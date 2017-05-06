На празднование Дня Победы в Санкт-Петербург приглашены блокадники, проживающие в Латвии
Правительство Санкт-Петербурга пригласило блокадников, проживающих на территории Латвии, принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день в Латвийской Республике проживают шесть человек, имеющих статус жителей блокадного Ленинграда.
Акция по приглашению блокадников из Латвии проводится по инициативе Общества блокадников Ленинграда. Информационное агентство ТАСС приводит заявление руководителя латвийского отделения организации Михаила Домбровского.
По словам других блокадников, проживающих в Латвии, приглашение от властей Санкт-Петербурга для них имеет большое значение.
Нужно отметить, что в Латвии празднование Дня победы 9 мая постоянно пытаются сорвать не только местные радикалы, но и сами государственные власти, идущие у радикалов на поводу. Зато шествия ветеранов подразделений ваффен-СС и их последователей латвийские власти активно поощряют.
Акция по приглашению блокадников из Латвии проводится по инициативе Общества блокадников Ленинграда. Информационное агентство ТАСС приводит заявление руководителя латвийского отделения организации Михаила Домбровского.
Ветераны едут по приглашению правительства Санкт-Петербурга. Нас селят в хороших гостиницах, обеспечивают нам полный рацион. Предлагают насыщенную культурную программу, например, нас возят в Музей обороны и блокады Ленинграда, Русский музей, Эрмитаж и другие. Очень эмоциональная поездка всегда получается. Мы всегда посещаем Пискаревское кладбище, возлагаем венки, там у каждого из нас кто-то лежит. А когда в сам День Победы по Невскому проспекту идёшь, и молодёжь останавливается и говорит "спасибо", поздравляют - это так приятно! Очень воспитанные питерцы, хранят традиции.
По словам других блокадников, проживающих в Латвии, приглашение от властей Санкт-Петербурга для них имеет большое значение.
Это говорит о том, что мы не забыты.
Нужно отметить, что в Латвии празднование Дня победы 9 мая постоянно пытаются сорвать не только местные радикалы, но и сами государственные власти, идущие у радикалов на поводу. Зато шествия ветеранов подразделений ваффен-СС и их последователей латвийские власти активно поощряют.
Использованы фотографии: to-world-travel.ru
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