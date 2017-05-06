13:18 06 мая

На празднование Дня Победы в Санкт-Петербург приглашены блокадники, проживающие в Латвии

Правительство Санкт-Петербурга пригласило блокадников, проживающих на территории Латвии, принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день в Латвийской Республике проживают шесть человек, имеющих статус жителей блокадного Ленинграда.

На празднование Дня Победы в Санкт-Петербург приглашены блокадники, проживающие в Латвии


Акция по приглашению блокадников из Латвии проводится по инициативе Общества блокадников Ленинграда. Информационное агентство ТАСС приводит заявление руководителя латвийского отделения организации Михаила Домбровского.


Ветераны едут по приглашению правительства Санкт-Петербурга. Нас селят в хороших гостиницах, обеспечивают нам полный рацион. Предлагают насыщенную культурную программу, например, нас возят в Музей обороны и блокады Ленинграда, Русский музей, Эрмитаж и другие. Очень эмоциональная поездка всегда получается. Мы всегда посещаем Пискаревское кладбище, возлагаем венки, там у каждого из нас кто-то лежит. А когда в сам День Победы по Невскому проспекту идёшь, и молодёжь останавливается и говорит "спасибо", поздравляют - это так приятно! Очень воспитанные питерцы, хранят традиции.


По словам других блокадников, проживающих в Латвии, приглашение от властей Санкт-Петербурга для них имеет большое значение.

Это говорит о том, что мы не забыты.


Нужно отметить, что в Латвии празднование Дня победы 9 мая постоянно пытаются сорвать не только местные радикалы, но и сами государственные власти, идущие у радикалов на поводу. Зато шествия ветеранов подразделений ваффен-СС и их последователей латвийские власти активно поощряют.


Использованы фотографии: to-world-travel.ru
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Комментарии 16

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  1. Монос Сегодня, 11:09
    От Советского Информбюро.
    Монос
    1. cniza Сегодня, 11:56
      Очень воспитанные питерцы, хранят традиции.


      Дай Бог , нам этого никогда не потерять.
      cniza
      1. рич Сегодня, 12:42
        Правительство Санкт-Петербурга пригласило блокадников, проживающих на территории Латвии

        А из Эстонии почему не пригласили. Да и литовцы тоже бы приехали, хотя им до Беларуси ближе
        рич
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:04
      Правительство Санкт-Петербурга пригласило блокадников, проживающих на территории Латвии,

      Рискуют сильно и думаю никто не приедет(понять их можно)...Их ведь потом сгонбят ! Простите нас ветераны . что это допустили ! Мы отомстим за ваше унижение, рано или поздно...Устроим им ледовое побоище ! прав был Сталин все же..
      ОТДЕЛ
      1. 13воин Сегодня, 12:19
        Да, ОТДЕЛ, вот сейчас с дивана встанем, кофе заморского попьём, и как отомстим!!!
        13воин
        1. Pirogov Сегодня, 12:22
          Цитата: 13воин
          Да, ОТДЕЛ, вот сейчас с дивана встанем, кофе заморского попьём, и как отомстим!!!

          ОТДЕЛ такой он отомстит !))
          Pirogov
      2. Pirogov Сегодня, 12:20
        Цитата: ОТДЕЛ
        Рискуют сильно и думаю никто не приедет(понять их можно)...Их ведь потом сгонбят ! Простите нас ветераны . что это допустили ! Мы отомстим за ваше унижение, рано или поздно...Устроим им ледовое побоище ! прав был Сталин все же.

        Да пора уже этих тормозов гнобителей ,к ногтю прижать. Когда уже государство будет защищать свой народ ,а не только олигархов?
        Pirogov
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:10
    Уходит поколение. Жаль, но это неизбежно. Не забыть бы новым поколениям уроки истории. И истинные ценности чтобы не забывались. Никто не живёт вечно. Вопрос - как жить и как - умирать.
    Горный стрелок
    1. sabakina Сегодня, 11:23
      Цитата: Горный стрелок
      Уходит поколение. Жаль, но это неизбежно. Не забыть бы новым поколениям уроки истории. И истинные ценности чтобы не забывались. Никто не живёт вечно. Вопрос - как жить и как - умирать.

      Полностью с Вами согласен.
      sabakina
      1. ALLxANDr Сегодня, 12:08
        Золотые слова!!!
        ALLxANDr
        1. 13воин Сегодня, 13:02
          Полностью согласен.
          Как пример: подарили нам семейную энциклопедию. Пробежал по тексту: про Арденскую операцию 2 страницы, про Сталинград пару абзацев, про Курск вообще ни слова...
          Сия энциклопия нашла свой приют на даче, служит ножкой шкафа.
          13воин
    2. Мар.Тира Сегодня, 11:34
      Как раз про память поколений буквально сейчас нашёл.Потрясло до глубины души."МЕНЯ НАШЛИ" Ну вот и всё. Земля на грудь уже не давит. Теперь могу я прокричать родне Меня нашли! Вам скоро весточку доставят О "без вести пропавшем" на войне. Меня нашли, родной, искать уже не нужно Уже прочтён мой смертный медальон Они пришли за мной - отряд неравнодушных Ах сколько раз я видел этот сон. Запросы, знаю, ты давно уже не пишешь, Но папка твой не без вести пропал Погиб под Ржевом я, сынок. Теперь ты слышишь? Меня ты помнишь? Ты б меня забрал.. Ты плохо слышишь? Это возраст, понимаю Ну может тогда внуки заберут? Ведь я устал тут между адом быть и раем И верю, что услышат и придут. Но если я и внуками забытый, То знаю, кто услышит голос мой Откликнись, правнук! Это прадед твой убитый! Я здесь под Ржевом. Забери домой! Сергей Белкин 11 ноября 2014 г.
      Мар.Тира
      1. NIKNN Сегодня, 11:44
        Да читал года 2 назад...берет за бушу аж у военного слезы вышибает...а что военные тоже люди и при чем в первую очередь люди...
        NIKNN
        1. cniza Сегодня, 11:58
          Низкий поклон всем погибшим и живым и спасибо молодому поколению.
          cniza
  3. moskowit Сегодня, 11:41
    "Сто двадцать пять блокадных грамм
    с огнём и кровью пополам!"
    Ольга Берггольц.
    moskowit
  4. Paranoid50 Сегодня, 12:04
    От души,всё правильно сделали. Редко приходится говорить,но СПАСИБО нашему питерскому руководству. Тем более,что люди из Латвии. Да,занесла судьба... В 1942-43м латыши,которые сегодня,шаркая,маршируют по Риге, аккурат отметились в нашем районе,бывший Урицк. В составе смешанного легиона СС, вместе с норгами. Стояли у Финского залива, там,где сейчас "Балтийская жемчужина",ЛЭМЗ.
    Paranoid50
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