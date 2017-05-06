Украинская сторона вела съёмку подрыва автомобиля миссии ОБСЕ

На линии фронта продолжаются перестрелки с применением миномётов и артиллерийских орудий от Светлодарска до Новоазовска.

По информации от жителей Красногоровки, находящейся на временно подконтрольной Украине территории, военнослужащими ВСУ вблизи городского кладбища с использованием землеройной техники выкопан ров, в который впоследствии в тёмное время суток захоронили 20 человеческих тел. Данное захоронение произведено по личному указанию командира 72 омбр полковника Соколова. Нашей разведкой получена часть списка захороненных: Дудченко А.А., Юрченко А.О., Ребристый В.Е., Клименко В.А., Гавриляк Т.В., Шкурко А.В. Прошу максимально распространить и, по возможности, сообщить родственникам.

В ходе изучения видеозаписи, которая появилась на украинских информационных ресурсах, специалистами МГБ совместно с Народной милицией было установлено: съёмка велась из населённого пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного Вооружённым силам Украины. Нами был проведён сравнительный анализ местности, запечатлённой на кадрах видеозаписи, с данными топографических карт, и установлен квадрат ведения съёмки.



Обращают на себя внимание также обстоятельства появления данного видео. Имеются сведения, что по дороге, где произошла трагедия, ранее проезжал, в том числе, и грузовой автотранспорт, что свидетельствует о постоянном мониторинге передвижений патрулей ОБСЕ со стороны Украины.