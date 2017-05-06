Конгресс США о "контроле" российских портов: Нас не так поняли

Сообщение, о котором вы упоминаете, является неверным. Законопроект предусматривает санкции в отношении портов и операторов портов, если они не выполняют резолюции Совета Безопасности ООН.

Настоящий скандал разразился после того, как в американских СМИ было опубликовано заявление о «готовности США контролировать приморские порты России с целью соблюдения санкционных норм в отношении КНДР». В России такие заявления назвали фактическими посягательствами на суверенитет РФ и попытки диктата в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня представители Конгресса США, на которых изначально ссылались американские СМИ, заявили, что их слова «подверглись неверной интерпретации».Заявление представителя «Конгресса» приводит информационное агенство «Интерфакс» Нужно отметить, что упоминание российских портов Владивосток, Находка и Ванино обнаруживается в статье одного из законопроектов Конгресса.В том же законопроекте упоминаются порты Китая и отдельно Сирии и Ирана. В частности, когда речь заходит об антисирийских санкциях Конгресс заявляет о «готовности вести спецконтроль порта Тартус». О том, что именно понимается под «спецконтролем» и какими силами и средствами американские законодатели собираются его осуществлять, - в законопроекте не конкретизируется.Напомним, что США поддерживают идею ужесточения санкций против КНДР и пытаются продавить новые санкционные меры с помощью Китая. Китайские власти на это заявляют, что не собираются утрачиваться тесное партнёрство с Пхеньяном, но будут пытаться оказаться на КНДР влияние с той целью, чтобы Пхеньян отказался от развития ядерной программы.