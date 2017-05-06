На празднование Дня Победы в Санкт-Петербург приглашены блокадники, проживающие в Латвии

Ветераны едут по приглашению правительства Санкт-Петербурга. Нас селят в хороших гостиницах, обеспечивают нам полный рацион. Предлагают насыщенную культурную программу, например, нас возят в Музей обороны и блокады Ленинграда, Русский музей, Эрмитаж и другие. Очень эмоциональная поездка всегда получается. Мы всегда посещаем Пискаревское кладбище, возлагаем венки, там у каждого из нас кто-то лежит. А когда в сам День Победы по Невскому проспекту идёшь, и молодёжь останавливается и говорит "спасибо", поздравляют - это так приятно! Очень воспитанные питерцы, хранят традиции.

Это говорит о том, что мы не забыты.