13:19 06 мая

В Одессе прогремел взрыв

Очередной взрыв прогремел сегодня ночью во дворе дома №35 на Канатной улице, где размещаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы», передает "Думская.Net" .

Как сообщили в полиции, там взорвалась граната — предположительно РГД-5.

В Одессе прогремел взрыв



По информации полиции, взрыв произошел в районе часа ночи. Пострадавших нет, осколочные повреждения получил припаркованный во дворе автомобиль. Эксперты обнаружили на месте пусковой рычаг от запала УЗРГМ с маркировкой.
Открыто уголовное производство по части 2 ст. 194 УК Украины — умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва.
Отметим, что это не первый подобный инцидент по этому адресу. Сильный взрыв произошел там 3 августа 2015 года.


Использованы фотографии: http://dumskaya.net/
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 13:03
    Опять волонтеры обкурились и начали гранатами кидаться
    Чёрный
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:11
    В стране, в которой власть развязала Гражданскую войну, это ещё мало стреляют и гранаты рвут. Оружие расползается по стране, порог применения снижается катастрофически. В кафе обслужили плохо, нахамили - гранату им в зал... Ну и т.п.
    Горный стрелок
  3. rotmistr60 Сегодня, 13:12
    Очередной взрыв прогремел сегодня ...волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы»

    Как я понимаю это проукраинская организация?
    rotmistr60
  4. mikh-korsakov Сегодня, 13:13
    Не специалист по части одесских организаций: "Самооборона Одессы" это профашистская или проодесская организация?
    mikh-korsakov
    1. ЛукичЪ Сегодня, 13:15
      Цитата: mikh-korsakov
      это профашистская или проодесская организация.

      профашистская
      ЛукичЪ
    2. Чёрный Сегодня, 13:16
      Цитата: mikh-korsakov
      Не специалист по части одесских организаций: "Самооборона Одессы" это профашистская или проодесская организация?

      Это прохунтовская шушера. Да и не волонтёры они - обыкновенные барыги. Тащят оккупантам шмурдяк и наркоту в обмен на оружие.
      Чёрный
Картина дня