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Превосходство российской армии (Aftonbladet, Швеция)
В короткие сроки Россия способна мобилизовать 150 тысяч человек и быстро захватить большую часть Прибалтики.
«Совершенно очевидно, что они в первую очередь отрабатывают методы высокоинтенсивной регулярной войны, полномасштабные боевые действия», — говорит Фредрик Вестерлунд, военный аналитик Шведского института оборонных исследований.
Aftonbladet изучила военные возможности всех государств Балтийского региона.
По сравнению с НАТО Россия — военный карлик. В цифрах это сравнение кажется почти смешным. В прошлом году Россия выделила на военные цели 66 миллиардов долларов, что значительно меньше, чем, например, совокупный военный бюджет Великобритании (55 миллиардов) и Франции (51 миллиард).
США (598 миллиардов) и ЕС (240 миллиардов) вместе потратили почти в 13 раз больше России.
Но цифры не дают полной картины.
В восточной части Балтийского региона потенциал России намного превосходит силы всех противников, включая НАТО.
В докладе, представленном в начале этого года, американский аналитический институт Rand методом военной игры продемонстрировал, как может выглядеть атака России на Прибалтику. Результат для НАТО: катастрофа.
Наступательные силы русских вошли бы в столицы Эстонии и Латвии за 60 часов, и легковооруженные подразделения НАТО никак не смогли бы остановить их. Само командование НАТО сделало аналогичные выводы, и они легли в основу обнародованного на днях решения разместить в Прибалтике и Польше четыре многонациональных батальона.
«С военной точки зрения очевидно, что сами по себе эти батальоны не будут иметь никакого военно-наступательного потенциала, они слишком малы. Скорее, цель в том, чтобы усилить связь с государствами Балтии», — комментирует аналитик Фредрик Вестерлунд (Fredrik Westerlund).
У Путина — фора в несколько лет
В целом НАТО с участием США намного сильнее России. Но регионально и с теми ресурсами, которые доступны в настоящий момент, стороны меняются ролями.
«Надо мобилизовать и расширять западные силы, а это требует времени. За это время Россия успеет захватить несколько стран», — уверен Роберт Дальшё (Robert Dalsjö), аналитик по вопросам безопасности в Институте оборонных исследований.
По его словам, у Путина по сравнению с Западом имеется фора от пяти до восьми лет. Даже при том, что многие страны сегодня выделяют на оборону все больше средств, а НАТО начинает перемещать ресурсы на восток, сразу догнать Россию не получится.
«Пока Запад не вернет себе способность быть противовесом российскому военному потенциалу в Восточной Европе, мы все остаемся в большой опасности», — считает Роберт Дальшё.
Россия может выиграть короткую войну на Балтике, но долгую — вряд ли, если только не применит ядерное оружие.
«Вполне реалистичный сценарий: Россия захватывает, например, Прибалтику и заявляет: „Теперь это наше, и мы будем защищаться с ядерным оружием.
Рискнете проверить?“»
Большая война
В настоящее время Фредрик Вестерлунд исследует оперативные силы российской армии. По его словам, 25 батальонов, которые в военной игре Rand за два дня покорили Эстонию и Латвию, — вполне реалистическая оценка российского потенциала.
«Россия проводила учения с силами, состоящими из около 150 тысяч солдат, и у нее есть повод применить их на практике, разделив на три—четыре армии».
В целом он представляет портрет страны, которая в последнее время значительно усилила свою армию.
«Если посмотреть, как они расширяют структуру вооруженных сил и какие учения проводят, и при этом обратить внимание на то, как они сами рисуют картину угроз, то становится очевидно, что в первую очередь отрабатываются методы высокоинтенсивной регулярной войны», — говорит Фредрик Вестерлунд.
Он приводит несколько примеров:
— Россия формирует новые армии и армейские корпуса, предназначенные для того, чтобы сражаться в составе более крупных структур.
— Россия увеличила число воинских подразделений и расширила их личный состав.
— Прежде существовала серьезная нехватка армейского персонала, так что на 100 подразделений на бумаге приходилось лишь 70 на практике. Теперь укомплектованность армии улучшилась, и большее число подразделений стали доступны для выполнения боевых задач.
— Россия производит больше ракет с дальним радиусом действия, что подтверждается и оснащением корветов «Буян», недавно вошедших в Балтийское море.
— Россия увеличила арсенал тактического ядерного оружия, особенно в западных частях страны.
Хуже, чем на бумаге
Прочие страны Балтийского региона в действительности слабее, чем считаются по официальным данным. Об этом говорили все эксперты, с которыми общалась Aftonbladet. В короткие сроки Швеция способна собрать три боеспособных батальона, Финляндия — девять или десять.
В теории Швеция тоже может бросить в бой от восьми до десяти батальонов, то есть 13–14 тысяч солдат. Но генерал-майор в отставке Карлис Неретникс (Karlis Neretnieks), возглавляющий Шведскую военную академию, подчеркивает, что такие силы существуют лишь на бумаге.
«Персонал не скоординирован, многие из этих солдат — прежние военнообязанные, проходившие службу восемь—десять лет назад. Неужели они должны вступать в бой и эффективно сражаться против тех, у кого за плечами — недели и месяцы тренировок?»
Роберт Дальшё подтверждает, что быстро мобилизовать можно только подразделения с обширным костяком из профессиональных военных.
«Это значит три батальона, которые с натяжкой можно назвать бригадой», — резюмирует он.
Люди плохо обучены
Во многих европейских странах ситуация не лучше. Войска не скоординированы, не могут сражаться в составе крупных структур, им не хватает тяжелых вооружений, например, танков.
«У русских есть преимущество. У них все отработано еще с 2010 года. В смысле эффективности боевых действий они опережают нас на несколько лет. Это действительно серьезная проблема», — говорит Карлис Неретникс.
Роберт Дальшё согласен с ним.
«Большинство стран Западной Европы — в таком же плохом состоянии, как и Швеция. Увы, мы не исключение».
Преимущество России на Балтике
Обзор составлен, исходя из данных Rand Corporation (доклад «Укрепление способности сдерживания на восточном фланге НАТО», Reinforcing deterrence on Nato’s eastern flank) и Международного института стратегических исследований (доклад «Военный баланс 2016», The Military Balance 2016), а также на основании бесед с учеными и экспертами. Цифры дают представление о том, с какими силами страны региона могут выступить в относительно короткий промежуток времени, максимум в течение недели, а не о полном военном потенциале каждой страны при условии тотальной мобилизации. В сравнении не учитываются такие силы, как ополчение.
Сухопутные войска
Россия
Примерно 150 тысяч военных. 25 батальонов управления (четыре танковых, пять мотопехотных, пять мотострелковых, восемь воздушно-десантных, три батальона морской пехоты). Силы поддержки — десять артиллерийских батальонов (три батальона ствольной артиллерии, два батальона тяжелой ракетной артиллерии, пять батальонов облегченной ракетной артиллерии), а также пять ракетных дивизионов, в состав которых входят два комплекса «Искандер» малой дальности и три комплекса «Точка» сверхмалой дальности. Кроме того, имеются шесть батальонов боевых вертолетов Ми-24.
Швеция
Около семи тысяч военных. Три батальона. В теории Швеция могла бы выставить около десяти батальонов, но это невозможно сделать быстро, считает аналитик Института оборонных исследований Роберт Дальшё. Причина — недоукомплектованность личного состава.
«Уже приходится заполнять бреши бывшими военнообязанными, которые служили десять лет назад. Быстро мобилизуются только подразделения с обширным костяком из профессиональных военных. Это значит три батальона, которые с натяжкой можно назвать бригадой».
На бумаге: 10 батальонов, из которых два батальона легкой пехоты, пять мотопехотных, один мотострелковый, один воздушно-десантный, один батальон сил безопасности, три бронированных роты.
Финляндия
Около 16 тысяч человек. От девяти до десяти батальонов. В военное время Финляндия способна мобилизовать до 285 тысяч человек, но большинству солдат придется пользоваться устаревшей техникой и оборудованием. 20% подразделений получают 80% денег. По словам Роберта Дальшё, существуют три элитные бригады, которым и идут все средства и вся современная техника.
На бумаге — 13 батальонов, из которых два бронетанковых, два мотопехотных, три егерских, шесть батальонов легкой пехоты.
Эстония
Примерно 2800 + 1000 военных. Шесть батальонов (два пехотных, три легкой пехоты, один многонациональный батальон НАТО).
Латвия
Около 1250 + 1000 военных. Три батальона (два легкой пехоты, один многонациональный батальон НАТО).
Литва
10800 + 1000 солдат. Семь батальонов (три мотопехотных, три мотострелковых, один многонациональный батальон НАТО).
США и Великобритания
Шесть батальонов (три военно-воздушных, два батальона боевых вертолетов, один мотопехотный). Разумеется, военный потенциал США намного больше. Но вывод о шести батальонах аналитический центра Rand сделал, проанализировав, какие силы успеют прибыть на место в случае кризиса.
НАТО
Примерно 150–200 самолетов. 18 дивизий (пять F-15, один B-1B, пять F-16, два F/A-18, два Typhoon FGR Mk4, один Rafale B/C, а также F-22, A-10, CF-18).
Военный флот
Россия
Два эсминца типа «Современный», два сторожевых корабля типа «Неустрашимый», четыре корвета типа «Стерегущий», четыре малых ракетных корабля типа «Овод», шесть малых противолодочных кораблей типа 1331-М, семь ракетных подводных лодок типа «Тарантул»
Швеция
Семь корветов (пять «Висбю», два «Гётеборга»). Три подводных лодки (три «Готланда», два «Сёдермандланда»).
Финляндия
Восемь ракетных подводных лодок (четыре «Каума», четыре «Хамина»).
Четыре батальона НАТО, состоящие из в общей сложности четырех тысяч солдат, прибудут на место в следующем году. В Польше разместятся американцы, британцы и румыны, в Литве — немцы, бельгийцы, хорваты, французы, люксембуржцы, голландцы и норвежцы, в Латвии — канадцы, албанцы, итальянцы, поляки и словенцы, в Эстонии — британцы, датчане и французы.
Автор: Никлас Вент (Niclas Vent)
Первоисточник: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23798880.ab/promo
Перевод: http://inosmi.ru/military/20161103/238135091.html
В короткие сроки Россия способна мобилизовать 150 тысяч человек и быстро захватить большую часть Прибалтики.
«Совершенно очевидно, что они в первую очередь отрабатывают методы высокоинтенсивной регулярной войны, полномасштабные боевые действия», — говорит Фредрик Вестерлунд, военный аналитик Шведского института оборонных исследований.
Aftonbladet изучила военные возможности всех государств Балтийского региона.
По сравнению с НАТО Россия — военный карлик. В цифрах это сравнение кажется почти смешным. В прошлом году Россия выделила на военные цели 66 миллиардов долларов, что значительно меньше, чем, например, совокупный военный бюджет Великобритании (55 миллиардов) и Франции (51 миллиард).
США (598 миллиардов) и ЕС (240 миллиардов) вместе потратили почти в 13 раз больше России.
Но цифры не дают полной картины.
В восточной части Балтийского региона потенциал России намного превосходит силы всех противников, включая НАТО.
В докладе, представленном в начале этого года, американский аналитический институт Rand методом военной игры продемонстрировал, как может выглядеть атака России на Прибалтику. Результат для НАТО: катастрофа.
Наступательные силы русских вошли бы в столицы Эстонии и Латвии за 60 часов, и легковооруженные подразделения НАТО никак не смогли бы остановить их. Само командование НАТО сделало аналогичные выводы, и они легли в основу обнародованного на днях решения разместить в Прибалтике и Польше четыре многонациональных батальона.
«С военной точки зрения очевидно, что сами по себе эти батальоны не будут иметь никакого военно-наступательного потенциала, они слишком малы. Скорее, цель в том, чтобы усилить связь с государствами Балтии», — комментирует аналитик Фредрик Вестерлунд (Fredrik Westerlund).
У Путина — фора в несколько лет
В целом НАТО с участием США намного сильнее России. Но регионально и с теми ресурсами, которые доступны в настоящий момент, стороны меняются ролями.
«Надо мобилизовать и расширять западные силы, а это требует времени. За это время Россия успеет захватить несколько стран», — уверен Роберт Дальшё (Robert Dalsjö), аналитик по вопросам безопасности в Институте оборонных исследований.
По его словам, у Путина по сравнению с Западом имеется фора от пяти до восьми лет. Даже при том, что многие страны сегодня выделяют на оборону все больше средств, а НАТО начинает перемещать ресурсы на восток, сразу догнать Россию не получится.
«Пока Запад не вернет себе способность быть противовесом российскому военному потенциалу в Восточной Европе, мы все остаемся в большой опасности», — считает Роберт Дальшё.
Россия может выиграть короткую войну на Балтике, но долгую — вряд ли, если только не применит ядерное оружие.
«Вполне реалистичный сценарий: Россия захватывает, например, Прибалтику и заявляет: „Теперь это наше, и мы будем защищаться с ядерным оружием.
Рискнете проверить?“»
Большая война
В настоящее время Фредрик Вестерлунд исследует оперативные силы российской армии. По его словам, 25 батальонов, которые в военной игре Rand за два дня покорили Эстонию и Латвию, — вполне реалистическая оценка российского потенциала.
«Россия проводила учения с силами, состоящими из около 150 тысяч солдат, и у нее есть повод применить их на практике, разделив на три—четыре армии».
В целом он представляет портрет страны, которая в последнее время значительно усилила свою армию.
«Если посмотреть, как они расширяют структуру вооруженных сил и какие учения проводят, и при этом обратить внимание на то, как они сами рисуют картину угроз, то становится очевидно, что в первую очередь отрабатываются методы высокоинтенсивной регулярной войны», — говорит Фредрик Вестерлунд.
Он приводит несколько примеров:
— Россия формирует новые армии и армейские корпуса, предназначенные для того, чтобы сражаться в составе более крупных структур.
— Россия увеличила число воинских подразделений и расширила их личный состав.
— Прежде существовала серьезная нехватка армейского персонала, так что на 100 подразделений на бумаге приходилось лишь 70 на практике. Теперь укомплектованность армии улучшилась, и большее число подразделений стали доступны для выполнения боевых задач.
— Россия производит больше ракет с дальним радиусом действия, что подтверждается и оснащением корветов «Буян», недавно вошедших в Балтийское море.
— Россия увеличила арсенал тактического ядерного оружия, особенно в западных частях страны.
Хуже, чем на бумаге
Прочие страны Балтийского региона в действительности слабее, чем считаются по официальным данным. Об этом говорили все эксперты, с которыми общалась Aftonbladet. В короткие сроки Швеция способна собрать три боеспособных батальона, Финляндия — девять или десять.
В теории Швеция тоже может бросить в бой от восьми до десяти батальонов, то есть 13–14 тысяч солдат. Но генерал-майор в отставке Карлис Неретникс (Karlis Neretnieks), возглавляющий Шведскую военную академию, подчеркивает, что такие силы существуют лишь на бумаге.
«Персонал не скоординирован, многие из этих солдат — прежние военнообязанные, проходившие службу восемь—десять лет назад. Неужели они должны вступать в бой и эффективно сражаться против тех, у кого за плечами — недели и месяцы тренировок?»
Роберт Дальшё подтверждает, что быстро мобилизовать можно только подразделения с обширным костяком из профессиональных военных.
«Это значит три батальона, которые с натяжкой можно назвать бригадой», — резюмирует он.
Люди плохо обучены
Во многих европейских странах ситуация не лучше. Войска не скоординированы, не могут сражаться в составе крупных структур, им не хватает тяжелых вооружений, например, танков.
«У русских есть преимущество. У них все отработано еще с 2010 года. В смысле эффективности боевых действий они опережают нас на несколько лет. Это действительно серьезная проблема», — говорит Карлис Неретникс.
Роберт Дальшё согласен с ним.
«Большинство стран Западной Европы — в таком же плохом состоянии, как и Швеция. Увы, мы не исключение».
Преимущество России на Балтике
Обзор составлен, исходя из данных Rand Corporation (доклад «Укрепление способности сдерживания на восточном фланге НАТО», Reinforcing deterrence on Nato’s eastern flank) и Международного института стратегических исследований (доклад «Военный баланс 2016», The Military Balance 2016), а также на основании бесед с учеными и экспертами. Цифры дают представление о том, с какими силами страны региона могут выступить в относительно короткий промежуток времени, максимум в течение недели, а не о полном военном потенциале каждой страны при условии тотальной мобилизации. В сравнении не учитываются такие силы, как ополчение.
Сухопутные войска
Россия
Примерно 150 тысяч военных. 25 батальонов управления (четыре танковых, пять мотопехотных, пять мотострелковых, восемь воздушно-десантных, три батальона морской пехоты). Силы поддержки — десять артиллерийских батальонов (три батальона ствольной артиллерии, два батальона тяжелой ракетной артиллерии, пять батальонов облегченной ракетной артиллерии), а также пять ракетных дивизионов, в состав которых входят два комплекса «Искандер» малой дальности и три комплекса «Точка» сверхмалой дальности. Кроме того, имеются шесть батальонов боевых вертолетов Ми-24.
Швеция
Около семи тысяч военных. Три батальона. В теории Швеция могла бы выставить около десяти батальонов, но это невозможно сделать быстро, считает аналитик Института оборонных исследований Роберт Дальшё. Причина — недоукомплектованность личного состава.
«Уже приходится заполнять бреши бывшими военнообязанными, которые служили десять лет назад. Быстро мобилизуются только подразделения с обширным костяком из профессиональных военных. Это значит три батальона, которые с натяжкой можно назвать бригадой».
На бумаге: 10 батальонов, из которых два батальона легкой пехоты, пять мотопехотных, один мотострелковый, один воздушно-десантный, один батальон сил безопасности, три бронированных роты.
Финляндия
Около 16 тысяч человек. От девяти до десяти батальонов. В военное время Финляндия способна мобилизовать до 285 тысяч человек, но большинству солдат придется пользоваться устаревшей техникой и оборудованием. 20% подразделений получают 80% денег. По словам Роберта Дальшё, существуют три элитные бригады, которым и идут все средства и вся современная техника.
На бумаге — 13 батальонов, из которых два бронетанковых, два мотопехотных, три егерских, шесть батальонов легкой пехоты.
Эстония
Примерно 2800 + 1000 военных. Шесть батальонов (два пехотных, три легкой пехоты, один многонациональный батальон НАТО).
Латвия
Около 1250 + 1000 военных. Три батальона (два легкой пехоты, один многонациональный батальон НАТО).
Литва
10800 + 1000 солдат. Семь батальонов (три мотопехотных, три мотострелковых, один многонациональный батальон НАТО).
США и Великобритания
Шесть батальонов (три военно-воздушных, два батальона боевых вертолетов, один мотопехотный). Разумеется, военный потенциал США намного больше. Но вывод о шести батальонах аналитический центра Rand сделал, проанализировав, какие силы успеют прибыть на место в случае кризиса.
НАТО
Примерно 150–200 самолетов. 18 дивизий (пять F-15, один B-1B, пять F-16, два F/A-18, два Typhoon FGR Mk4, один Rafale B/C, а также F-22, A-10, CF-18).
Военный флот
Россия
Два эсминца типа «Современный», два сторожевых корабля типа «Неустрашимый», четыре корвета типа «Стерегущий», четыре малых ракетных корабля типа «Овод», шесть малых противолодочных кораблей типа 1331-М, семь ракетных подводных лодок типа «Тарантул»
Швеция
Семь корветов (пять «Висбю», два «Гётеборга»). Три подводных лодки (три «Готланда», два «Сёдермандланда»).
Финляндия
Восемь ракетных подводных лодок (четыре «Каума», четыре «Хамина»).
Четыре батальона НАТО, состоящие из в общей сложности четырех тысяч солдат, прибудут на место в следующем году. В Польше разместятся американцы, британцы и румыны, в Литве — немцы, бельгийцы, хорваты, французы, люксембуржцы, голландцы и норвежцы, в Латвии — канадцы, албанцы, итальянцы, поляки и словенцы, в Эстонии — британцы, датчане и французы.
Автор: Никлас Вент (Niclas Vent)Первоисточник: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23798880.ab/promo
Перевод: http://inosmi.ru/military/20161103/238135091.html
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