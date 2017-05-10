Превосходство российской армии (Aftonbladet, Швеция)

В короткие сроки Россия способна мобилизовать 150 тысяч человек и быстро захватить большую часть Прибалтики.«Совершенно очевидно, что они в первую очередь отрабатывают методы высокоинтенсивной регулярной войны, полномасштабные боевые действия», — говорит Фредрик Вестерлунд, военный аналитик Шведского института оборонных исследований.Aftonbladet изучила военные возможности всех государств Балтийского региона.По сравнению с НАТО Россия — военный карлик. В цифрах это сравнение кажется почти смешным. В прошлом году Россия выделила на военные цели 66 миллиардов долларов, что значительно меньше, чем, например, совокупный военный бюджет Великобритании (55 миллиардов) и Франции (51 миллиард).США (598 миллиардов) и ЕС (240 миллиардов) вместе потратили почти в 13 раз больше России.Но цифры не дают полной картины.В восточной части Балтийского региона потенциал России намного превосходит силы всех противников, включая НАТО.В докладе, представленном в начале этого года, американский аналитический институт Rand методом военной игры продемонстрировал, как может выглядеть атака России на Прибалтику. Результат для НАТО: катастрофа.Наступательные силы русских вошли бы в столицы Эстонии и Латвии за 60 часов, и легковооруженные подразделения НАТО никак не смогли бы остановить их. Само командование НАТО сделало аналогичные выводы, и они легли в основу обнародованного на днях решения разместить в Прибалтике и Польше четыре многонациональных батальона.«С военной точки зрения очевидно, что сами по себе эти батальоны не будут иметь никакого военно-наступательного потенциала, они слишком малы. Скорее, цель в том, чтобы усилить связь с государствами Балтии», — комментирует аналитик Фредрик Вестерлунд (Fredrik Westerlund).В целом НАТО с участием США намного сильнее России. Но регионально и с теми ресурсами, которые доступны в настоящий момент, стороны меняются ролями.«Надо мобилизовать и расширять западные силы, а это требует времени. За это время Россия успеет захватить несколько стран», — уверен Роберт Дальшё (Robert Dalsjö), аналитик по вопросам безопасности в Институте оборонных исследований.По его словам, у Путина по сравнению с Западом имеется фора от пяти до восьми лет. Даже при том, что многие страны сегодня выделяют на оборону все больше средств, а НАТО начинает перемещать ресурсы на восток, сразу догнать Россию не получится.«Пока Запад не вернет себе способность быть противовесом российскому военному потенциалу в Восточной Европе, мы все остаемся в большой опасности», — считает Роберт Дальшё.Россия может выиграть короткую войну на Балтике, но долгую — вряд ли, если только не применит ядерное оружие.«Вполне реалистичный сценарий: Россия захватывает, например, Прибалтику и заявляет: „Теперь это наше, и мы будем защищаться с ядерным оружием.Рискнете проверить?“»В настоящее время Фредрик Вестерлунд исследует оперативные силы российской армии. По его словам, 25 батальонов, которые в военной игре Rand за два дня покорили Эстонию и Латвию, — вполне реалистическая оценка российского потенциала.«Россия проводила учения с силами, состоящими из около 150 тысяч солдат, и у нее есть повод применить их на практике, разделив на три—четыре армии».В целом он представляет портрет страны, которая в последнее время значительно усилила свою армию.«Если посмотреть, как они расширяют структуру вооруженных сил и какие учения проводят, и при этом обратить внимание на то, как они сами рисуют картину угроз, то становится очевидно, что в первую очередь отрабатываются методы высокоинтенсивной регулярной войны», — говорит Фредрик Вестерлунд.Он приводит несколько примеров:— Россия формирует новые армии и армейские корпуса, предназначенные для того, чтобы сражаться в составе более крупных структур.— Россия увеличила число воинских подразделений и расширила их личный состав.— Прежде существовала серьезная нехватка армейского персонала, так что на 100 подразделений на бумаге приходилось лишь 70 на практике. Теперь укомплектованность армии улучшилась, и большее число подразделений стали доступны для выполнения боевых задач.— Россия производит больше ракет с дальним радиусом действия, что подтверждается и оснащением корветов «Буян», недавно вошедших в Балтийское море.— Россия увеличила арсенал тактического ядерного оружия, особенно в западных частях страны.Прочие страны Балтийского региона в действительности слабее, чем считаются по официальным данным. Об этом говорили все эксперты, с которыми общалась Aftonbladet. В короткие сроки Швеция способна собрать три боеспособных батальона, Финляндия — девять или десять.В теории Швеция тоже может бросить в бой от восьми до десяти батальонов, то есть 13–14 тысяч солдат. Но генерал-майор в отставке Карлис Неретникс (Karlis Neretnieks), возглавляющий Шведскую военную академию, подчеркивает, что такие силы существуют лишь на бумаге.«Персонал не скоординирован, многие из этих солдат — прежние военнообязанные, проходившие службу восемь—десять лет назад. Неужели они должны вступать в бой и эффективно сражаться против тех, у кого за плечами — недели и месяцы тренировок?»Роберт Дальшё подтверждает, что быстро мобилизовать можно только подразделения с обширным костяком из профессиональных военных.«Это значит три батальона, которые с натяжкой можно назвать бригадой», — резюмирует он.Во многих европейских странах ситуация не лучше. Войска не скоординированы, не могут сражаться в составе крупных структур, им не хватает тяжелых вооружений, например, танков.«У русских есть преимущество. У них все отработано еще с 2010 года. В смысле эффективности боевых действий они опережают нас на несколько лет. Это действительно серьезная проблема», — говорит Карлис Неретникс.Роберт Дальшё согласен с ним.«Большинство стран Западной Европы — в таком же плохом состоянии, как и Швеция. Увы, мы не исключение».Обзор составлен, исходя из данных Rand Corporation (доклад «Укрепление способности сдерживания на восточном фланге НАТО», Reinforcing deterrence on Nato’s eastern flank) и Международного института стратегических исследований (доклад «Военный баланс 2016», The Military Balance 2016), а также на основании бесед с учеными и экспертами. Цифры дают представление о том, с какими силами страны региона могут выступить в относительно короткий промежуток времени, максимум в течение недели, а не о полном военном потенциале каждой страны при условии тотальной мобилизации. В сравнении не учитываются такие силы, как ополчение.Примерно 150 тысяч военных. 25 батальонов управления (четыре танковых, пять мотопехотных, пять мотострелковых, восемь воздушно-десантных, три батальона морской пехоты). Силы поддержки — десять артиллерийских батальонов (три батальона ствольной артиллерии, два батальона тяжелой ракетной артиллерии, пять батальонов облегченной ракетной артиллерии), а также пять ракетных дивизионов, в состав которых входят два комплекса «Искандер» малой дальности и три комплекса «Точка» сверхмалой дальности. Кроме того, имеются шесть батальонов боевых вертолетов Ми-24.Около семи тысяч военных. Три батальона. В теории Швеция могла бы выставить около десяти батальонов, но это невозможно сделать быстро, считает аналитик Института оборонных исследований Роберт Дальшё. Причина — недоукомплектованность личного состава.«Уже приходится заполнять бреши бывшими военнообязанными, которые служили десять лет назад. Быстро мобилизуются только подразделения с обширным костяком из профессиональных военных. Это значит три батальона, которые с натяжкой можно назвать бригадой».На бумаге: 10 батальонов, из которых два батальона легкой пехоты, пять мотопехотных, один мотострелковый, один воздушно-десантный, один батальон сил безопасности, три бронированных роты.Около 16 тысяч человек. От девяти до десяти батальонов. В военное время Финляндия способна мобилизовать до 285 тысяч человек, но большинству солдат придется пользоваться устаревшей техникой и оборудованием. 20% подразделений получают 80% денег. По словам Роберта Дальшё, существуют три элитные бригады, которым и идут все средства и вся современная техника.На бумаге — 13 батальонов, из которых два бронетанковых, два мотопехотных, три егерских, шесть батальонов легкой пехоты.Примерно 2800 + 1000 военных. Шесть батальонов (два пехотных, три легкой пехоты, один многонациональный батальон НАТО).Около 1250 + 1000 военных. Три батальона (два легкой пехоты, один многонациональный батальон НАТО).10800 + 1000 солдат. Семь батальонов (три мотопехотных, три мотострелковых, один многонациональный батальон НАТО).Шесть батальонов (три военно-воздушных, два батальона боевых вертолетов, один мотопехотный). Разумеется, военный потенциал США намного больше. Но вывод о шести батальонах аналитический центра Rand сделал, проанализировав, какие силы успеют прибыть на место в случае кризиса.Примерно 150–200 самолетов. 18 дивизий (пять F-15, один B-1B, пять F-16, два F/A-18, два Typhoon FGR Mk4, один Rafale B/C, а также F-22, A-10, CF-18).Два эсминца типа «Современный», два сторожевых корабля типа «Неустрашимый», четыре корвета типа «Стерегущий», четыре малых ракетных корабля типа «Овод», шесть малых противолодочных кораблей типа 1331-М, семь ракетных подводных лодок типа «Тарантул»Семь корветов (пять «Висбю», два «Гётеборга»). Три подводных лодки (три «Готланда», два «Сёдермандланда»).Восемь ракетных подводных лодок (четыре «Каума», четыре «Хамина»).Четыре батальона НАТО, состоящие из в общей сложности четырех тысяч солдат, прибудут на место в следующем году. В Польше разместятся американцы, британцы и румыны, в Литве — немцы, бельгийцы, хорваты, французы, люксембуржцы, голландцы и норвежцы, в Латвии — канадцы, албанцы, итальянцы, поляки и словенцы, в Эстонии — британцы, датчане и французы.