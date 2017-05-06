Украинская сторона вела съёмку подрыва автомобиля миссии ОБСЕ
О нестихающих боях практически по всей линии соприкосновения высказался глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. По его словам, не может не беспокоить тот факт, что украинские войска по-прежнему осуществляют обстрелы территории ДНР. Эти обстрелы приводят к новым жертвам, включая жертвы среди мирного населения.
Захарченко:
Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в ходе брифинга заявлял о том, что Украина снова начала применение реактивной артиллерии по территории республики.
В ходе брифинга полковник Басурин сообщил об обнаружении местными жителями в районе Красногоровки безымянной могилы, в которой буквально свалены тела украинских военнослужащих. В общей сложности в могиле – два десятка тел. Большинство – погибшие военнослужащие ВСУ, которые на самой Украине числятся пропавшими без вести. ДАН приводит заявление Басурина, в котором он называет несколько идентифицированных военных ВСУ:
Между тем, публикуется заявление МГБ ЛНР, в котором рассказывается о явно спланированной украинской стороной акции по подрыву автомобиля СММ ОБСЕ. Из сообщения:
А вот и то самое видео:
Захарченко:
На линии фронта продолжаются перестрелки с применением миномётов и артиллерийских орудий от Светлодарска до Новоазовска.
Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в ходе брифинга заявлял о том, что Украина снова начала применение реактивной артиллерии по территории республики.
В ходе брифинга полковник Басурин сообщил об обнаружении местными жителями в районе Красногоровки безымянной могилы, в которой буквально свалены тела украинских военнослужащих. В общей сложности в могиле – два десятка тел. Большинство – погибшие военнослужащие ВСУ, которые на самой Украине числятся пропавшими без вести. ДАН приводит заявление Басурина, в котором он называет несколько идентифицированных военных ВСУ:
По информации от жителей Красногоровки, находящейся на временно подконтрольной Украине территории, военнослужащими ВСУ вблизи городского кладбища с использованием землеройной техники выкопан ров, в который впоследствии в тёмное время суток захоронили 20 человеческих тел. Данное захоронение произведено по личному указанию командира 72 омбр полковника Соколова. Нашей разведкой получена часть списка захороненных: Дудченко А.А., Юрченко А.О., Ребристый В.Е., Клименко В.А., Гавриляк Т.В., Шкурко А.В. Прошу максимально распространить и, по возможности, сообщить родственникам.
Между тем, публикуется заявление МГБ ЛНР, в котором рассказывается о явно спланированной украинской стороной акции по подрыву автомобиля СММ ОБСЕ. Из сообщения:
В ходе изучения видеозаписи, которая появилась на украинских информационных ресурсах, специалистами МГБ совместно с Народной милицией было установлено: съёмка велась из населённого пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного Вооружённым силам Украины. Нами был проведён сравнительный анализ местности, запечатлённой на кадрах видеозаписи, с данными топографических карт, и установлен квадрат ведения съёмки.
Обращают на себя внимание также обстоятельства появления данного видео. Имеются сведения, что по дороге, где произошла трагедия, ранее проезжал, в том числе, и грузовой автотранспорт, что свидетельствует о постоянном мониторинге передвижений патрулей ОБСЕ со стороны Украины.
Обращают на себя внимание также обстоятельства появления данного видео. Имеются сведения, что по дороге, где произошла трагедия, ранее проезжал, в том числе, и грузовой автотранспорт, что свидетельствует о постоянном мониторинге передвижений патрулей ОБСЕ со стороны Украины.
А вот и то самое видео:
Использованы фотографии: Радио Свобода
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