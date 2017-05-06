10:43 06 мая

Украинская сторона вела съёмку подрыва автомобиля миссии ОБСЕ

О нестихающих боях практически по всей линии соприкосновения высказался глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. По его словам, не может не беспокоить тот факт, что украинские войска по-прежнему осуществляют обстрелы территории ДНР. Эти обстрелы приводят к новым жертвам, включая жертвы среди мирного населения.

Захарченко:
На линии фронта продолжаются перестрелки с применением миномётов и артиллерийских орудий от Светлодарска до Новоазовска.

Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в ходе брифинга заявлял о том, что Украина снова начала применение реактивной артиллерии по территории республики.


В ходе брифинга полковник Басурин сообщил об обнаружении местными жителями в районе Красногоровки безымянной могилы, в которой буквально свалены тела украинских военнослужащих. В общей сложности в могиле – два десятка тел. Большинство – погибшие военнослужащие ВСУ, которые на самой Украине числятся пропавшими без вести. ДАН приводит заявление Басурина, в котором он называет несколько идентифицированных военных ВСУ:
По информации от жителей Красногоровки, находящейся на временно подконтрольной Украине территории, военнослужащими ВСУ вблизи городского кладбища с использованием землеройной техники выкопан ров, в который впоследствии в тёмное время суток захоронили 20 человеческих тел. Данное захоронение произведено по личному указанию командира 72 омбр полковника Соколова. Нашей разведкой получена часть списка захороненных: Дудченко А.А., Юрченко А.О., Ребристый В.Е., Клименко В.А., Гавриляк Т.В., Шкурко А.В. Прошу максимально распространить и, по возможности, сообщить родственникам.


Между тем, публикуется заявление МГБ ЛНР, в котором рассказывается о явно спланированной украинской стороной акции по подрыву автомобиля СММ ОБСЕ. Из сообщения:
В ходе изучения видеозаписи, которая появилась на украинских информационных ресурсах, специалистами МГБ совместно с Народной милицией было установлено: съёмка велась из населённого пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного Вооружённым силам Украины. Нами был проведён сравнительный анализ местности, запечатлённой на кадрах видеозаписи, с данными топографических карт, и установлен квадрат ведения съёмки.

Обращают на себя внимание также обстоятельства появления данного видео. Имеются сведения, что по дороге, где произошла трагедия, ранее проезжал, в том числе, и грузовой автотранспорт, что свидетельствует о постоянном мониторинге передвижений патрулей ОБСЕ со стороны Украины.




А вот и то самое видео:


Использованы фотографии: Радио Свобода
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Комментарии 28

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  1. игорка357 Сегодня, 09:46
    Где подрыв автомобиля то?Проехали два белых авто,далее лес,поля...затем нет резкости от слова вообще..затем какой то дым и пламя за лесом...Все господа,более на видео,НИЧЕГО!!!
    игорка357
    1. Серый брат Сегодня, 09:50
      Цитата: игорка357
      .затем какой то дым и пламя за лесом

      Это взрыв.
      Ваш кэп.
      Серый брат
      1. игорка357 Сегодня, 09:52
        Серьезно кэп,я вот по шпане шину от к-700 бензом обливал,и запаливал...было тоже самое..а за лесом так вообще не понятно..Очень уж много черного дыма,от подрыва фугаса,или ОБСЕ соляр в бочках вез?Я не говорю что машину не подорвали,я говорю видео НИОЧЕМ!!!!
        игорка357
        1. Серый брат Сегодня, 10:01
          Цитата: игорка357
          Серьезно кэп,я вот по шпане шину от к-700 бензом обливал,и запаливал...было тоже самое..а за лесом так вообще не понятно..

          Все вопросы к "Радио Свобода" - им этот материал предоставили ВСУ в качестве доказательства причастности вооружённых сил ЛНР к совершению терракта.
          Ну или к ВСУ обратитесь - пусть они вам расскажут зачем они поджигали покрышку от К-700 на пути следования машин ОБСЕ, да ещё и снимали всё это заранее установленной (хоть и криво) камерой.
          Серый брат
    2. Володин Сегодня, 09:53
      Цитата: игорка357
      Где подрыв автомобиля то?

      Если бы на месте работали "белые каски", то они бы и резкость навели и ещё "зарин Асада", вероятно, обнаружили бы...
      Володин
    3. Зяблицев Сегодня, 09:56
      Международный инвестиционный банк принадлежащий Порошенко по итогам января-марта 2017 года получил 26,818 млн гривен чистой прибыли, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года, говорится в квартальном финансовом отчете, передает "Интерфакс-Украина". И это только по этому активу, а если брать его заводы работающие по выпуску вооружения... - поэтому война будет перманентной! Что бы прекратить войну нужно ликвидировать Пецу и самое главное его заокеанскую крышу - а других вариантов для мира нет, к сожалению... А взорвали ОБСЕ, да американцы даже не до конца понимают, что это за организация то такая...Маккейн, наверное, думает, что это религиозная секта... laughing
      Зяблицев
      1. jjj Сегодня, 10:04
        Камера снимала со штатива и с большим зумом. Картинка не шелохнется. Возможно дистанционное управление камерой. Она характерно дернулась, когда меняла направление съемки
        jjj
    4. Комментарий был удален.
    5. serega.fedotov Сегодня, 10:20
      Цитата: игорка357
      Где подрыв автомобиля то?Проехали два белых авто,далее лес,поля...затем нет резкости от слова вообще..затем какой то дым и пламя за лесом...Все господа,более на видео,НИЧЕГО!!!

      Интересен сам факт видео-нафига ОПЕРАТОРУ снимать пустую проселочную дорогу!? Камеру на запись поставить разведке есть смысл ставить ,а на каждую дорогу по дежурному оператора-людей не хватит.
      Фактически украинцы признались в терроризме: оператор снимает кино для отчета ,ждет взрыва на заложенном фугасе первой попавшейся машины ,тут появляются на дороге машины ОБСЕ оператор понимает размер наступаюшей задницы,начинает паниковать поворачивая камеру и меняет настройки сбивая резкость(до этого момента камера почти неподвижна и четкость учитывая расстояние отличная) Оператора понять можно-кто приказал минировать не пострадает,кураторы украины тоже промолчат ,или Россию дружно обвинять будут,а вот исполнителям попки-то развальцуют! Если совсем не закопают .
      serega.fedotov
    6. сибиралт Сегодня, 10:24
      А пусть этот ролик посмотят в ОБСЕ. Свои машины они наверняка узнают.
      сибиралт
      1. василий50 Сегодня, 10:39
        Вообще то подрыв машины *обсе* был запланирован *црушниками* которые командуют СБ Украины. Вот только исполнение подкачало и вроде как американец умер в результате. Поэтому так мало вопили на западе, слишком много чего вылезло и скрыть не удаётся.
        василий50
  2. Мар.Тира Сегодня, 09:46
    Я вообще не понимаю,до каких пор Европа,и США будут терпеть клоунаду этого режима на Украине.?Пока не подорвут какие нибудь башни близнецов,за то,что им не дают деньги на войну,как Аль Каида.Кстати тоже их любимое детище?
    Мар.Тира
    1. Серый брат Сегодня, 10:10
      Хохлы совсем не палятся)))
      Серый брат
    2. лесовозник Сегодня, 10:13
      Цитата: Мар.Тира
      Я вообще не понимаю,до каких пор Европа,и США будут терпеть клоунаду этого режима на Украине.?Пока не подорвут какие нибудь башни близнецов,за то,что им не дают деньги на войну,как Аль Каида.Кстати тоже их любимое детище?

      Они ее и не терпят но организовывают и финансируют
      лесовозник
    3. pjastolov Сегодня, 10:24
      Вукропии проституцию легализовали, безвиз дали, зачем башни близнецы, сейчас бабло попрет wassat
      pjastolov
  3. Баракуда Сегодня, 09:50
    Мало что из видео понятно. Но факт-фактом- кто-то же это снимал ?
    Как же эта война ЗАДОЛБАЛА. У еще одного соседа (дембельнулся ) крыша поехала. То бухает, то по больничкам. sad инвалид в 35-ть лет. Реально страшные вещи рассказывал. И психоз сразу, как ложь от укросми слышит-видит.
    А как вабло зарабатывают - деребанят офицерье с большими звездами - отдельная история.
    Баракуда
    1. рич Сегодня, 09:55
      видио выложили в сеть украинские информационные источники. наверное размотать всю цепочку и найти первоисточник вброса труда для специалистов не составляет
      рич
      1. Баракуда Сегодня, 09:57
        Для Российских специалистов не будет, а украинским нафиг не надо.
        Баракуда
    2. профессор Сегодня, 10:00
      Посттравматическое стрессовое расстройство очень серьезное заболевание. К его лечению и профилактике необходимо приступать как можно раньше иначе шансов на успех практически нет. К сожалению не смотря на колоссальный опыт в этой области в Израиле и у нас не мало пострадавших от ПТСР. Сейчас страдающим от ПТСР гораздо проще получить инвалидность. Вашему же соседу в Украине ИМХО уже не помочь.
      профессор
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:14
        Цитата: профессор
        Вашему же соседу в Украине ИМХО уже не помочь.

        Профессор у вас прям такие познания в психиатрии ..! А на Украине ,во времена СССР была такая (и не одна) спецпсих больница , очень известная у наших диссидентов и т.д.Распустили их всех и вот результат! laughing

        Так что ничего удивительного...!
        ОТДЕЛ
        1. Баракуда Сегодня, 10:31
          Крупнейшие- Глеваха и Кичеево - все функционирует на полную катушку. Это относительно недалеко от Киева. Дальше простите не мониторил.
          Ну а Высоцкий пел про - Московская психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. А. Алексеева (также «Кащенка» или «Канатчикова дача» ) — известная психиатрическая клиника, расположенная в Москве, на Загородном шоссе. До 1994 года носила имя П. П. Кащенко.
          Баракуда
      2. Баракуда Сегодня, 10:16
        Да украинским властям глубоко по барабану. Какая там помощь ? Кто при деньгах, сынков омазывают от АТО. Коррупция жуткая. Преступность с участием бывших вояк резко выросла.
        Зато бабки отмыли - поставили у нас в городе монумент - очередной "памяти небесной сотне", так модно сейчас задницу лизать правительству. sad
        Баракуда
    3. pjastolov Сегодня, 10:27
      А так что ура патриот был? мы свою историю уже забыли (17-й), и зачем пошел (за баблом), так нечего на зеркало пенять - коль рожа крива hi
      pjastolov
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:54
    И тут, совершенно случайно, в кустах оказалось пианино! Контроль за работой ДРГ, вот на что это похоже. Ракурс не меняется, на работу ВЭБки похоже. Хотя может быть и камера наружнего наблюдения, приспособленная под такой обзор wassat
    Горный стрелок
    1. avg-mgn Сегодня, 10:05
      Суть одна - дорога мониторилась, по ней беспрепятственно ходил транспорт, а рвануло четко тогда, когда надо. Как и предполагалось - провокация, причем состряпанная топорно. Где должно рвануть - прекрасно знали, но ближе камеру было ставить опасно, или невозможно. Само видео для отчета, все это давно уже проходили.
      avg-mgn
  5. Мар.Тира Сегодня, 10:00
    Цитата: Баракуда
    Мало что из видео понятно. Но факт-фактом- кто-то же это снимал ?
    Как же эта война ЗАДОЛБАЛА. У еще одного соседа (дембельнулся ) крыша поехала. То бухает, то по больничкам. sad инвалид в 35-ть лет. Реально страшные вещи рассказывал. И психоз сразу, как ложь от укросми слышит-видит.
    А как вабло зарабатывают - деребанят офицерье с большими звездами - отдельная история.

    А то,что показывают ополченцы,про зверства ВСУ и тер.батов не реально страшно что ли?Думаете постановка?Идёт гражданская война,и пока победителей не видно.,в то время,как умирает украинский и русский народ одной страны.В таких войнах вообще не бывает победителей
    Мар.Тира
    1. Баракуда Сегодня, 10:34
      Так я как раз о тербатах. На флаг глянь, где я существую.
      Баракуда
  6. pjastolov Сегодня, 10:18
    А кто сомневался, укропам нужна эскалация, а так - пришла масляница и масло фьють request
    pjastolov
  7. Мар.Тира Сегодня, 10:37
    Цитата: Баракуда
    Так я как раз о тербатах. На флаг глянь, где я существую.

    Да вижу я ,вижу!Вы точно подметили,кто то существует,и выживает,а кто то питается кровью людей.Только не понял кто сосед,где служил,и против кого?У меня тоже украинские корни,но я ЖИВУ в России.
    Мар.Тира
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