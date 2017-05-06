В Одессе прогремел взрыв
Очередной взрыв прогремел сегодня ночью во дворе дома №35 на Канатной улице, где размещаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы», передает "Думская.Net" .
Как сообщили в полиции, там взорвалась граната — предположительно РГД-5.
По информации полиции, взрыв произошел в районе часа ночи. Пострадавших нет, осколочные повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль. Эксперты обнаружили на месте пусковой рычаг от запала УЗРГМ с маркировкой.
Открыто уголовное производство по части 2 ст. 194 УК Украины — умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва.
Отметим, что это не первый подобный инцидент по этому адресу. Сильный взрыв произошел там 3 августа 2015 года.
Как сообщили в полиции, там взорвалась граната — предположительно РГД-5.
По информации полиции, взрыв произошел в районе часа ночи. Пострадавших нет, осколочные повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль. Эксперты обнаружили на месте пусковой рычаг от запала УЗРГМ с маркировкой.
Открыто уголовное производство по части 2 ст. 194 УК Украины — умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва.
Отметим, что это не первый подобный инцидент по этому адресу. Сильный взрыв произошел там 3 августа 2015 года.
Использованы фотографии: http://dumskaya.net/
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