj Сегодня, 10:08
          Ну и япона мама там же и тогда же
          jjj
      4. сибиралт Сегодня, 10:05
        Кто ловит рыбу, тот и море контролирует. Россия сдала рыбный промысел иностранцам в аренду на 50 лет, а мы у них нашу же рыбу за американские рубли покупаем. Бизнес и ничего личного.
        сибиралт
    2. oleg-gr Сегодня, 08:56
      Оказалось, что "неправильно поняли". Получается, что был целенаправленный вброс с проверкой на реакцию РФ и КНР.
      oleg-gr
      1. Tusv Сегодня, 09:36
        Цитата: oleg-gr
        Оказалось, что "неправильно поняли"

        Надо правильно.
        Группа американских сейнеров вторглась в наши экономические воды с целью незаконного промысла. Или. Эскадра неизвестных пиратов пыталась захватить мирные торговые суда. Все попытки были пресечены
        Tusv
    3. Зяблицев Сегодня, 09:26
      Все это игра слов, но опасная игра слов! Не они, не мы не готовы так далеко зайти, что бы шмальнуть "парачку ракет". Все это очень безответственные заявления!Очередной Карибский кризис нам не нужен, мы еще не готовы к данному уровню напряженности, а надеяться, что за нас впрягется Китай, это наивность. У американцев же от двадцатилетней с гаком безнаказанной деятельности на мировой арене и глубокой вере в свою исключительность может крышку снести...Нужно четко укладываться в рамки международного права и настойчиво требовать это от англосаксов, тогда на нашей стороне окажется чуть больше стран, чем есть на сегодняшний день.
      Зяблицев
    4. moskowit Сегодня, 09:35
      Вы фантазёр, батенька? Уж больно крутенько насчёт танкеров....
      moskowit
    5. Олег147741 Сегодня, 09:46
      Цитата: alstr
      Мы тоже можем не верно понять. И американские танкеры арестовать - они нефть от ИГ перевозят.
      А еще парочку ракет по проверльщикам шмальнуть, что ручки убрали. Причем синхронно мы и Китай.

      Это Вы предложите нашим депутатам, олигархам, которые на нефте жируют. Глядишь, может у них совесть и проснётся.
      Олег147741
    6. Burbon Сегодня, 09:58
      Цитата: alstr
      А еще парочку ракет по проверльщикам шмальнуть

      да ни фига подобного, выразим озабоченность и вызовем на ковер посла....на этом и ограничемся
      Burbon
  2. Невский_ЗУ Сегодня, 08:47
    Интересное время начинается...ресурсная база сокращается, пора кого-то пожирать...

    Не думал, что так быстро такое увижу:

    "Нужно отметить, что упоминание российских портов Владивосток, Находка и Ванино обнаруживается в статье одного из законопроектов Конгресса"
    Невский_ЗУ
    1. Александр романов Сегодня, 08:53
      Цитата: Невский_ЗУ
      Интересное время начинается

      Особенно вспоминая некоторых на этом саите,которое в экстазе прибывали от Трампа. Читаешь их теперь и диву даешься,на бегу переобуваются.
      Александр романов
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:58
        романов, но будьте же объективным. Вы иногда на одной ветке успеваете переобуться. Единственно где вы не снимаете свою обувь - КНДР, к которой вы почему-то питаете патологическую ненависть.
        rotmistr60
        1. yuriy55 Сегодня, 09:13
          Цитата: rotmistr60
          Единственно где вы не снимаете свою обувь - КНДР, к которой вы почему-то питаете патологическую ненависть.

          У всех великих своя ненависть:
          ...- Это нация такая, - сказал Ступкин, - маленькая, но шустрая. Помните, в прошлую
          осень к нам из института приехали инженеры картошку копать? Рабинович у них был,
          помните? Так вот этот еврей и есть семит.
          - Хороший мужик, - сказала Семеновна, - моего оболтуса по арифметике на четверку
          натянул, а у него сплошные двойки были.
          - А я что говорю? Люди как люди. А эти антисемиты их не любят. Одни негров не
          любят, другие семитов.

          Маккейн ненавидит Вьетнам, Самозванец - КНДР...
          yuriy55
        2. Александр романов Сегодня, 09:19
          Цитата: rotmistr60
          Вы иногда на одной ветке успеваете переобуться

          Второи раз пишу,приведи пример.
          Ты недавно писал.что я использовал служебное положение. А когда я тебе попросил привести пример,ты сбежал.
          Сейчас тоже свалишь?
          Александр романов
          1. rotmistr60 Сегодня, 10:05
            А мне , в отличие от тебя (употребляю ты по твоему принципу) не надо переобуваться на ходу. Я как придерживался своей идеологии. так и придерживаюсь.
            А когда я тебе попросил привести пример,ты сбежал.

            И когда это я сбегал? Вы наверное забыли романов, что в свое время я постоянно отвечал вам контраргументами не смотря на то, что вы были модератором. Или скажите, что было так?
            rotmistr60
        3. sabakina Сегодня, 09:53
          Цитата: rotmistr60
          романов, но будьте же объективным. Вы иногда на одной ветке успеваете переобуться. Единственно где вы не снимаете свою обувь - КНДР, к которой вы почему-то питаете патологическую ненависть.

          Это у него с детства.
          sabakina
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:02
        Цитата: Александр романов
        Особенно вспоминая некоторых на этом саите,которое в экстазе прибывали от Трампа. Читаешь их теперь и диву даешься,на бегу переобуваются.

        Я один из них был...Ну было дело! wassat На западе там хоть кого выбирай ,они пешки и подчиняются одному золотому идолу ПРИБЫЛЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ! А мы другие в России (кроме Москвы!)
        ОТДЕЛ
        1. Dashout Сегодня, 09:22
          На Москву наехал.. В Москве тоже люди разные и очень разные живут.
          Dashout
          1. Burbon Сегодня, 10:04
            Цитата: Dashout
            На Москву наехал

            михан немного или много, не догоняет в виду своей ограниченности и зависти, ведь для москвичей 2 пенсии от мэра и гос....а коренные москвичи - good drinks ну а лимита она и есть лимита....
            Burbon
        2. Серый брат Сегодня, 09:29
          Цитата: ОТДЕЛ
          А мы другие в России (кроме Москвы!)

          Надо же, какие новости о себе узнаю)))
          Серый брат
        3. Pulya Сегодня, 10:07
          Цитата: ОТДЕЛ
          Цитата: Александр романов
          Особенно вспоминая некоторых на этом саите,которое в экстазе прибывали от Трампа. Читаешь их теперь и диву даешься,на бегу переобуваются.

          Я один из них был...Ну было дело! wassat На западе там хоть кого выбирай ,они пешки и подчиняются одному золотому идолу ПРИБЫЛЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ! А мы другие в России (кроме Москвы!)

          Виталий у Вас мнение не изменно, только к Богоизбранным... :)
          А по поводу - мы другие - это в чём??? Вся элита подчиняется закону золотого тельца. На то она и "элита" :)
          Pulya
      3. pjastolov Сегодня, 09:17
        Даже не на бегу - а в воздухе, а Трамп помоему прокладывает себе дорожку в трамппункт
        pjastolov
      4. Dashout Сегодня, 09:27
        Цитата: Александр романов
        Особенно вспоминая некоторых на этом саите,которое в экстазе прибывали от Трампа. Читаешь их теперь и диву даешься,на бегу переобуваются

        Люди верили словам Трампа. Это плохо? Не надо было верить? Так вот, это Трамп переобулся в воздухе! А люди-то причем? Человек так устроен, что хочет верить в лучшее... Поговорка: Надежда умирает последней! Так вот, возможно, что еще что-то Трамп изменит - сейчас у него основная проблема конгресс...
        Dashout
        1. Александр романов Сегодня, 09:31
          Цитата: Dashout
          Люди верили словам Трампа. Это плохо?

          Очень плохо,когда здоровые мужики, дожив до седых волос,ведут себя,как 15 летние девочки развесив уши.
          Цитата: Dashout
          Так вот, это Трамп переобулся в воздухе!

          Примера Обамы вам не хватило?
          Цитата: Dashout
          Надежда умирает последней! .. Поговорка

          Могу привести другую,более современную поговорку,Лох-это судьба.
          Цитата: Dashout
          Так вот, возможно, что еще что-то Трамп изменит -

          wassat wassat wassat Прекращаите быть наивным
          Александр романов
          1. Серый брат Сегодня, 10:30
            Цитата: Александр романов
            Примера Обамы вам не хватило?

            Да ладно вам, можно подумать вы Хирали не видели, по сравнению с ней Трамп агнцем божьим выглядел.
            Понятно что мнение людей сформировалось исходя из принципа меньшего зла.

            Умного здесь из себя строите. Задним умом все крепки. tongue
            Серый брат
  3. KIBL Сегодня, 08:49
    Совсем страх потеряли,берегов уже не видят!Всех основных дегенератов собрали со всей Америке в одном месте под названием конгресс США,с другой стороны очень удачно.Теперь они всегда на виду и мы знаем,что они замышляют,а так ищи их по всей необъятной территории США!
    KIBL
  4. Vika728 Сегодня, 08:51
    Пока ещё боятся, раз уточняют
    Vika728
    1. Александр романов Сегодня, 08:54
      Цитата: Vika728
      Пока ещё боятся, раз уточняют

      Они всегда уточняют,пример Псаки заразителен.
      Александр романов
      1. Лелёк Сегодня, 10:19
        Цитата: Александр романов
        Они всегда уточняют,пример Псаки заразителен.


        Привет, Саша.
        Нас (Россию) в чём только не обвиняли без приложения доказательств. И везде -то мы вмешиваемся, и всем-то мешаем нормально дышать, питаться и спать, опять же без "Какие ваши доказательства?". Но вот радость - оказывается не только мы такие вездесущие (и не только няшка Псаки):
        Лелёк
  5. Баракуда Сегодня, 08:52
    " В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что американский законопроект нарушает международное право.

    "Этот законопроект, как и огромное множество других "пирожков", выпекаемых Конгрессом, разумеется, не соответствует международному праву. Ни одна страна мира и ни одна международная организация, прежде всего ООН, не уполномочивала США на контролирование выполнения каких бы то ни было резолюций Совета Безопасности ООН", - заявил он "Интерфаксу.

    По мнению Косачева, в нынешнем маневре нет ничего нового. "Американцы всеми правдами и неправдами пытаются утвердить верховенство собственного законодательства над международным, что и является в целом главной угрозой международному праву и главной проблемой современных международных отношений" " - Интерфакс.
    Баракуда
    1. Александр 3 Сегодня, 09:07
      Ну матрасию так и тянет сказать -это нарушает наше законодательство.
      Александр 3
    2. pjastolov Сегодня, 09:20
      Так ведь Ребе сказал, а куда же деваться Трампу? request
      pjastolov
  6. Злой 55 Сегодня, 08:58
    Исключительность исключительной нации -это просто исключительная способность в любых исключительных делах любыми исключительными методами делать исключительные гадости...Не пора ли и нам начинать контролировать Норфолк,Гуам и Окинаву..
    Злой 55
    1. Баракуда Сегодня, 09:34
      А Вы думаете программа в Российские МБР и т.д. по данным объектам не вбита ? wink
      Баракуда
  7. Мар.Тира Сегодня, 08:58
    Цитата: KIBL
    Совсем страх потеряли,берегов уже не видят!Всех основных дегенератов собрали со всей Америке в одном месте под названием конгресс США,с другой стороны очень удачно.Теперь они всегда на виду и мы знаем,что они замышляют,а так ищи их по всей необъятной территории США!

    Страх начали терять они ещё в 1990-х годах,в результате предательства Горбачёва,и Шеварднадзе..А в 1993 совсем ошалели от возможности безнаказанно орудовать в наших территориальных водах,и экономической зоне России,с позволения пьяни..Думаете так просто сорваться с крючка имперских амбиций?
    Мар.Тира
  8. Бензорез Сегодня, 08:59
    "Китайские власти на это заявляют, что не собираются утрачиваться тесное партнёрство с Пхеньяном, но будут пытаться оказаться на КНДР влияние с той целью, чтобы Пхеньян отказался от развития ядерной программы."
    Примерно такой ответ должен последовать и с нашей стороны.
    Бензорез
    1. pjastolov Сегодня, 09:23
      С нашей стороны лучше помолчать - а матрасы пускай ломают голову что мы сделаем: либо торпедируем их контролеров, либо бомбанем soldier
      pjastolov
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:02
    Нас не так поняли

    Конечно. Россия до того "тупая". что не может понять Сша с первого раза. Может наконец научитесь сначала думать, а потом говорить?
    rotmistr60
  10. mikh-korsakov Сегодня, 09:02
    Вот что бывает, когда вместо того, чтобы реально отвечать на откровенное хамство партнера, мы начинаем выражать озабоченность и зачем-то объяснять супостату. какие цели он преследует своим поведением. Мне кажется, что за нами должок. Америка в грубой форме выслала наших дипломатов и арестовала нашу собственность, на что наш гарант образно говоря подставил левую щеку в духе укрепления дружбы, что привело к еще более грубым поступкам. Так может быть пришла пора отдавать долги?
    mikh-korsakov
  11. К-50 Сегодня, 09:04
    Матрасники забывают, что палка о двух концах. Одним замахнутся, другим себе же по репе треснут.
    Приме санкций - контрсанкций показателен.
    К-50
    1. yuriy55 Сегодня, 09:27
      Цитата: К-50
      Матрасники забывают, что палка о двух концах.


      Пока что некоторые забыли, что обгадить, имея в наличии э...зоповое стадо, гораздо проще и быстрее, чем это всё убрать.
      Нам не надо никого пугать, нам надо активно предупреждать и наказывать наглецов. Что внешних, что внутренних. Мягкотелость вредна и свойственна медузам...
      yuriy55
    2. Kenneth Сегодня, 09:59
      А какие такие контр санкции давно хотел спросить. Это то что у нас цены на продукты выросли. Так это и вторым концом нас долбанули
      Kenneth
  12. Умничка Сегодня, 09:22
    автор ! Учи великий и могучий русский язык! Научись грамотно писать, без ошибок, а потом статейки ляпай. Неучи егэшные. Это всё равно, что, например, плотник не умеет работать с деревом, или слесарь не знает, что такое напильник. Тексты - твоя работа, ты её делать не умеешь.
    Умничка
    1. Kenneth Сегодня, 10:01
      Если больше прикопаться не к чему, то лезут с грамотностью.
      Kenneth
    2. внук героя Сегодня, 10:08
      Грамотей! Перечитай свой опус и исправь ошибки. У тебя всего несколько строк, а можно ставить тройку с минусом.
      внук героя
  13. Langf Сегодня, 09:23
    Не понять похотливых задохликов - это нонсенс!
    Langf
  14. Горный стрелок Сегодня, 09:23
    Нас не так поняли - кричали американские конгрессмены, выползая из дымящихся развалин Капитолия. laughing Вы там поосторожнее в выражениях, господа.
    Горный стрелок
  15. mr.redpartizan Сегодня, 09:27
    Да наплевать нам на их резолюции и решения конгресса ! Необходимо демонстративно игнорировать любые требования американцев, намеренно провоцировать их своими действиями (не нарушая никаких международных норм) на применение силы, чтобы затем дать решительный вооруженный отпор.
    Например, в порты КНДР можно направить несколько крупных сухогрузов под российским флагом и прикрыть их эскортом из пары подлодок 949-го проекта с полным боекомплектом КР "Гранит". Маршрут движения наших судов специально должен пересекать район патрулирования кораблей ВМС США вблизи берегов КНДР. Американцы могут попробовать досмотреть судно, выслав досмотровые группы спецназа на моторных лодках с эсминца, но наши должны ответить отказом на их требования немедленно остановить ход и допустить инспекторов на борт, а вслучае попытки американцев проникнуть на движущийся сухогруз без разрешения - открыть по ним шквальный огонь из автоматического оружия и гранатометов. Тут у американцев будет выбор из двух вариантов - проглотить инцидент с уничтожением их людей или атаковать наши суда. В первом случае они выставят себе посмешищем и трусами в глазах союзников и американской общественности, а во втором - получат в борт несколько П-700 "Гранит", что приведет к гибели почти четырех сотен моряков и потере 1,5 млрд.$.
    mr.redpartizan
    1. skylare Сегодня, 09:51
      Вот правду же говорят, что болтун - находка для шпиона. Вот сидят сейчас американские аналитики, читают комментарии на нашем военно-патриотическом сайте с расположением сервера в США и головы чешут: как им, бедным, быть, если у русских каждый второй комментатор - стратег мирового уровня. Сразу сдаться или посопротивляться для вида?
      skylare
      1. mr.redpartizan Сегодня, 10:07
        Американские АНАЛитики - дерьмо ! Они всегда рассчитывают на страх оппонента перед военной мощью США, но отрицают даже вероятность масштабных потерь со своей стороны. А мы можем 100% гарантировать им эти потери.
        mr.redpartizan
    2. Kenneth Сегодня, 10:03
      В песочнице в войну не наигрались ?
      Kenneth
      1. mr.redpartizan Сегодня, 10:23
        Это ваши друзья хотят поиграть в войнушку, судя по их действиям за последние 25 лет. Я тоже не против подобный игры...
        mr.redpartizan
        1. Kenneth Сегодня, 10:41
          Хотите повоевать Сирия в вашем распоряжении ну или ЛДНР. А мне не хочется воевать из за ваших местами неадекватных а местами идиотских идей.
          Kenneth
  16. pjastolov Сегодня, 09:31
    Цитата: Dashout
    Цитата: Александр романов
    Особенно вспоминая некоторых на этом саите,которое в экстазе прибывали от Трампа. Читаешь их теперь и диву даешься,на бегу переобуваются

    Люди верили словам Трампа. Это плохо? Не надо было верить? Так вот, это Трамп переобулся в воздухе! А люди-то причем? Человек так устроен, что хочет верить в лучшее... Поговорка: Надежда умирает последней! Так вот, возможно, что еще что-то Трамп изменит - сейчас у него основная проблема конгресс...

    Да так говорил мой знакомый снайпер - про Надежду
    pjastolov
  17. olimpiada15 Сегодня, 09:43
    "Нас не так поняли" - слабая отмазка.
    Как сказали так и поняли. Если не умеете выражать свои мысли- сначала научитесь говорить, потом делайте заявления.
    olimpiada15
  18. Тень тьмы Сегодня, 09:53
    А кто помешает американцам и К° пиратствовать? Они потомки и правоприемники британских корсаров. Будут отлавливать вышедшие из наших портов корабли в нейтральных водах. Повозмущаются наши, повозмущаются и утруться, всё равно противопоставить ничего не сможем. Прохождение кораблей, кстати, давно контролируются спутниками, этим заявлением они лишь предупредили, что при подозрении будут шмонать корабли.
    Тень тьмы
    1. mr.redpartizan Сегодня, 10:03
      Когда их эсминец будет перебит пополам попаданием "Гранита", то желание "пошмонать" наши корабли у них исчезнет мгновенно. Необходимо демонстративно нарушать резолюции их конгресса и требования Трампа, если они противоречат международным законам. В случае атаки на наши суда следует начать топить американские.
      mr.redpartizan
  19. Устин Умаров Сегодня, 10:16
    От, блин, не проканало, не утёрлись!
    Устин Умаров
  20. 1536 Сегодня, 10:43
    На такие "неверно понятые" заявления надо организовать военный конвой наших судов, плавающих в тех морях. И военно-морскую "скорую помощь", действующую по вызовы терпящих бедствие судов от действий американских пиратов!
    Под прицел должны быть поставлены все военно-морские группы флота США.
    И надо твердо сказать, что будем топить американские корабли, если те попытаются "досмотреть" российские плавстредства или суда, плавающие под флагами других государств, но принадлежащие российским предпринимателям.
    1536
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